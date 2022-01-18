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"НАТО стремится оккупировать Украину и ищет обоснования для введения своих войск", – спикер Госдумы РФ Володин. ВИДЕО

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о намерении стран-членов НАТО "оккупировать Украину".

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Володина, сейчас Альянс ищет обоснования введения своих войск на территорию Украины.

"Их советники уже там, их инструкторы уже там, а сейчас они думают над обоснованием ввода войск. Другими словами – НАТО стремится оккупировать Украину… Мы не можем позволить, чтобы НАТО вводило свои войска на территорию Украины", – заявил Володин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ наращивают интенсивность боевой подготовки артиллерии на оккупированном Донбассе, - разведка

Автор: 

Госдума (1261) НАТО (10002) Володин Вячеслав (72)


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Топ комментарии
+57
Всі! Жодної адекватної людини там не має. Навіть, якщо буде так здаватись на перший погляд, що нормальна, запевняю вас - це не так.
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18.01.2022 14:42
+55
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18.01.2022 14:55
+47
Мені здалося, що кацапи випрошують, щоб їм дали по яйцям....
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18.01.2022 14:41
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Ну шо ти таке кажеш! Ти вважаєш шо ще живі люди, які можуть пригадати що робилось у 1939 році? Ти сам часом не Дункан Маклауд?
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18.01.2022 15:23 Ответить
Я "вважаю", що бидло у школі по тирнетам через мобілки гуляє замість поцікавитись тим, що вчительохи з вчителицями їм на уроках історії розповідають. Гуляй, плужара.
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18.01.2022 21:57 Ответить
Нападу на НАТУ, обращаться в Украину. Ввод натов обязателен.
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18.01.2022 15:17 Ответить
если ТАКИЕ тараканы в головах руководства этой страны - Украине нужно готовиться к худшему...
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18.01.2022 15:17 Ответить
Володин, ты ваши рашистские устремления с точность до наоборот -перенёс именно на НАТО. Баран, ты володин и холоп (конечно же холоп - именно володин, а не петин или васин) забыл вашу же пословицу- У кого чего болит, тот о том и говорит!
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18.01.2022 15:18 Ответить
Тому вони так панічно і хочуть приєднати до себе Україну, щоб всіх нас зробити ''гусскімі'', тому що їх самих там катастрофічно стає менше за інші національності! Якщо раніше всіх - і кавказців, і тувинці, і татар, і якутів і т.п. записували, як ''русскі'', то зараз для всіх національностей це є принизливо.
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18.01.2022 15:25 Ответить
Рашисти остаточно кукухою поїхали. Анексували наш Крим, влаштували війну на сході України, вбили близько 14 тисяч українців, 1,5 мільйони зробили біженцями - а винне НАТО??? Брехливі мокшанські ублюдки.
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18.01.2022 15:26 Ответить
шо тут зробиш, коли лишня хромосома у більшості жителів країни, це не може бути не помітно, розумієте вони настільки тупі, що до них не може дійти те, що НАТО, створювавсю як оборонний альянс, а не в цілях наступу чи колективного нападу!
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18.01.2022 15:32 Ответить
про 14 тыс ****.ят ООН чтобы им меньше было отвечать
на окупированых территория убито более 100 тыс это точно
поэтому мокши никогда эту территорию и не отдадут , ибо им надо как немцам отступающим на запад откапывать трупы в концлагерях и палить их в крематориях
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18.01.2022 17:40 Ответить
Їм не все одно, мудакам! Сцуть покидьки
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18.01.2022 15:29 Ответить
От марсиан лучше пусть защищаются, дебилы !
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18.01.2022 15:29 Ответить
Україна сама прагне вступити в НАТО, після слів цього ***.нутого єдинороса згадалось, як колись відпрацьовували тревогу, керівник доводить шо до чого, а нач штаба каже "А хто нападає, бо воювати піду тільки з кацап.ами, а якщо там НАТО нападе чи Юнайтет Кіндом можете не звонити і посильних не посилати пишіть відразу "в полоні""
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18.01.2022 15:30 Ответить
ПНХ
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18.01.2022 15:31 Ответить
О как жаба давит! Хотят чтоб их НАТО оккупировало и начало кормить расею!
Щас!
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18.01.2022 15:34 Ответить
Точно так же говорили и перед афганом! Слово а слово.
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18.01.2022 15:41 Ответить
Єдині окупаційні війська на території України - кацапські, а винне НАТО. Закусювати треба, що ще можна сказати...
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18.01.2022 15:34 Ответить
кокс не закусывают
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18.01.2022 15:38 Ответить
кокс - то до пicюaніста (тобто, гравця на роялі), а там, запорєбріком, або бояра, або скломий, або їх аналоги...
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18.01.2022 15:50 Ответить
а вы думаете кто клоуну кокс продает? московиты не просто так с венесуелой дружат, им от туда кокс везут
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18.01.2022 16:07 Ответить
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18.01.2022 15:36 Ответить
Ну, треба написати ще пісеньку типу "Ярош красит чёрным цветом, стены красные кремля..."
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19.01.2022 08:01 Ответить
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18.01.2022 15:44 Ответить
Звернення населення України до НАТО - НАТО введи війська.
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18.01.2022 15:45 Ответить
ЙОГО СЛОВА ТА БОГУ В ВУШІ, ЩОБ ШВИДШЕ НАТО НАС ОКУПУВАЛО!!
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18.01.2022 15:45 Ответить

