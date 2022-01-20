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Ожидаю, что результатом переговоров с РФ станет получение гарантий мира на Донбассе, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении к участникам мероприятия "На пути в Лугано".

Зеленский отметил уникальную роль Украины для Европы и ее будущего и высказал мнение, что события, которые, в частности, сегодня разворачиваются вокруг нашего государства, в очередной раз это свидетельствуют.

"Всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Ожидаю, что результатом наших общих усилий и переговоров с Россией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирование руководством РФ достижения мира в Донбассе", - подчеркнул глава государства.

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Зеленский Владимир (20525) россия (95725) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+55
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20.01.2022 13:37
+43
какое же ничтожное, ему не хватает ума понять, что гарантией мира будет возврат всех оккупированных территорий и выплата контрибуции и репараций
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20.01.2022 13:50
+33
одне з двох
- або безнадійний ідіот
- або збирається капітулювати
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20.01.2022 13:39
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Зеля-ворог! Його завдання капітулювати. Він це має намір зробити.
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20.01.2022 18:46 Ответить
О каких СОВМЕСТНЫХ усилиях этот вечно отдыхающий ждун шепчет????
ЧТО сделал именно он для защиты страны???
Н И Ч Е Г О!
Я вижу усилия амеров, бритов, Европы, но НЕ зебильной власти!
У зебила никаких действий, кроме наездов на Пороха, сотрудничества с оккупантом, развалом экономики, раздраем внутри страны , бесконечным воровством и ложью ---НИЧЕГО!
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20.01.2022 19:06 Ответить
Навіть не віриться, що такі заяви може виголошувати керівник держави. До великого Бісмарка (1860-ті роки) якісь простаки ще могли б таке верзти. Та й то на нетверезу голову. А тепер? Дай Боже запобігти, щоб хоч не щодня кассапи вбивали наших хлопців на Сході та в Криму... Стратегічно вихід один: перетворити "РФФ" в національну державу московитів. А це 15 етнічних областей та ще частини 8-10 сусідніх, з територією бл. 1 200 тис. кв. км та населенням бл. 45 млн.чол. В цьому треба переконувати цивілізований світ і самому щось робити в цьому напрямі (С.І.Хмара та покійний Л.Г. Лук'яненко не раз вказували, що саме). Україна ж не робить ні перше, ні друге...
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20.01.2022 20:05 Ответить
Этот зеленый клоун забыл о иловайских гарантиях, а потом наших ребят как в тире расстреляли.
Интересно - что этому клоуну "*****" пообещал что его так зациклило на переговорах?
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27.02.2022 20:37 Ответить
А кто вам сказал,что он вообще на что-то согласится.А поговорить,поговорить моно,время потянуть моно.Так что не паникуйте и не разгоняйте зраду.которую вы разгоняете 3 года.
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27.02.2022 20:52 Ответить
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