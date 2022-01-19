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Российская военная техника стала лагерем в 200 км к северу от Киева, - CIT. ВИДЕО+ФОТО

Вчера в блоге Digital Forensic Research Lab при экспертной группе Atlantic Council был опубликован обзор прибытия российских войск в Республику Беларусь.

В частности, речь шла о разгрузке российских реактивных систем залпового огня "Ураган" на станции Речица на Гомельщине к северу от Киева, пише  Conflict Intelligence Team, передает Цензор.НЕТ.

Позже автор статьи Майкл Шелдон выложил фотографию лагеря с военной техникой, которая, вероятно, была снята в районе Речицы. На фотографии мы заметили транспортно-заряжающую машину 9Т452 того же РСЗО "Ураган".

Российская военная техника стала лагерем в 200 км к северу от Киева, - CIT 01

"Пользователь Твиттера @danvan71 геолоцировал сходный кадр на видео из TikTok на шоссе М10 в районе остановочного пункта "Ивановка" (мы проверили и подтвердили эту геолокацию). Оттуда чуть более 40 километров до границы с Черниговской областью Украины и порядка 90 километров — с Киевской. Стоит отметить, что в этом районе нет полигонов, заявленных для российско-белорусских учений "Союзная решимость", которые должны пройти в феврале", - пишут исследователи.

"Появление российской техники в непосредственной близости от границы с Киевской областью вызывает особые опасения в связи с заявлениями источников CNN, согласно которым имеются разведданные, что российские войска могут попытаться взять Киев и осуществить смену власти в Украине. Дело в том, что все основные правительственные здания в Киеве находятся на западном берегу Днепра, а возможное наступление с севера позволяет не преодолевать столь значительную водную преграду (в отличие от наступления со стороны российско-украинской границы)", - отмечают исследователи.

Также читайте: Переброска российских войск в Беларусь - это прямая угроза Литве, - министр обороны Анушаускас

"При этом мы до сих пор не знаем, о каких масштабах сосредоточения сил к северу от Киева идет речь. Как минимум часть российских сил, вступивших в Беларусь, проследовали к заявленным местам проведения учений (например, в Брест у границы с Польшей). На данный момент нам кажется вероятным, что цель этого сосредоточения — вынудить украинское командование держать часть сил на западном берегу Днепра для прикрытия Киева, что ограничит возможности противодействия потенциальной российской операции на востоке Украины", - констатируют исследователи.

Также читайте: СММ ОБСЕ зафиксировала возле Бугаевки и Миусинска 7 единиц РСЗО террористов, размещенных с нарушением линии отвода, - СЦКК

Российская военная техника стала лагерем в 200 км к северу от Киева, - CIT 02

Автор: 

армия РФ (19387) Беларусь (7901) граница (5274) РСЗО (197)


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Топ комментарии
+38
финский солдат взял в плен дидов

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19.01.2022 13:42
+34
это фейк - (с) арахамия
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19.01.2022 13:23
+30
опухший от отдыха агрохимия наконец-то всплыл в эфире с очередным бредом
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19.01.2022 13:25
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Правила форума Совет форумчан
это фейк - (с) арахамия
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19.01.2022 13:23 Ответить
і тому хамія оперативно міняє власника

Китай прижал Кремль:
Отвод войск из Сибири и Дальнего Востока начинает передел РФ - https://www.youtube.com/watch?v=NHAuixa46as&ab_channel=MixNews

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19.01.2022 13:24 Ответить
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1483730889876152321 1 ч

Арахамія, Бойко та половина уряду України знову відвідали «свято» від Комуністичної партії Китаю. Деталей дуже мало.
Зазначили, що Зеленський та Сі Цзіньпін уже досягли стратегічних консенсусів.
СН також пообіцяла «відкривати краще майбутнє завтра» разом з Компартією КНР.
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19.01.2022 13:25 Ответить
Ворог мого ворогу...
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19.01.2022 13:44 Ответить
опухший от отдыха агрохимия наконец-то всплыл в эфире с очередным бредом
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19.01.2022 13:25 Ответить
...нормальниє гєроі всєгда ідут в обход
чєрєз кітайщіну

