"Украина вдоль границы концентрирует подразделения Нацгвардии, а они похлеще солдат НАТО", - Лукашенко. ВИДЕО
Белорусский диктатор Александр Лукашенко выразил обеспокоенность по поводу размещения подразделений украинской Нацгвардии вдоль украинско-белорусской границы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко заявил во время совещания с белорусскими военными.
"Настораживает обстановка на южных рубежах. Украина продолжает наращивать силу, сосредотачивая подразделения Нацгвардии, а они похлеще солдат НАТО", - сказал диктатор своим генералам.
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+59 Александр Чуднивец #474549
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смотри не уссысь, Лука
Підар кончєниц
имея ввиду, что если есть приставка "Нац"-
то это чуть ли не от слова "нацисты"...
а дальше мол, думайте сами
что такое эта украинская "Нацгвардия" ...
воистину геббельс
бы позавидовал новым методам
такого оболвания масс
из старого анекдота...