В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 января, в Михайловском Златоверхом Соборе города Киева состоялась панихида по погибшим украинским защитникам Донецкого аэропорта.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

По инициативе общественного объединения "Сердца Киборгов" 21 января в Михайловском Златоверхом Соборе города Киева прошла панихида по погибшим "киборгам" Донецкого аэропорта и всем погибшим участникам боевых действий, которые ценой своей жизни отстаивали территориальную целостность и свободу Украины.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