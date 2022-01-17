"Без цензуры в прямом эфире": Суд над Порошенко – что дальше? ВИДЕО
Разбор суда над Порошенко по горячим следам – от Марины Данилюк-Ярмолаевой и Богдана Буткевича в спецвыпуске "Без цензуры в прямом эфире".
Сегодня в 19:30 на Цензор.НЕТ.
По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с пророссийским политиком Виктором Медведчуком и другими лицами, чтобы организовать поставки угля из неподконтрольных Украине районов Донбасса. Его обвиняют в государственной измене и финансировании терроризма.
После возбуждения дела Порошенко уехал из страны, однако сразу заявил, что речь идет о деловой поездке, и он скоро вернется. Именно это произошло в понедельник, 17 января.
Порошенко считает дело политическим и обвиняет власть в том, что они расправляются с оппонентами, не обращая должного внимания на российскую угрозу. 6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
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Elena
@61_elena
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https://twitter.com/61_elena/status/1483136361020465155 24 мин
Под зданием Печерского суда полиция готовится к противостоянию со сторонниками Порошенко. Приехавшее подкрепление надевает щитки и вооружается спецсредствами. Возле стен суда силовики выстроились в две длинных шеренги.
Я ВАМ СКАЖУ ЩО ДАЛІ -
Лично у меня нет сомнения,что зеля наркоман
Закат ЗЕ вручную уже начался.
В Украине такому судье будет тюрьма, а за кордоном санкции и фиг воспользуешься этими деньгами.
И вот нахрена бабло, которым не успеешь воспользоваться?
А то цей"цирк".влаштований зекловунами,вигідний обом.
Срочно заболел судья,
Мусора как те шакалы,
Обосрались у суда,
Что не делает Зелупа,
Все не так и все не то,
Одним словом - "Шапито" !
Адже це так низько…
У квартальнiм "шапiто" -
Клоун-срамовисько...
Кока-Коли бравi вуi,
Ще iз 90-х, -
дехто вбрався в лисий бубон…
Звiдки ж ця короста?
Те вiд зекiв-вуркаганiв,
Що у 90-х,
На грошах вiджатих й спали,
Навiть у погостах.
Импорт угля из России в денежном выражении за 2021 год составил $1,54 млрд (62%)
https://www.reuters.com/world/uk/uk-says-supplying-ukraine-with-weapons-system-defend-against-russia-2022-01-17/ Britain says it is supplying anti-tank weapons to Ukraine
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1391838957904917&id=100012364771647&__cft__[0]=AZUeqWxhZjIgmDFJXVDCjzInqQ32ie143uOUgZawhf4EAry0IEGhQQGpZjvCDb42MRfyRXA93iuaC_shbMs2_RJmz7EDlT-AwqqYuAv6Hpv9xASWW94ZQV9Vqry5QxBVlgg&__tn__=%2CO%2CP-R 27 мин. ·
5(!!!) годин підряд суддя ховається по нарадчих кімнатах.
12 годин Зеленський трусить всю країну.
Печерський суд в облозі правоохоронців.
Зеленський принизив всю країну, виставив Україну в найгіршому світлі, розтоптав Закони і зробив величезну послугу особисто Путіну.
СУДЬЯ АЛЕКСЕЙ СОКОЛОВ ДО СИХ ПОР НЕ ПРОШЕЛ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ ОЦЕНКУ В РАМКАХ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ
А В МАЕ 2019 ГОДА ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ ПРИЗНАЛ ЕГО НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ.
Общественники считают, что Соколов превысил свои служебные полномочия и совершил подлог.
Также отмечено, что Соколов скрывает совершенные преступления, https://youtu.be/h6tgycA56Wk выносит неправосудные решения , оказывает помощь уголовным лицам и организованным преступным группировкам,
препятствует наполнению государственного бюджета, наносит ущерб экономике государства, https://youtu.be/LJLx3oxB1KU подрывает авторитет судебной власти , ослабляет боеспособность украинской армии, работу суда,
совершает диверсии, препятствует деятельности общественных организаций, грубо нарушает присягу судьи.
ТАКЖЕ ОН ОТПУСТИЛ ЭКС-ОФИЦЕРА СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ "ОМЕГА" ВЛАДИМИРА КОСЕНКО,
ОБВИНЯЕМОГО В УБИЙСТВЕ АКТИВИСТОВ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА.
"ой йой за шо его ,ой йой на парашу в камере посадят ой йой будут бить в тюрьме ой йой тюрьма воши туберкулез ой йой посадят в казематы с выбитыми окнами ой йой будут гнобить кормить баландой"
и находятся дебилы которые думают шо его на столыпин отвезут в камеру где тараканы ползают по роже утром мля вы ущербные