РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7590 посетителей онлайн
Новости Видео
28 970 168

"Перестаньте употреблять наркотики. Ваши действия абсолютно неадекватны", - Порошенко о назначении ему бесплатного адвоката. ВИДЕО

Пятый президент Петр Порошенко назвал неадекватным поступком назначения ему по инициативе ГБР бесплатного адвоката.

Как информирует Цензор.НЕТ, Порошенко прокомментировал этот инцидент в перерыве заседания Печерского районного суда Киева, где ему избирают меру пресечения.

"Это вообще безумие. У нас кто-то взял на себя смелость лишить меня адвокатов и назначить мне бесплатного адвоката. Ни бесплатный адвокат, ни я - никто об этом даже не знали... Я это могу прокомментировать так - перестаньте употреблять наркотики, потому что ваши действия абсолютно неадекватны", – сказал Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Этот пассажир в розыске. Планировалось задержание", - адвокат Глядык о попытке ГБР привлечь его к следственным действиям в качестве безвозмездного защитника Порошенко. ВИДЕО

Сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

адвокат (1432) Порошенко Петр (19606) суд (25111) ГБР (3000)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+64
"...людям один хрен как и по каким статьям он сядет..." - Ты случайно Украину со своей любимой страной-помойкой не попутал?
показать весь комментарий
17.01.2022 17:15
+38
"Перестаньте вживати наркотики. Ваші дії абсолютно не адекватні" - золотые слова, не отнять ни прибавить!!!!
Браво Порох!!!!
показать весь комментарий
17.01.2022 17:26
+34
Так статья же не про украл
показать весь комментарий
17.01.2022 17:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Петровичь,скажи что нибудь ротом. Хоть раз.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:30 Ответить
у кого? Зе чи Ко
показать весь комментарий
17.01.2022 17:30 Ответить
дуня, ща клоун президент. спроси, на какие шиши оно отдыхает 350 дней в году.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:30 Ответить
Олег Петрович! не отвлекайтесь на пустяки... начинайте восхвалять преЗЕнелоха..)))
показать весь комментарий
17.01.2022 17:31 Ответить
І з тарифів,-теж...
З Великого крадівництва,з контрабасу,відкати з поставок з рф,продаж посад і хабарі рф у вигляді прокату кварталівської продукції. Все ж очевидно. Всеядний.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:34 Ответить
Тут у американців питання, звідки у зЕзідентського хазяїна 470 МЛРД доларів? А у розслідувачів "Пандора" до вашого зеленого гідранта. Яким чином вкрадені у українців 40 міліонів доларів потрапили на його рахунок.
До Пороха у них питань немає.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:41 Ответить
Наркотики его породили, наркотики ЗЕ...идара и убьют.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:28 Ответить
Если человек совершил преступление то ему нужен адвокат.Это закон такой .
показать весь комментарий
17.01.2022 17:29 Ответить
дуня, в будку. хватит ханку жрать, тебе же ясно сказали
показать весь комментарий
17.01.2022 17:31 Ответить
Згинь, ідіот. Ти хворий на голову дебіл.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:31 Ответить
Тупорылый,бесплатный адвокат назначается если у подозреваемого нет адвоката, или он не может оплатить его. Ты такое же слабоумное, как и твоя зеленая власть дегенератов.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:32 Ответить
Ну не будет никто тебе скидываться на адвоката,ушлепнутый...задолбал реально...
показать весь комментарий
17.01.2022 17:32 Ответить
а если у человека уже есть адвокат? или даже несколько адвокатов...
то на фига ему навязывать еще кого-то? тем более что человек не отказывался от своих и не требовал бесплатного от государства )))
показать весь комментарий
17.01.2022 17:33 Ответить
Петра Лексеича должен защищать бесплатный адвокат который защищает простых украинцев за бесплатно
показать весь комментарий
17.01.2022 17:37 Ответить
Прості українці винаймають адвокатів, старий ти пітар.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:40 Ответить
Что значит -вынаймають? Наймають а не вынаймають
показать весь комментарий
17.01.2022 17:45 Ответить
Твоему ослу будет бесплатный адвокат.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:51 Ответить
не должен...
даже простые украинцы не всегда пользуются бесплатным от государства...
даже простые украинцы имеют право отказаться от услуг, навязанных им насильно...
показать весь комментарий
17.01.2022 17:40 Ответить
Враховуючи неймовірне жлобство вашого зеленого ладора, то він скористається послугами безкоштовного адвоката.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:44 Ответить
