Россиянина, приговоренного в США к пожизненному заключению, задержали в Одессе. ВИДЕО

На территорию Украины мужчина попал незаконно. В США ему присудили пожизненное за рэкет, мошенничество и наркопреступления.

Об этом сообщает Национальная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

"Гражданин другой страны обвиняется в денежных махинациях, "выбивании" долгов, рэкете, мошенничестве, хакерстве, наркопреступлениях. За совершение преступлений в США он был приговорен к пожизненному заключению и выдан ордер на арест, а затем объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, на территорию Украины мужчина попал незаконно.

Украинские правоохранители уже сообщили своим американским коллегам о его задержании и готовят ходатайство в суд об аресте мужчины.