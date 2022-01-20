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Новости Видео Война
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Окопная война: "Чтобы в Украине воцарился мир – нам нужно победить российских оккупантов, больше никак" – доброволец Владимир Регеша (Санта). ВИДЕО

В рамках нашей рубрики мы встретились с добровольцем с позывным Санта, который после двух лет перерыва снова вернулся на фронт и вместе со своей группой выполняет боевые задания в зоне боевых действий на востоке Украины.

Смотрите наше видео – будет интересно, призывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Все, кто связан с войной, знают кто такой Владимир Регеша (Санта). На два года Санта взял перерыв и находился в мирной части нашей страны.

Сегодня Владимир Регеша снова стреляет, ходит в разведку и активно помогает бойцам ВСУ бороться за свободу.

Владимир нашел время и рассказал Цензор.НЕТ, почему теперь воевать труднее, чем до 2017 года. Рассказал он и об уголовном деле, которое возбудили против него, и многое другое.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Окопная война": "Во время штурма поселка Пески было страшно. Мы не понимали, кто тебя может убить - сепаратисты или псковский десантник", - доброволец Назар Сарабун. ВИДЕО

Смотрите нашу рубрику "Окопная война" и узнайте интересные особенности, которые продолжают воевать против  врага или воевали когда-то.

Автор: 

Донбасс (26956) добровольцы (1174) Ухман Михаил (236) Регеша Владимир Санта (6)


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Топ комментарии
+5
Скажіть же це ,накінець,генералісімусу обкуреному!
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20.01.2022 14:08
+3
God bless you!
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20.01.2022 14:02
+3
Таке справедливе твердження Зєлєнскому не підходить.
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20.01.2022 14:16
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God bless you!
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20.01.2022 14:02 Ответить
Скажіть же це ,накінець,генералісімусу обкуреному!
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20.01.2022 14:08 Ответить
Смерть ворогам України!
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20.01.2022 14:11 Ответить
Таке справедливе твердження Зєлєнскому не підходить.
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20.01.2022 14:16 Ответить
А нарід 73% повірив телевізору Коломойського і Медведчука "1+1", які запропонували для досягнення миру вибрати президентом їх слугу Зеленського і нарід 73% - клюнув.
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20.01.2022 14:19 Ответить
Слова правильные. Но есть ли понимание каким образом.
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20.01.2022 14:20 Ответить
как в Мариуполе
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20.01.2022 14:34 Ответить
только военным путем. и никакого другого пути решения этой проблемы у нас нет и никогда не было.
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20.01.2022 15:56 Ответить
надо просто начать стрелять.
надо просто начать мочить захватчиков.
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20.01.2022 14:28 Ответить
101%!
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20.01.2022 14:33 Ответить
это же так просто, ага!
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20.01.2022 16:34 Ответить
А НАМ - ЭТО ВСЕМУ ЦИВИЛИЗОВАННОМУ МИРУ !!!
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20.01.2022 18:13 Ответить
классная передача, чуток только фигово Санту слышно
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24.01.2022 15:58 Ответить
 
 