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Угроза масштабного вторжения РФ в Украину выше, чем месяц назад, а угроза эскалации на Донбассе самая высокая с 2015 года, - нардеп Рахманин. ВИДЕО

Угроза масштабного вторжения не является критической до сих пор, но она выше, чем месяц назад. В то же время, угроза эскалации на Донбассе самая высокая с 2015 года, а аннексия ОРДЛО – маловероятна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал народный депутат Сергей Рахманин в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Более вероятный вариант – те воинские части, которые дислоцируются на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будут легализованы и получат статус псевдомиротворцев. И таким образом будут демонстрировать свое присутствие как средство дополнительного давления", — сказал Рахманин.

Он отметил, что Украине не нужно паниковать, но нужно быть в полной боевой готовности.

"Я не знаю, что хуже: Байден с Путиным договорится или наоборот. Лучший способ не ждать договора, а готовиться самим. Сохранять спокойствие – не значит ничего не делать, а искать политико-дипломатический путь – не значит не готовиться к войне.

Лукашенко и РФ заявляют о необходимости проведения учений вокруг наших границ. Что нам мешает проводить учения? У президента есть возможность совершить так называемый призыв резервистов первой очереди, не объявляя мобилизацию. Под предлогом учений это можно делать.

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По мнению Рахманина, нынешняя помощь стран НАТО не является критической и нужно требовать более качественной поддержки.

"У нас есть проблема в более широких и сложных вещах. Средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, систем ПВО, вертолеты – хотя бы те 18, которые американцы закупали для Афганистана и у них остались. Сейчас у нас есть шанс, учитывая противоречие между Байденом и Путиным, требовать более качественной помощи от стран НАТО", - отметил политик

Также по мнению Рахманина, единственный, кто выиграет от внутреннего противостояния в стране, которое обострилось из-за объявления подозрения в госизмене пятому президенту Украины Петру Порошенко, – это глава РФ Владимир Путин.

Автор: 

вторжение (508) Донбасс (26956) Рахманин Сергей (120)


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Топ комментарии
+16
Для ЗЕлєні це не загроза, а очікування свята. Главнає_пасадить_Пороха, а там пох.- під ОПой поставлять караул з бурятів і "лєгєндарнова отряда вимпел". Всьо_будит_квартал, чуваки !
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18.01.2022 07:51
+11
Та зелени и мудрому нариду пихуй.
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18.01.2022 07:52
+11
Ты дурачек что ли? А не ,не так,ты дурачек. ***** должен об обороне Украины думать,или ***** нарид выбрал? Это вы сексоты,выбрали предателя и долбо...ба главой страны.
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18.01.2022 08:04
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Для ЗЕлєні це не загроза, а очікування свята. Главнає_пасадить_Пороха, а там пох.- під ОПой поставлять караул з бурятів і "лєгєндарнова отряда вимпел". Всьо_будит_квартал, чуваки !
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18.01.2022 07:51 Ответить
Та зелени и мудрому нариду пихуй.
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18.01.2022 07:52 Ответить
Пральна сексоти Гнати потрібно на клоуна, а не на *****
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18.01.2022 07:58 Ответить
Ты дурачек что ли? А не ,не так,ты дурачек. ***** должен об обороне Украины думать,или ***** нарид выбрал? Это вы сексоты,выбрали предателя и долбо...ба главой страны.
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18.01.2022 08:04 Ответить
Т.е. это не выбранное тобою чмо перед новым годом перекинуло 3 млрд денег с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле (!!) этого года. Два года ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можешь посчитать сколько дивизионов мы могли бы получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
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18.01.2022 10:12 Ответить
https://www.unian.net/war/rossiya-mozhet-razmestit-u-ukrainy-yadernoe-oruzhie-nyt-novosti-donbassa-11673226.html Россия начала эвакуацию людей из своих дипломатических учреждений на территории Украины. 5 января Украину на автобусах покинули 18 человек - в основном это дети и жены российских дипломатов. Их вывезли на автобусах в Москву, сообщили газете источники в СБУ. По их сведениям, в ближайшие дни ожидается отъезд еще 30 человек из посольства в Киеве и львовского консульства. Дипломатам РФ в других украинских городах https://www.unian.net/politics/rossiya-evakuiruet-svoih-diplomatov-iz-ukrainy-nyt-uznala-o-planah-kremlya-novosti-ukraina-11674543.html
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18.01.2022 08:08 Ответить
Готовятся, скоты....
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18.01.2022 08:19 Ответить
Все планы и разговоры хороши будут, когда не будет клована.

