"Без цензуры в прямом эфире": Зеленский на Сейшелах, Порошенко побеждает в суде, Блинкен в Киеве. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Сейшелы Зеленского, суд Порошенко, визит Блинкена – все это раскладывают по полочкам Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич.
Сегодня у "Без цензуры в прямом эфире" на Цензор.НЕТ.
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20 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b8.html#respond Комментарии: 0
Фарс вместо справедливости…
Шестой президент Украины Владимир Зеленский в Печерском суде (!) проиграл пятому президенту - Петру Порошенко.
Об этом https://zn.ua/internal/delo-poroshenko-vnutri-i-snaruzhi-.html говорится в статье Инны Ведерниковой для «Зеркала недели».
Сейчас в соцсетях до пены у рта спорят о том, почему Порошенко не сел «хотя бы под домашний арест, как Медведчук» (так планировали на Банковой), а победителем покинул зал суда под хилое личное обязательство. Это договорняк? Визит Блинкена? Несостоятельность «решал» от власти? Или упертость судьи, в свое время назначенного Порошенко? Уже не суть важно.
Важно другое: когда президент проигрывает в придворном Печерском суде, то люди, принимающие решения в этой стране (включая олигархов и силовиков), начинают обратный отсчет его срока.
Но можно ли считать, что вопрос исчерпан? Нет. Дело о госизмене есть. Расследование продолжается. На решение судьи Соколова будет апелляция. Зеленский, хоть и на полусогнутых (на Банковой сейчас мечут громы и молнии в Татарова и Смирнова, профукавших решение), - запустил процесс.
А это значит, что часть событий нашей новейшей истории время все-таки расставило по своим местам. И несмотря на поток стыдного политического шлака, который полился в СМИ с момента приземления лидера «Европейской солидарности» в Жулянах, теперь каждый украинский гражданин будет взвешивать на своих внутренних весах - Порошенко и Януковича. Определяться с тем, что страшнее - обречь страну на Майдан и ввергнуть в войну с Россией или зарабатывать на этом, стоя по колено в крови украинцев?
К кассе условного супермаркета Порошенко подошел налегке - все основные активы еще два года назад он переписал на старшего сына. Однако съедено и растыкано по карманам явно больше, чем публично задекларировано и уже арестовано. Может так статься, что на этот раз Господь возьмет не деньгами.
У меня сейчас побежали мурашки. Потому что речь не о натянутых символах и удачных образах, а о правде. Донецкий аэропорт, Дебальцево, Иловайск… Пока народ умирал, президент - зарабатывал? Но горькая правда и в том, что меч справедливости (как и булава) оказался в руках человека без головы - и в этой характеристике Зеленского Петр Порошенко прав.
Может ли в спектакле, где цинично самоутверждаются сценаристы конкурирующих политических команд, быть место правосудию? Может ли фарс, где бьются всего лишь костюмы «главного патриота» и «честного Голобородько», дать мотив Западу продолжать борьбу за Украину? В условиях, когда мы уже третий месяц читаем сводки о вероятной атаке России, желающей окончательно загнать нас в разрушающий государственность «минский мир».
Ответы на эти вопросы, которые мы получим в ходе разворачивающегося судебного/ политического процесса, тоже станут частью нашей истории. А пока разберемся в его основных вводных.
Зеленский и пленки
«Аннушка разлила масло» 19 февраля 2021 года, когда СНБО эффектно https://www.president.gov.ua/documents/642021-36753 «обвалил» санкциями медиа- и бизнес-империи Виктора Медведчука. При этом заметим, что в решении был прямой отсыл к возвращению государству украинской части дизельного нефтепродуктопровода (некогда не без помощи украинской власти «откушенной» всеядным Медведчуком). Однако в предоставленных СБУ материалах, на основе которых принималось решение о введении санкций, не было речи о сотрудничестве кума Путина с боевиками ЛНР/ДНР в «угольном деле».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2.html Зе-власть не сделала два важных действия перед судом над Порошенко - политтехнолог
Но буквально через неделю - 25 февраля - на Цензор.нет произошла первая утечка информации по «пленкам Медведчука». Между этими двумя событиями случилось кое-что важное. После брошенного Зеленским клича: «Все что есть на Медведчука, несите сюда!», президенту сообщили о том, что в недрах СБУ находится массив данных о телефонных переговорах Медведчука. С множеством интересных и значимых моментов, касающихся экономических и политических коммуникаций в треугольнике Киев-Москва-ОРДЛО.
https://zn.ua/internal/delo-poroshenko-vnutri-i-snaruzhi-.html
Стас Юрченко/Ґрати
Об этом массиве данных понятия не имел глава СБУ Иван Баканов, к тому моменту почти два года (!) возглавлявший СБ. Иван Геннадиевич, конечно, большой друг президента, но оказался очень маленьким человеком в СБУ. С точки зрения понимания, что и где лежит. При этом в СБ совсем не было людей, рвавшихся ему помогать в этом.
На основе этих данных следствие и выстроило свое обвинение Петру Порошенко. Особенность заключается в том, что записи, по утверждению источников ZN.UA, сделаны СБУ абсолютно законно: «СБ Украины в рамках контрразведывательного поиска по классификации «Террористическая и экстремистская деятельность» (ст. 258 УК Украины)» осуществлялось документирование противоправных действий граждан РФ, высших должностных лиц РФ и граждан Украины, вступивших с ними в сговор, а также граждан, в действиях которых были выявлены отдельные признаки причастности к деятельности иностранных спецслужб и осуществление разведывательной деятельности в ущерб национальным интересам Украины, а также угроза государственному суверенитету и территориальной целостности Украины. С целью документирования противоправных действий указанных в СКП лиц, осуществлен комплекс оперативно-технических мероприятий на основании решения председателя Апелляционного суда г. Киева Чернушенко А. В.».
Насколько известно, в ходе мониторинга «слухачи» сначала попали на Константина Затулина, принимавшего активное участие в разработке и идеологическом обеспечении событий на Востоке. Через него попался в сеть Алексей Чеснаков - советник на тот момент помощника Путина по СНГ, ключевого идеолога войны с Украиной Владислава Суркова. За Чеснаковым зацепился сам Сурков, а уж к нему паровозом - Медведчук. Так много и так подробно рассказавший Суркову, Козаку и другим российским чиновникам о своих политемных контактах с «главным».
Все поступающие аудиофайлы сохранялись на сервере Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ, который курировал заместитель главы Службы Олег Фролов. Но поскольку операция проводилась по инициативе контрразведки, то вся информация, попадавшаяся в сеть, автоматом загружалась на серверы контрразведки. О чем - кому на счастье, кому на беду - забыли и сам Фролов, и его шеф - глава СБ Василий Грицак.
Порошенко был уверен, что всю чувствительную информацию Грицак и Фролов вычистили. Он имел основание требовать этого от людей, ушедших со службы с большими звездами и не меньшим состоянием. Но «сталося не так, як гадалося». И очевидно поэтому сегодня СБушный «ухогорлонос» Фролов вынужден рассказывать истерящему пятому президенту о том, что «статус пленок сомнителен» и разрешения суда на прослушку Медведчука не было. Адвокатируя себя, генералы СБУ - члены нынешнего штаба ПАПа также утверждают, что техники производившей мониторинг эфира - а без нее невозможно проведение экспертизы пленок - в СБУ уже не существует.
Наши же источники в Службе утверждают, что все устройства-носители, куда автоматом записывался