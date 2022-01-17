"Украина вдоль границы концентрирует подразделения Нацгвардии, а они похлеще солдат НАТО", - Лукашенко. ВИДЕО

Белорусский диктатор Александр Лукашенко выразил обеспокоенность по поводу размещения подразделений украинской Нацгвардии вдоль украинско-белорусской границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко заявил во время совещания с белорусскими военными.

"Настораживает обстановка на южных рубежах. Украина продолжает наращивать силу, сосредотачивая подразделения Нацгвардии, а они похлеще солдат НАТО", - сказал диктатор своим генералам.

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