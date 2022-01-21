РУС
"Я с 14-го семью, #б твою мать, защищаю!", - "Как вас земля носит? Сука. Мразь #баная", - конфликт "ополченца" и местных жителей в оккупированном Докучаевске. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирована ссора между жителями одного из оккупированных городов Донбасса и оккупантом. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор записи утверждает, что запись сделана в Докучаевске.  Можно предположить, что конфликт произошел на автостанции, ведь на записи видны указатели с указанным номером платформы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ах#еть! Нифига себе!" - в оккупированном Крыму в движении загорелся БТР армии РФ. ВИДЕО+ФОТО

армия РФ (20325) оккупация (10258) Донбасс (26960)
+92
Дарую. Пьяные крики и запах сортира - Внешние признаки "русского мира". Цепь золотая на шее банкира - Связь поколений "русского мира". Русский язык стал родным для башкира - Это политика "русского мира". У депутата седьмая квартира - Вот справедливость "русского мира". Крест золотой на груди рэкетира - Это духовность "русского мира". Из негодяя сделать кумира - Идеология "русского мира". Ложь ежедневная телеэфира - Это правдивость "русского мира". Двадцать копеек пачка пломбира - Память фантомная "русского мира". В морду удар от отца-командира - Вот "педагогика" "русского мира". Насмерть кувалдой забить дезертира - Это гуманность "русского мира". Сытый смешок на устах конвоира - Это реальность "русского мира". Вор, матершинник, подлец и задира - Это сторонник "русского мира". Кнут, кандалы, яд, петля и секира - Издревле скрепы "русского мира". Смерть вместо масла, война вместо мира - Это основа "русского мира". Братья, друзья, земляки-украинцы! Разве нужны нам такие "гостинцы?
21.01.2022 13:05 Ответить
+44
це були херої новососії
21.01.2022 13:05 Ответить
+36
21.01.2022 13:27 Ответить
це були херої новососії
21.01.2022 13:05 Ответить
Херой новоросии показывал спец прием под названием: "ты ко мне подойти" попутно откатываясь назад
21.01.2022 13:16 Ответить
Ды он еле на ногах, (от усталости) стоит херои впопачленцы
21.01.2022 13:34 Ответить
рубрика: из жизни лугандона...
21.01.2022 15:48 Ответить
Ага, ...а потом кончил пить, потому что устал...)
21.01.2022 17:28 Ответить
в принципе, образованный кацап! разговаривает на таком же "дипломатическом языке", что и московитские "дипломаты"
21.01.2022 13:20 Ответить
не просто образованый, - елитный - говорить умеет, возможно даже читать.
21.01.2022 13:23 Ответить
21.01.2022 13:27 Ответить
21.01.2022 15:08 Ответить
Настанет время - и в честь героев новороссии зажгут Вечный Огонь. Под котлом со смолой.
21.01.2022 23:27 Ответить
Желаем всем героям новороссии мирной земли над головой
21.01.2022 23:17 Ответить
Они на на нем (на мате) не ругаются, они на нем разговаривают...
21.01.2022 13:50 Ответить
21.01.2022 13:05 Ответить
Не в бровь, а в глаз! Вся "сучность" русского (монгольского) мира.
21.01.2022 13:12 Ответить
Ну монголы к русскому миру не имеют отношения. Таких мудаков как лаптеногие на земле трудно найти.
21.01.2022 14:00 Ответить
👍
21.01.2022 13:20 Ответить
геніально все тут оформив хтось віршами. дуже влучно. від мене +
21.01.2022 15:10 Ответить
Ашвабадітєлі? Та ні, поліцаї!
21.01.2022 13:06 Ответить
Це він домбасітською мовою розмовляє? 🙃
21.01.2022 13:08 Ответить
У 14 році це Апалченське ЧМО сіську ссало у матері-алкоголічки. Тому й досі п'яним ходить. Навіть розмовляти не навчився з-за наркотичної дії Бояришника.
21.01.2022 13:08 Ответить
как этот дрыщь разгрузку может носить с 2014-го?сам же еле ходит по ветру
21.01.2022 13:09 Ответить
Пора готовить "Бурю" по хорватскому сценарию - "народ Дамбаса" уже дозрел
21.01.2022 13:10 Ответить
"Я с 14-го родину, #б твою мать, защищаю!" Нехай би він якому-небудь чичену чи дагистанцю таке сказав. Думаю, що бутилку, яку б йому в дупу засунули, уже б виплюнув!
21.01.2022 13:11 Ответить
Позвали визволителів то нехай радуються руському смердючому міру.
21.01.2022 13:14 Ответить
Думаю что дрыщ это местный любитель х...йла. Жаль что у обоих не оказалась хотя б по ножу или заточке. Пускай бы проявили друг к другу "братскую" любовь и понимание.
21.01.2022 13:20 Ответить
21.01.2022 13:18 Ответить
А сеча у Путіна зелена...
21.01.2022 13:33 Ответить
запитай у вати
21.01.2022 13:35 Ответить
Він не питає. Він з власного досвіду знає ))
21.01.2022 22:50 Ответить
віктор федорович, йоршиком у Тупіна служите?
22.01.2022 00:55 Ответить
Два казлорылых что то не поделили. Может привокзальной беляш? Или фунфырик бояры? И вообще, где ихние браться с кавказа, пускай обоих на швабру посадят, так сказать, напомнят о прелестях рюзге мира.
21.01.2022 13:19 Ответить
Как ЗЕля сказал :" там наши люди .." Ну так давай ЗЕ, домой его пригласи , а Ленка скумбрией накормит )
21.01.2022 13:21 Ответить
інтелект як в слуг народу
21.01.2022 13:21 Ответить
конченые сепары
21.01.2022 13:24 Ответить
В случае возврата территорий подобные герои окажутся в крайне незавидном положении. Их будут пинать их же соседи по дому. Вот поэтому РФ и не торопится признать домбас, своих проблем хватает, а тут ещё вот эта "армия".
21.01.2022 13:24 Ответить
Дело в том, что дамбас всю галактику кормит.
А вы тас с хероем наваросссом
21.01.2022 13:24 Ответить
От кого оно защищает даунбас? От цивилизации?
21.01.2022 13:25 Ответить
от цирроза печени. весь удар от нее берет на себя.
21.01.2022 13:27 Ответить
С 14-го ? Наверно METRO брал...

