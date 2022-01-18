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Назарбаев обратился к народу Казахстана: из Нур-Султана не уезжал, целью протестов было разрушение целостности страны. ВИДЕО

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, недавно принявший решение передать должность главы Совета безопасности страны действующему президенту Касим-Жомарту Токаеву, записал видеообращение к жителям страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, текст обращения опубликован на сайте Назарбаева.

По его словам, целью "организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства".

"Трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие ответит на этот вопрос. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - сказал Назарбаев.

Экс-президент добавил, что еще в 2019 году передал свои полномочия действующему президенту Касим-Жомарту Токаеву и с тех пор "является пенсионером", "находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал".

"Президент Касим-Жомарт Токаев имеет всю полноту власти. Он председатель Совета безопасности. Вскоре Президент будет избран главой партии "Nur Otan". Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно безосновательны", - подчеркнул Назарбаев.

"Казахстан стал узнаваемым и авторитетным государством в мировом сообществе. Это результат сплоченности и единства всех казахстанцов. Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам нужно беречь эти неизбежные ценности. Мы обязательно пройдем через кризис и станем еще сильнее", – подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Назарбаев сам покинул пост главы Совбеза Казахстана, - пресс-секретарь Укибай

Казахстан (781) Назарбаев Нурсултан (173)


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Топ комментарии
+15
Ага. Мы верим. А говно в штаны тебе подкинули.
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18.01.2022 13:33
+14
Як вони вже задовбали весь світ престарілі маразматики з імперською маніею величі! Про душу пора думать,а вони все землі собирають!
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18.01.2022 13:35
+10
Еще один Овощ. Не будет уже Казахстан таким как прежде
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18.01.2022 13:35
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елбасы проснулся..
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18.01.2022 13:32 Ответить
Ага. Мы верим. А говно в штаны тебе подкинули.
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18.01.2022 13:33 Ответить
Обидно...
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18.01.2022 13:33 Ответить
Як вони вже задовбали весь світ престарілі маразматики з імперською маніею величі! Про душу пора думать,а вони все землі собирають!
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18.01.2022 13:35 Ответить
ЕЛБАСЫ ТВОЮ МАТЬ ПЭНСИОНЭР ПИОНЭР..ржал до слез....
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18.01.2022 13:55 Ответить
Еще один Овощ. Не будет уже Казахстан таким как прежде
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18.01.2022 13:35 Ответить
90лет, а как молодой
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18.01.2022 13:38 Ответить
Заспіртований😜!
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18.01.2022 13:42 Ответить