А обдолбиши такі. Вмажуца і починають в своїй закумаркі своїм мірком управлять. І так харашо у цих наріків всьо получаєцця поки хтось із реальності реально в диню не накидає закривши з носаря ту лазєйку в наркомірок.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:30 Ответить
Зеля копает под себя . Когда все грелись непонятным углём , всех устраивало . А теперь Петя предатель . Есть такой принцип - не трогай предыдущего , и у тебя потом будет дача и гос. охрана .
показать весь комментарий
17.01.2022 17:32 Ответить
т.е. тот факт, что уголь покупался окольными путями с раздачей себе и Ахметушке денег у "врага" (именно "врага", получается, а не врага) - это такое себе. Хотя да, я бы посмотрел как при Кобе ты что-то сказал против
показать весь комментарий
17.01.2022 18:52 Ответить
По коментарям видно, що з 73%осталось відсили 5-6%
показать весь комментарий
17.01.2022 17:33 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 17:34 Ответить
та на самом деле- домашний арест и будет с него. Или Медведчука тогда тоже на нары!
показать весь комментарий
17.01.2022 17:34 Ответить
Повірте, Зеленський зараз найбільше переляканий в цій всій історії, адже дупою розуміє, що його тупо підставляють але не може нічого зробити! Хто щось запитує в в найнятого для шоу клоуна?
показать весь комментарий
17.01.2022 17:34 Ответить
вы большого о нем мнения. ему ермак потуже айсик набъет, присыпет кокосиком и отправится зеленый дальше торчать. а там ни страха, ни боли .....
показать весь комментарий
18.01.2022 11:16 Ответить
Адвокат этот сам всё объяснил. Есть ведь на Цензоре. ДБР планировало принудительную доставку Порошенко в суд прямо из аэропорта, в случае его отказа сделать это добровольно. Согласно процессуальным нормам при таких процедурах лицо имеет права на адвоката. Личных адвокатов Порошенко в аэропорту могло не оказаться, для подстраховки в аэропорт был направлен «государственный» адвокат.
Кто, кого и чего лишал?
Вангую: поедет Пётр под домашний арест. Есть альтернативные прогнозы?
показать весь комментарий
17.01.2022 17:34 Ответить
Welcome from Great Britain! How was the flight?
показать весь комментарий
17.01.2022 17:36 Ответить
WTF? Перестань вживать наркотики!))
показать весь комментарий
17.01.2022 17:39 Ответить
Go f yourself russian pig.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:41 Ответить
Ще вчора ти, свиня, був під британським проксі.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:42 Ответить
Огидно інше: що всю цю мерзенну виставу Зеленський з оточенням затіяли саме тоді, коли нашій країні загрожує смертельна небезпека. Коли ми маємо думати про національну єдність, а не про перспективи влади та можливості Порошенка. Коли влада та демократична опозиція мають працювати разом заради країни. І саме у цей час ми повинні стежити за тим, як Коломойський задовольняє свою спрагу помсти, а Зеленський - свої комплекси Лжедимитрія.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:38 Ответить
Янелох ще й за «сватів» має помститися. Воно ж дрібне та мстиве чмо.
показать весь комментарий
17.01.2022 18:43 Ответить
В этом процессе интересно одно - Какой срок ?
показать весь комментарий
17.01.2022 17:40 Ответить
Здохни накінець.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:42 Ответить
*****? Так ему расстрел
показать весь комментарий
17.01.2022 17:54 Ответить
Петр Алексеевич, да ладно вам сдерживать себя перед камерами. Кройте уже всех матом, как вы умеете)))
показать весь комментарий
17.01.2022 17:45 Ответить
А когда будет последнее слово подсудимого?
показать весь комментарий
17.01.2022 17:48 Ответить
У ***** спроси
показать весь комментарий
17.01.2022 17:54 Ответить
Это длобое*изм и самоубийство влати зебилов смотрит не только вся Украина,но и Запад.
показать весь комментарий
17.01.2022 17:54 Ответить
За "державну зраду" преследуют Порошенка, а сядет по этой статье Зеленский
показать весь комментарий
17.01.2022 18:07 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 18:39 Ответить
Зеленский и после того как стал президентом остается лучшим комиком Украины.
показать весь комментарий
17.01.2022 18:51 Ответить
Зе - лучший клоун среди президентов!
показать весь комментарий
17.01.2022 19:04 Ответить
Кому то и такой адвокат в засчастье... Ожирели.
показать весь комментарий
17.01.2022 19:06 Ответить
Таке сказав... Перестаньте вживати...
показать весь комментарий
17.01.2022 19:21 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 19:23 Ответить
Цікаво за скільки продали свою совість ті ДБР-ці? Невже така маленька зарплата у хлопців що їм треба приймати участь в такій ганьбі...
показать весь комментарий
17.01.2022 19:26 Ответить
Підозра Порошенку про постачання вугілля - це точно політична розправа.

