Проект "Без цензуры": Оружие для Украины: как Великобритания противостоит России. ВИДЕО
Великобритания отправила Украине 2000 противотанковых гранатометов – чтобы помочь защититься от потенциального вторжения России, сгруппировавшей войска у границы с Украиной.
Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем "Без цензуры" анализирует, как британцы утерли нос россиянам и немцам одновременно.
Какое оружие передала Великобритания Украине? Почему самолеты с комплексами ПТРК NLAW облетели территорию Германии. Почему так случилось?
Велика подяка Великобританії! Боже, бережи Королеву!