Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" тренировались уничтожать танки и оккупантов на админгранице с оккупированным Крымом. ВИДЕО

В Херсонской области подразделения ВСУ провели учения, на которых тренировались защищать морское побережье и танкоопасные участки суши на админгранице с оккупированным Крымом во время возможной наступательной операции оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование ОС, боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" выполнили задание по подавлению и уничтожению огневых средств, бронированной техники и живой силы условного противника.

- Подобные тренировки в группировке войск, которая подчинена нашему Командованию, проходят регулярно. Именно поэтому военнослужащие всегда демонстрируют высокий уровень обученности и слаженности, вовремя реагируя на все возможные угрозы, - подчеркнул командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Например, на этот раз реактивная батарея совершила марш в район проведения тренировок, осуществила развертывание в боевой порядок и выполнила мероприятия по подготовке к стрельбе и управлению огнем.

Во время учений военнослужащие использовали информацию, предоставляемую артиллерийской разведкой, которая изучала местность и раскрывала цели для поражения, а также указания, полученные от операторов беспилотного летательного аппарата-разведчика.

- Каждый раз командиры в обучение добавляют новые элементы и вводные для разработки различных аспектов противодействия врагу. Командиры усложняют задачу, обучая личному составу действовать в условиях внезапного изменения обстановки, - подчеркнул командующий.

Следует отметить, что тактические учения реактивной батареи имели целью слаживание артиллерийских подразделений, совершенствование полевого обучения личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении подразделениями.

– Результат говорит сам за себя. Военными уже достигнут высокий уровень слаженности в выполнении поставленных задач, – отметил Наев.

+10
Тренування - це добре. Але вогонь вівся з відкритих позицій. Це - недобре. Цього противник, у якого є авіація, у війні не дозволить. Де підготовлені та замасковані позиції? Треба більш облаштувати "фіктивних" позицій для .... льотчиків. Резина є. Залишилось її у "гради" перетворити.
21.01.2022 10:34 Ответить
+7
розчарувало що на 1хв13сек очевидно наводчик тримає зошит з таблицями а не планшет.
21.01.2022 10:37 Ответить
+7
Как вы уже ****...ли со своими голимыми видосиками!
1. Это не учения. Это покатушки!
2. Ни единого выстрела! (даже из автоматика)
3. Наев нагло врет, что такие покатушки проводяться "регулярно". Последний раз подобные покатушки с РСЗО проводились 2 года назад. И PR служба МО видосик об этом, естественно, запилила.
4. Особенно впечатляют пустые стволы. Заряжать не надо тренироваться?

На кого рассчитаны эти убогие видосики? На школьников? На пенсионеров? Или чтобы орки от смеха полопались?
Вы, плять, или полноценные боевые учения снимайте (которых нет от слова "совсем") или вообще ничего не снимайте!
21.01.2022 11:32 Ответить
Бачу "хунта" старається давити "руссомиротворців"
21.01.2022 10:29 Ответить
Зеленський підріс, навіть не помітили коли ?
21.01.2022 10:50 Ответить
Цьому чіпідрісту статистів по всім ЗСУ збирали.
21.01.2022 10:57 Ответить
Зараз головне, це розсередити по різних дрібних складах набої та техніку. Рашисти ракетними ударами планують знищити всю військову інфраструктуру. Наше завдання не дати цьому трапитись, зберегти ресурс для оборони, закріпитись в населених пунтах та вимусити кацапів застрягти в Україні НАДОВГО!!!
21.01.2022 12:05 Ответить
чому застряти?!
змусимо: піти/злиняти/втекти/щезнути
21.01.2022 14:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=koXjNqD6ZIE https://www.youtube.com/watch?v=koXjNqD6ZIE
фуйло -
я старый, меня девушки не любят
https://www.youtube.com/watch?v=koXjNqD6ZIE

