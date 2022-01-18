"НАТО стремится оккупировать Украину и ищет обоснования для введения своих войск", – спикер Госдумы РФ Володин. ВИДЕО

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о намерении стран-членов НАТО "оккупировать Украину".

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам Володина, сейчас Альянс ищет обоснования введения своих войск на территорию Украины.

"Их советники уже там, их инструкторы уже там, а сейчас они думают над обоснованием ввода войск. Другими словами – НАТО стремится оккупировать Украину… Мы не можем позволить, чтобы НАТО вводило свои войска на территорию Украины", – заявил Володин.

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