Це означає жертву нападу розбійників обвинуватити в тому, що вона профінансувала розбійників, коли віддала їм свій гаманець з грішми заради збереження свого життя і здоров'я.

Ясно, що прокуратура, інші "правоПохоронці" і, тим більше, ДБР як філія путінского ДНР ніякими аргументами чи доказами не будуть зупинені, бо в них мізки думати розучились уже про будь-що окрім наказів їхніх роботодавців і про їхні власні премії за знищення винуватих чи невинуватих людей. Адже якщо вони відмовляться виконувати подібні політичні розправи на замовлення їхніх господарів, то їх звільнять з роботи (відірвуть від державної кормушки).

Якщо фінансування терористів чи розбійників їхніми жертвами чи заручниками - це злочин, тоді ДБР і прокуратура повинні негайно заарештувати і висунути подібні обвинувачення ще 3-7 мільйонам громадян України, які не виїхали з окупованих РФ територій України і, залишаючись на окупованих територіях, змушені платити данину загарбникам (яку ті називають "податками"). - Тож уперед, сміливці! - Заарештуйте негайно цих "спонсорів терористів"!
показать весь комментарий
17.01.2022 19:27 Ответить
... А ще не забудьте самих терористів обвинуватити і заарештувати. Бо поки, щось, забули про них.
показать весь комментарий
17.01.2022 19:30 Ответить
Мне одному кажется,что глаза у него уставшие ...?
показать весь комментарий
17.01.2022 19:34 Ответить
Да, да и постарел...
показать весь комментарий
17.01.2022 22:39 Ответить
Головною функцією і обов'язком Президента України є захист незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України і прав людей і громадян відповідно до Конституції України.

Питання дуже просте:

Чи вдалося Порошенку керувати так, щоб не втратити:
1) незалежність України? - Так.
2) суверенітет? - Так.
3) території? - Ні, частина територій окупована російськими загарбниками.
4) права людей, громадян? - Ні, бо на окупованих територіях Україна не здатна захистити права людей.

Однак ті, хто може очистити окуповані території від окупантів і повернути людям, яких окупанти зробили заручниками, нехай зроблять це, якщо вони дійсно це можуть.
показать весь комментарий
17.01.2022 19:49 Ответить
Он вам нічєго нє должєн!
показать весь комментарий
17.01.2022 20:32 Ответить
"Перестаньте вживати наркотики. Ваші дії абсолютно не адекватні", - Порошенко про призначення йому безоплатного адвоката. Джерело:

Пітомєц Коломойщі це вже всесвітня легенда )

показать весь комментарий
17.01.2022 20:45 Ответить
П'ятий президент Петро Порошенко назвав неадекватним вчинком призначення йому за ініціативи ДБР безоплатного адвоката. Джерело:
Чомусь згадалася народна мудрість «Лікуватись даром, це даремно лікуватись»
показать весь комментарий
17.01.2022 20:56 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 21:02 Ответить
Очень низко петя опустился...
показать весь комментарий
17.01.2022 21:40 Ответить
В чем??? Вы извините он его корректно отвечает...реально вы понимаете что не никакого сдествия...все перевернули уже с ног на голову ....какая конституция? Какие права? Кто вообще с этой власти понимает что такое должность президента? Кто вообще такой Ермак который руководит страной???? Такого безрасудства нет нигде только в Сомали
показать весь комментарий
17.01.2022 22:42 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2022 01:19 Ответить
зелень будет превращена в пыль...
показать весь комментарий
18.01.2022 02:29 Ответить
Вот это судилище! Интересно хоть раз в истории Украины да хоть с 9го века ,были случаи когда не смогли избрать меру пресечения и отпустили домой без воообще никакой меры ? черти репанные
Уже значит на домашний арест -вот как читать нужно эти посылы -а вы скулите - ой йой посадят .
показать весь комментарий
18.01.2022 10:23 Ответить
Здесь явно перепутали с арестом Порошенко, не Порошенко надо судить, а самого главного нашего клоуна, за измену, за предательство, за грабёж страны, за обнищание украинского народа, и конечно же вместе с ермаком.
показать весь комментарий
18.01.2022 16:09 Ответить
Страница 2 из 2
 
 