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19.01.2022 13:26 Ответить
А тут незрозуміло чи це мінус чи плюс, Китай відкриє писок, москалі навчання з білорусами будуть проводити на Камчатці, он як з Казахстану тікали. Дивує наявність там Бойко, хитрожопий нарветься на люлю від Москви.
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19.01.2022 13:33 Ответить
...а Бойко у касабів тут за "івана" - як-от мобільний ресурсний запас, що його за потреби схарчать, здадуть на глум чи розміняють на прихисток
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19.01.2022 13:37 Ответить
Ваші слова да Богу у вуха, він падла, дуже популярний на заході у мирян МП, без нього ОПЖ буде мати 0.00000001
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19.01.2022 13:53 Ответить
Ха, очепятка "слуна народу". Може краще "слюна народу"?
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19.01.2022 13:48 Ответить
Хламидия по сути опожопер.
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19.01.2022 13:31 Ответить
А ему чё, он ноги унесет в числе первых, в его вселенной все ок
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20.01.2022 01:09 Ответить
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA



Росія, Іран і КНР проведуть військові навчання у Перській затоці - на фоні ризику посилення російського вторгнення до України.
Кремль вже перекинув війська з Далекого Сходу до Ірану.
Саме цим він пояснює «маніпуляції» з військами на кордонах.
КНР та Іран - це та сама РФ.
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19.01.2022 13:23 Ответить
А підоласт Арахамія каже що це все фейки.
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19.01.2022 13:24 Ответить
Добриво і металобрухт.
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19.01.2022 13:25 Ответить
Наші вчора теж зірвались і поїхали кудись, цілий день техніку вантажили, сподіваюсь на зустріч ординцям.
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19.01.2022 13:26 Ответить
менше патякайте
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19.01.2022 13:33 Ответить
Ага, а всі московські попи спали, нехай знають, легко не буде.
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19.01.2022 13:55 Ответить
Теперь уже точно можем быть уверены, руки у России развязаны. Германия практически дала добро.
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19.01.2022 13:29 Ответить
Знову англосакси і слов'яни проти фашистів і мордв
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19.01.2022 13:30 Ответить
ага, вже й повітряний міст працює

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19.01.2022 13:34 Ответить
Судя по карте - Германия уже союзник России
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19.01.2022 14:02 Ответить
Скорее всего Германия опять вляпается в грязную историю 😀😀
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19.01.2022 15:29 Ответить
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19.01.2022 13:31 Ответить
Проросійська поліція прямо зараз стоїть на Софійській площі.
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19.01.2022 13:34 Ответить
Так а что зеленое чучело себе думает?! Это ж ****** какой-то!
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19.01.2022 13:37 Ответить
горобцю, йди лайно клювати своє міліцейське!
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19.01.2022 14:38 Ответить
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19.01.2022 15:10 Ответить
Добре, що батраки розуміють своє місце в політичному життю країни і знають куди їм йти. Вперед.
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19.01.2022 15:13 Ответить
А ти що, кинеш роботу та приїдеш Неньку захищати? НЕ ВІРЮ!!!
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19.01.2022 15:20 Ответить
********, скоро партизанить будем, кацапов в плен не брать
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19.01.2022 13:37 Ответить
Тобі лаптю яке діло?
Вали напуй на лента сру, тут не подають!
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19.01.2022 14:40 Ответить
За своим лесом смотрите.
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19.01.2022 14:41 Ответить
А сябры уже раком перед кацапами стоять и видно дуже добре им, ахаха
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19.01.2022 15:36 Ответить
та деж ми будемо стільки брухту складати?
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19.01.2022 13:38 Ответить
Ахмет жалівся, що металобрухту шарового не вистачає.
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19.01.2022 13:39 Ответить
так ткните рылом в эту информацию ара-хамии обторченному !!!
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19.01.2022 13:39 Ответить
Если начнут движение в 4 утра, то где-то к 9-ти будут под Киевом. Президент к этому времени попьёт кофе и будет думать.
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19.01.2022 13:40 Ответить
ніт, зашурує дорогу, а думати там нічим
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19.01.2022 13:51 Ответить
А нашо йому у Київ їхать? Макимальна дальність стрільби урагана 120 км
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19.01.2022 15:16 Ответить
Засрут все кусты вокруг)
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19.01.2022 13:41 Ответить
И в это время зебил Арахамия делает вкид для лохов
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19.01.2022 13:41 Ответить
Нехай вони там всі позамерзають
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19.01.2022 13:42 Ответить
Околеют пусть, скоты фашистские!
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19.01.2022 14:23 Ответить
финский солдат взял в плен дидов

