Пограничники похищали людей и требовали с них деньги в Одесской области, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители "задерживали" людей под вымышленными предлогами, а затем выбивали из них деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"По оперативным данным, организатор группировки и его подельник являются действующими сотрудниками Госпогранслужбы Украины. При этом своим "жертвам" они представлялись сотрудниками Нацполиции, СБУ и других правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что злоумышленники также проводили несанкционированные обыски и обворовывали дома жителей областного центра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разоблачены 13 главарей и членов "Луганского округа донских казаков", участвовавших в боях против сил АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задержанных сейчас двое – это пограничники, организаторы банды. Наручники на них надели при попытке похищения человека.

Пограничники похищали людей и требовали с них деньги в Одесской области, - СБУ 01
Пограничники похищали людей и требовали с них деньги в Одесской области, - СБУ 02
Пограничники похищали людей и требовали с них деньги в Одесской области, - СБУ 03
Пограничники похищали людей и требовали с них деньги в Одесской области, - СБУ 04

+13
А я вот "Звьоздниє Войни" сматрєл...тоже хароший фільм.
20.01.2022 18:20 Ответить
+9
СБУ-респект...
20.01.2022 17:59 Ответить
+8
Виродки! По двадцятці "строгача" їм!
20.01.2022 18:03 Ответить
СБУ-респект...
20.01.2022 17:59 Ответить
Погранцы воровали людей... А бубочка делает предъяву Байдену, шо до сих пор не в НАТО... ЗЫ... надо понимать, погранцы... это один из потоков... А чО , сходится ...Кривой Рог шурфы на шахтах с терриконами, туда тока попал - и тебя не нашли.
20.01.2022 18:03 Ответить
у Кривбасі немає териконів та шурфів
21.01.2022 12:57 Ответить
Виродки! По двадцятці "строгача" їм!
20.01.2022 18:03 Ответить
даЙОшь пожизненно
20.01.2022 18:05 Ответить
Или к стенке(при попытке к бегству).
20.01.2022 18:06 Ответить
ПРИ ВВЕДЕНИИ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЭТО РАССТРЕЛ НА МЕСТЕ !!!
20.01.2022 18:09 Ответить
голова прикордонної служби повинен подати у відставку!!
20.01.2022 18:11 Ответить
Когда-то смотрел фильм про Куйбышева - был такой деятель времен раннего периода советской власти. Фильм был про установление советской власти в Средней Азии. Куйбышев во главе своего отряда заехал в какой-то кишлак и увидел, как двое красноармейцев по сути грабят местных. Проверив документы, Куйбышев объявил, что эти двое должны были делать закупки у населения, но лишь то, что местные сами согласятся им продать. А посему, объявил приказ: за мародерство этих двоих - расстрелять. Приказ тут же был выполнен на глазах у местных, которые до последнего не верили, что мародеров накажут.
20.01.2022 18:16 Ответить
А я вот "Звьоздниє Войни" сматрєл...тоже хароший фільм.
20.01.2022 18:20 Ответить
А зеля хочет хуте в глаза паасматреть... А какая разница куда. Он же не лох. Если чЬО Бойка его подзаменит . Он тоже любил шлеперу заглядыват в заточку.
20.01.2022 20:59 Ответить
Там вроде как много серий и даже несколько сезонов.
20.01.2022 23:17 Ответить
Круто!!! Ну молодцы!!!
20.01.2022 18:38 Ответить
Это у них просто зарплата низкая, если добавить ,ну хотя бы тысяч 25 сделать, то они не будут людей воровать)))))
20.01.2022 19:04 Ответить
Гнилому яку б зарплату не признач все одно мало буде. Зарплата це пряник, але має бути і батіг - позбавлення всіх звань, нагород, службового стажу, дипломів про вищу освіту, конфіскація всього майна родини і багато багато років тюрми без права на амністію. Всі такі козли мають закінчувати життя в хостелах для бомжів і безпритульних отримуючі мізерну соціальну допомогу.
20.01.2022 23:11 Ответить
+ кастрировать, шобы дурне порiддя на тому й зкiнчилося.
21.01.2022 06:42 Ответить
Корупція не передається генетично. Це результат виховання. Позбавляти батьківських прав і повна заборона навіть підходити до дітей. Корупціонери це гвалтівники (педофіли) дитячого мозку.
21.01.2022 18:00 Ответить
Мутно шото...скорее не расчитались за контрабасик ибо стучали на СБУ...и решиль кинуть того кто посодействовал...
20.01.2022 20:04 Ответить
 
 