РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6210 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 666 10

Кулеба о новых поставках американского оружия в Украину: Речь идет об оборонном, но летальном вооружении. ВИДЕО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал новые поставки американского оружия в Украину. Речь идет об оборонном вооружении.

Об этом сегодня на брифинге заявил Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Второй итог (визита госсекретаря США Блинкена. - Ред.) - США готовы и дальше укреплять обороноспособность Украины. Речь идет не только об оборонном пакете в 60 млн долларов, который мы уже получили в декабре, но и о дополнительных объемах оборонного оружия, включая летальное. Оборонного, но летального", - отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США разработали пакет "очень болезненных" санкций против РФ, которые "перекроют кислород российской экономике", - Кулеба

Автор: 

Госдепартамент США (1843) оружие (10225) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
снаряд РПГ NLAW: вы бурят? - как я рад!!!
показать весь комментарий
20.01.2022 13:03
+3
Нелетальное оружие это вообще оксюморон. Ну разве что травматы и газовые балончики.
показать весь комментарий
20.01.2022 12:48
+2
Нам надо любое оружие ,лишним оно не будет априори и чем больше его будет тем лучше но при этом надо самим очень плотно заниматься оборонной отраслью Украины .
показать весь комментарий
20.01.2022 12:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нам надо любое оружие ,лишним оно не будет априори и чем больше его будет тем лучше но при этом надо самим очень плотно заниматься оборонной отраслью Украины .
показать весь комментарий
20.01.2022 12:43 Ответить
Нелетальное оружие это вообще оксюморон. Ну разве что травматы и газовые балончики.
показать весь комментарий
20.01.2022 12:48 Ответить
Лопаты что ли?
показать весь комментарий
20.01.2022 12:51 Ответить
эбонитовые палки
показать весь комментарий
20.01.2022 13:44 Ответить
Лопаты... газовые баллончики... Юмористы, мля. Армии дохрена всего надо. Волонтеры пашут, как кони восьмой год. Когда ребята летней ночью комаров в окопах кормят, так им и балон ОФФ как магазин с патронами. Сам передавал.
показать весь комментарий
20.01.2022 12:57 Ответить
снаряд РПГ NLAW: вы бурят? - как я рад!!!
показать весь комментарий
20.01.2022 13:03 Ответить
Оборонное нелетальное - это колючая проволока..
показать весь комментарий
20.01.2022 14:18 Ответить
Радары, беспилотники-разведчики, оптика. Да мало ли чего нужно армии.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:55 Ответить
Украине нужна спутниковая разведка и закрыть москалям небо.В принципе всё
показать весь комментарий
20.01.2022 15:07 Ответить
А БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ РАКЕТЫ БУДУТ !?)
показать весь комментарий
20.01.2022 18:27 Ответить
 
 