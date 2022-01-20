СМИ опубликовали аудиозапись о срыве запуска хранилища отработанного ядерного топлива: "Деньги сп##жены". ВИДЕО
Журналисты "Схем" получили в свое распоряжение аудиозапись совещания в кабинете высокопоставленного чиновника государственного "Энергоатома", участники которого обсуждают, как скрыть факты исчезновения части средств на строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Вы же понимаете, что деньги ушли, проданы, сп...жены и так далее. Надо находить другие источники финансирования и причем их надо как-то узаконить. Как? Мы еще не очень понимаем" - говорит голос, похожий на голос Николая Божко, руководителя "Атомпроектинжиниринга", обособленного подразделения "Энергоатома", выступающего заказчиком строительства от государства.
В расследовании "Схем" говорится, что менеджмент "Энергоатома", назначенный при президентстве Владимира Зеленского, в декабре позапрошлого года публично заявлял о "почти 100% готовности объекта", но в то же время для завершения строительства заключил непубличный договор на 422 миллиона гривен с новым частным подрядчиком - фирмой "КБР", привлеченной без проведения тендера.
Руководство государственной компании не предоставило по запросу журналистов ни сам договор, ни смету предусмотренных им расходов. "Схемы" обнаружили, что в течение 2021 года "Энергоатом" непублично перечислил этой частной компании уже более 1 миллиарда гривен в завершение строительства хранилища, которое до сих пор не ввели в эксплуатацию.
Журналисты проанализировали полученную аудиозапись встречи в "Энергоатоме" и сопоставили с другими фактами и событиями того времени, что позволяет с высокой вероятностью говорить о его подлинности. Опознанные Схемами участники совещания отказались комментировать запись, но не опровергли, что такая встреча имела место.
По данным журналистов, этот разговор состоялся 28 декабря 2020 в кабинете руководителя подразделения "Энергоатома" Николая Божко в присутствии частных подрядчиков и субподрядчиков, которые до этого долгое время осваивали государственные средства на строительство хранилища в Чернобыле.
Из разговора следует, что часть средств исчезла, и чиновник "Энергоатома", назначенный уже при президентстве Владимира Зеленского, советуется, как это скрыть – "закрыть дыры" старой закупкой и старым подрядчиком, или новым подрядчиком, привлеченным им непублично – компанией КБР":
"У меня есть дыры, которые проще залатать с той стороны, чем с этой. Потому что дыры бывают разные. Поэтому слушайте внимательно, прекратите паниковать", – говорит голос, похожий на голос Божко.
"Мы будем сильно напрягаться для того, чтобы максимально вас вытащить, потому что вытянув вас, мы вытащим себя. Нам вашей крови не надо", – продолжает он, обращаясь к представителям частных фирм, которые с 2017 года работали на объекте.
В разговоре раздается конкретный пример – закупка одного из ключевых элементов хранилища, системы контроля радиации.
"Вам за систему радиационного контроля дополнительно заплатили 22. Правильно я понимаю? Мне нужно было вас выручать и себя выручать, и потому мы там пошли на реальные нарушения. Мы заплатили деньги вам нецелевые. До первой проверки", – говорит голос, похожий на голос руководителя "Атомпроектинжиниринга".
Журналисты "Схем" получили налоговые отчеты, подтверждающие, что накануне этого разговора в период с 17 по 21 декабря 2020 года субподрядчик строительства "Укрэнергомонтаж" получил дополнительные 22 миллиона на системы радиационного контроля - но уже от нового генподрядчика, привлеченного при новой власти - фирмы "КБР".
"В разговоре Божко сам признает, что это нецелевые расходы - поскольку "Энергоатом" уже закупал систему радиационного контроля - через бывшего подрядчика строительства "Укрстроймонтаж". А теперь деньги на это ушли через нового исполнителя. Хотя декабрьский контракт с ним и не предусматривал покупки этой "системы", – говорится в расследовании.
В 2021 году Украина официально заявила, что перестала вывозить отработанное ядерное топливо из украинских АЭС в Россию. Ранее, по данным "Энергоатома", – государственного оператора украинских АЭС, – Украина ежегодно платила за это России 150-200 миллионов долларов. В начале 2000-х украинские власти решили построить собственное Централизованное хранилище. Только в 2017 году "Энергоатом" начал строительство, но ввод в эксплуатацию постоянно переносится. Последняя дата сдачи объекта в эксплуатацию, озвученная руководством – март 2022 года.
Например в теплосетях.
Мы хотим знать мнение зебобиков, но они приходят только если пишут о Порошенко.
велике крадівництво в дії …
Позорище під час дії ОСОБЛИВО ПЕРІОДУ …
Сталин бы расстрелял, а родственников в бы в Гулаг отправил.
Барыга бы поступил бы, как с бриллиантовыми прокурорами.
А Зе будет сопли наматывать, как с Барыгой, умножая свою репутацию на ноль.
Насоздавали кучу при Барыге еще структур антикоррупционных, но никто за годы их "работы" так и не сидит! Деньги просто так не исчезают! И люди, что их вывели тоже. И способы вывода не новы. Система! Садить с конфискацией! Других путей нет выбраться из ямы.