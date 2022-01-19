Российская военная техника стала лагерем в 200 км к северу от Киева, - CIT. ВИДЕО+ФОТО
Вчера в блоге Digital Forensic Research Lab при экспертной группе Atlantic Council был опубликован обзор прибытия российских войск в Республику Беларусь.
В частности, речь шла о разгрузке российских реактивных систем залпового огня "Ураган" на станции Речица на Гомельщине к северу от Киева, пише Conflict Intelligence Team, передает Цензор.НЕТ.
Позже автор статьи Майкл Шелдон выложил фотографию лагеря с военной техникой, которая, вероятно, была снята в районе Речицы. На фотографии мы заметили транспортно-заряжающую машину 9Т452 того же РСЗО "Ураган".
"Пользователь Твиттера @danvan71 геолоцировал сходный кадр на видео из TikTok на шоссе М10 в районе остановочного пункта "Ивановка" (мы проверили и подтвердили эту геолокацию). Оттуда чуть более 40 километров до границы с Черниговской областью Украины и порядка 90 километров — с Киевской. Стоит отметить, что в этом районе нет полигонов, заявленных для российско-белорусских учений "Союзная решимость", которые должны пройти в феврале", - пишут исследователи.
"Появление российской техники в непосредственной близости от границы с Киевской областью вызывает особые опасения в связи с заявлениями источников CNN, согласно которым имеются разведданные, что российские войска могут попытаться взять Киев и осуществить смену власти в Украине. Дело в том, что все основные правительственные здания в Киеве находятся на западном берегу Днепра, а возможное наступление с севера позволяет не преодолевать столь значительную водную преграду (в отличие от наступления со стороны российско-украинской границы)", - отмечают исследователи.
"При этом мы до сих пор не знаем, о каких масштабах сосредоточения сил к северу от Киева идет речь. Как минимум часть российских сил, вступивших в Беларусь, проследовали к заявленным местам проведения учений (например, в Брест у границы с Польшей). На данный момент нам кажется вероятным, что цель этого сосредоточения — вынудить украинское командование держать часть сил на западном берегу Днепра для прикрытия Киева, что ограничит возможности противодействия потенциальной российской операции на востоке Украины", - констатируют исследователи.
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Китай прижал Кремль:
Отвод войск из Сибири и Дальнего Востока начинает передел РФ - https://www.youtube.com/watch?v=NHAuixa46as&ab_channel=MixNews
https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1483730889876152321 1 ч
Арахамія, Бойко та половина уряду України знову відвідали «свято» від Комуністичної партії Китаю. Деталей дуже мало.
Зазначили, що Зеленський та Сі Цзіньпін уже досягли стратегічних консенсусів.
СН також пообіцяла «відкривати краще майбутнє завтра» разом з Компартією КНР.
чєрєз кітайщіну
Росія, Іран і КНР проведуть військові навчання у Перській затоці - на фоні ризику посилення російського вторгнення до України.
Кремль вже перекинув війська з Далекого Сходу до Ірану.
Саме цим він пояснює «маніпуляції» з військами на кордонах.
КНР та Іран - це та сама РФ.
Вали напуй на лента сру, тут не подають!
Іван Сидоренко- 500+
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тут прямо я незнаю до кого й відносити (немає інфи), їх цілі були комуняками і їх результат краще ніж у Шаніної.
Ольга Мінчакевич (біла гвардія)- 129
Тетяна Мінчакевич (біла гвардія)- 93
Але для мене феноменом є невідомий снайпер конфедератів часів громадянської війни в Південній Кароліні лютого 1864, з дульнозарядним шестигранним полігоналом Вітворда, який на 1271 м. зупинив наступ і вклав генерала Джона Седжвіка, котрий гарцював на коні намагаючись підняти солдат в наступ. Гад мабуть мав конкретну аномалію зору. Бо, без бінокля на 1271 метр навіть розледіти людину важко, а стріляти на випередження з відкритим прицілом по вершнику, взагалі за межею розуміння.
На прошлой неделе, в четверг, я в эфире ток-шоу «Прожектор» озвучил не предположение, а факт того, что Путин наращиванием войск у границ с Украиной, давлением и шантажом Запада, а так же культивацией враждебной риторики, попросту загнал себя в ловушку.