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19.01.2022 13:42 Ответить
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19.01.2022 13:52 Ответить
Наверное из-за подобного немецкая проститутка путлера наложила вето на продажу снайперских винтовок Украине!
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19.01.2022 14:34 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_snipers Подивіться на прізвища кращих радянських снайперів Другої світової . Розрекламований Зайцев далеко не перший в списку? скоріше п'ятий з кінця в світовому рейтингу серед радянських. Ну, лідер Васо Квачантирадзе - 534
Іван Сидоренко- 500+
Микола Ільїн (с Чернухіно-тимчасово окуповане)- 494
Федір Д'яченко- 425
Федір Охлопков (якут)- 423
Степан Петренко- 422
Семен Номоконов (бурят)- 367
Абухаджі Ідрісов (чечен)- 349+
Людмила Павліченко- 309
Іван Кульбертінов (якут)- 252
Васілій Зайцев- 242
Михаіл Сурков (Красноярскій край)- 236
Ноа Адамія (грузин)- 200+
Владімір Пчелінцев- 152
Роза Шаніна - 60

тут прямо я незнаю до кого й відносити (немає інфи), їх цілі були комуняками і їх результат краще ніж у Шаніної.
Ольга Мінчакевич (біла гвардія)- 129
Тетяна Мінчакевич (біла гвардія)- 93
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19.01.2022 17:12 Ответить
Так сложить сколько снайперы убили и хватит на дивизию. Похоже в актив снайперам писали за всю роту
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20.01.2022 01:13 Ответить
Ну, Сімо особисто батальйон вклав, а здається Ільїн зупинив наступ батальйону.
Але для мене феноменом є невідомий снайпер конфедератів часів громадянської війни в Південній Кароліні лютого 1864, з дульнозарядним шестигранним полігоналом Вітворда, який на 1271 м. зупинив наступ і вклав генерала Джона Седжвіка, котрий гарцював на коні намагаючись підняти солдат в наступ. Гад мабуть мав конкретну аномалію зору. Бо, без бінокля на 1271 метр навіть розледіти людину важко, а стріляти на випередження з відкритим прицілом по вершнику, взагалі за межею розуміння.
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20.01.2022 09:59 Ответить
Просто повезло. И не повезло другому.
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21.01.2022 19:38 Ответить
Слава Герою! Я хтів би бути як він.
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19.01.2022 15:49 Ответить
Путин загнал себя в украинскую ловушку

На прошлой неделе, в четверг, я в эфире ток-шоу «Прожектор» озвучил не предположение, а факт того, что Путин наращиванием войск у границ с Украиной, давлением и шантажом Запада, а так же культивацией враждебной риторики, попросту загнал себя в ловушку.



Данный тезис многим оказался непонятным, что и не удивительно, а потому, я решил расписать более подробно, почему Путин находится в ловушке, которую расставил, вроде бы как, для Украины и Запада. Но, прежде чем заговорить об угрозах вторжения в Украину и шантаже НАТО и Запада в целом, я бы хотел начать с вопросов энергетического характера.



Дело в том, что в 2021 году Кремль развернул две масштабные кампании по оказанию давления на Европу и США. И первой такой кампанией стал энергетический шантаж, посредством создания искусственного кризиса с поставками газа. И именно с этой кампании я и хотел бы начать поподробнее.




Цель энергетического шантажа.



Главной целью оказания энергетического шантажа на ЕС для России было заставить европейцев ускорить сертификацию и запуск газопровода "Северный поток-2". Наивысшей целью являлось не только заставить их сертифицировать и запустить СП-2 уже в 2021 году, но и исключить его из списка попадающих под ограничения энергетических директив ЕС.



Напомню, что энергетические директивы ЕС ограничивают объём поставок по СП-2 на 50%. То есть, даже в случае запуска данного газопровода, мощностью 55 млрд кубометров в год, объем поставок газа по нём не будет превышать 27,5 млрд кубометров. Это в свою очередь перспективу окупаемости данного проекта, стоимость которого официально 9,5 млрд евро, но это лишь морская часть трубопровода, а многие упускают его сухопутный сегмент, прокладка которого обошлась российскому бюджету минимум в 20 млрд долларов, отдаляет за пределы полувека.



То есть, при действующих энергетических директивах "Северный поток-2" окупится только через 50 лет. Но это если он вообще будет запущен, а пока этого не происходит, Россия терпит убытки за простой "безработной" инфраструктуры.



Методы энергетического шантажа.



Россия избрала самый действенный, по её мнению, метод энергетического шантажа - перекрыть Европе газ. Но, перекрыть не явно.



