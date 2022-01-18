РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5357 посетителей онлайн
Новости Видео
17 174 42

Россиянина, приговоренного в США к пожизненному заключению, задержали в Одессе. ВИДЕО

На территорию Украины мужчина попал незаконно. В США ему присудили пожизненное за рэкет, мошенничество и наркопреступления.

Об этом сообщает Национальная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

"Гражданин другой страны обвиняется в денежных махинациях, "выбивании" долгов, рэкете, мошенничестве, хакерстве, наркопреступлениях. За совершение преступлений в США он был приговорен к пожизненному заключению и выдан ордер на арест, а затем объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, на территорию Украины мужчина попал незаконно.

Украинские правоохранители уже сообщили своим американским коллегам о его задержании и готовят ходатайство в суд об аресте мужчины.

задержание (6679) Одесса (7901) Нацполиция (16498) россия (95683) США (26853)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+35
А как можно незаконно попасть в Украину ?

по российскому паспорту ( а визы с рашейДЕПУТАТЫ РАДЫ упорото не вводят 30 лет )
показать весь комментарий
18.01.2022 16:49
+25
Ну кто бы сомневался, что это кацап) Как медом им тут намазано...
показать весь комментарий
18.01.2022 16:48
+17
Яке накуй громадянсво України, він в відео чітко говорить громадянсво в нього вонючої і конченої московії.
показать весь комментарий
18.01.2022 16:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну кто бы сомневался, что это кацап) Как медом им тут намазано...
показать весь комментарий
18.01.2022 16:48 Ответить
А как можно незаконно попасть в Украину ?

по российскому паспорту ( а визы с рашейДЕПУТАТЫ РАДЫ упорото не вводят 30 лет )
показать весь комментарий
18.01.2022 16:49 Ответить
Яке накуй громадянсво України, він в відео чітко говорить громадянсво в нього вонючої і конченої московії.
показать весь комментарий
18.01.2022 16:58 Ответить
россиянин - это гражданство. не путайте
показать весь комментарий
18.01.2022 17:00 Ответить
это Вы путаете. Потому что россиянин - это диагноз.
показать весь комментарий
18.01.2022 18:25 Ответить
Скорее всего, оно раисское с подданством **********!
показать весь комментарий
18.01.2022 17:14 Ответить
Думаю , что паспорт у него поддельный . Если бы ставили визы в посольстве - жто бы сразу определили и визу бы не дали
показать весь комментарий
18.01.2022 17:35 Ответить
Шляхами контрабандистів із Тирасполя, наприклад...
показать весь комментарий
18.01.2022 17:30 Ответить
Так в Тирасполь он тоже может только через погранконтроль Молдовы попасть
показать весь комментарий
18.01.2022 17:32 Ответить
а может военным самолетом из рашки, у них там контингент есть и летают они туда как к себе домой и контрабас возят под шумок а ящик сигарет или какое то там тело, нет никакой разницы, такса одна....
показать весь комментарий
19.01.2022 10:59 Ответить
давно уже летают только гражданскими рейсами через аэропорт Молдовы
показать весь комментарий
19.01.2022 11:24 Ответить
Бо з часів Кравчука кдб фсб має вплив на деяких наших держслужбовців вищої ланки, там собака і зарита. Треба провести люстрацію, опублікувати відкрито хто з чиновників радянської України співпрацював з КДБ (список там був великий), відсторонити їх від влади, теж саме зробити і з українськими олігарахами, бо більщість з них за допомогою КДБ ФСБ стала олігархами в Україні, це і Юля Тімошенко, і Фірташ з Пінчуком і Ахметов з Коломойським і далі по списку
показать весь комментарий
18.01.2022 23:24 Ответить
Може, в США його присядуть на стільчик? Було б непогано. А може там вже є не стільчик, а диванчик? І поряд присяде Пуктін?
показать весь комментарий
18.01.2022 16:49 Ответить
u ruskava status toka adin , dvuhsotii ....
показать весь комментарий
18.01.2022 16:51 Ответить
Татаров, ермак, чи може суддя вовк?
показать весь комментарий
18.01.2022 16:54 Ответить
подарок Байдену и себе

