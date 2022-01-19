РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12140 посетителей онлайн
Новости Видео
32 954 258

"Сейчас время прихлопнуть крышку пианино", - Порошенко пошутил над Зеленским после выхода из суда. ВИДЕО

Пятый президент Украины Петр Порошенко напомнил нынешнему президенту Владимиру Зеленскому о гастролях в оккупированной Горловке в 2014 году и уклонении от получения повестки из военкомата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко сказал после завершения судебного заседания в Печерском суде, который избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

"Мы с удовольствием вспоминаем наше боевое братство - в 2014 году, когда мы сообща, бок о бок защищали государство, тогда когда другие бегали от повесток, играли на инструментах не руками, давали корпоративы в оккупированной Горловке... Сейчас время, дорогие друзья, прихлопнуть крышку пианино", - сказал Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сторонники Порошенко отправились шествием из-под суда в Офис Президента. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) Порошенко Петр (19607) шутка (46)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+85
"Зараз час прихлопнути кришку піаніно"

та, в принципе, крышку не только пианино, но и дверь тюремной камеры - за зеленским)
показать весь комментарий
19.01.2022 15:46
+78
показать весь комментарий
19.01.2022 15:42
+69
тв ты шо...а ты уже доказал происхождение фамилии вальцман?а нука переведи,шо это значит на идише?
мля,в Украине уже никто и не вспоминает об этом.одна кацапня лахтинскую жуйку никак не выплюнет
показать весь комментарий
19.01.2022 15:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
после этого не удивлюсь, если выяснится, что Порошенко часто читает коменты на ЦН, а может даже и пишет
показать весь комментарий
19.01.2022 16:49 Ответить
Цензор все нормальные люди читают. И Порох, и Яценюк, и Турчинов, и Аваков, и Кличко. Лично знаю нескольких офицеров и прокуроров, которые читают Цензор. Не удивлюсь, если вражины тоже читают (по крайней мере внутренние)
показать весь комментарий
19.01.2022 17:49 Ответить
СКРОМНАЯ И ХОРОШАЯ ШУТКА !)
показать весь комментарий
19.01.2022 16:54 Ответить
З гумором у Пороха все ок!
показать весь комментарий
19.01.2022 16:54 Ответить
Захлопнуть до повного закриття!
показать весь комментарий
19.01.2022 16:58 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2022 16:59 Ответить
несколько слов об идолах. в 1971 году настоящий Буба Касторский выдал на Брайтон Бич книгу о своих встречах с маршалом Жуковым. Настоящий шедевр. Впервые его процитировал Суворов, который Вмктор. Там описана сцена передачи Рокоссовским поста командующего 1 БФ. Хукову. Жуков специально усадил Касторского в кресло маршала Рокоссовского и сказал ему не пересаживаться пусть Рокоссовский погуляет. Так и здесь. Буба не вийдя из своей Нирванны, распорядился посадить Пороха. татаров не разяснил куда, а тут понаехали волхвы, даров не прив езли начали увещевать, а с Москвы идет ругань подзаборная - струсили подлецы. Ну мы Вам покажем
показать весь комментарий
19.01.2022 17:01 Ответить
Був цикуном, а захлопнуть кришку стане сцикухою.
показать весь комментарий
19.01.2022 17:04 Ответить
давно треба було його прихлопнути
показать весь комментарий
19.01.2022 17:07 Ответить
95% пилюки?
показать весь комментарий
19.01.2022 17:50 Ответить
Все таки Петр Алексеич более талантливый юморист чем Зеленский с его пошлым совковым юмором.
показать весь комментарий
19.01.2022 17:37 Ответить
Пять баллов Петру! Сказал так сказал
показать весь комментарий
19.01.2022 17:58 Ответить
Да, да - СКАЗАЛ. На деле его сынишки утопали на фронт? НЕТ. Может слепой траст отбашлял чего-то? Или поця как всегда в стиле партии рыгоаналов присвоил СЕБЕ чужие заслуги? На армию скинулись ВСЕ работающие украинцы. Про веру пеця шо ж не сказал? про то как он вместе с подельниками организовали мега-криминальную схему - разместив в Украине десятки тысяч игровых притонов-свинарников. Где больные и зависимые люди проигрывали последнее. Не было такого? Ау "веруюсчие". В кого вы там верили? В Бога или сатану?
Ну и "Мова". ВСЮ каденцию руцкие телеканалы прекрасно сбея чуствовали. Даже сраную обоссаную партию шария и ту допустили. это тот шарий который в своих роликах поливает Украину грязью, тот который сторонник руцкага мира.
Не лепи с говна конфету
показать весь комментарий
20.01.2022 09:43 Ответить
що зебільчику, бомбить? йди краще по далі, а то за компанію з зебілом старшим і тобі впаде кришка рояля. а взагалі зедебіли - ваш час вже пройшов. ваш зезедент особо влади вже не має, тому це пусте місце від сили досидить свій термін і на тому його політична кар'єра закінчиться, але почнеться нова підшконарна кар'єра.
показать весь комментарий
20.01.2022 13:42 Ответить
От чего меня бомбит? Я НЕ сторонник зебилов, но если выбирать между пецей и его сатанинской командой, то я выберу все же зебилов.
1. ЗАКРЫЛИ игровые свинарники
2. Построили дороги
показать весь комментарий
23.01.2022 11:09 Ответить
збс досягнення. згоден, відновлення армії, безвіз, томос і інші досягнення і близько не стоять з дорогами
показать весь комментарий
23.01.2022 13:34 Ответить
Тобто АРМІЮ відновив свиночолий парашенко та його сектанти? Точно? Чи все ж таки з ЗАРПЛАТ кожного українця? Де пожертви з сліпого трасту ? НЕМА. Зато є просрані буівництва складів для ***********. Ні грошей ні складів. Є свинарчуки-гладковські + корупціонери. ВСІ хто переслідував майданівців - отримали підвищення. Це чергова перемога свинорилих та їх реформ. На фоні сатаниських гральних закладів твій томос виглядає блікло. Безвіз? Точно? Я тобі відкрию таємницю. Безвіз - ТУРИСТИЧНИЙ. Багато в нас туристів, которі шляються по Польшам, Чехіям і т.д.? 95% їдуть працювати. Цей безвіз їм до дупи - потрібна РОБОЧА віза. А ті ж самі угорці дійсной мають безвіз - їдуть де хочуть та працюють де хочуть.
Так все ж таки де досягнення? 5 років гівноканали не могли закрити. Руцьке мір та ригоанали не просто підняли голову, а пішли в наступ.
Та навіть ті, що вкрали в України мільярди доларів НЕ покарані. Навіть дочурки злочевського і ті макаки добувають НАШ український газ та продають нам же з гешефтом. мертветчук прекрасно себе почував, фірташ.
Ти конкретно напиши досягнення сивнорилого, його сектантів, команди, арміїї працівників. Напиши СКІЛЬКИ вони отримали грошей на зарплату і порівняємо з РЕЗУЛЬТАТОМ.
показать весь комментарий
24.01.2022 09:13 Ответить
ого, зебіл не пожалів часу і написав аж цілу статтю.

