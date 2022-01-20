Пограничники похищали людей и требовали с них деньги в Одесской области, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохранители "задерживали" людей под вымышленными предлогами, а затем выбивали из них деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"По оперативным данным, организатор группировки и его подельник являются действующими сотрудниками Госпогранслужбы Украины. При этом своим "жертвам" они представлялись сотрудниками Нацполиции, СБУ и других правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что злоумышленники также проводили несанкционированные обыски и обворовывали дома жителей областного центра.
Задержанных сейчас двое – это пограничники, организаторы банды. Наручники на них надели при попытке похищения человека.
