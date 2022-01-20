Окопная война: "Чтобы в Украине воцарился мир – нам нужно победить российских оккупантов, больше никак" – доброволец Владимир Регеша (Санта). ВИДЕО

В рамках нашей рубрики мы встретились с добровольцем с позывным Санта, который после двух лет перерыва снова вернулся на фронт и вместе со своей группой выполняет боевые задания в зоне боевых действий на востоке Украины.

Смотрите наше видео – будет интересно, призывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Все, кто связан с войной, знают кто такой Владимир Регеша (Санта). На два года Санта взял перерыв и находился в мирной части нашей страны.

Сегодня Владимир Регеша снова стреляет, ходит в разведку и активно помогает бойцам ВСУ бороться за свободу.

Владимир нашел время и рассказал Цензор.НЕТ, почему теперь воевать труднее, чем до 2017 года. Рассказал он и об уголовном деле, которое возбудили против него, и многое другое.

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Смотрите нашу рубрику "Окопная война" и узнайте интересные особенности, которые продолжают воевать против врага или воевали когда-то.