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"Они выдержали, не выдержал бетон": сегодня в Украине чествуют защитников Донецкого аэропорта. ВИДЕО

Сегодня, 20 января, в Украине отмечают День чествования защитников Донецкого аэропорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Бои за Донецкий аэропорт – одни из самых ожесточенных в войне на востоке Украины – продолжались с мая 2014-го по 20 января 2015 года. Более 242 дней украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и пророссийских боевиков, самоотверженно отстаивая родную землю. Героическая оборона аэропорта стала символом несокрушимости и боевого духа нашего войска, а защитники терминалов получили почетное имя "киборги", - напоминает пресс-центр ООС.

Они выдержали, не выдержал бетон: сегодня в Украине чествуют защитников Донецкого аэропорта 01

Также читайте: Защитников Донецкого аэропорта официально чествуют 20 января

Автор: 

память (1497) донецкий аэропорт (540) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+44
Приклад справжнього героїзму.
Героям Слава!
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20.01.2022 09:14
+41
Кіборги-символ непохитності та незламності українського народу. Шана та повага...
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20.01.2022 09:15
+36
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20.01.2022 09:28
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Приклад справжнього героїзму.
Героям Слава!
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20.01.2022 09:14 Ответить
Кіборги-символ непохитності та незламності українського народу. Шана та повага...
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20.01.2022 09:15 Ответить
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20.01.2022 09:28 Ответить
А я вспоминаю как новый терминал защищал 95й отдельный квартальный батальон! И в тельнике сражался его командарм тов.Зеленинский!
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20.01.2022 09:43 Ответить
Слава Героям!
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20.01.2022 09:48 Ответить
А парашенко в это время в компании с мертвечуком и кремлёвским карликом налаживал торговлю углём с ,,украинскими" шахтами.
Уже во всю шли бои за дебальцево, но вагоны с углём оттуда, и неизвестно с чем туда, шли вовсю через тоже Дебальцево в Украину.

А шо, МОЛОДЕЦ.
НАСТОЯЩИЙ ГЕТЬМАН.
ЗАКОНА. ТО. НЕБЫЛО.

Да он и сейчас поставил себя вне закона. ХЕТЬМАН.
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20.01.2022 09:55 Ответить
На самом деле на 2 дня позже- там еще два дня были наши в пожарке
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20.01.2022 09:56 Ответить
так-244...
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20.01.2022 09:58 Ответить
Маятник качнётся - сердце замирает.
Что кому зачтётся - кто ж об этом знает?
Кто кому по нраву, кто кого в опалу,
Что кому по праву выпало-попало...

Слава Героям!
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20.01.2022 09:59 Ответить

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20.01.2022 10:44 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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20.01.2022 10:55 Ответить
Киборги бились за каждую пядь украинской земли ... а зеля начал с отвода войск без боя... хотя даже в Минских соглашениях такого пункта не было...
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20.01.2022 11:17 Ответить
Да забудьте вы уже про те минские соглашения) Увы на наших глазах формируется новая жестокая реальность( Ну вот и все(
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20.01.2022 11:45 Ответить
Зато сам вяликий хетьман всея Украины парашенко ровно в то самое время когда КИБОРГИ бились за каждую пядь Украинской земли, мудро и продумано налаживал с помощью кума кремлёвского карлика, торговлю с теми кто стрелял в киборгов и убивал Украинцев.