старший горновий доменної печі Нурсултан Назарбаєв 1960 р.
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18.01.2022 13:58 Ответить
в следующий раз с фонаря вещать будешь....
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18.01.2022 13:43 Ответить
о! еще один легитимный!
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18.01.2022 13:44 Ответить
да ну, сказал же что пенсионер и не при делах. соображает.
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18.01.2022 15:12 Ответить
Ты кто такое Гннида, позвавшее в свою страну иностранных наемников убивать казахский народ?
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18.01.2022 13:45 Ответить
інтервентів покликав Токаєв, щоб повністю прибрати клан Назарбаєва від влади
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18.01.2022 14:01 Ответить
Какие наемники,кого они убивают и кто их звал. А то я живу в паралельном мире .
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18.01.2022 14:15 Ответить
А вы за кого? Вернее, войска ОДКБ для вас кто?
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18.01.2022 16:40 Ответить
Я за народ Казахстана. В трудную минуту , когда мою страну хотели превратить в Ливию , Сирию и т.д. Я видел как мой город Алматы жгут и грабят. Нам помогли страны ОДКБ, а европа и США только БЛА,БЛА,БЛА...
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18.01.2022 17:55 Ответить
Кто хотел превратить? Почему под этим видео на Ютубе сплошные проклятия в адрес Назарбаева, от ваших соотечественников, за расстрелянную властью молодежь?
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18.01.2022 18:23 Ответить
Я власть не защищаю. Она она дала повод для протестов, и первые дни митинги были мирные и справедливые. Но ими воспользовались экстримисты и авантюристы,они могли просто посеять хаус и вражду между людьми.
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18.01.2022 18:54 Ответить
А где в это время была ваша полиция и армия? Куда попрятались? Или им в это время было некогда и они исполняли роль экстремистов и авантюристов, чтобы дискредитировать справедливые протесты?
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19.01.2022 03:33 Ответить
В Казахстане , численость армии составляет примерно 60 тыс. вместе с нац гвардией ,и наша полиция и нац гвардия первые дни была не вооружена. Они стояли на защите народа и государства. И прошу вас не зная толком обстоятельства , не писать разную охенею. Я всегда уважал выбор Украинского народа, а теперь начал сомневаться .Но надеюсь что я ошибаюсь.
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19.01.2022 09:11 Ответить
Где вы увидели ахинею? Я завал ТОЛЬКО вопросы, чтобы от вас лично услышать вашу версию событий... И что получил в ответ? Вы приплели сюда выбор украинского народа?) Я прекрасно видел видео как ваша армия и полиция переходили на сторону протестующих, так какая ахинея? Так кто такие эти экстремисты и авантюристы? Откуда они взялись и чьи приказы исполняли?
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19.01.2022 18:48 Ответить
*задавал вопросы...
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19.01.2022 18:49 Ответить
бида
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18.01.2022 13:50 Ответить
Назарбаєв звернувся до народу Казахстану: З Нур-Султану не виїжджав
"Я живой, я легитимный..."(с)
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18.01.2022 13:51 Ответить
Погроми організували натівці або українці, так вже заведено у живих істуканів у владі.
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18.01.2022 13:56 Ответить
Назарбаев теперь просто " говорящая голова" Токаева.. Ручки конечно не ломал, воспитание другое, но суть от этого не меняется. А что остается говорить, когда клан Назарбаева повсеместно лишается власти, влияния, бизнеса и активов, кто то под арестом или покинул страну, а сам глава клана по сути заложник обстоятельств, от власти отрешен окончательно и бесповоротно. Теперь только почетная пенсия ( мягкого заключения ) типа Хрущева, либо на даче под охраной ( конвоем) в Казахстане, либо в подмосковье у "старших братьев" как поднадзорное лицо. Интересно почему он не рассказал о нарушении Конституции и отрешение его самого от должности главы Совета Безопасности, кстати пожизненного.. ( хотя это уже нюансы) Как говорится " ему сделали предложение от которого он не смог отказаться"
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18.01.2022 14:00 Ответить
совковий банкрот........часи змінилися а дурість залишилася
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18.01.2022 14:02 Ответить
целью протества было отодвинуть одних жадных свиней и прийти таким же тварям
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18.01.2022 14:02 Ответить
Очередная лапша для пролетариата...
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18.01.2022 14:06 Ответить
Елбасы объелся колбасы.
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18.01.2022 14:07 Ответить
Дед не ушел....Пиз .а вам казахи!
Элбасы принесет вам колбасы...кровянки...
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18.01.2022 14:08 Ответить
возьмите этого кровопийцу за елбасу и волочите по алматы
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18.01.2022 14:09 Ответить
Ваша целостность всем понятна уже!!! вас там таких целых вместе с путиным ,лукашенко, кадыровым , плюс пашинян и рахмон!!
Вас отловят и посадят!!!! Я в это верю!
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18.01.2022 14:30 Ответить
Из Ростова? Где поломанный карандаш?
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18.01.2022 14:45 Ответить
Сторгувались. Це звернення коштує не один ярд. Пенсіонер ,мля ! Владні старпери хворіють параноєю , а не деменцією. То добряче приперли діда, певно сєрчішко під Новий год хапануло, клан пиячив, а хитрий Джопар шанс не впустив. Усьо нажите невпинними трудами...
Бо надо бульо Дарігу на царство, але ж леді у владі трохи не по ченгізідські... От і вигрібають олди азійську субституцію.
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18.01.2022 14:45 Ответить
Брови черные густые.
Речи длинные пустые.
Нету мяса, калбасы !
Нахер нужен Елбасы!

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18.01.2022 15:09 Ответить
знает даже раздолбай-
обдрыстался назарбай
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18.01.2022 15:19 Ответить
Так кто устроил беспорядки и атаковал Казахстан?
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18.01.2022 15:28 Ответить
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18.01.2022 15:42 Ответить
Все как всегда - Путин дал почитать бумажку , виноваты пиндосы и ультрарадикалы - бандеровцы
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18.01.2022 16:07 Ответить
Во-первых, сегодня такие технологии, что мертвые актеры "играют" в фильмах, снятых после их смерти, но даже, если это не фейк-видео (тогда пусть появится на пресс конференции с независимыми иностранными журналистами), то настораживает нелогичный монтаж с двух камер и поведение его рук, в детстве, когда мы нагло врали (чтоб продемонстрировать вранье), то скрещивали пальцы (он знает об этой традиции), если он жив, то это видео - результат вымогательства и шантажа!
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18.01.2022 17:15 Ответить
он слишком много знает, чтоб остаться в живых (и это он понимает)
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18.01.2022 17:24 Ответить
"... всіх казахстанців..." , а чому не казахів ? Точно як %уйло вєщає - "россияне", а не русские. Десь на ютубі є віде, де маленька чиста бурятка каже "я русская а не бурятка". Зауважте - не росіянка, а русская. Якщо сам народ, без всяких вождів, кормчих, кондукаторів не визначиться ким він є то так і залишиться масою для різних феодалів та диктаторів.
Чого і прагне ЗЕкодло зробити в Україні
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18.01.2022 20:36 Ответить
Комсомольська брехлива наволоч!
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18.01.2022 23:00 Ответить
 
 