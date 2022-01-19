Николаю Харьковскому, которого судят за ДТП с Infinity, продлили арест. ВИДЕО

Суд в Харькове продлил на два месяца арест 16-летнему Николаю Харьковскому, обвиняемому в деле о смертельном ДТП.

За решеткой подросток останется, по меньшей мере, до 19 марта. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора, который настаивал, что обвиняемый может влиять на следствие и свидетелей, или убежать.

"Лицо неоднократно нарушало законодательство и уголовное, и административное. Не имея водительского удостоверения, управляло транспортным средством, довольно дерзко, с большой скоростью двигаясь по территории Харькова", – прокомментировал позицию прокуратуры по делу пресс-секретарь учреждения Дмитрий Чубенко.

В свою очередь адвокат Николая Харьковского Инна Данилова просила о домашнем аресте. Ее поддержал и сам Николай Харьковский.

"То, что прокурор говорит – есть какие-то риски, они ни на чем не базируются. По крайней мере, угрожают нам, моей семье и моему адвокату, а не кому-то другому", – объяснил свою позицию Харьковский в суде.

Спикер прокуратуры Харькова Дмитрий Чубенко сообщил, что вскоре должно состояться подготовительное заседание по делу.

"Подготовительное заседание должна проводить судья Сиренко Ю.Ю., которая была определена автоматизированной системой, как только выйдет из больничного. По предварительной информации, судья Сиренко Ю.Ю. не вышла из больничного, поэтому подготовительное заседание, возможно, будет отложено на другую дату", - рассказал Чубенко.

Бизнесмен, экс-вице-губернатор Харьковщины Юрий Сапронов при этом утверждает в фейсбуке, что подготовительное заседание для рассмотрения дела по сути должно было состояться сегодня, но было сорвано из-за "схемы".

"Несовершеннолетнего, оказывается, могут судить в Краснозаводском суде г. Харькова только два судьи. Одна, Татьяна Янцовская неделю назад (почему не два месяца назад) заявила самоотвод. Лично я, честно, "купился", подумал - мамадорогая, совесть есть у судьи. Ведь именно она дала этому отморозку за стрельбу в лицо харьковчанке в магазине только условный срок и "три копейки" компенсацию потерпевшей. Но нет. Это такая "комбинация". Через несколько дней на больничный или в отпуск, я уже не помню))), ушел второй судья. Все... Некому судить", - написал он.