Угроза масштабного вторжения РФ в Украину выше, чем месяц назад, а угроза эскалации на Донбассе самая высокая с 2015 года, - нардеп Рахманин. ВИДЕО
Угроза масштабного вторжения не является критической до сих пор, но она выше, чем месяц назад. В то же время, угроза эскалации на Донбассе самая высокая с 2015 года, а аннексия ОРДЛО – маловероятна.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал народный депутат Сергей Рахманин в эфире программы Свобода слова на ICTV.
"Более вероятный вариант – те воинские части, которые дислоцируются на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будут легализованы и получат статус псевдомиротворцев. И таким образом будут демонстрировать свое присутствие как средство дополнительного давления", — сказал Рахманин.
Он отметил, что Украине не нужно паниковать, но нужно быть в полной боевой готовности.
"Я не знаю, что хуже: Байден с Путиным договорится или наоборот. Лучший способ не ждать договора, а готовиться самим. Сохранять спокойствие – не значит ничего не делать, а искать политико-дипломатический путь – не значит не готовиться к войне.
Лукашенко и РФ заявляют о необходимости проведения учений вокруг наших границ. Что нам мешает проводить учения? У президента есть возможность совершить так называемый призыв резервистов первой очереди, не объявляя мобилизацию. Под предлогом учений это можно делать.
По мнению Рахманина, нынешняя помощь стран НАТО не является критической и нужно требовать более качественной поддержки.
"У нас есть проблема в более широких и сложных вещах. Средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, систем ПВО, вертолеты – хотя бы те 18, которые американцы закупали для Афганистана и у них остались. Сейчас у нас есть шанс, учитывая противоречие между Байденом и Путиным, требовать более качественной помощи от стран НАТО", - отметил политик
Также по мнению Рахманина, единственный, кто выиграет от внутреннего противостояния в стране, которое обострилось из-за объявления подозрения в госизмене пятому президенту Украины Петру Порошенко, – это глава РФ Владимир Путин.
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Пока клован не сдох, все будет делаться самым наихудшим способом.
- віддати пуйлу 73 довбня на чолі найвеличнішим та офісами;
- а без лайна українці побудують нормальну країну
Не можливість, а обов'язок. Але це не про цього презедента.
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Я вообще считаю, что кто везет на том и едут. Типа страна наголосовала, а я опять иди воюй. ТА идите в жопу. Вон куча народу, есть кого призвать, а я задолбался по этой пустыне мотаться.
Так то ж у президента! А в нас хіба є президент?