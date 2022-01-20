Ожидаю, что результатом переговоров с РФ станет получение гарантий мира на Донбассе, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении к участникам мероприятия "На пути в Лугано".

Зеленский отметил уникальную роль Украины для Европы и ее будущего и высказал мнение, что события, которые, в частности, сегодня разворачиваются вокруг нашего государства, в очередной раз это свидетельствуют.

"Всеобъемлющая безопасность в Европе невозможна без восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Ожидаю, что результатом наших общих усилий и переговоров с Россией станет деэскалация ситуации на границе с Украиной и гарантирование руководством РФ достижения мира в Донбассе", - подчеркнул глава государства.

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