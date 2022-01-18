Назарбаев обратился к народу Казахстана: из Нур-Султана не уезжал, целью протестов было разрушение целостности страны. ВИДЕО

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, недавно принявший решение передать должность главы Совета безопасности страны действующему президенту Касим-Жомарту Токаеву, записал видеообращение к жителям страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, текст обращения опубликован на сайте Назарбаева.

По его словам, целью "организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства".

"Трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие ответит на этот вопрос. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - сказал Назарбаев.

Экс-президент добавил, что еще в 2019 году передал свои полномочия действующему президенту Касим-Жомарту Токаеву и с тех пор "является пенсионером", "находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал".

"Президент Касим-Жомарт Токаев имеет всю полноту власти. Он председатель Совета безопасности. Вскоре Президент будет избран главой партии "Nur Otan". Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно безосновательны", - подчеркнул Назарбаев.

"Казахстан стал узнаваемым и авторитетным государством в мировом сообществе. Это результат сплоченности и единства всех казахстанцов. Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам нужно беречь эти неизбежные ценности. Мы обязательно пройдем через кризис и станем еще сильнее", – подытожил он.

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