а нагадай мені, при кому почала армія відновлюватися? що, при зебілу оманському, якого ти обрав, чмо ти клоунське? за рахунок платників податків - тут погоджуюсь. але і дороги бляха робить не зечмо за свій рахунок, а за рахунок платників податків. чи не так? до речі, ти бачив, яке харчування було в армії при Порошенку? а тепер при зебілах повернули все в зад.

на рахунок пожертв - ППО для Києва було переобладнано за рахунок компанії Рошен. Нагадай, яке ППО було переобладнано за рахунок кварталу 95?

тепер на рахунок гладковського - якщо він корупціонер, що ж він при Зеленському не сів? Тепер хочеш я тобі приведу приклади корупційних скандалів при зебілу? Їх на порядок більше. Тут навіть при Янику такого дерибану не було. Але ти ж це взагалі не бачищ, бо упоротий зебіл.

Що скажеш по вагнерівцям? Що скажеш по таким людям в оточенні цього дебіла, як Демченко, Татаров, Єрмак?

А ти який хотів безвіз? Туристичний безвіз, щоб такі дятли як ти їхали і дивилися, як живуть люди і не тянули нас в рашку. Будемо в ЄС - зможемо теж працювати по всій Європі.

Назви мені хто був покараний при зебілу за збагачення? Статки Ахметова при зебілу виросли майже в 3 рази всього за половину каденції цього недоумка. Пробачаються різні борги для Коломойського.

