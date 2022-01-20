РУС
Новая российская группировка развернута в 13 км от границы с Украиной. ВИДЕО

Появились новые спутниковые снимки российской военной техники у границ Украины.

Их обнародовало агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

США будут рассматривать как вторжение любое пересечение украинской границы российскими войсками , - Псакі

Как сообщил журналист Newsmax Алекс Сальви Россия разместила свои силы:

  • Климово – в 13 км от Украины;
  • Клинцы – в 30 км от Украины;
  • Ельня – в 135 км от Украины;
  • Погоново – в 165 км от Украины.

20.01.2022 20:27 Ответить
20.01.2022 21:05 Ответить
Дараґой таваріщь Зализняк! Ну от нафіга Вам якісь прямі, порошенки, якась нещасна, збідована, чужа для Вас Україна?! У Вас на родінє, у Вологді, салав'ї пают, ніхто не мовкає, ні одної фашистської вишиванки, ні одного тризуба, ні одного нацика, зарплати захмарні, боярышніковыє рєкі в калбасних бєрєгах! Рай!
Там рай, щастя, а Ви тут страждаєте і не спите через якогось там Порошенка з Прямим? Ну заради чого Ви себе себе так катуєте?!
До речі, у Вас вдома проблеми:
20.01.2022 20:42 Ответить
А куда девали статью Илларионова? Он там детально расписал что все эти запугивания яйца выеденного не стоят.

"Примером того, как такие публикации вводят неподготовленных читателей в заблуждение, является, например, карта, обнародованная 21 ноября 2021 г. изданием https://www.militarytimes.com/flashpoints/2021/11/20/russia-preparing-to-attack-ukraine-by-late-january-ukraine-defense-intelligence-agency-chief/ Military Times . Нетрудно видеть, что одна из двух российских группировок, нацеленных на захват Киева, имеет в своем составе 4 БТГ (то есть может насчитывать в своем составе от 1200 до 3600 чел.), а группировка, охватывающая с севера Харьков, - 8 БТГ (то есть от 2400 до 7200 чел.). Намек, содержащийся в этой информации, будто бы группировки военных такой численности могут "захватить", "окружить" города с населением в 1,5 и 3 миллиона человек, рассчитаны лишь на совершенно несведущую аудиторию."
https://m.censor.net/ru/blogs/3311020/*********************************************

21.01.2022 01:43 Ответить
Треба туди нєлоха відправити з дєрмаком, на лижах покататись
21.01.2022 07:58 Ответить
Маю інформацію ще 2-ї давності від жителя Климово що вперше ешелони з важкою тежнікою в кількості до 60 платформ в одному ешелоні почали прибувати в Климово ще 20 лютого 2014 року та вивантажуватись прямо в поле!! .
21.01.2022 08:57 Ответить
А я заметил такую закономерность: большинство, кто за расию и клоуна, или за клоуна и типа против расии - все с каким-то умственным отклонением, быстры на то, чтобы ржать с пальца, против вакцинации и ходят в московскую церковь.... совпадение?....
21.01.2022 09:35 Ответить
Я не эксперт, но прекрасно помню как кацапы в 15м году использовали надувные муляжи вместо реальной техники. Ко всем новостям такого типа нужной сегодня относится взвешенно и спокойно, нас запугивают сознательно тонко и очень умело. Возможно это очередная акция устрашения с частично надувной техникой ( уж сильно все красивенько и аккуратненько на фото, это не стиль армии, а стиль спецслужб) и реальный лагерь армии РФ в 13 км не разместили пока, а может показательно разместили для запугивания и создания напряжения. Вообщем кардинально ничего с весны еше не поменялось, до конца Олимпиады еще месяц, а потом только будет понятней что эти гады кремлевские замыслили
21.01.2022 12:10 Ответить
Можно мне связаться с Бутусовым? Я имею материал из западных источников о нашей армии. Вигтор, Кёльн. E- mail: [email protected]
21.01.2022 15:28 Ответить
а сколько Украинских группировок развёрнуто в 13 км от российской и белорусской границ?
21.01.2022 15:45 Ответить
