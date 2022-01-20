"Они выдержали, не выдержал бетон": сегодня в Украине чествуют защитников Донецкого аэропорта. ВИДЕО
Сегодня, 20 января, в Украине отмечают День чествования защитников Донецкого аэропорта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Бои за Донецкий аэропорт – одни из самых ожесточенных в войне на востоке Украины – продолжались с мая 2014-го по 20 января 2015 года. Более 242 дней украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и пророссийских боевиков, самоотверженно отстаивая родную землю. Героическая оборона аэропорта стала символом несокрушимости и боевого духа нашего войска, а защитники терминалов получили почетное имя "киборги", - напоминает пресс-центр ООС.
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Героям Слава!
Уже во всю шли бои за дебальцево, но вагоны с углём оттуда, и неизвестно с чем туда, шли вовсю через тоже Дебальцево в Украину.
А шо, МОЛОДЕЦ.
НАСТОЯЩИЙ ГЕТЬМАН.
ЗАКОНА. ТО. НЕБЫЛО.
Да он и сейчас поставил себя вне закона. ХЕТЬМАН.
Что кому зачтётся - кто ж об этом знает?
Кто кому по нраву, кто кого в опалу,
Что кому по праву выпало-попало...
Слава Героям!
А шо, мудрый и продуманный хетьман всея Украины.
Сейчас вне закона.
и не надо сюда приплетать торговлю, чтоб запутать простой вопрос: кто освобождал Донбасс, а кто сдавал.
Притисло груди! Боже, як болить!
Не підніму з завалу своє тіло!
Я думав, як загину, то в бою,
А все єство в бетоні заніміло…
Де телефон? Дотягнусь, подзвоню,
«Пробач!», - скажу ріднесенькій матусі
За те, що в старості води не піднесу,
Не добудую хату й вже не оженюся…
Прости, що сам пішов у військомат,
Що сам попхався у те жерло смерті,
Я лиш хотів, щоби москальський гад
Не роздирав Вкраїну всю на чверті!
Хотів прогнать з Донецька і Пісків…
Бо ти сама мене колись учила
Любити Бога, край свій і батьків,
Сама героєм ти мене зростила!
За рідну мову, за природу, за любов
Хотів віддати лиш Вкраїні борг,
Свою готовий був пролити кров,
І ось за це назвали словом «кіборг»…
А ми не роботи, ми - люди, ми - живі!
Ми, як могли, любили Україну!
Ми боронили той аеропорт,
Що вже перетворили на руїну…
А ти, рідненька, стільки не сумуй -
Мене покликав Бог в свої палати.
Сказав: «Ти потрудився, друг,
тобі пора за це відпочивати!»
Ти не сама. Ти сльози обітри.
Тобі лишаю бойового друга,
З яким ділив я крапельку води,
В нас спільні були радощі і туга.
Я знаю, рідна, він тебе знайде -
Ми тільки вчора з ним про тебе говорили,
А потім був осколок у плече -
Його під вечір до шпиталю вивозили.
А я лишився із його ріжком,
Щоб замість нього в вечір вартувати.
Ти помолись за нього вечірком
І будь від нині і для нього мати.
Прости, рідненька, я так не хотів,
Хотів життя плекати, як бутон…
Я б не загинув! Землю б я вберіг!
Я б достояв! … не витримав бетон…
---автор Кеньо Ігор
Треба вулиці називати ім ям захисників Донецького аеропорта
Слва Україні !!!
Героям слава!!!
Вічна пам'ять та Царство Небесне загибли кіборгам!!!😪🙏😇
СЛЕЗЫ РЕКОЙ...................................................