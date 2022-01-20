РУС
6 460 4

Проект "Без цензуры": Оружие для Украины: как Великобритания противостоит России. ВИДЕО

Великобритания отправила Украине 2000 противотанковых гранатометов – чтобы помочь защититься от потенциального вторжения России, сгруппировавшей войска у границы с Украиной.

Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем "Без цензуры" анализирует, как британцы утерли нос россиянам и немцам одновременно.

Какое оружие передала Великобритания Украине? Почему самолеты с комплексами ПТРК NLAW облетели территорию Германии. Почему так случилось?

Автор: 

Великобритания (5091) оружие (10397) россия (96895) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)
Як банда Зєлінського-Бєні протистоїть росії:
https://defence-ua.com/people_and_company/hkbm_z_bereznja_perehodit_na_odnodennij_robochij_tizhden_vsih_nezgodnih_chekaje_zvilnennja_dokument-5894.html ХКБМ з березня переходить на одноденний робочий тиждень - всіх незгодних чекає звільнення -документ (оновлено)
20.01.2022 16:18 Ответить
Боже , храни королеву! Высшая благодарность премьер-министру и правящей партии в парламенте Великобритании!
21.01.2022 10:32 Ответить
Великобританія для нас набагато дружніша за Німеччину, якій більше потрібно було б допомогти Україні, зважаючи на історію ХХ століття.
Велика подяка Великобританії! Боже, бережи Королеву!
21.01.2022 13:00 Ответить
 
 