"НАТО стремится оккупировать Украину и ищет обоснования для введения своих войск", – спикер Госдумы РФ Володин. ВИДЕО
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о намерении стран-членов НАТО "оккупировать Украину".
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Володина, сейчас Альянс ищет обоснования введения своих войск на территорию Украины.
"Их советники уже там, их инструкторы уже там, а сейчас они думают над обоснованием ввода войск. Другими словами – НАТО стремится оккупировать Украину… Мы не можем позволить, чтобы НАТО вводило свои войска на территорию Украины", – заявил Володин.
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+57 Alexander Kravchenko
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на окупированых территория убито более 100 тыс это точно
поэтому мокши никогда эту территорию и не отдадут , ибо им надо как немцам отступающим на запад откапывать трупы в концлагерях и палить их в крематориях
єдиноросазгадалось, як колись відпрацьовували тревогу, керівник доводить шо до чого, а нач штаба каже "А хто нападає, бо воювати піду тільки з кацап.ами, а якщо там НАТО нападе чи Юнайтет Кіндом можете не звонити і посильних не посилати пишіть відразу "в полоні""
Щас!
Не вам козлорылым запрещать или разрешать , что-либо.
Это будет решать только сама Украина!!!
Они даже в песнях про это поют:
Мой президент не пьёт и не курит, лучше бы пил и курил, возможно от этого стало бы легче жителям Южных Курил.....
Яка справа мокшам до України? Захочемо НАТО до себе то буде НАТО.
Но к сожалению такие фамилии и людям, по наследству передалось! И вообще на копростане люди есть, обитаемая земля, только они прячутся от свинособак!
Чего моржовая вдруг заторопилась? Кресло под зЕлохом начало люфтить и крен дало! А такого полезного идиота, больше не найти...
PS; "Украина объявляет войну Германии, с территориальными претензиями: "Возвратить территорию Германи 1942 года"! -- анекдот 1973 год
Так вони у 2014 році лякали блекуотерами, яких "доблесні" шахтарі" знищували сотнями.
Окупант та агресор у нас один, він визнаний ГА ООН, ПА ОБСЄ, ПАСЕ, і уся ця кремівська шваль прекрасно знає хто це
и тут же "Мы не можем позволить, чтобы НАТО вводило свои войска на территорию Украины", - заявил Володин."
это разве не угроза?
І це чудово! Українці з дітьми і квітами радо вітають "окупантів НАТО" (фото внизу). І ненавидять "асвабадітєлєй із браццкай расіі".
В очереди на регистрацию на торжественное мероприятие в Кремле:
- Вы кто?
- Володин.
- Да мы все тут володины. А какая у Вас фамилия?
До иванов никак не дойдет, что не будь во 2 Мировой США и Англии - ссср бы рухнул. Ни у немцев, ни у США, ни у Англии не было коневодов-полководцев (жуков).
А так бездарно все просрать - это надо уметь.
Никто из них не гробил людей миллионами и это ДО войны, и только своих. Между тем ******** машет красными портянками с серпом и молотом. Что-то нигде не видно маршев со свастикой, но в ******** красная тряпка норма и всем плевать что миллионы умерли мучительной смертью - голод, пытки, холод. Теперь обосранцы вновь возомнили себя "вяликими". Не беда, когда Китай прийдет "асвабаждать" китайско-говорящих кто поможет ********?