21.01.2022 13:28 Ответить
Никогда не думал что французская сеть Метро вдруг станет «биндеровской».
показать весь комментарий
21.01.2022 13:35 Ответить
Точно французская?
Metro AG - це міжнародна торговельна оптова компанія, що спеціалізується на обслуговуванні готелів, ресторанів та служб кейтерингу (https://uk.wikipedia.org/wiki/HoReCa HoReCa ), приватних підприємців - власників закладів роздрібної торгівлі. З 2014 року компанія входить до світового індексу сталого розвитку Dow Jones Sustainability Index. Мережа представлена у 34 країнах. Обсяг продажів METRO у 2019/2020 фінансовому році склав 25,6 млрд. євро.

До 2020 року функціонувала у роздрібній торгівлі через відділення Real, яке було продано інвестиційному https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D1%83%D0%BC консорціуму .

Штаб-квартира знаходиться у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84 Дюссельдорфі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина .
21.01.2022 13:45 Ответить
Да ты прав это немецкая сеть, признаю ошибку, Франция тут не при делах. Ну тогда я понял почему лугандоновские шахтёры и трактористы разгромили магазин. Он же немецко-фашистский…. Шучу я так. Удачи!
21.01.2022 16:19 Ответить
а зачем # в словах вставляете? Ведь это крылатые фразы сивочолого гетьмана, нечему тут стыдиться!
21.01.2022 13:32 Ответить
Я удивляюсь зачем провоцировать ето неадекватное туловище в условиях окупации. Лучше дайте ему водки паленой пополам с ацетоном.
21.01.2022 13:33 Ответить
Не с ацетоном, а с метанолом. Ацетон оно по запаху заподозрит, а метанол самое то.
21.01.2022 13:49 Ответить
И будет ослепшое туловище новости)
21.01.2022 13:55 Ответить
Та это местная лугандоновская срань из числа т.н. «Шахтёров и танкистов»…. По акценту и базару чувствуется. Снимал тоже такой же
21.01.2022 13:33 Ответить
Eto video nazavjom - ********* , popchlenci v ljubovnom ekstazi ...
21.01.2022 13:38 Ответить
21.01.2022 13:57 Ответить
Красивая брУнетка попалась хлопцу. Перстенёк с крупным камнем у неё. Таких хватать надо схода---прокормит такая долго. Повезло!
21.01.2022 15:00 Ответить
Тока зырит на него как на гавно. Повезло?
21.01.2022 15:39 Ответить
Кровный брат Кивы
22.01.2022 06:45 Ответить
Мразь обосралась по быстрому ,видать оппонентом был здоровенький мужик ...
21.01.2022 14:05 Ответить
коклоченец наверно только откинулся https://youtu.be/_o4-XvxJEjY
21.01.2022 14:12 Ответить
чет я запутался, кричали Росей Росея, Путин введи вайска. Почему добровольцам из расеи не рады?
21.01.2022 14:15 Ответить
Не думаю что он из рашки, по акценту это свой доморощенный лугандоновский «шахтёр-тракторист».
21.01.2022 16:29 Ответить
ща достанет гранату и под ноги ...... таких НАДО ушатывать в секунду , а не полемику с ним разводить !!!
21.01.2022 14:22 Ответить
Да и йух на них. Мне не жалко не одного ни другого. Что думаешь снимающий не такой же? Я в АТО с ними набазарился, это особая каста с алгоритмом - шахта, тюрьма, шахта (можно наоборот) и с присказкой «а кто не сидел?» и «Украина - фашисты-биндер, а расея это наше, это значит жить по-богатому»…. Есть конечно и нормальные люди, но их, к сожалению, очень и очень мало.
21.01.2022 16:27 Ответить
Интересно, почему он натовский средний палец показывает а не скрепную русскую дулю?
21.01.2022 17:09 Ответить
дулю показують українці. у расєян то називається "кукєш"
21.01.2022 22:54 Ответить
так який він "окупант" - це сепарюга, синька .....- але пропоганда працюе....
21.01.2022 23:20 Ответить
МОЖНО БРАТЬ !)
22.01.2022 01:48 Ответить
Унтерменш
22.01.2022 06:42 Ответить
 
 