Во-первых, «Газпром» отказался заключать с европейскими покупателями коротко-срочные и среднесрочные контракты, соглашаясь только на долгосрочные. Во-вторых, «Газпром» прекратил закачку в подземные хранилища газа, которые в странах Европы контролируют дочерние компании российской монополии. Например, в Германии это Rehden, Jemgum и Haidach, в Австрии это Haidach UGS, а в Нидерландах это Bergermeer UGS.



На сегодняшний день практически все они опустошены. Опустошены из-за того, что Россия прекратила закачивать в них газ с весны прошлого года, сразу после окончания отопительного сезона 2020-2021. Хотя, не смотря на наличие контрактов или их отсутствие, дочерние компании «Газпрома» должны были заполнить своих ПХГ, на случай, если контракты будут заключены, чтобы можно было оперативно предоставлять энергоресурсы. Это нормальная, стандартная и главное - правильная практика.



Но, Россия этого не сделала, явно, осознавая то, что никакие контракты она заключать не будет и пустые ПХГ - это часть плана по созданию энергетического кризиса в ЕС.



Ну и в-третьих, это уменьшение поставок газа в ЕС как таковых. Для этого использовалось не только планомерное уменьшение объёмов ежесуточных поставок газа, но и разного рода приостановки работы трубопроводов, например, под предлогом - на ремонт.



Таким образом, Россия искусственно создала энергетический кризис в ЕС для того, чтобы диктовать европейцам свои условия.



Эффект и польза от энергетического шантажа.



Собственно, эффект оказался для России совершенно неожиданным. Не смотря на информационную кампанию в российских и пророссийских медиа о том, что Россия не нарушает никакие обязательства, её с первых же дней стали обвинять в провоцировании кризиса. И, вместо того, чтобы соглашаться на условия шантажиста - ускоренную сертификацию и запуск СП-2, сертификацию трубопровода вообще отсрочили на вторую половину 2022 года, а Россию всё чаще стали упоминать как страну, использующую газ в качестве элемента геополитического давления, а не как элемент развития экономики.



Кроме того, Россия от созданного кризиса не получила абсолютно никакой финансовой выгоды, ведь она выполняет сейчас долгосрочные контракты, стоимость 1 тыс кубометров газа в которых - 250 долларов. Но, помимо отсутствия финансовой выгоды, Россия, уменьшив поставки в ЕС, стала зарабатывать меньше, чем например, заработала на поставках газа в 2013 году, только по объёмам поставленного ресурса.



И самое главное, Россия стала терять европейский рынок. Норвегия нарастила поставки газа в страны ЕС и уже превысила объёмы поставок российского газа, а США развернули круглосуточную поставку СПГ.



Таким образом Россия не получила абсолютно никакой геополитической выгоды, экономической, стратегической и лишь ухудшила свою репутацию, которая и так была на уровне ниже ноля. Что в ситуации, когда твой план не приносит абсолютно никакой выгоды, следует делать? Разумеется, отказываться от него!



Но как показал январь 2022 года, Россия продолжила уменьшать поставки газа в ЕС, вызывая ещё большее раздражение со стороны европейского сообщества, настолько недальновидной политикой.



То есть, мы имели с вами прецедент, когда Россия, проиграв бой, продолжила его в одиночку, как шизофреник отшельник, намереваясь добиться поставленной цели, при очевидных негативных последствиях для себя и несбыточности цели. Что же это если не ловушка, в которую Россия сама же и угодила?



Такую тактику я бы назвал - суицидальной. Тактикой леммингов.



И после такого, довольно продолжительного вступления, теперь поговорим о второй масштабной кампании, которую Россия развернула в 2021 году и продолжает её до сих пор - угроза вторжения в Украину.



Цель угрозы вторжения в Украину.



Российская Федерация не в первый раз использует милиарный фактор как возможность начать и проводить переговоры со странами, которые уже давно избегают прямого общения с руководством страны-агрессора. И весной 2021 года Россия провела репетицию такого формата общения, когда создав прецедент с наращиванием своих войск у границ с Украиной, вынудила президента США согласиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным.



Сценарий же осени 2021 подразумевал куда более серьёзные цели, чем просто встреча и переговоры. Этот сценарий подразумевает оказание давления на НАТО и непосредственно США по целому ряду вопросов, от вступления Украины в Североатлантический альянс до возвращения НАТО к границам 1997 года.



Фактически, это список из, более чем, десятка пунктов, которые в ультимативном характере были предъявлены странам Запада.



Методы сценария "угроза вторжения в Украину".



