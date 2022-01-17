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"Украина вдоль границы концентрирует подразделения Нацгвардии, а они похлеще солдат НАТО", - Лукашенко. ВИДЕО

Белорусский диктатор Александр Лукашенко выразил обеспокоенность по поводу размещения подразделений украинской Нацгвардии вдоль украинско-белорусской границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко заявил во время совещания с белорусскими военными.

"Настораживает обстановка на южных рубежах. Украина продолжает наращивать силу, сосредотачивая подразделения Нацгвардии, а они похлеще  солдат НАТО", - сказал диктатор своим генералам.

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Беларусь (7899) граница (5273) диктатура (136) Лукашенко Александр (3613) мигранты (981) НАТО (9999)


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Топ комментарии
+59
лукашенка-то ти ще добробатів не бачив...
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17.01.2022 17:41
+54
Хренасе, менти аж вище зростом стали, а якщо ДАЇ підтягнеться то Луці взагалі гаплик.
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17.01.2022 17:41
+52
Было одно ху@ло , стало два .
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17.01.2022 17:41
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10 000 нацгвардии, а усатый уже накидал полный памперс? тьфу, позорище!!!
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17.01.2022 19:28 Ответить
Це як пуйлу треба вилізувати з такими заявами. Дебіл вусатий.
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17.01.2022 19:49 Ответить
Як-як - спецзавдання! сказав пу "фас", от він і гавкає
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17.01.2022 22:20 Ответить
да, они похлеще солдат НАТО
смотри не уссысь, Лука
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17.01.2022 19:49 Ответить
Да уж, а когда то мне Лукашенко нравился.
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17.01.2022 20:21 Ответить
та да - файно вмів картоплю копати!
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17.01.2022 22:21 Ответить
Еще бы..лука знает как бьют мусора и как бьют солдаты нато
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17.01.2022 20:36 Ответить
Вас мудаков хер поймешь, НАТО это плохо!!! Подразделение Нацгвардии ваше ужас!!! Так что вы козлы хотите?? Сами только то и делаете что вдоль колючки ходите и железками бряцаете, а соседям видите ли нельзя, так получается?? Вы со своим говном разберитесь для начала, потом соседям советы раздавать будите!! С москалями все понятно, там путлер, там все ясно, но бульбаши, вы же вроде при памяти должны быть, или вас тоже "зомбоящик" накрыл??
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17.01.2022 20:51 Ответить
Святая правда,просто каратели с пеной.
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17.01.2022 20:58 Ответить
Їбанько, це він не бачив бойових гуцулів

Підар кончєниц
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17.01.2022 21:05 Ответить
Територію Білорусі може бути використана для інсценування "агресії України".
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17.01.2022 21:07 Ответить
Вы просто не все знаете.Там такой ужас.Украина закупила и подогнала к границе с белорусией два жд. состава с монтажной пеной.А спонсировали эту акцию Сорос и евро.геи.А пена не простая,раз пшикнеш и рука снова тянется.
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17.01.2022 21:08 Ответить
ТАКИ НЕБЕЗПЕЧНІШІ, ШОБ ВИ ЗНАЛИ!
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17.01.2022 22:18 Ответить
лука сознательно ведёт свою, геббельсовскую пропаганду,
имея ввиду, что если есть приставка "Нац"-
то это чуть ли не от слова "нацисты"...
а дальше мол, думайте сами
что такое эта украинская "Нацгвардия" ...

воистину геббельс
бы позавидовал новым методам
такого оболвания масс
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17.01.2022 22:43 Ответить
Ой шо то засмердило а це бульбафюрер обісрався Ну якось не комільфо в Европі таке робити ефрейтфельдмаршалу бронекапитних військ підводної авіації
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17.01.2022 23:15 Ответить
какой твоей страны, ты сдал свою страну, теперь это БНР чмошник путинский
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17.01.2022 23:25 Ответить
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17.01.2022 23:47 Ответить
А еще у вас есть страшные войска, стройбат, так им даже автоматы боятся давать...
из старого анекдота...
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18.01.2022 00:17 Ответить
У НЕГО ХРЕН УЖЕ НЕ СТОИТ, А ХЛЕЩЕТ )))
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18.01.2022 01:04 Ответить
всрался.
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18.01.2022 03:12 Ответить
У МАНЬЯКА ОЧЕРЕДНОЕ ОБОСТРЕНИЕ В МОЗГАХ
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18.01.2022 06:49 Ответить
Господи, коли вже цих двох виродків (йухло та лукаш) відправлять в пекло на побачення з сЛеніном та Сраліном???
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18.01.2022 07:49 Ответить
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