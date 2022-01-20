РУС
СМИ опубликовали аудиозапись о срыве запуска хранилища отработанного ядерного топлива: "Деньги сп##жены". ВИДЕО

Журналисты "Схем" получили в свое распоряжение аудиозапись совещания в кабинете высокопоставленного чиновника государственного "Энергоатома", участники которого обсуждают, как скрыть факты исчезновения части средств на строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Вы же понимаете, что деньги ушли, проданы, сп...жены и так далее. Надо находить другие источники финансирования и причем их надо как-то узаконить. Как? Мы еще не очень понимаем" - говорит голос, похожий на голос Николая Божко, руководителя "Атомпроектинжиниринга", обособленного подразделения "Энергоатома", выступающего заказчиком строительства от государства.

В расследовании "Схем" говорится, что менеджмент "Энергоатома", назначенный при президентстве Владимира Зеленского, в декабре позапрошлого года публично заявлял о "почти 100% готовности объекта", но в то же время для завершения строительства заключил непубличный договор на 422 миллиона гривен с новым частным подрядчиком - фирмой "КБР", привлеченной без проведения тендера.

Также читайте: Украина отказалась от вывоза ядерных отходов в Россию, их будут хранить в Чернобыльской зоне, - Шмыгаль

Руководство государственной компании не предоставило по запросу журналистов ни сам договор, ни смету предусмотренных им расходов. "Схемы" обнаружили, что в течение 2021 года "Энергоатом" непублично перечислил этой частной компании уже более 1 миллиарда гривен в завершение строительства хранилища, которое до сих пор не ввели в эксплуатацию.

Журналисты проанализировали полученную аудиозапись встречи в "Энергоатоме" и сопоставили с другими фактами и событиями того времени, что позволяет с высокой вероятностью говорить о его подлинности. Опознанные Схемами участники совещания отказались комментировать запись, но не опровергли, что такая встреча имела место.

По данным журналистов, этот разговор состоялся 28 декабря 2020 в кабинете руководителя подразделения "Энергоатома" Николая Божко в присутствии частных подрядчиков и субподрядчиков, которые до этого долгое время осваивали государственные средства на строительство хранилища в Чернобыле.

Из разговора следует, что часть средств исчезла, и чиновник "Энергоатома", назначенный уже при президентстве Владимира Зеленского, советуется, как это скрыть – "закрыть дыры" старой закупкой и старым подрядчиком, или новым подрядчиком, привлеченным им непублично – компанией КБР":

"У меня есть дыры, которые проще залатать с той стороны, чем с этой. Потому что дыры бывают разные. Поэтому слушайте внимательно, прекратите паниковать", – говорит голос, похожий на голос Божко.

"Мы будем сильно напрягаться для того, чтобы максимально вас вытащить, потому что вытянув вас, мы вытащим себя. Нам вашей крови не надо", – продолжает он, обращаясь к представителям частных фирм, которые с 2017 года работали на объекте.

В разговоре раздается конкретный пример – закупка одного из ключевых элементов хранилища, системы контроля радиации.

"Вам за систему радиационного контроля дополнительно заплатили 22. Правильно я понимаю? Мне нужно было вас выручать и себя выручать, и потому мы там пошли на реальные нарушения. Мы заплатили деньги вам нецелевые. До первой проверки", – говорит голос, похожий на голос руководителя "Атомпроектинжиниринга".

Журналисты "Схем" получили налоговые отчеты, подтверждающие, что накануне этого разговора в период с 17 по 21 декабря 2020 года субподрядчик строительства "Укрэнергомонтаж" получил дополнительные 22 миллиона на системы радиационного контроля - но уже от нового генподрядчика, привлеченного при новой власти - фирмы "КБР".

"В разговоре Божко сам признает, что это нецелевые расходы - поскольку "Энергоатом" уже закупал систему радиационного контроля - через бывшего подрядчика строительства "Укрстроймонтаж". А теперь деньги на это ушли через нового исполнителя. Хотя декабрьский контракт с ним и не предусматривал покупки этой "системы", – говорится в расследовании.

