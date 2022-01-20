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В МИД РФ обвинили Запад в подготовке "масштабных провокаций", в частности, военного характера. ВИДЕО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщениями о "российском вторжении" страны Запада пытаются скрыть свои подготовки к провокациям против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом она сказала на брифинге.

"Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе, военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности", — подчеркнула дипломат.

По ее словам, об этом свидетельствуют последние сообщения в СМИ, на которые ссылаются официальные структуры и источники.

"Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Совершенно это очевидно уже, было организованно не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять с собой на борт до 77,5 тонн груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений", — заявила Захарова.

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Напомним, западные политики и СМИ неоднократно заявляли о подготовке Россией нападения на Украину. Москва эти обвинения отвергала и утверждала, что такие претензии используются в качестве повода для размещения у российских границ военной техники и сил НАТО.

Автор: 

Великобритания (4986) вторжение (508) МИД РФ (1668) россия (95725) Захарова Мария (375)


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Топ комментарии
+53
Запад готовит провокации против Украины? Она перешла на совсем уж тяжелую наркоту.
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20.01.2022 11:35
+51
Маша, неправильный опохмел ведет к запою.
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20.01.2022 11:35
+46
Какие дебилы **********!!! Ненавижу, тварей козлорылых
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20.01.2022 11:36
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А чого радіостанцію та в Донецьку? Для цього пуйло не пошкодує навіть московське метро.
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20.01.2022 13:47 Ответить
Такое манипулирование фактами чисто в стиле козломордых геббельс-захаровых: "460 тонн вооружений, ай-ай". Но, суки, не говорят ни слова, что это ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ вооружения против туевой хучи кацапских железных гробов вдоль нашей границы. (
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20.01.2022 13:31 Ответить
забули прокапати кобилу))
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20.01.2022 13:34 Ответить
*** час іде, а нічого не змінюється. В 14-му "амєрікоси" були винні в окупації мокшею Криму-данбацу, зараз - Захід, вцілому. Дебіли.
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20.01.2022 13:42 Ответить
А що Кремль так непокоїть? Невже українська армія збирається окупувати Ростов, Воронеж, або Курськ? Так такого навіть Скабеева ще не говорила. Поки що лише Жирик в Тостой збираються бомбити Україну.
А на рахунок англійських гранатометів, так не зайдуть в Україну російські танки ніхто їх палити не буде, а зайдуть, то отримаєте по самі гланди.
Уже другий рік водять мокшанці військові хороводи навколо України, а з їх слів захід веде себе неправильно. Ну де тут логіка?
От що брати словяни - удмурти, марі, дегестанці, буряти, татари калмики і т.п., живіть собі у себе вдома як бажаєте, ваші землі Україні ніколи не були потрібні. Нехай ваш вождик краще підніме вам зарплати та пенсії за ті гроші що викидує на містичні гіперзвуки. Бо на 50 відсотків забезпечуєте газом та нафтою Єворпу і Азію, а 50 відсотків вашого населення обігрівається дровами і кізяком.
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20.01.2022 13:46 Ответить
Так это шлюха мидовская, она себе сраку не просто так нарастила...
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20.01.2022 14:20 Ответить
Лесбиянское "ліцо" фашисткой расссеи..
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20.01.2022 14:31 Ответить
Маша , а чому маєш такий переляканий вигляд , - Ти думала , що буряти їдуть квіти садити в Україну , а іскандерами робити лунки , а ми повинні дивитись , та хлопать і кричать браво.Ти уже перелякалось , а ще не було відповіді на те , що можете зробити.
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20.01.2022 14:51 Ответить
мабуть вже сітки від ліжок для танків закінчуються
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20.01.2022 15:05 Ответить
Я був подумав, що то вже Верещук перейшла на роботу кремль
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20.01.2022 15:30 Ответить
77,5 тонн один самолет , вес одного противотанкового гранатомета NWAL около 12.5кг, в итоге это примерно 6150штук NWAL в одном самолете))))))).
Но на самом деле это циничная ложь с стороны кацапов, в самолете помещается всего 10-12 подонов в каждом подоне по 18шт NWAL, но есть возможность поставить второй ряд подонов сверху, а ето еще максимум 10-12 по 18шт в каждом подоне, в итоге 360-432шт. NWAL в одном самолете-С17.
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20.01.2022 15:31 Ответить


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20.01.2022 15:43 Ответить
ЧОМУ у всіх парашних повідомленнях завжди фігурує тільки Яворівський полігон, вони ніколи не чули про інші?
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20.01.2022 15:46 Ответить
І не потрібно аби чули.
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20.01.2022 16:08 Ответить
бо при сссері там було найбільше скупчених різновидів військових частин. Все нам впарювали, що з Европи і Америки буде наступ. Дебіли ***... (лавров)
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20.01.2022 16:20 Ответить
Ну пьет тетка ну шо теперь верить пьяному бреду старой вешалки
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20.01.2022 16:04 Ответить
Коли уже у цих кацапів язик поперек горла стане??? Дебіли ***...
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20.01.2022 16:13 Ответить
но они не знают, что мы знаем, что они знают, что мы знаем
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20.01.2022 17:25 Ответить
Катинь це не вони, і польський літак під Смоленськом теж не вони, і Крим теж
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20.01.2022 17:34 Ответить
Она походу перестала курить канабис и начала его жрать
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20.01.2022 19:15 Ответить

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20.01.2022 19:17 Ответить
какой нах 6. я нащитал 1500. и всьо летят и летят, везут и везут ...
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20.01.2022 23:41 Ответить
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