21.01.2022 10:30 Ответить
обратитесь во всемирную организацию сексуальных реформ.
21.01.2022 11:02 Ответить
Тренування - це добре. Але вогонь вівся з відкритих позицій. Це - недобре. Цього противник, у якого є авіація, у війні не дозволить. Де підготовлені та замасковані позиції? Треба більш облаштувати "фіктивних" позицій для .... льотчиків. Резина є. Залишилось її у "гради" перетворити.
21.01.2022 10:34 Ответить
Это показательные стрельбы. Для россиян.
21.01.2022 10:46 Ответить
Вже давно підготували таки позіції. Але навіщо їх показувати зараз?
21.01.2022 18:55 Ответить
розчарувало що на 1хв13сек очевидно наводчик тримає зошит з таблицями а не планшет.
21.01.2022 10:37 Ответить
Ще б "катюші" притягнули... сумно це якось виглядає.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:42 Ответить
Не плач.
21.01.2022 10:51 Ответить
Не стогни .
21.01.2022 12:11 Ответить
не бздеть!
21.01.2022 16:08 Ответить
Видно, як три старі машини ще середини минулого сторіччя заїжджають по раніше неодноразово протоптаним коліям "на позиції" (абсолютно відкриті!). Стволи в установках порожні (зброя не заряджена). У крайньої машини нещільно закриваються двері з боку водія. Кришка від бака закрита нещільно - видно сліди, що паливо виливається при русі. Солдати крутять накрашені ручки яким по виду не менше 60-70 років, крутять хаотично, аби крутити, суди-туди. Машини, старі. Хто розуміється - гнуті і ріхтовані, всюди ознаки "усталості" металу.
Висновок - такі "навчання проводять для показухи і списання ПММ, виїжджають завжди в одне і те же місце, абсолютно відкрита позиція, навіть не скривають, що зброя не заряджена (або не уміють, або заряджати нічим). Крутять ручки туди-сюди і зачитують наказ і "орієнтири"з білих аркушів для показухи таким лохам, як ти.
Єдине, про що прошу Господа Бога (!) щоб ця дебіляча убогість була ціленаправлена для московитів, щоб "приспати їхню пильність".
21.01.2022 17:09 Ответить
Тренуються Наші хлопці . І хотілось би , щоб подумали про їх генерали , їх у нас через щур дуже багато , - Про Повітряний Захист . Стінгери булиб дуже Доречні. А не вигнати в поле під Розстріл як в тиру.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:51 Ответить
Может заминировать участок для котлована будущего пролива для морских судов?
показать весь комментарий
21.01.2022 10:58 Ответить
У-***, та тут одні "старі окопні офіцери" зібрались,- кожний ********** іксьп'єрдь в питаннях СУВ (стрільби та управління вогнем артилерії), питаннях тактики застосування вогневих підрозділів СЗВ🤔🧐😁 Особо одарьонним клоунам пояснюю, - є гарна армійська приказка ще з часів СРСР ,- "Молчи дурак,- за умного сойдешь"😅😂🤣 Так ось, нешановні знавці артилерії, закрита вогнева позиція - це та з якої ціль візуально не спостерігається, при цьому засоби вогневого враження, як то БМ-21 можуть бути і відкрито розташовані, тобто вести вогонь з непідготовлених позицій, так і завчасно підготовлених в інженерному відношенні вогневих позицій😝😝😝😝😝😝😜🤪 Де ж вас стільки нашайкалось артилеристів доморощених, аж страшно, їй Богу 😅😂🤣
21.01.2022 11:04 Ответить
Так мы каптенармусы
показать весь комментарий
хочеться ж як найкраще
показать весь комментарий
Как вы уже ****...ли со своими голимыми видосиками!
1. Это не учения. Это покатушки!
2. Ни единого выстрела! (даже из автоматика)
3. Наев нагло врет, что такие покатушки проводяться "регулярно". Последний раз подобные покатушки с РСЗО проводились 2 года назад. И PR служба МО видосик об этом, естественно, запилила.
4. Особенно впечатляют пустые стволы. Заряжать не надо тренироваться?

На кого рассчитаны эти убогие видосики? На школьников? На пенсионеров? Или чтобы орки от смеха полопались?
Вы, плять, или полноценные боевые учения снимайте (которых нет от слова "совсем") или вообще ничего не снимайте!
21.01.2022 11:32 Ответить
це гарно, у разі якщо кацапня буде із рогатками і просто дасть в себе стрельнуть
21.01.2022 13:45 Ответить
Шел 8й год. Ребята это же смешно с точки зрения современных средств связи, управления, разведки и поражения. Как вы думаете сколько у армян было таких вот учений с градами? Сотни! И что это им помогло? Вывод: РВиА без реальной автоматизации циклов боевого управления - это мишень. Они даже не поймут что и откуда прилетает, развернуться даже не успеют. Печально видеть эту "дижитализацию"
21.01.2022 13:58 Ответить
Тактика и логика конечно хромают. Кого пугать выскакивают автоматчики? Если на там есть враг то вражеские ПТУристы заметили еще с 5 км вашу технику в особенности бронемашину с пехотой высотой в дом по которой труднее не попасть чем попасть. Хоть бы за кустами ее прятали или для етой цели использовали низкие хаммеры.
21.01.2022 14:08 Ответить
Ну супер. Палива недостатньо а бойові підрозділи ракетної артилерії вигнали на напрями найбільш наближені до "непотопляємого авіаносця" Криму, набитого штурмовою авіацією по ґланди. С-У-П-Е-Р! Не дивуйтесь, що ми всремо всі ЗРК в якомусь "оточенні" біля Полтави а всю важку контрнаступальну артилерію в чистому полі під Кримом де танки по 2 в ряд їдуть і вистачить два кілометри ешелонованих бліндажів з Джавелінами та ручним ПВО
21.01.2022 15:21 Ответить
Тягачі Урал,яких ми напевно,уже років 20 з Московії не одержуємо.Наєв,чим тизадоволений.
21.01.2022 18:18 Ответить
Народ, ну що можна хотіти від генералів з совковим мисленням. Памятаю в СА техніка ділилась на бойову, навчально-бойову і навчальну. Навчальну використовували кожен день аж до списання (в бій не піде, але заводилась, всі механізми працювали, відпрацьовувати навики можна) . Навчально-бойову підтримували, регулювали, відповідала ттх, виїжджали кілька разів на рік. Бойова в основному на колодках чи консервації, заводили весною і восени, коли перевірка то заправляли, міняли гсм, ставвили акб.
Ну неодин х. на чому крутити ті самі ручки артустановки що встановлена на КРАЗ і вчора прийшла з заводу. Добре що не в класі на макетах
22.01.2022 21:53 Ответить
 
 