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18.01.2022 15:46 Ответить
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18.01.2022 15:47 Ответить
Ты чей? Володин .. Иди в жопу,Володин.
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18.01.2022 15:47 Ответить
Клиника
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18.01.2022 15:48 Ответить
Ще провести референдум для вступу в США 51 штатом)))
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18.01.2022 15:51 Ответить
Они не могут. Так чего орать по этому поводу? Не можете, так сидите и молчите в тряпочку. Совсем эти москали задолбали.
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18.01.2022 16:00 Ответить
Сдадимся в плен Швейцарии , без единого выстрела , все за оккупацию Украины НАТО, согласны быть одним из штатов США ( лежать за яйца Рашу). Также поможем оккупации Раши Северной Кореей , Суданом, Никарагуа , ЦАР.
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18.01.2022 16:01 Ответить
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18.01.2022 16:03 Ответить
У кацапів мир може бути тільки "русским миром" - а це війна, окупація, смерті, слози і жах.
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18.01.2022 16:04 Ответить
пидорок думский проснулся... пусть лучше бы к плену готовился...
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18.01.2022 16:10 Ответить
Кто вы такие, ушастые ****** ?, чтоб позволять кому-то, что-то делать на территории, которая к вам не имеет никакого отношения ???😡
Не вам козлорылым запрещать или разрешать , что-либо.
Это будет решать только сама Украина!!!
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18.01.2022 16:11 Ответить
так для начала было бы отличным решением отвести, как можно дальше от украинских границ свою орду, которую сосредоточили явно не для сельхоз работ. шибзики. все перекручивают вверх дном
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18.01.2022 16:12 Ответить
Вижу один позитивный момент от нападения Раши сегодня: появится шанс раз и навсегда закрыть вопрос ******** империи на наших границах. И нашим детям уже не придется иметь дело с этим дурдомом.
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18.01.2022 16:13 Ответить
Почему у них скучные лица?
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18.01.2022 16:14 Ответить
Десь тихо плачуть олігофрени....
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18.01.2022 16:15 Ответить
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18.01.2022 16:17 Ответить
проблема в том, что раисся даже не ищет обгрунтування, тупо и подло уже давно свои войска расставила там, где посчитала нужным, но и этого мало...
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18.01.2022 16:22 Ответить
Вірно каже - все буде УКРАЇНАТО, бо ось тут відірвіть НАТО і України нема, а ми ж хочемо бути.
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18.01.2022 16:19 Ответить
СКАЖІТЬ БУДЬ ТЕ ЛАСКАВІ ЩО ВОНИ ТАМ КУРЯТЬ. ТАКЕ ВРАЖЕННЯ ЩО ВОНИ КУРНУТЬ І ПОЧИНАЮТЬ ЛЯКАТЬ ОДИН ОДНОГО ЯК ОТО ДІТКИ В ТАБОРІ ВІДПОЧИНКУ ПІСЛЯ О ПІВНОЧІ КЛАДОВИЩЕ ЯКАСЬ ТІНЬ ІДЕ КУДИСЬ
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18.01.2022 16:20 Ответить
уж лучше бы курили, ей богу.....
Они даже в песнях про это поют:
Мой президент не пьёт и не курит, лучше бы пил и курил, возможно от этого стало бы легче жителям Южных Курил.....
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18.01.2022 17:12 Ответить
Поросяпес "Володін", може і хочуть, а тобі яке свиняча справа до цього? Що на копростані заздрять, самі бажаєте бути окуповані, щоб зі своїми зайвехомосомишами в одной хаті жити? Була можливість, дякуйте моржову ... , що ви не в "окупації" НАТО! ДБЛ ***...