А шо, мудрый и продуманный хетьман всея Украины.
Сейчас вне закона.
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20.01.2022 11:45 Ответить
Так о чём разговор, пани ? Петя ж был плохой, а зеля хороший... НО при плохом пете освобождали города и районы на Донбассе... а при хорошем отдали назад... НО "это совсем другое" правда ?
и не надо сюда приплетать торговлю, чтоб запутать простой вопрос: кто освобождал Донбасс, а кто сдавал.
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20.01.2022 12:28 Ответить
Да при чем тут Порошенко или Зеленский? В этой статье возносят дань памяти КИБОРГАМ, наши ребятам которые защищали Украину и Украинскую Землю от сепаров, и руських мудланов. На кой х...рен вы сюда всунули свою политическую позицию. Вам не стыдно на гори и крови наших солдат политические танцы устраивать? Подумайте над этим.
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20.01.2022 16:23 Ответить
Пруфы в студию, ***!
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20.01.2022 20:41 Ответить
**
Притисло груди! Боже, як болить!
Не підніму з завалу своє тіло!
Я думав, як загину, то в бою,
А все єство в бетоні заніміло…
Де телефон? Дотягнусь, подзвоню,
«Пробач!», - скажу ріднесенькій матусі
За те, що в старості води не піднесу,
Не добудую хату й вже не оженюся…
Прости, що сам пішов у військомат,
Що сам попхався у те жерло смерті,
Я лиш хотів, щоби москальський гад
Не роздирав Вкраїну всю на чверті!
Хотів прогнать з Донецька і Пісків…
Бо ти сама мене колись учила
Любити Бога, край свій і батьків,
Сама героєм ти мене зростила!
За рідну мову, за природу, за любов
Хотів віддати лиш Вкраїні борг,
Свою готовий був пролити кров,
І ось за це назвали словом «кіборг»…
А ми не роботи, ми - люди, ми - живі!
Ми, як могли, любили Україну!
Ми боронили той аеропорт,
Що вже перетворили на руїну…
А ти, рідненька, стільки не сумуй -
Мене покликав Бог в свої палати.
Сказав: «Ти потрудився, друг,
тобі пора за це відпочивати!»
Ти не сама. Ти сльози обітри.
Тобі лишаю бойового друга,
З яким ділив я крапельку води,
В нас спільні були радощі і туга.
Я знаю, рідна, він тебе знайде -
Ми тільки вчора з ним про тебе говорили,
А потім був осколок у плече -
Його під вечір до шпиталю вивозили.
А я лишився із його ріжком,
Щоб замість нього в вечір вартувати.
Ти помолись за нього вечірком
І будь від нині і для нього мати.
Прости, рідненька, я так не хотів,
Хотів життя плекати, як бутон…
Я б не загинув! Землю б я вберіг!
Я б достояв! … не витримав бетон
---автор Кеньо Ігор
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20.01.2022 11:52 Ответить
Гидко дивитися, як політичні проститутки намагаються використати чужі заслуги для просування окремих політиків. Воїни гинуть не за Порошенко чи Зеленського. Вони гинуть за усіх нас. Думаю, що ми почули б поему з добірної лайки, аби мертві могли висловитися з цього приводу. Тому, варто накласти мораторій на використання чужої жертви і слави у власних політичних цілях. Треба шанувати іх життя та смерті.
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20.01.2022 11:58 Ответить
Слава Героям! смерть кацапам-окупантам.
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20.01.2022 17:13 Ответить
ДАП це Український Сталінград.
Треба вулиці називати ім ям захисників Донецького аеропорта
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20.01.2022 17:36 Ответить
Царство Небесне загиблим і вічна пам'ять...

Слва Україні !!!
Героям слава!!!
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20.01.2022 18:04 Ответить
Слава УКРАЇНІ!!! ГЕРОЯМ Слава!!!
Вічна пам'ять та Царство Небесне загибли кіборгам!!!😪🙏😇
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20.01.2022 20:11 Ответить
БУТУСОВ НУ НА ХРЕНА ???
СЛЕЗЫ РЕКОЙ...................................................
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20.01.2022 20:21 Ответить
ЩОБ НЕ ЗАБУВАЛИ!
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20.01.2022 20:42 Ответить
Завжди за відвагою героїв ховаються тупі керівники. Могли раніше відвести хлопців та самі ту вежу "рознести". Нащо стільки житів занапастили...
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20.01.2022 21:27 Ответить
После того как ротация в аэропорт стала проходить через блокпост сепаров с обязательным шмоном, это превратилось в кровавый спектакль.
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21.01.2022 02:19 Ответить
 
 