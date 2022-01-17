"Перестаньте употреблять наркотики. Ваши действия абсолютно неадекватны", - Порошенко о назначении ему бесплатного адвоката. ВИДЕО
Пятый президент Петр Порошенко назвал неадекватным поступком назначения ему по инициативе ГБР бесплатного адвоката.
Как информирует Цензор.НЕТ, Порошенко прокомментировал этот инцидент в перерыве заседания Печерского районного суда Киева, где ему избирают меру пресечения.
"Это вообще безумие. У нас кто-то взял на себя смелость лишить меня адвокатов и назначить мне бесплатного адвоката. Ни бесплатный адвокат, ни я - никто об этом даже не знали... Я это могу прокомментировать так - перестаньте употреблять наркотики, потому что ваши действия абсолютно неадекватны", – сказал Порошенко.
Сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.
Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".
Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.
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З Великого крадівництва,з контрабасу,відкати з поставок з рф,продаж посад і хабарі рф у вигляді прокату кварталівської продукції. Все ж очевидно. Всеядний.
До Пороха у них питань немає.
то на фига ему навязывать еще кого-то? тем более что человек не отказывался от своих и не требовал бесплатного от государства )))
даже простые украинцы не всегда пользуются бесплатным от государства...
даже простые украинцы имеют право отказаться от услуг, навязанных им насильно...
Кто, кого и чего лишал?
Вангую: поедет Пётр под домашний арест. Есть альтернативные прогнозы?
Це означає жертву нападу розбійників обвинуватити в тому, що вона профінансувала розбійників, коли віддала їм свій гаманець з грішми заради збереження свого життя і здоров'я.
Ясно, що прокуратура, інші "правоПохоронці" і, тим більше, ДБР як філія путінского ДНР ніякими аргументами чи доказами не будуть зупинені, бо в них мізки думати розучились уже про будь-що окрім наказів їхніх роботодавців і про їхні власні премії за знищення винуватих чи невинуватих людей. Адже якщо вони відмовляться виконувати подібні політичні розправи на замовлення їхніх господарів, то їх звільнять з роботи (відірвуть від державної кормушки).
Якщо фінансування терористів чи розбійників їхніми жертвами чи заручниками - це злочин, тоді ДБР і прокуратура повинні негайно заарештувати і висунути подібні обвинувачення ще 3-7 мільйонам громадян України, які не виїхали з окупованих РФ територій України і, залишаючись на окупованих територіях, змушені платити данину загарбникам (яку ті називають "податками"). - Тож уперед, сміливці! - Заарештуйте негайно цих "спонсорів терористів"!
Питання дуже просте:
Чи вдалося Порошенку керувати так, щоб не втратити:
1) незалежність України? - Так.
2) суверенітет? - Так.
3) території? - Ні, частина територій окупована російськими загарбниками.
4) права людей, громадян? - Ні, бо на окупованих територіях Україна не здатна захистити права людей.
Однак ті, хто може очистити окуповані території від окупантів і повернути людям, яких окупанти зробили заручниками, нехай зроблять це, якщо вони дійсно це можуть.
Пітомєц Коломойщі це вже всесвітня легенда )
Чомусь згадалася народна мудрість «Лікуватись даром, це даремно лікуватись»
Уже значит на домашний арест -вот как читать нужно эти посылы -а вы скулите - ой йой посадят .