сначала пустили в Украину - заработали.
потом приютили - заработали.
теперь завернули подарочной лентой и Байдену отчитались.
Заработали на один вопрос меньше от Байдена о вагнергейте
показать весь комментарий
18.01.2022 16:59 Ответить
Це погранци себе реабілітовують після вчорашнього обсирону. Уркі з міжнародного розшуку заїжджають собі мимо КПП і плювали на погранців, а пятого Президента України, особа встановлена і відома міжнародній спільноті, перевіряли годину і встановлювали особу. Жуткий п.з.д.ц
показать весь комментарий
18.01.2022 16:59 Ответить
А шо це за така "речниця" з курячою срачкою замість губ?
Це шо, такий дрес-код зараз в моді у секретуток?
Навіщо вона це собі зробила?
показать весь комментарий
18.01.2022 17:04 Ответить
Я ж і не проти. Якщо вона працюватиме в червоному кварталі в ресепшн. Якраз те що треба для розігріву.
Але як речниця в МВС - якось не те.
показать весь комментарий
18.01.2022 17:37 Ответить
а в чому проблема?
показать весь комментарий
18.01.2022 19:10 Ответить
эти губы нужны! Для работы!)))
показать весь комментарий
18.01.2022 17:34 Ответить
то ж гарно
показать весь комментарий
18.01.2022 19:10 Ответить
Я б за те щоб зовсім голі були речниці. Або на крайняк в бікіні.
показать весь комментарий
18.01.2022 19:14 Ответить
Ермак его на таксиста не обменяет?
показать весь комментарий
18.01.2022 17:10 Ответить
Чувак шёл к успеху. А успех шёл к нему. Отдайте его Штатам, там у них в Шоушенге места много, будет сидеть пока ж.па не отвалится
показать весь комментарий
18.01.2022 17:25 Ответить
срочно депортировать в США, пока Зе его рашке не отдал
показать весь комментарий
18.01.2022 17:33 Ответить
обменять его на петриот и абрамсы..
показать весь комментарий
18.01.2022 17:46 Ответить
Не удевлен секретутка мусарки полковничика с селиконовым свиством и приклеными фломастерными бровями--классика..фу гидота
показать весь комментарий
18.01.2022 17:48 Ответить
кросивое... 🤮
показать весь комментарий
18.01.2022 21:37 Ответить
освободят под подписку о невыезде, а он случайно убежит к больной маме в днр
показать весь комментарий
18.01.2022 17:51 Ответить
До Ермака прилетел. На работу в ОП устраиваться или замом министра)))
показать весь комментарий
18.01.2022 19:12 Ответить
по всім крітеріям претендент
у "Слуги Народу"
якщо товаришує з кішкою прибирадьниці Є Кравець
показать весь комментарий
18.01.2022 19:14 Ответить
Вот везет же людям, в Америку поедет жить, навсегда.
показать весь комментарий
18.01.2022 20:58 Ответить
он прохфессор, в Одессе был проездом, плыл на Суматру ловить бабочек
показать весь комментарий
19.01.2022 02:42 Ответить
Саме головне в цін новині "присудили довічне за рекет, шахрайство та наркозлочини".
В нас як?
показать весь комментарий
19.01.2022 08:24 Ответить
Попомніть моє слово; суддя захворіє, інший не встигне ознайомитись із матеріалами справи, тим часом термін затримання сплине і бандюка випустять, а він не заставе себе довго - чекати втече.
показать весь комментарий
19.01.2022 09:51 Ответить
а как же он в США попал....тут су....и проверяют до 10-го колена, а оно блатное чмо ....легко.
показать весь комментарий
19.01.2022 11:08 Ответить
эта баба из мусарни хоть в зеркале отражается?
показать весь комментарий
19.01.2022 11:51 Ответить
 
 