Пока клован не сдох, все будет делаться самым наихудшим способом.
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18.01.2022 08:14 Ответить
Війна буде і це безсумнівно. Кацапи готуються до бомбардувань міст авіацією.
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18.01.2022 08:17 Ответить
Звідки знаю?- А у нас тут одна жіночка умудрилася вискочити заміж за кацапського полковника. Так її батьки зараз з міста в село перебралися. В терміновому порядку.
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18.01.2022 08:18 Ответить
Де ж вона того полковника кацапського у нас знайшла
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18.01.2022 09:42 Ответить
На МКАДІ (( бо тільки зкацаплена пробл@дь може вийти заміж за кацапського палковніка ((
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18.01.2022 13:03 Ответить
ТО й добре! Рівненщина - "бандерівський" край А окрему хату палить набагато зручніше ніж квартиру у багатоквартирному будинку!
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18.01.2022 11:34 Ответить
значить "проект кацапія" закривається,
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18.01.2022 08:51 Ответить
им не территория нужна, а рабы для сибири, зачем бомбить города, если можно вывезти в эшелонах на Таймыр?
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18.01.2022 09:49 Ответить
Якщо так, то це може бути корисно:
- віддати пуйлу 73 довбня на чолі найвеличнішим та офісами;
- а без лайна українці побудують нормальну країну
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18.01.2022 10:00 Ответить
Кацапи відкрито зі своєї території і під своїм прапором не підуть. Ці сцикуни підуть під прапорами "ДНР" і "ЛНР" з окупованої території Донецької і Луганської областей, можуть із Приденістров'я під їх прапорами, або з території Білорусі під прапором Білорусі. Інше - то понти і залякування.
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18.01.2022 08:18 Ответить
Цитата: "Що нам заважає проводити навчання? У президента є можливість здійснити так званий призов резервістів першої черги, не оголошуючи мобілізацію"
Не можливість, а обов'язок. Але це не про цього презедента.
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18.01.2022 08:23 Ответить
А як же лижи??? Це перша можливість клавішника!
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18.01.2022 08:42 Ответить
Оккупация дело затратное, после 1944 года раша продержалась 10 лет до полноо краха:
24/02/2021 · С ПОМОЩЬЮ ШТЫКОВ ВЛАСТЬ МОЖНО ЗАХВАТИТЬ, НО НА ШТЫКАХ НЕУДОБНО СИДЕТЬ... [Рогачёв онлайн]
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18.01.2022 08:37 Ответить
Це, якщо усе гарно прорахувати! Покер, недешеві понти, гра на "повішеніе", від *****! Але те, що робить зараз чотирижди уклоніст, ніякому глузду не підлягає!!!
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18.01.2022 08:46 Ответить
шо, в прошлом апреле напал Путин? Идиоты достали страшать!
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18.01.2022 09:47 Ответить
Риба гниє з голови. Добре рибі, у неї голова є, а в нас ситуація коли і гнисти, власне, нічому... Пєнопласт він такий, стійкий до розкладу..і плавучий..
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18.01.2022 10:15 Ответить
смотри на рыло Хламидии 1:00. это ППЦ, у@бки с кокса не слазят 24х7! )))
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18.01.2022 11:00 Ответить
...та я чет не горю желанием жопу морозить на учениях. И потом, чего правда за таких дебилов нас держат, что мы не понимаем нахрена будет призыв типа на учения резерва первой очереди?

Я вообще считаю, что кто везет на том и едут. Типа страна наголосовала, а я опять иди воюй. ТА идите в жопу. Вон куча народу, есть кого призвать, а я задолбался по этой пустыне мотаться.
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18.01.2022 10:24 Ответить
обьявляйте общую мобилизацию, или не ипите мозги.
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18.01.2022 10:26 Ответить
Хто буде вимагати? Зараз пріоритет це посадити Порошенка, а потім можна і членом на роялі.
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18.01.2022 10:30 Ответить
а Китай разрешил #уйлу нападение? (мацковскому, не нашему)
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18.01.2022 10:51 Ответить
"У президента є можливість здійснити так званий призов резервістів першої черги, не оголошуючи мобілізацію." Джерело:
Так то ж у президента! А в нас хіба є президент?
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18.01.2022 19:11 Ответить
 
 