Данный тезис многим оказался непонятным, что и не удивительно, а потому, я решил расписать более подробно, почему Путин находится в ловушке, которую расставил, вроде бы как, для Украины и Запада. Но, прежде чем заговорить об угрозах вторжения в Украину и шантаже НАТО и Запада в целом, я бы хотел начать с вопросов энергетического характера.
Дело в том, что в 2021 году Кремль развернул две масштабные кампании по оказанию давления на Европу и США. И первой такой кампанией стал энергетический шантаж, посредством создания искусственного кризиса с поставками газа. И именно с этой кампании я и хотел бы начать поподробнее.
Цель энергетического шантажа.
Главной целью оказания энергетического шантажа на ЕС для России было заставить европейцев ускорить сертификацию и запуск газопровода "Северный поток-2". Наивысшей целью являлось не только заставить их сертифицировать и запустить СП-2 уже в 2021 году, но и исключить его из списка попадающих под ограничения энергетических директив ЕС.
Напомню, что энергетические директивы ЕС ограничивают объём поставок по СП-2 на 50%. То есть, даже в случае запуска данного газопровода, мощностью 55 млрд кубометров в год, объем поставок газа по нём не будет превышать 27,5 млрд кубометров. Это в свою очередь перспективу окупаемости данного проекта, стоимость которого официально 9,5 млрд евро, но это лишь морская часть трубопровода, а многие упускают его сухопутный сегмент, прокладка которого обошлась российскому бюджету минимум в 20 млрд долларов, отдаляет за пределы полувека.
То есть, при действующих энергетических директивах "Северный поток-2" окупится только через 50 лет. Но это если он вообще будет запущен, а пока этого не происходит, Россия терпит убытки за простой "безработной" инфраструктуры.
Методы энергетического шантажа.
Россия избрала самый действенный, по её мнению, метод энергетического шантажа - перекрыть Европе газ. Но, перекрыть не явно.
Во-первых, «Газпром» отказался заключать с европейскими покупателями коротко-срочные и среднесрочные контракты, соглашаясь только на долгосрочные. Во-вторых, «Газпром» прекратил закачку в подземные хранилища газа, которые в странах Европы контролируют дочерние компании российской монополии. Например, в Германии это Rehden, Jemgum и Haidach, в Австрии это Haidach UGS, а в Нидерландах это Bergermeer UGS.
На сегодняшний день практически все они опустошены. Опустошены из-за того, что Россия прекратила закачивать в них газ с весны прошлого года, сразу после окончания отопительного сезона 2020-2021. Хотя, не смотря на наличие контрактов или их отсутствие, дочерние компании «Газпрома» должны были заполнить своих ПХГ, на случай, если контракты будут заключены, чтобы можно было оперативно предоставлять энергоресурсы. Это нормальная, стандартная и главное - правильная практика.
Но, Россия этого не сделала, явно, осознавая то, что никакие контракты она заключать не будет и пустые ПХГ - это часть плана по созданию энергетического кризиса в ЕС.
Ну и в-третьих, это уменьшение поставок газа в ЕС как таковых. Для этого использовалось не только планомерное уменьшение объёмов ежесуточных поставок газа, но и разного рода приостановки работы трубопроводов, например, под предлогом - на ремонт.
Таким образом, Россия искусственно создала энергетический кризис в ЕС для того, чтобы диктовать европейцам свои условия.
Эффект и польза от энергетического шантажа.
Собственно, эффект оказался для России совершенно неожиданным. Не смотря на информационную кампанию в российских и пророссийских медиа о том, что Россия не нарушает никакие обязательства, её с первых же дней стали обвинять в провоцировании кризиса. И, вместо того, чтобы соглашаться на условия шантажиста - ускоренную сертификацию и запуск СП-2, сертификацию трубопровода вообще отсрочили на вторую половину 2022 года, а Россию всё чаще стали упоминать как страну, использующую газ в качестве элемента геополитического давления, а не как элемент развития экономики.
Кроме того, Россия от созданного кризиса не получила абсолютно никакой финансовой выгоды, ведь она выполняет сейчас долгосрочные контракты, стоимость 1 тыс кубометров газа в которых - 250 долларов. Но, помимо отсутствия финансовой выгоды, Россия, уменьшив поставки в ЕС, стала зарабатывать меньше, чем например, заработала на поставках газа в 2013 году, только по объёмам поставленного ресурса.