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18.01.2022 16:21 Ответить
Колись і Єльцин говорив про вступ параші в НАТО. І НАТОвські чиновники серйозно цю тему розглядали, там не відкидали такої можливості. Але на зміну Єльцину прийшло ***** і почало відроджувати вєлікорасєйскую диктатуру. До речі, коли ще Ющенко у 2005 році розпочав підготовчу роботу по запровадженню безвізу з ЄС, багато експердів у ЗМІ "компетентно" заявляли, що першою безвіз отримає росія. А коли отримає, і чи отримає взагалі, Україна не відомо.
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18.01.2022 16:24 Ответить
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18.01.2022 16:25 Ответить
Мозгами тронулись окончательно бесповоротно
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18.01.2022 16:34 Ответить
Бачу там кришу геть знесло.
Яка справа мокшам до України? Захочемо НАТО до себе то буде НАТО.
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18.01.2022 16:56 Ответить
******* кацапи.
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18.01.2022 17:08 Ответить
Володин это не фамилия, это *** имя прилагательное отвечающее на вопросы чей?чья? обозначающее принадлежность предмета........
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18.01.2022 17:08 Ответить
А у рабов все фамилии отвечают на вопрос: "Чьих холопом, ты будешь?" ...
Но к сожалению такие фамилии и людям, по наследству передалось! И вообще на копростане люди есть, обитаемая земля, только они прячутся от свинособак!
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18.01.2022 17:22 Ответить
А это идея! Нужно чтобы зелебобик официально попросил НАТО нас оккупировать. Классная идея.
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18.01.2022 17:14 Ответить
Країнам НАТО війну об"явити, і капітулювати
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18.01.2022 17:28 Ответить
Идея, только не для зЕлоха, ***** муку из Венесуэлы перестанет давать...
Чего моржовая вдруг заторопилась? Кресло под зЕлохом начало люфтить и крен дало! А такого полезного идиота, больше не найти...
PS; "Украина объявляет войну Германии, с территориальными претензиями: "Возвратить территорию Германи 1942 года"! -- анекдот 1973 год
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18.01.2022 17:43 Ответить
военный блок планирует оккупировать страну, которая стремится в него вступить. Типичная логика московита
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18.01.2022 17:22 Ответить
Володін, звичайно не дурень, усе він знає. Єдине, що бреше, готуючи плебс до війни
Так вони у 2014 році лякали блекуотерами, яких "доблесні" шахтарі" знищували сотнями.
Окупант та агресор у нас один, він визнаний ГА ООН, ПА ОБСЄ, ПАСЕ, і уся ця кремівська шваль прекрасно знає хто це
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18.01.2022 17:25 Ответить
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18.01.2022 18:04 Ответить
Ой долбл@б!!!
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18.01.2022 18:26 Ответить
лавров говорит, что раша никому не угрожает.
и тут же "Мы не можем позволить, чтобы НАТО вводило свои войска на территорию Украины", - заявил Володин."
это разве не угроза?
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18.01.2022 18:38 Ответить
99,9% населения Украины за ввод войск НАТО прямо в кремль, не говоря уже за Украину
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18.01.2022 18:47 Ответить
НАТО стремится оккупировать Украину. © Володін
І це чудово! Українці з дітьми і квітами радо вітають "окупантів НАТО" (фото внизу). І ненавидять "асвабадітєлєй із браццкай расіі".

