"#бать, танкисты попали, нах#й! Бл#дь, они живые или нет?!", - военные армии РФ на танке Т-72Б снесли столб высоковольтной ЛЭП. ВИДЕО

Российские военные на танке Т-72Б во время учений снесли столб ЛЭП и оставили без света около 4000 жителей шести деревень в Волгоградской области РФ. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места инцидента, произошедшего 18 января, опубликована в соцсетях. Отмечается, что ЛЭП высоковольтна. Напряжение – 10 000 вольт. Местные СМИ сообщают, что военные остались живы, а вот электроснабжение возобновят только в пятницу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российская военная техника стала лагерем в 200 км к северу от Киева, - CIT. ВИДЕО+ФОТО