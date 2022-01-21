Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" тренировались уничтожать танки и оккупантов на админгранице с оккупированным Крымом. ВИДЕО

В Херсонской области подразделения ВСУ провели учения, на которых тренировались защищать морское побережье и танкоопасные участки суши на админгранице с оккупированным Крымом во время возможной наступательной операции оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование ОС, боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" выполнили задание по подавлению и уничтожению огневых средств, бронированной техники и живой силы условного противника.

- Подобные тренировки в группировке войск, которая подчинена нашему Командованию, проходят регулярно. Именно поэтому военнослужащие всегда демонстрируют высокий уровень обученности и слаженности, вовремя реагируя на все возможные угрозы, - подчеркнул командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Например, на этот раз реактивная батарея совершила марш в район проведения тренировок, осуществила развертывание в боевой порядок и выполнила мероприятия по подготовке к стрельбе и управлению огнем.

Во время учений военнослужащие использовали информацию, предоставляемую артиллерийской разведкой, которая изучала местность и раскрывала цели для поражения, а также указания, полученные от операторов беспилотного летательного аппарата-разведчика.

- Каждый раз командиры в обучение добавляют новые элементы и вводные для разработки различных аспектов противодействия врагу. Командиры усложняют задачу, обучая личному составу действовать в условиях внезапного изменения обстановки, - подчеркнул командующий.

Следует отметить, что тактические учения реактивной батареи имели целью слаживание артиллерийских подразделений, совершенствование полевого обучения личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении подразделениями.

– Результат говорит сам за себя. Военными уже достигнут высокий уровень слаженности в выполнении поставленных задач, – отметил Наев.

