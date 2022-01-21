РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4356 посетителей онлайн
Новости Видео Война
2 122 12

В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 января, в Михайловском Златоверхом Соборе города Киева состоялась панихида по погибшим украинским защитникам Донецкого аэропорта.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

По инициативе общественного объединения "Сердца Киборгов" 21 января в Михайловском Златоверхом Соборе города Киева прошла панихида по погибшим "киборгам" Донецкого аэропорта и всем погибшим участникам боевых действий, которые ценой своей жизни отстаивали территориальную целостность и свободу Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британские военные почтили память защитников Донецкого аэропорта у Стены памяти. ФОТО

В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 01
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 02
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 03
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 04
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 05
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 06
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 07
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 08
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 09
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 10
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 11
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 12
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 13
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 14
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 15
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 16
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 17
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 18
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 19
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 20
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 21
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 22
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 23
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 24
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 25
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 26
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 27
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 28
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 29
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 30
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 31
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 32
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 33
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 34
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 35
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 36
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 37
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 38
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 39
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 40
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 41
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 42
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 43
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 44
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 45
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 46
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 47
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 48
В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта 49

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Киев (25994) память (1501) панихида (66) донецкий аэропорт (540)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Слава Україні! Слава Героям! Пам'ятаємо!
показать весь комментарий
21.01.2022 13:18 Ответить
+13
Вічна пам'ять полеглим Воїнам...
Добре що маємо власну Церкву, яка молиться за наше військо.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:20 Ответить
+9
показать весь комментарий
21.01.2022 13:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Україні! Слава Героям! Пам'ятаємо!
показать весь комментарий
21.01.2022 13:18 Ответить
Вічна пам'ять полеглим Воїнам...
Добре що маємо власну Церкву, яка молиться за наше військо.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:20 Ответить
С.У.М.
----------------------------
Хай буде проклято росію!
показать весь комментарий
21.01.2022 13:22 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 13:27 Ответить
Герої не вмирають! Вічна пам'ять та шана нашим кіборгам!

Вони витримали, не витримав бетон (с)
показать весь комментарий
21.01.2022 14:00 Ответить
Царство небесне, низький уклін цим Героям! Земля їм пухом. Здоров'я і Божої благодаті живим Кіборгам! Українці Вас не забудуть.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:01 Ответить
Вічна пам'ять Героям !
показать весь комментарий
21.01.2022 18:56 Ответить
Ось це справжня українська церква. Добре, що вона є.
Низький уклін і вічна пам'ять полеглим за Україну.

показать весь комментарий
21.01.2022 19:19 Ответить
І Герой України Гордійчук на панахиді...
Герой. Справжній.
Подяка і честь.

показать весь комментарий
21.01.2022 19:23 Ответить
 
 