Арестович обвинил Зеленского в нарушении предвыборных обещаний: Мы должны быть веселыми ребятами, которые отомстят олигархам и реформируют страну. Где это все? ВИДЕО

Бывший советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении предвыборных обещаний.

Соответствующее заявление он сделал в программе "Романенко. Беседы", передает Цензор.НЕТ.

По мнению Арестовича, Зеленский после прихода к власти нарушил свои основные предвыборные обещания, касающиеся экономической свободы и гуманитарной политики.

Блогер также напомнил, что Зеленский выстроил свою предвыборную кампанию на разговорах с людьми.

"На обращении, оно не всегда было гладким, он запинался, но он очень искренне говорил. Когда он последний раз выступал перед людьми? Не под запись, не срежиссировано. Я говорю: "Наша же сила в том, что президент разговаривает со всеми непосредственно, в этом его основная фишка – говорить, обращаться, разъяснять свою политику" – возмутился Арестович.

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"В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Больший удар себе по яйцам нельзя было нанести. Это же самое худшее, что с нами можно было сделать - "забюрократиться". Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка. Где это все?" – констатировал Арестович.