Арестович обвинил Зеленского в нарушении предвыборных обещаний: Мы должны быть веселыми ребятами, которые отомстят олигархам и реформируют страну. Где это все? ВИДЕО
Бывший советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении предвыборных обещаний.
Соответствующее заявление он сделал в программе "Романенко. Беседы", передает Цензор.НЕТ.
По мнению Арестовича, Зеленский после прихода к власти нарушил свои основные предвыборные обещания, касающиеся экономической свободы и гуманитарной политики.
Блогер также напомнил, что Зеленский выстроил свою предвыборную кампанию на разговорах с людьми.
"На обращении, оно не всегда было гладким, он запинался, но он очень искренне говорил. Когда он последний раз выступал перед людьми? Не под запись, не срежиссировано. Я говорю: "Наша же сила в том, что президент разговаривает со всеми непосредственно, в этом его основная фишка – говорить, обращаться, разъяснять свою политику" – возмутился Арестович.
"В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Больший удар себе по яйцам нельзя было нанести. Это же самое худшее, что с нами можно было сделать - "забюрократиться". Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка. Где это все?" – констатировал Арестович.
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18 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2-%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0.html#respond Комментарии: 0
Несмотря на то, что в 2021 году Игорь Коломойский попал под санкции США, год для бизнесмена был не таким уж и неудачным, если смотреть на результаты сквозь призму Украины.
Окружной административный суд (ОАСК) отменил налоговые штрафы на сумму 394 млн. грн. компании «Укрнафта», часть которой принадлежит Игорю Коломойскому.
Соответствующее https://reyestr.court.gov.ua/Review/101891140 решение обнародовано в Едином реестре судебных решений.
Об этом https://zn.ua/ECONOMICS/ocherednaja-pobeda-v-sudakh-biznesa-po-orbite-kolomojskoho-ukrnafta-otrazilas-ot-394-millionnoho-shtrafa.html сообщает «Зеркало недели».
«Исковые требования удовлетворить.
Признать противоправными и отменить налоговые уведомления-решения Офиса больших налогоплательщиков Государственной налоговой службы Украины от 5 мая 2020 года», - говорится в решении.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%b2-%d0%b1%d1%83.html «Совпадение»: Зеленский прикатил в Буковель и остановился в одной гостинице с Коломойским
Как следует из материалов дела, судом были отменены два налоговых уведомления-решения.
Первое - это штраф за несвоевременную уплату обязательств по НДС на сумму 389,6 млн гривен.
За это нарушение «Укрнафта» должна была уплатить 38,96 млн. гривен (10% от суммы обязательств по НДС).
Второе - касалось несвоевременной уплаты «Укрнафтой» обязательств по НДС на сумму 1,776 млрд гривен.
За это нарушение компания должна была выплатить 355,2 млн. гривен штрафа.
Общая сумма штрафов по двум нарушениям составляла 394,16 млн. гривен.
Окружной админсуд г. Киева согласился с аргументами «Укрнафты», заявившей о том, что в период проведения расчета, согласно налоговым обязательствам, у нее не было налогового долга.
А потому, налоговики не имели поводов зачислять выплаченные средства путем погашения налоговой задолженности прошлого периода, согласно очередности возникновения текущей задолженности.
Менее чем за месяц до принятия данного решения - в ноябре 2021 года Шестой апелляционный админсуд https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3187645808136831&id=100006743283105 отклонил жалобу Антимонопольного комитета Украины на решение Окружного админсуда Киева по делу «Укрнафты».
В данном деле Антимонопольный комитет признал действия компаний группы «Приват» Игоря Коломойского (так называемое дело «сговора АЗС», - ред.) антиконкурентными согласованными действиями и наложил на компании штраф - 4,7 млрд грн.
В ноябре этого же года суд https://reyestr.court.gov.ua/Review/101395214 отменил требование ГНС к «Укрнафте» доплатить налоги на 4,3 млрд грн.
В конце сентября 2021 Окружной админсуд г. Киева https://reyestr.court.gov.ua/Review/100246251 удовлетворил иск «Укрнафты» к Центральному межрегиональному управлению ГНС по работе с большими налогоплательщиками и обязал налоговиков вернуть излишне уплаченные средства по налогу на прибыль за 2020 год в размере 3,27 млрд грн.
В июне 2021 года Окружной админсуд г. Киева частично удовлетворил иск «Укрнафты» к Государственной налоговой службы и Центрального межрегионального управления ГНС по работе с большими налогоплательщиками и https://reyestr.court.gov.ua/Review/98050327 отменил налоговые уведомления решения от 16 августа 2019 года на 260 млн грн.
В апреле 2021 года Верховный Суд решил https://reyestr.court.gov.ua/Review/96172664 оставить в силе постановление Хозсуда г. Киева от 20 октября 2020 года и постановление Северного апелляционного хозсуда от 25 января 2021 года, которыми был оставлен без рассмотрения иск заместителя генпрокурора (был подан в интересах Кабмина) к "Укрнафте» о взыскании пени за несвоевременно уплаченные дивиденды в размере 1,5 млрд грн в 2011-2013 годах
Как известно, в марте 2021 года США обвинили олигарха Коломойского в коррупции и ввели санкции.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/12/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5.html Коломойский в Кливленде. Новое расследование из США
Владельцами компании «Укрнафта» в лице Украины является «Нафтогаз Украины» (50%+1 акция).
