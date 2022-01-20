Позолота, гербы, частный театр и стрип-клуб: фонд Навального опубликовал реальные фотографии дворца Путина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Команда Алексея Навального в годовщину публикации своего расследования о так называемом дворце Путина под Геленджиком опубликовала фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены реальные интерьеры этого дворца.

Об этом говорится в новом расследовании, опубликованном на ютуб-канале Алексея Навального, передает Цензор.НЕТ.

В фильме о так называемом дворце Путина интерьеры здания были показаны в виде 3D-визуализаций. Это вызывало сомнения в части комментаторов в том, что интерьеры действительно такие, как утверждалось.

"Сегодня мы расставим все точки над i. Развеем какие-либо сомнения в том, существует ли дворец или нет. Как он выглядит — изнутри, снаружи. Что там есть и что там было. Мы покажем вам сотни настоящих фотографий", - говорится в новом расследовании команды Навального.

Утверждается, что фото расследователям "отправили со строительства".

Большинство фотографий интерьеров похожи на опубликованные ранее визуализации. Различаются они в деталях - как отмечают у Навального, позолоты и других украшений (в том числе стилизованных русских гербов) даже больше, чем в планах.

Кроме прочего, опубликованы и фото комнаты с шестом, которую у Навального считают "частным стрип-клубом". Кроме того, благодаря обнародованным фото подтвердилась информация о собственном театре во дворце.

Все фото дворца можно посмотреть по ссылке.


















































