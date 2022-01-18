Россиянина, приговоренного в США к пожизненному заключению, задержали в Одессе. ВИДЕО
На территорию Украины мужчина попал незаконно. В США ему присудили пожизненное за рэкет, мошенничество и наркопреступления.
Об этом сообщает Национальная полиция, информирует Цензор.НЕТ.
"Гражданин другой страны обвиняется в денежных махинациях, "выбивании" долгов, рэкете, мошенничестве, хакерстве, наркопреступлениях. За совершение преступлений в США он был приговорен к пожизненному заключению и выдан ордер на арест, а затем объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
По оперативным данным, на территорию Украины мужчина попал незаконно.
Украинские правоохранители уже сообщили своим американским коллегам о его задержании и готовят ходатайство в суд об аресте мужчины.
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+35 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий18.01.2022 16:49
+25 Павел Стрембовский
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по российскому паспорту ( а визы с рашейДЕПУТАТЫ РАДЫ упорото не вводят 30 лет )
сначала пустили в Украину - заработали.
потом приютили - заработали.
теперь завернули подарочной лентой и Байдену отчитались.
Заработали на один вопрос меньше от Байдена о вагнергейте
Це шо, такий дрес-код зараз в моді у секретуток?
Навіщо вона це собі зробила?
Але як речниця в МВС - якось не те.
у "Слуги Народу"
якщо товаришує з кішкою прибирадьниці Є Кравець
В нас як?