Около 42% акций контролируются Игорем Коломойским и его партнерами.
--- Люська ,ти куда?!
--- Нє обращайтє вніманія, в мєнє встрєча на прічалє... Сіре тільце зникло серед пакгаузів..
І як її можна піднімати.
Чувак победил на выборах вообще ничего не обещая. Намеки, полунамеки были, проскальзыва в его речах, но вот конкретики никогда не слышал. И это раздражало.
Так нельзя выбирать! Президент обязан иметь четкую программу. И армия, мова, вера - это тоже не программа, а лозунги. И понимать их можно по разному.
Если нет программы, нет команды - это значит нас в очередной раз разводят.
Уточню: армия, мова, вера - это были не обещания, а отчет о проделанной работе. В этом плане - обещания были перевыполнены.
Невозможно обещать то, выполнение чего не может быть 100% гарантировано заранее (например, как с Томосом).
Во фейсбук широкий с шашкой наголо.
Чтобы всем зевакам что не увернутся,
На уши навесить пасты с полкило.
Этот выход дерзкий не вполне удался -
Хромосома лишняя, видно, подвела.
Петушок двуглавый из личины рвался -
Изнутри изрядно, верно, прогнила.
- а помнишь, как ты . жопу рвал за плесень?
- так я, это..
- нуда. работа такая..
Может вы, «веселые малчики», лучше бы на передовую пошли родину защищать, а не веселиться во время войны?
И как ты, Люся, представлял себе, что Зюзя будет мстить Бене, который его посадил на трон?
Отчего-То Вспоминается Старая Частушка…: «Сам Он Парень Неплохой, Только Ссытся И Глухой».
ЗЕЛЕНСКИЙ это Коллективный Обыватель
Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.
Множко не любящий трудностей и этой ВАШЕЙ войны.
Немножко смешной. Немножко придурковатый.
И самое главное - пустой, как все обыватели.
В том месте, где у профессионального политика, какой бы негодяй он не был, профессиональные навыки и представления, у Зеленского - обывательская вакуоль.
Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических предоставлений таксиста.
Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.
https://puer-press.org.ua/?p=8020
Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических предоставлений таксиста.
Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.
У мало-мальски грамотного человека, который провёл в политике хотя бы пару сезонов, никогда бы не возникла идея,
что Путин, потратившийся годы, жизни, огромные деньги, репутацию и место в международной политике на создание военного и политического инструмента давления на Украину и Европу (ОРДЛО), откажется от этого инструмента,
потому, что ему «…просто посмотрели в глаза».
https://puer-press.org.ua/?p=8020
"Я вам більше нічого не винен."
Представим, что ЗЕЛЕНСКИЙ поймёт, осознаёт, спрыгнет, и станет величайшим реформатором всех времён и народов.
Солнцем всего человечества.
Но от Парижа, Золотого, Маруся Звіробій и «дела Шеремета», ему уже не отмыться никогда.
Отчего-то вспоминается старая частушка, вот эти вот ее проникновенные строки:
«Сам он парень неплохой, Только ссытся и глухой».
https://puer-press.org.ua/?p=8020
Об этом он рассказал в эфире «24 канала».
Арестович заявил, что его президентские амбиции не являются ни для кого секретом
«Я целюсь в президенты, это не секрет - потом, через несколько политических тактов», - заявил
https://antikor.com.ua/articles/451250-arestovich_zajavil_chto_hochet_statj_prezidentom
Після: "Де це все?"
ВІДОМИЙ БЛОГЕР БОГДАН ПРОЦИШИН В СТИЛІ «БРИГАДИ» ПРОЙШОВСЯ ПО «СЛУГАХ», РАЗУМКОВУ І КУРТЦІ СТЕПАНОВА (ВІДЕО)
Слова Богдана Процишина (Pb)
Каждый пытается из новичков
Стать Разумковым среди дурачков
Но у «Слуги народа есть одна свобода выбора:
Быть пидаром у клоуна
Или клоуном у ******
Никого не жалко, никого
Ни тебя , ни меня, ни его
Есть «Квартал» в кругу предателей
Плесень съедает любого и всякого
Ты помнишь Авакова? А ты вспомни Авакова
https://33kanal.com/news/152829.html
Этот, ну как его? На самокате
Кто бы ты ни был, если ты с нами
Воруй, убивай, пообщайся с гусями
Но утилизация после веселия
Вся перспектива второго изделия
Никого не жалко, никого
Ни тебя, ни меня, ни его...
https://33kanal.com/news/152829.html
не заплатиливыбросили как половую тряпку.
Анализируйте, решайте.
В мене віри до цієї трійці немає.
Як немає віри до Гордона, Білецького та інших, що вважають себе патріотами.
Люся зараз почне болтать єрундой, а ми дізнаємось багато цікавого.
КОГДА он так думал?
Уж не тогда ли, когда писал следующий пост ДВА ГОДА НАЗАД?
Цікаво, хто його перекупив? Ахмєтов?
Сначала , вроде к Пороху ломанулись за пропитанием, но получили в подарок приснопамятную плюшевую свинку в ответ...
Ну понятное дело, проститутки дают всем, лишь бы деньги платили.
Но политические проститутки, не меняют окраску с понедельника на вторник!
Это уже полный п-ц!
И теперь это быдло будет рассказывать о том, что он классный парень, который чисто случайно оказался в плохой компании?!
Офигеть можно.
зеленый паноптикум уродов...