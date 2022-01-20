В МИД РФ обвинили Запад в подготовке "масштабных провокаций", в частности, военного характера. ВИДЕО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщениями о "российском вторжении" страны Запада пытаются скрыть свои подготовки к провокациям против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом она сказала на брифинге.
"Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе, военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности", — подчеркнула дипломат.
По ее словам, об этом свидетельствуют последние сообщения в СМИ, на которые ссылаются официальные структуры и источники.
"Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Совершенно это очевидно уже, было организованно не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять с собой на борт до 77,5 тонн груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений", — заявила Захарова.
Напомним, западные политики и СМИ неоднократно заявляли о подготовке Россией нападения на Украину. Москва эти обвинения отвергала и утверждала, что такие претензии используются в качестве повода для размещения у российских границ военной техники и сил НАТО.
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А на рахунок англійських гранатометів, так не зайдуть в Україну російські танки ніхто їх палити не буде, а зайдуть, то отримаєте по самі гланди.
Уже другий рік водять мокшанці військові хороводи навколо України, а з їх слів захід веде себе неправильно. Ну де тут логіка?
От що брати словяни - удмурти, марі, дегестанці, буряти, татари калмики і т.п., живіть собі у себе вдома як бажаєте, ваші землі Україні ніколи не були потрібні. Нехай ваш вождик краще підніме вам зарплати та пенсії за ті гроші що викидує на містичні гіперзвуки. Бо на 50 відсотків забезпечуєте газом та нафтою Єворпу і Азію, а 50 відсотків вашого населення обігрівається дровами і кізяком.
Но на самом деле это циничная ложь с стороны кацапов, в самолете помещается всего 10-12 подонов в каждом подоне по 18шт NWAL, но есть возможность поставить второй ряд подонов сверху, а ето еще максимум 10-12 по 18шт в каждом подоне, в итоге 360-432шт. NWAL в одном самолете-С17.