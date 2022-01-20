Новая российская группировка развернута в 13 км от границы с Украиной. ВИДЕО
Появились новые спутниковые снимки российской военной техники у границ Украины.
Их обнародовало агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщил журналист Newsmax Алекс Сальви Россия разместила свои силы:
- Климово – в 13 км от Украины;
- Клинцы – в 30 км от Украины;
- Ельня – в 135 км от Украины;
- Погоново – в 165 км от Украины.
"Примером того, как такие публикации вводят неподготовленных читателей в заблуждение, является, например, карта, обнародованная 21 ноября 2021 г. изданием https://www.militarytimes.com/flashpoints/2021/11/20/russia-preparing-to-attack-ukraine-by-late-january-ukraine-defense-intelligence-agency-chief/ Military Times . Нетрудно видеть, что одна из двух российских группировок, нацеленных на захват Киева, имеет в своем составе 4 БТГ (то есть может насчитывать в своем составе от 1200 до 3600 чел.), а группировка, охватывающая с севера Харьков, - 8 БТГ (то есть от 2400 до 7200 чел.). Намек, содержащийся в этой информации, будто бы группировки военных такой численности могут "захватить", "окружить" города с населением в 1,5 и 3 миллиона человек, рассчитаны лишь на совершенно несведущую аудиторию."
