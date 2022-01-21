В Киеве прошла панихида по погибшим защитникам Донецкого аэропорта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 21 января, в Михайловском Златоверхом Соборе города Киева состоялась панихида по погибшим украинским защитникам Донецкого аэропорта.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
По инициативе общественного объединения "Сердца Киборгов" 21 января в Михайловском Златоверхом Соборе города Киева прошла панихида по погибшим "киборгам" Донецкого аэропорта и всем погибшим участникам боевых действий, которые ценой своей жизни отстаивали территориальную целостность и свободу Украины.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Aculov Grigoriy
Ksenia VB
Вася Шевченко #371210
Добре що маємо власну Церкву, яка молиться за наше військо.
----------------------------
Хай буде проклято росію!
Вони витримали, не витримав бетон (с)
Низький уклін і вічна пам'ять полеглим за Україну.
Герой. Справжній.
Подяка і честь.