Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Команда Алексея Навального в годовщину публикации своего расследования о так называемом дворце Путина под Геленджиком опубликовала фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены реальные интерьеры этого дворца.
Об этом говорится в новом расследовании, опубликованном на ютуб-канале Алексея Навального, передает Цензор.НЕТ.
В фильме о так называемом дворце Путина интерьеры здания были показаны в виде 3D-визуализаций. Это вызывало сомнения в части комментаторов в том, что интерьеры действительно такие, как утверждалось.
"Сегодня мы расставим все точки над i. Развеем какие-либо сомнения в том, существует ли дворец или нет. Как он выглядит — изнутри, снаружи. Что там есть и что там было. Мы покажем вам сотни настоящих фотографий", - говорится в новом расследовании команды Навального.
Утверждается, что фото расследователям "отправили со строительства".
Большинство фотографий интерьеров похожи на опубликованные ранее визуализации. Различаются они в деталях - как отмечают у Навального, позолоты и других украшений (в том числе стилизованных русских гербов) даже больше, чем в планах.
Кроме прочего, опубликованы и фото комнаты с шестом, которую у Навального считают "частным стрип-клубом". Кроме того, благодаря обнародованным фото подтвердилась информация о собственном театре во дворце.
Все фото дворца можно посмотреть по ссылке.
трындец короч. Лет на 200 **********.
Кстати, кому охота спать в спальне, где стены светлые а потолок - темного дерева, того гляди на голову упадет?
ужосна
Но чистенько!
в "богатой" стране-паРаше 80 % - это нищедрань, которая получает в разы меньше даже безработных в нормальных странах.
мало того, средние доходы сейчас на паРаше в 2-3 раза меньше, чем были еще вначале 2008 года, если считать в долларах. прошло почти пятнадцать лет...динамика отличная.))
Только в Москве живет 12% населения. Собянин сегодня признал.
Остальное - тундра и глушь.
позорище.
первым гостем
этого дворца
