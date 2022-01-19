"Сейчас время прихлопнуть крышку пианино", - Порошенко пошутил над Зеленским после выхода из суда. ВИДЕО

Пятый президент Украины Петр Порошенко напомнил нынешнему президенту Владимиру Зеленскому о гастролях в оккупированной Горловке в 2014 году и уклонении от получения повестки из военкомата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко сказал после завершения судебного заседания в Печерском суде, который избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

"Мы с удовольствием вспоминаем наше боевое братство - в 2014 году, когда мы сообща, бок о бок защищали государство, тогда когда другие бегали от повесток, играли на инструментах не руками, давали корпоративы в оккупированной Горловке... Сейчас время, дорогие друзья, прихлопнуть крышку пианино", - сказал Порошенко.

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Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.