Я тобі назвав основні досягнення. До речі, реформа децентралізації - це теж досягнення Порошенка і його команди. Тільки коли зебіли прийшли, то так як руки з жопи ростуть, почали все ломати і руйнувати.
показать весь комментарий
24.01.2022 13:21 Ответить
Розумієш я не зебіл, але точно проти свиночолого та його сатанистів. Армія почала відновлюватись за часів царювання порошенка. Є бюджет, є витрати. Бюджет на армію сильно збільшили за рахунок людей та перенапрвалення коштів з інших витрат. Є також люди, які відповідають за різні напрямки. Їм платять зарплату за це. Все досягнення свиночолого - збільшення податків з зарплат людей. Та чомусь свиночолий не пише "Люди ВИ відродили армію", ні він пише "МИ (бпп) та Я (свиночолий гецьман) відродили армію" Це дуже велика різниця. Чому не посадили гладковоського? це успішна правова реформа свиночолого гецьмана та його команди. Приклад успішної реформи - ПЯТЬ років по ВСІЙ Україні функіонцють гральні притони. Сотні тисяч злочинів, каталізатором котрих стали саме ці свинарники. Що робить "побожний" пецьо та його побожна команда? Стрижуть бабло.
Про дороги. При порошенку гроші на дороги брали так як треба. Але навіть пару ям (великих) не латали. Я не кажу про дорогу таку як зараз. Тупо залатайте хоч величезні ями. Це дороги між МІСТАМИ - головні магістралі. Там були такі ямища, що колеса лопали. Може свиночолий повернув гроші, які 5 років брав на дороги? Дороги не робили, відповідно гроші мали ПОВЕРНУТИ.
По вагнерівцям не скажу, не знаю.
В ЄС нас не беруть, це вже зрозуміло. В підорашу ніхто не хоче. Я константую факт, що в ЄС нас не те що не беруть - нема навіть СПИСКУ вимог, що потрібно зробити. А так ці вимоги безкінечні.
Ахметка, Каломойша також прекрасно себе почували і при порошенку. Більше того гроші вивели саме за час порошенка. Окрім того в самому великому банку України до сих пір прислужують каломойші. Можеш сам переконатись. Заповни анкету ФОПа в приведбанкові. Дуже вже боїться беня США. Там його чекають.
показать весь комментарий
27.01.2022 09:51 Ответить
Отбомбился? Насчёт игровых притонов - так они были до него и после никуда не пропали.
Ушлили сынишки на фронт... А ты сам из горящего танка пишешь?
показать весь комментарий
20.01.2022 16:55 Ответить
Это вам порохоботам пишу ФАКТЫ.
При пеце свинорылом и его сатаниской команде эти притоны были как ЧУМА - всюду. Да, сейчас они есть, больше единично, НО сейчас их активно бомбят и закрывают. Открывают уголовные дела. При "порохе" ВСЯ карательно-репресивная машина была направлена на защиту этих сатанинских кубел ЗЛА, катализаторов сотен тысяч уголовных преступлений, подрывом экономики в целом.
Это когда свиночолые будут орать "Армія, Віра, Мова", то никакой Томос и рядом не стоит с тим приченненім обємом зла.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:07 Ответить
зебіл і в африці зебіл
показать весь комментарий
23.01.2022 13:32 Ответить
Таааак, те що нам потрібно, в такий критичний момент нова міжусобиця, по хорошому їх обох би на мороз з конфіскацією, але завдяки рашистам в найближчому майбутньому нам це не світить.
показать весь комментарий
19.01.2022 18:01 Ответить
Член прищемлять ЗЕблюдку надо было еще в 2019-м. Сейчас его уже надо ликвидировать пока еще есть что спасать.
показать весь комментарий
19.01.2022 18:08 Ответить
та там все это гнидное ЗЕ-кодло надо "прихлопнуть", и размазать по свежеуложенному асфальту.
«Нам не так страшні московські воші, як страшні українські гниди» - Симон Петлюра.
показать весь комментарий
19.01.2022 18:32 Ответить
Вот это юморист! Его так в Дизель шоу заберут
показать весь комментарий
19.01.2022 18:43 Ответить
