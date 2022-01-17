"Без цензуры в прямом эфире": Суд над Порошенко – что дальше? ВИДЕО

Разбор суда над Порошенко по горячим следам – от Марины Данилюк-Ярмолаевой и Богдана Буткевича в спецвыпуске "Без цензуры в прямом эфире".

Сегодня в 19:30 на Цензор.НЕТ.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с пророссийским политиком Виктором Медведчуком и другими лицами, чтобы организовать поставки угля из неподконтрольных Украине районов Донбасса. Его обвиняют в государственной измене и финансировании терроризма.

После возбуждения дела Порошенко уехал из страны, однако сразу заявил, что речь идет о деловой поездке, и он скоро вернется. Именно это произошло в понедельник, 17 января.

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Порошенко считает дело политическим и обвиняет власть в том, что они расправляются с оппонентами, не обращая должного внимания на российскую угрозу. 6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.