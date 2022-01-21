Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" тренировались уничтожать танки и оккупантов на админгранице с оккупированным Крымом. ВИДЕО
В Херсонской области подразделения ВСУ провели учения, на которых тренировались защищать морское побережье и танкоопасные участки суши на админгранице с оккупированным Крымом во время возможной наступательной операции оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование ОС, боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" выполнили задание по подавлению и уничтожению огневых средств, бронированной техники и живой силы условного противника.
- Подобные тренировки в группировке войск, которая подчинена нашему Командованию, проходят регулярно. Именно поэтому военнослужащие всегда демонстрируют высокий уровень обученности и слаженности, вовремя реагируя на все возможные угрозы, - подчеркнул командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Например, на этот раз реактивная батарея совершила марш в район проведения тренировок, осуществила развертывание в боевой порядок и выполнила мероприятия по подготовке к стрельбе и управлению огнем.
Во время учений военнослужащие использовали информацию, предоставляемую артиллерийской разведкой, которая изучала местность и раскрывала цели для поражения, а также указания, полученные от операторов беспилотного летательного аппарата-разведчика.
- Каждый раз командиры в обучение добавляют новые элементы и вводные для разработки различных аспектов противодействия врагу. Командиры усложняют задачу, обучая личному составу действовать в условиях внезапного изменения обстановки, - подчеркнул командующий.
Следует отметить, что тактические учения реактивной батареи имели целью слаживание артиллерийских подразделений, совершенствование полевого обучения личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении подразделениями.
– Результат говорит сам за себя. Военными уже достигнут высокий уровень слаженности в выполнении поставленных задач, – отметил Наев.
змусимо: піти/злиняти/втекти/щезнути
фуйло -
я старый, меня девушки не любят
https://www.youtube.com/watch?v=koXjNqD6ZIE
Висновок - такі "навчання проводять для показухи і списання ПММ, виїжджають завжди в одне і те же місце, абсолютно відкрита позиція, навіть не скривають, що зброя не заряджена (або не уміють, або заряджати нічим). Крутять ручки туди-сюди і зачитують наказ і "орієнтири"з білих аркушів для показухи таким лохам, як ти.
Єдине, про що прошу Господа Бога (!) щоб ця дебіляча убогість була ціленаправлена для московитів, щоб "приспати їхню пильність".
1. Это не учения. Это покатушки!
2. Ни единого выстрела! (даже из автоматика)
3. Наев нагло врет, что такие покатушки проводяться "регулярно". Последний раз подобные покатушки с РСЗО проводились 2 года назад. И PR служба МО видосик об этом, естественно, запилила.
4. Особенно впечатляют пустые стволы. Заряжать не надо тренироваться?
На кого рассчитаны эти убогие видосики? На школьников? На пенсионеров? Или чтобы орки от смеха полопались?
Вы, плять, или полноценные боевые учения снимайте (которых нет от слова "совсем") или вообще ничего не снимайте!
Ну неодин х. на чому крутити ті самі ручки артустановки що встановлена на КРАЗ і вчора прийшла з заводу. Добре що не в класі на макетах