😂😂😂
показать весь комментарий
19.01.2022 19:50 Ответить
Класс)) В некотором понимании, Порох действительно "шлепнул" крышкой от пианино, прямо во время игры найвеличнішого половым органом
показать весь комментарий
19.01.2022 19:58 Ответить
Петя жжёт...молодец!
показать весь комментарий
19.01.2022 20:27 Ответить
Этих двух мудаков да в одну бы камеру на пожизненное😡
показать весь комментарий
19.01.2022 21:00 Ответить
И тебя для разнообразия .
показать весь комментарий
19.01.2022 21:17 Ответить
не, этого на бутылку на пожизненное
показать весь комментарий
20.01.2022 02:05 Ответить
Погоди. А Порошенко за что? Вовец вон который год пытается хоть что-то накопать. Если у тебя есть чего - ты ему подкинь информацию, он тебя в Карпаты возьмёт на лыжах покататься...
показать весь комментарий
20.01.2022 03:59 Ответить
да он в детстве бабушку один раз через дорогу не перевёл... свята людина😇
показать весь комментарий
21.01.2022 09:00 Ответить
😝👋
показать весь комментарий
19.01.2022 21:13 Ответить
Поки Зеленський "грав членом на ройялі", порошенко вже сам був членом уряду януковича
показать весь комментарий
19.01.2022 21:56 Ответить
ты забыл добавить "по квоте оппозиции", набутылочник украиномовный
показать весь комментарий
20.01.2022 02:06 Ответить
На, прочитай як воно було - https://www.radiosvoboda.org/a/24525495.html
показать весь комментарий
20.01.2022 03:57 Ответить
Порошенко слишком брехливый чтобы стать снова лидером нации. Ищем настоящего Гетьмана.
показать весь комментарий
19.01.2022 23:37 Ответить
Ты бы разобрался что такое "политика" прежде чем искать кристально честных. А уж тем более ведение дел в таком говнистом политикуме, как наше... Ну как-бы подразумевает что приходится пачкать руки. Но тут какое дело: при Порошенко в 2014 было освобождено 90% занятой территории, карту сам нагуглишь. А при Зеленском мы не освободили ни одного села. Зато получили талоны на еду и скумбрию по 8грн. Вот тебе и почва для размышлений.
показать весь комментарий
20.01.2022 03:54 Ответить
ті кому и когда свои мозги подарил, "умник"?
показать весь комментарий
20.01.2022 04:53 Ответить
За "кришку..... захлопнути" - зачотно, дуже зачотно, Гетьмане.
показать весь комментарий
20.01.2022 00:31 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 01:17 Ответить
Деревянної шкатулки кришку прихлопнути)
показать весь комментарий
20.01.2022 01:44 Ответить
https://glavcom.ua/country/politics/vidomiy-nomer-zelenskogo-iz-groyu-na-royali-viyavivsya-plagiatom-video-729811.html
показать весь комментарий
20.01.2022 07:12 Ответить
"Треба прихлопнути кришку піаніно"- пожартував Порошенко і повіз своїх соратників у фешенебельний ресторан. А ті, хто буде "прихлопувати кришку..." , скандуючи розбрелись по своїм "курникам"
показать весь комментарий
20.01.2022 10:59 Ответить
з сейшел пишеш, зебіле?
показать весь комментарий
20.01.2022 13:43 Ответить
З Мальдівів,порохоботе!
показать весь комментарий
20.01.2022 14:11 Ответить
що, бубочка вже знову відпочиває? вже на Мальдіви полетів і шлюшку з собою взяв?
показать весь комментарий
20.01.2022 14:40 Ответить
Не знаю де твій бубочка.Я його тут не зустрічав.В Києві шукай.
показать весь комментарий
20.01.2022 20:35 Ответить
Как так вышло что Пороха выпустили?! Сто процетов проделки путина.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:11 Ответить
Слушаешь что-то про член,если есть пипетка,уже хорошо,и крышка сама упала,даже она не выдержала.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:31 Ответить
было опрометчиво так появиться в роли клоуна и потом пойти в президенты
показать весь комментарий
20.01.2022 15:49 Ответить
Страница 3 из 3
 
 