"Сверхдержава должна быть одна – Россия. НАТО распустить, ядерное оружие у всех забрать", - Жириновский. ВИДЕО

Российский политик Владимир Жириновский с трибуны Госдумы РФ предложил требовать роспуска НАТО, возвращения границ России к границам СССР по состоянию на 1 января 1990 года, лишения права всех государств, за исключением России, иметь ядерное орудие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Жириновский заявил, что в мире должна быть одна сверхдержава – Россия. Если же на такие предложения другие страны не согласятся, то Россия должна использовать "оружие, которое есть только у нас пока".

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