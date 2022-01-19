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Новости Видео ДТП
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Николаю Харьковскому, которого судят за ДТП с Infinity, продлили арест. ВИДЕО

Суд в Харькове продлил на два месяца арест 16-летнему Николаю Харьковскому, обвиняемому в деле о смертельном ДТП.

За решеткой подросток останется, по меньшей мере, до 19 марта. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора, который настаивал, что обвиняемый может влиять на следствие и свидетелей, или убежать.

"Лицо неоднократно нарушало законодательство и уголовное, и административное. Не имея водительского удостоверения, управляло транспортным средством, довольно дерзко, с большой скоростью двигаясь по территории Харькова", – прокомментировал позицию прокуратуры по делу пресс-секретарь учреждения Дмитрий Чубенко.

В свою очередь адвокат Николая Харьковского Инна Данилова просила о домашнем аресте. Ее поддержал и сам Николай Харьковский.

"То, что прокурор говорит – есть какие-то риски, они ни на чем не базируются. По крайней мере, угрожают нам, моей семье и моему адвокату, а не кому-то другому", – объяснил свою позицию Харьковский в суде.

Спикер прокуратуры Харькова Дмитрий Чубенко сообщил, что вскоре должно состояться подготовительное заседание по делу.

"Подготовительное заседание должна проводить судья Сиренко Ю.Ю., которая была определена автоматизированной системой, как только выйдет из больничного. По предварительной информации, судья Сиренко Ю.Ю. не вышла из больничного, поэтому подготовительное заседание, возможно, будет отложено на другую дату", - рассказал Чубенко.

Бизнесмен, экс-вице-губернатор Харьковщины Юрий Сапронов при этом утверждает в фейсбуке, что подготовительное заседание для рассмотрения дела по сути должно было состояться сегодня, но было сорвано из-за "схемы".

"Несовершеннолетнего, оказывается, могут судить в Краснозаводском суде г. Харькова только два судьи. Одна, Татьяна Янцовская неделю назад (почему не два месяца назад) заявила самоотвод. Лично я, честно, "купился", подумал - мамадорогая, совесть есть у судьи. Ведь именно она дала этому отморозку за стрельбу в лицо харьковчанке в магазине только условный срок и "три копейки" компенсацию потерпевшей. Но нет. Это такая "комбинация". Через несколько дней на больничный или в отпуск, я уже не помню))), ушел второй судья. Все... Некому судить", - написал он.

Автор: 

ДТП (7679) подростки (450) Харьков (7520) мера пресечения (460)


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Топ комментарии
+14
Надіюсь цю тварину приструнять
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19.01.2022 17:07
+8
Украинское правосудие не будет работать на таких. Пока семьи пострадавших не начнут мстить всем причастным.
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19.01.2022 17:11
+6
Саме оце і є отой бидло-підсвинок якого відмазують бидло-свині...
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19.01.2022 17:19
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Надіюсь цю тварину приструнять
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19.01.2022 17:07 Ответить
Украинское правосудие не будет работать на таких. Пока семьи пострадавших не начнут мстить всем причастным.
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19.01.2022 17:11 Ответить
да...вендетта в данном случае много бы решила.
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19.01.2022 18:13 Ответить
Ні,пристрелять!
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19.01.2022 18:15 Ответить
********...
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19.01.2022 18:22 Ответить
Яка "складна" справа, *****... Хрякафф хрякавим...
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19.01.2022 17:09 Ответить
Как же плохо, что нет в жизни справедливости. Сволочи людей убивают, смеются над родственниками жертв и им ничего не прилетает. Не повернет ему головоньку на 360 градусов((
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19.01.2022 17:11 Ответить
В свои руки надо брать "правосудие".
Предварительно купив литров 50 серной кислоты.
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19.01.2022 17:18 Ответить
Верёвка с мылом дешевле
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20.01.2022 07:35 Ответить
а муравьи ? помогут?
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20.01.2022 09:36 Ответить
Саме оце і є отой бидло-підсвинок якого відмазують бидло-свині...
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19.01.2022 17:19 Ответить
Навіть бандитського поганяйлова вигадувати не потрібно - Нікола Харьковскій, бандюк в законі. Ще й либиться, падло
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19.01.2022 17:37 Ответить
наглый малолетка-быдлота....
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19.01.2022 17:59 Ответить
По этому малолетнему придурку всё очевидно, надо присаживать. А вот по нашим сказочным судьям и их вечным "схемам" когда работа начнётся? Сколько там у нас судей посадили за последние лет 10?
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19.01.2022 18:13 Ответить
Выродок...
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19.01.2022 18:23 Ответить
Cудя по фотке - ему там нравится....
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19.01.2022 18:59 Ответить
За ноги и , об стену. Понятно , что ничего путного из ублюдка уже не будет , папу кастрировать , маму-стериизовать , чтобы не воспроизводили себе подобных
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19.01.2022 19:24 Ответить
или сделать ему nake-up и в камеру к малолеткам, пусть веселятся
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19.01.2022 19:28 Ответить
Мало вам головы в харькове резали , твари в мантиях , обычные люди и анализы здают -не отвертишься, и экспертизы все быстро и качественно делают, и кому судить находится моментально - а тут начинается тягомотина.
У какого то депутата поменялся прокурор - ГВАЛТ на всю страну. А когда у обычного нищего может поменяться восемь прокуроров - никому дела нет , и никто даже не видит . В упор.
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20.01.2022 09:44 Ответить
махор не раскаивается. если его отпустят он снова кого нибудь угробит.
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20.01.2022 23:34 Ответить
 
 