Основной метод оказания давления - это милитарная составляющая России. Стягивание войск к границам с Украиной, доведение их численности до предельных значений. Проведение регулярных учений у границ с Украиной, в том числе и на территории соседних государств, находящихся под полным контролем Кремля - Беларуси.



Среднее значение российского контингента у границ с Украиной уже много лет находилось на уровне 80 тыс человек. Этого количество не достаточно для осуществления успешного масштабного вторжения, но с октября 2021 года это количество стало планомерно увеличиваться и по состоянию на январь 2022, численность российского контингента у границ Украины превышает
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19.01.2022 13:46 Ответить
https://zloy-odessit.livejournal.com/3722372.html
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19.01.2022 13:46 Ответить
Сасате писос хутина ,руске зольдаты. Слава Украине!
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19.01.2022 13:48 Ответить
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19.01.2022 13:49 Ответить
хз. не факт.
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19.01.2022 15:51 Ответить
А что? Живой труп и бедные люди? Преступление и мир?
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19.01.2022 16:29 Ответить
Беларусы дапамагаюць, як могуць Воінам святла,
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19.01.2022 13:51 Ответить
А могуць вони мало.
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19.01.2022 13:53 Ответить
Выведдадзеныя - гэта не так ужо і мала.
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19.01.2022 14:06 Ответить
Я за Київ не боюсь, там є спецбатальйон "Юзік" який розірве москалів, як Тузік газету. А ще є спецпідрозділ "95 квартал", це вам не "95 бригада", там один "Лисий" вартує п'ятьом кацапських дивізій. Читали на його спецодежі надпис на англійській мові? Отож. Йому те, що там написано. Цей порве всіх, як Тузік грєлку. Нарід 73% знає кого вибирати, нарід дуже вумний.
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19.01.2022 13:58 Ответить
вумний як вутка
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19.01.2022 20:59 Ответить
А я говорил, столицу нужно переместить в Кривой Рог.
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19.01.2022 13:59 Ответить
а Бердичев?
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19.01.2022 20:59 Ответить
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19.01.2022 14:00 Ответить
все фейк (с)
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19.01.2022 14:00 Ответить
Я, конечно, может быть, чего-то не понимаю, но напрашиваются вопросы. 1. "Користувач твіттера @danvan71 Джерело: " - на его странице в Твитере выложено множество спутниковых снимков. Наш последний спутник выведен на орбиту совсем недавно. Или что, у этого пользователя есть доступ к таким снимкам из рашки? 2. Кто делал эти снимки - Майкл Шелдон? А кто он такой, если поиск в инете указывает только на актера и еще кого-то, но не на журналиста? 3. Если он - Майкл Шелдон является журналистом и автором снимков, то кто с такой фамилией имеет доступ к местам дислокации военных в том месте? 4. Если не он автор снимков - то кто? Как-то это все на какую-то хер...ю похоже.
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19.01.2022 14:06 Ответить
Не задавай слишком умных вопросов. Лучше посмотри чем люди занимаются.

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19.01.2022 14:56 Ответить
Ну норм, у вас свои проблемы
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19.01.2022 15:15 Ответить
Нормальный анализ. Нормальные вопросы. Я думаю, что нагибают рынок бондов Украины, для последующей скупки за 1/2 цены.
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19.01.2022 15:59 Ответить
А США нагнетают именно для этого. Вторжения не будет
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19.01.2022 16:01 Ответить
Ну тогда и российские тоже, их рынок тоже прилично просел.
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19.01.2022 16:10 Ответить
Россия -20% да. Но Украина просто рухнула.