СМИ опубликовали аудиозапись о срыве запуска хранилища отработанного ядерного топлива: Деньги сп##жены 01

В 2021 году Украина официально заявила, что перестала вывозить отработанное ядерное топливо из украинских АЭС в Россию. Ранее, по данным "Энергоатома", – государственного оператора украинских АЭС, – Украина ежегодно платила за это России 150-200 миллионов долларов. В начале 2000-х украинские власти решили построить собственное Централизованное хранилище. Только в 2017 году "Энергоатом" начал строительство, но ввод в эксплуатацию постоянно переносится. Последняя дата сдачи объекта в эксплуатацию, озвученная руководством – март 2022 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первое в Украине хранилище отходов ядерного топлива

коррупция (8619) Чернобыль (513) Энергоатом (412) ядерные отходы (65)
+102
20.01.2022 22:34 Ответить
+55
20.01.2022 22:34 Ответить
+52
Позор...мне так стыдно было лишь при якуневиче. Или не так?
20.01.2022 22:31 Ответить
Отработанное ядерное топливо нужно не хранить а использовать!
Например в теплосетях.
21.01.2022 07:48 Ответить
Цензор, обязательно в каждую новость вставляй фразу о Порошенко. Например, при Порошенко такого небыло.
Мы хотим знать мнение зебобиков, но они приходят только если пишут о Порошенко.
21.01.2022 08:01 Ответить
21.01.2022 10:10 Ответить
Поддерживаю, замечательная инициатива
21.01.2022 12:58 Ответить
страшно даже подумать, что там происходить в сфере великого крадівництва..., на деньги, которые эта власть ежемесячно дарит г-ну коломойскому, можно проложить еще 1-у сеть автодорог поверх старой...
21.01.2022 09:14 Ответить
Не, ну ведь утилизация едрёных отходов - задача общенациональная? Вот пусть нация её и решает - согнать всех украинцев (включая военноучтённых бабищ) в Чернобыль и всем выдать по ведру отходов (пустые вёдра украинцы должны взять с собой из дому) и пусть каждый утилизирует, как знает. А за скоммунижженное баблище попереживать чутка, мо пожаловаться кому, кто ухи развесит, да и забыть нахрен! Первый раз, что ли? Дай Бог, не последний
21.01.2022 09:29 Ответить
в смысле, ты хочешь у себя дома поставить ведёрко с раоактивной сместью из Чернобыля? Или куда ты хочешь эту дрянь выкинуть? Осторожно, на упаковке прикреплён трекер, ты зафиксирован на камеры.
показать весь комментарий
Лишь бы не зафиксировали в позе "мама мыла пол" и не прикрепили к заднице "траХер".
показать весь комментарий
Весь світ це бачить і знає….
велике крадівництво в дії …
Позорище під час дії ОСОБЛИВО ПЕРІОДУ …
21.01.2022 10:02 Ответить
Вкрадені гроші пішли у свинячу морду.

21.01.2022 10:21 Ответить
Не розумію тільки чому так збудилися порохоботи. Нинішня влада лише достойно продовжує велике крадівництво яке розпочалося на цьому обєкті ще за Порошенка.
21.01.2022 10:22 Ответить
"Все уже украдено до нас..."
21.01.2022 10:31 Ответить
На самом деле все просто.
Сталин бы расстрелял, а родственников в бы в Гулаг отправил.
Барыга бы поступил бы, как с бриллиантовыми прокурорами.
А Зе будет сопли наматывать, как с Барыгой, умножая свою репутацию на ноль.
Насоздавали кучу при Барыге еще структур антикоррупционных, но никто за годы их "работы" так и не сидит! Деньги просто так не исчезают! И люди, что их вывели тоже. И способы вывода не новы. Система! Садить с конфискацией! Других путей нет выбраться из ямы.
21.01.2022 10:31 Ответить
21.01.2022 10:59 Ответить
По сравнению с "Большой стройкой", кража денег в Энергоатоме - это детские шалости!
21.01.2022 11:11 Ответить
Вся злодійня говорить російською мовою.
21.01.2022 12:52 Ответить
Сколько лет уже строят это нужное хранилище. Оно же сделает Украину независиомй от раши в плане хранения опасных отходов. С другой стороны, важно чтобы оно было бронебойным и не протекло. Это же важный проект, хорошо что записи прослушивания сделали. Я думаю что я добрый человек, но иногда хочется просто нажать кнопку и убить скотину.
24.01.2022 01:37 Ответить
если застраховали - пусть обращаются за страховкой от воровства.
24.01.2022 05:10 Ответить
вот тут почему то начинается верить в эффективность этих пыток с пристрастием в американсикх фильмах. Один полицейский бьёт линейской по ягодицам три дня подряд, а другой показывает таблицу укорачивания срока за содействие следствию.
24.01.2022 05:15 Ответить
Страница 2 из 2
 
 