"Они выдержали, не выдержал бетон": сегодня в Украине чествуют защитников Донецкого аэропорта. ВИДЕО

Сегодня, 20 января, в Украине отмечают День чествования защитников Донецкого аэропорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Бои за Донецкий аэропорт – одни из самых ожесточенных в войне на востоке Украины – продолжались с мая 2014-го по 20 января 2015 года. Более 242 дней украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и пророссийских боевиков, самоотверженно отстаивая родную землю. Героическая оборона аэропорта стала символом несокрушимости и боевого духа нашего войска, а защитники терминалов получили почетное имя "киборги", - напоминает пресс-центр ООС.

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