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18.01.2022 18:53 Ответить
g
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18.01.2022 18:55 Ответить
Я наче вже не мала дитина... Але дивлюсь, на все це що вони верзуть, і навіть не розумію, ну хіба можливо, щоб хтось у цю брехню вірив????
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18.01.2022 18:56 Ответить
Про цього Володіна є давній анекдот.
В очереди на регистрацию на торжественное мероприятие в Кремле:
- Вы кто?
- Володин.
- Да мы все тут володины. А какая у Вас фамилия?
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18.01.2022 19:00 Ответить
Може й справді, терміново наголосити про напад на країни НАТО та через 5 хвилин здатися, най заходять зі всією амуніцією. Бо спокою від москалів не буде ніколи.
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18.01.2022 19:26 Ответить
Какое твое дело скот руцкий. Сиди в своей параше, да подчищай дерьмо за ******, ублюдок.
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18.01.2022 19:29 Ответить
На паРаші останніми днями вибухає все гучніше і гучніше...

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18.01.2022 19:34 Ответить
Ми не можемо дозволити, щоб НАТО вводило свої війська на територію України. Тому ми введемо своi!" - заявив Володін
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18.01.2022 19:47 Ответить
Єслі ми нє захватім Україну, то ета сдєлают салдати НАТА!
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18.01.2022 19:55 Ответить
Гэта амерыканскія войскі стаяць ля ўсходніх межаў? Зусім заблыталі.
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18.01.2022 19:59 Ответить
Вор. Ворюга. Подонок.
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18.01.2022 21:16 Ответить
Все это уже слышали. Если бы россия не ввела свои войска в Крым и лугандон то туда вошли бы войска НАТО. Теперь этот бред пытаются распространить на всю Украину.
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18.01.2022 21:30 Ответить
Я лишний раз убедился что нарасейка- паноптикум клинических идиотов.
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18.01.2022 21:35 Ответить
свинокацапы спят и видят, как бы украинцев от НАТО "спасти". вот только спасалка их лезет только к тем, кого в НАТО еще нет. те же страны Балтии крутят фиги рашке, но "спасать" она их боится, и только беззубой пастью клацает в ответ, хотя "русских" там щемят по более чем в Украине.
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18.01.2022 22:00 Ответить
Мы не можем позволить, чтобы НАТО вводило свои войска на территорию Украины" ---мы сами хотим туда ввести свои войска!
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18.01.2022 23:08 Ответить
ну москалі вже окупували, а ната, що сама рижа? ната також хоче окупувати Україну!
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19.01.2022 00:02 Ответить
Тупой русский валянок!
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19.01.2022 07:09 Ответить
ЭТО НЕ ВАШЕ ДЕЛО ЧЕРТИ !!!
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19.01.2022 08:35 Ответить
в обще дебил
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19.01.2022 08:46 Ответить
Жаль, руцкие иваны не помнят историю. Забыли 1939 (окупация Польши). Придумали "вяликую атечественную". Забыли и нивелировали вклад во 2 мировую США. Между тем немцы построили 1154 подводные лодки. Забыли иваны сколько самолетов никогда не было на восточном фронте.
До иванов никак не дойдет, что не будь во 2 Мировой США и Англии - ссср бы рухнул. Ни у немцев, ни у США, ни у Англии не было коневодов-полководцев (жуков).
А так бездарно все просрать - это надо уметь.
Никто из них не гробил людей миллионами и это ДО войны, и только своих. Между тем ******** машет красными портянками с серпом и молотом. Что-то нигде не видно маршев со свастикой, но в ******** красная тряпка норма и всем плевать что миллионы умерли мучительной смертью - голод, пытки, холод. Теперь обосранцы вновь возомнили себя "вяликими". Не беда, когда Китай прийдет "асвабаждать" китайско-говорящих кто поможет ********?
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19.01.2022 08:48 Ответить
Если завяжется бойня, то не за забор их надо выгонять и успокаиваться...бить их города, взрывать АЭС и плотины , взрывать Северный и прочие потоки и т.д....да будет ядерный ответ, но если мир с нами то и по ним будет нанесён ЯУ...значит у Украины такая миссия на планете.....уничтожить ИМПЕРИЮ ЗЛА...
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19.01.2022 11:58 Ответить
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