Предлагаю план наступления:
1) создать панику на рынках
2) убедиться, что инвесторы поверили и продают подешевке. В россии на 20%, В Украине падение 1/2 начальной цены
3) скупить все дешево. Украину в первью очередь.
4) отменить панику.
5) продать подорижье другим лохам.
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19.01.2022 19:06 Ответить
Судя по полному отсутствию крематориев и рефрижераторов - русня пока что не готова воевать с Украиной...
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19.01.2022 14:06 Ответить
Нормальный анализ. А то война-война.
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19.01.2022 14:58 Ответить
Для шановних наших братив белоруссков. Украинская армия,, авиация, артелерия и диверсионные подразделения будут в случае вторжения бить по российским войскам и территориям с которых они заходили в Украину или по территории где они будут находиться в момент или после вторжения.
Чтобы у вас не было ни каких иллюзии.
Думайте!
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19.01.2022 14:08 Ответить
Лякають кацапи європейців і США всіма своїми силами і металобрухтом, щоб отримати папір, де б ті відмовили Україні йти в НАТО. Це їх останній шанс. Бо якщо Україна вступить в НАТО, то московити ніколи не зможуть на неї напасти і прийдеться переписувати історію, бо вони ніякі не росіяни і не слов'яни, а дика монголо-татарсько-фінська орда.
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19.01.2022 14:09 Ответить
Да очнись уже, дурачок. Так и будете сидеть на диване и рассказывать, что "пугают", пока ракета не шарахнет по дому. Поражает тупая беспечность наших сограждан.
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19.01.2022 14:19 Ответить
Що вам до того дому? Із москалями воюють у шанцях.
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19.01.2022 14:25 Ответить
Да уж... сказочные длббы. Просто сказочные! Страусыс-с...
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19.01.2022 14:27 Ответить
Сама ти Зося дурочка. Тобі по голові вже вдарила російська пропаганда, тобі і ракети не потрібно. Я знаю, що пишу. Кацапи будуть нападати через окуповані землі і під прапорами створених ними "ДНР" "ЛНР", можливо і через Білорусь. Але ніколи зі своєї території і під своїми прапорами. Вони слабенькі і сцикливі, як і ти Зося.
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19.01.2022 14:37 Ответить
Ой дурак...
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19.01.2022 14:58 Ответить
Вопрос на засыпку - пора поднимать панику, или что?
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19.01.2022 15:16 Ответить
Пусть перемёрзнут,заболеют и сдохнут.
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19.01.2022 14:16 Ответить
Покажіть хтось бульбенфюреру трактор!!
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19.01.2022 14:22 Ответить
Свалка техники выведенной из эоны отчуждения ?
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19.01.2022 14:24 Ответить
А зеленый козел, тем временем - "Западные СМИ вбрасывают фейки, ситуация на Донбассе ничем не хуже той, которая была весной 2021, - "слуга народа" Арахамия" Источник: https://censor.net/ru/n3310841
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19.01.2022 14:32 Ответить
Как же они ******* уже!
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19.01.2022 14:38 Ответить
Не знаю як хто, а я в перший же день активної фази побігу у Військомат
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19.01.2022 14:47 Ответить
Дружина мера Дніпра Филатова живе не по статках та фінансує російський клуб.

мерської зарплати, хоч і чималої, також навряд вистачить на такі подорожі, що відбуваються по кілька разів на рік. «Невже стільки приносять завод у Кривому Розі та акції обленерго, які належать Суркісам?» - патетично запитує Красіков, та призиває НАЗК та НАБУ перевірити витрати сім'ї мера Дніпра. Тому що одне діло вихвалятися своїми статками та гучно заявляти, що ти «доларовий мільйонер», а інша - довести джерело фінансових надходжень.

У завершенні слід додати цікавий факт від журналиста Красікова. Клуб, який забезпечував сходження дружини міського голови Дніпра на масив Вінсон в Антарктиді, російський та називається: «Российский альпинистский клуб Российских любителей путешествий и восхождений». Висновки робіть самі.

Подробнее тут - https://litsa.com.ua/druzhina-mera-dnipra-zhive-ne-po-statkax-ta-finansuye-rosijskij-klub/
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19.01.2022 15:04 Ответить
Боже мой! Это типа катюши? они и так оружием собираются поливать Киев? Я видела ролики как оно работает, это ужас! Твари!
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19.01.2022 16:43 Ответить
А чего вы ожидали от фашисокацапов? Мариуполь они сахарным сиропом поливали?
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20.01.2022 01:16 Ответить
"не смотрите в верх" Украинский вариант
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19.01.2022 17:56 Ответить
При такому скупченні наступального озброєння і техніки в безпосередній близькості до кордону і до с т о л и ц і в такій ситуації Армія завдає превентивного удару і знищує небезпечне угрупування. Москалі би так зробили ... і Ізраїль і Америка. За кілька годин маршу вони можуть увійти до Києва, там кордон не прикритий.
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19.01.2022 18:45 Ответить
**** на цьому ненздрі людям так і намагаються в голову вставити дезу....
Хтотут з вас самий вумний вутак чи вутка ..завтра що видвигалися на саму не прикриту ділянку державного кордону....
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20.01.2022 21:02 Ответить
Ударить по скоплению российских фашистов всем чем есть!
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25.02.2022 14:56 Ответить
 
 