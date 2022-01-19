Российская военная техника стала лагерем в 200 км к северу от Киева, - CIT. ВИДЕО+ФОТО

Вчера в блоге Digital Forensic Research Lab при экспертной группе Atlantic Council был опубликован обзор прибытия российских войск в Республику Беларусь.

В частности, речь шла о разгрузке российских реактивных систем залпового огня "Ураган" на станции Речица на Гомельщине к северу от Киева, пише Conflict Intelligence Team, передает Цензор.НЕТ.

Позже автор статьи Майкл Шелдон выложил фотографию лагеря с военной техникой, которая, вероятно, была снята в районе Речицы. На фотографии мы заметили транспортно-заряжающую машину 9Т452 того же РСЗО "Ураган".

"Пользователь Твиттера @danvan71 геолоцировал сходный кадр на видео из TikTok на шоссе М10 в районе остановочного пункта "Ивановка" (мы проверили и подтвердили эту геолокацию). Оттуда чуть более 40 километров до границы с Черниговской областью Украины и порядка 90 километров — с Киевской. Стоит отметить, что в этом районе нет полигонов, заявленных для российско-белорусских учений "Союзная решимость", которые должны пройти в феврале", - пишут исследователи.

"Появление российской техники в непосредственной близости от границы с Киевской областью вызывает особые опасения в связи с заявлениями источников CNN, согласно которым имеются разведданные, что российские войска могут попытаться взять Киев и осуществить смену власти в Украине. Дело в том, что все основные правительственные здания в Киеве находятся на западном берегу Днепра, а возможное наступление с севера позволяет не преодолевать столь значительную водную преграду (в отличие от наступления со стороны российско-украинской границы)", - отмечают исследователи.

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"При этом мы до сих пор не знаем, о каких масштабах сосредоточения сил к северу от Киева идет речь. Как минимум часть российских сил, вступивших в Беларусь, проследовали к заявленным местам проведения учений (например, в Брест у границы с Польшей). На данный момент нам кажется вероятным, что цель этого сосредоточения — вынудить украинское командование держать часть сил на западном берегу Днепра для прикрытия Киева, что ограничит возможности противодействия потенциальной российской операции на востоке Украины", - констатируют исследователи.

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