И самое главное, Россия стала терять европейский рынок. Норвегия нарастила поставки газа в страны ЕС и уже превысила объёмы поставок российского газа, а США развернули круглосуточную поставку СПГ.
Таким образом Россия не получила абсолютно никакой геополитической выгоды, экономической, стратегической и лишь ухудшила свою репутацию, которая и так была на уровне ниже ноля. Что в ситуации, когда твой план не приносит абсолютно никакой выгоды, следует делать? Разумеется, отказываться от него!
Но как показал январь 2022 года, Россия продолжила уменьшать поставки газа в ЕС, вызывая ещё большее раздражение со стороны европейского сообщества, настолько недальновидной политикой.
То есть, мы имели с вами прецедент, когда Россия, проиграв бой, продолжила его в одиночку, как шизофреник отшельник, намереваясь добиться поставленной цели, при очевидных негативных последствиях для себя и несбыточности цели. Что же это если не ловушка, в которую Россия сама же и угодила?
Такую тактику я бы назвал - суицидальной. Тактикой леммингов.
И после такого, довольно продолжительного вступления, теперь поговорим о второй масштабной кампании, которую Россия развернула в 2021 году и продолжает её до сих пор - угроза вторжения в Украину.
Цель угрозы вторжения в Украину.
Российская Федерация не в первый раз использует милиарный фактор как возможность начать и проводить переговоры со странами, которые уже давно избегают прямого общения с руководством страны-агрессора. И весной 2021 года Россия провела репетицию такого формата общения, когда создав прецедент с наращиванием своих войск у границ с Украиной, вынудила президента США согласиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Сценарий же осени 2021 подразумевал куда более серьёзные цели, чем просто встреча и переговоры. Этот сценарий подразумевает оказание давления на НАТО и непосредственно США по целому ряду вопросов, от вступления Украины в Североатлантический альянс до возвращения НАТО к границам 1997 года.
Фактически, это список из, более чем, десятка пунктов, которые в ультимативном характере были предъявлены странам Запада.
Методы сценария "угроза вторжения в Украину".
Основной метод оказания давления - это милитарная составляющая России. Стягивание войск к границам с Украиной, доведение их численности до предельных значений. Проведение регулярных учений у границ с Украиной, в том числе и на территории соседних государств, находящихся под полным контролем Кремля - Беларуси.
Среднее значение российского контингента у границ с Украиной уже много лет находилось на уровне 80 тыс человек. Этого количество не достаточно для осуществления успешного масштабного вторжения, но с октября 2021 года это количество стало планомерно увеличиваться и по состоянию на январь 2022, численность российского контингента у границ Украины превышает
Предлагаю план наступления:
1) создать панику на рынках
2) убедиться, что инвесторы поверили и продают подешевке. В россии на 20%, В Украине падение 1/2 начальной цены
3) скупить все дешево. Украину в первью очередь.
4) отменить панику.
5) продать подорижье другим лохам.
Чтобы у вас не было ни каких иллюзии.
Думайте!
мерської зарплати, хоч і чималої, також навряд вистачить на такі подорожі, що відбуваються по кілька разів на рік. «Невже стільки приносять завод у Кривому Розі та акції обленерго, які належать Суркісам?» - патетично запитує Красіков, та призиває НАЗК та НАБУ перевірити витрати сім'ї мера Дніпра. Тому що одне діло вихвалятися своїми статками та гучно заявляти, що ти «доларовий мільйонер», а інша - довести джерело фінансових надходжень.
У завершенні слід додати цікавий факт від журналиста Красікова. Клуб, який забезпечував сходження дружини міського голови Дніпра на масив Вінсон в Антарктиді, російський та називається: «Российский альпинистский клуб Российских любителей путешествий и восхождений». Висновки робіть самі.
Подробнее тут - https://litsa.com.ua/druzhina-mera-dnipra-zhive-ne-po-statkax-ta-finansuye-rosijskij-klub/
Хтотут з вас самий вумний вутак чи вутка ..завтра що видвигалися на саму не прикриту ділянку державного кордону....