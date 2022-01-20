Кулеба о новых поставках американского оружия в Украину: Речь идет об оборонном, но летальном вооружении. ВИДЕО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал новые поставки американского оружия в Украину. Речь идет об оборонном вооружении.
Об этом сегодня на брифинге заявил Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Второй итог (визита госсекретаря США Блинкена. - Ред.) - США готовы и дальше укреплять обороноспособность Украины. Речь идет не только об оборонном пакете в 60 млн долларов, который мы уже получили в декабре, но и о дополнительных объемах оборонного оружия, включая летальное. Оборонного, но летального", - отметил Кулеба.
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