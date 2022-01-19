"#бать, танкисты попали, нах#й! Бл#дь, они живые или нет?!", - военные армии РФ на танке Т-72Б снесли столб высоковольтной ЛЭП. ВИДЕО
Российские военные на танке Т-72Б во время учений снесли столб ЛЭП и оставили без света около 4000 жителей шести деревень в Волгоградской области РФ. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места инцидента, произошедшего 18 января, опубликована в соцсетях. Отмечается, что ЛЭП высоковольтна. Напряжение – 10 000 вольт. Местные СМИ сообщают, что военные остались живы, а вот электроснабжение возобновят только в пятницу.
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+81 Александр Чуднивец #474549
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+58 Борменталь Незабаром
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+40 саша паламарчук
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И если провода меж собой при падении не замкнули...а упали прям на железную коробку..то три трупа наполнят утренний пейзаж..
и выделять натасканым групам..и ещеб пзрк нам побольше ..всяких разных..и с таким
экипом мы устроим такую партизаншину шо эти суки взвоют!
Жареных бурятов мы уже видели.
Разве что сварились?
через 9-12 секунд знову включається.
як що ще є КЗ, то вирубається повністтю, до пиїзду бригади на місце КЗ.
але звідки бурятам знати про це
Матюкалися !? В ранні і середні віки слов'яни: русини-українці, литвини-білоруси, ляхи- поляки.... та інші народи східної частини Європи, зовсім не знали матів. Нецензурні вирази вживали тільки гуни і генетично споріднені з ними фінно-угри москалі Залісся які з 18 століття злочинно замаскувалися під нібито росіян. Як встановили вчені дослідники цього питання, мати сформувалися в фінно-угорської середовищі ще в період первісного суспільства яке у них дуже сильно затягнулося в порівнянні з слов'янськими і усіма іншими народами. Матюки для примітивних предків росіян спочатку служили зовсім не образою, а виразом домінування. Точно так же у мавп і дикунів показ статевих органів або імітація сполучення статевого акту означає демонстрацію своєї переваги в тубільній соціальній ієрархії.
Слід додати, що численні жахливі кацапські матюки знайдені навіть на найдавніших берестяних грамотах не слов'янського саамского Новгорода X-XII століть, написаних місцевої чудью, саамами - тобто угро-фінами, які всі - всі і видно що з Божої волі чудово миттєво перетворилися у великоросів піндосів? А тепер кремлівський фашисти )(уйла зовсім знахабніли і злочинно планують знищити нашу рідну Українську державу і мову і підсунути нам чужу, ворожу, окупаційну -кацапську.
Орки просто не встигають на них зупинитися.