"Я с 14-го семью, #б твою мать, защищаю!", - "Как вас земля носит? Сука. Мразь #баная", - конфликт "ополченца" и местных жителей в оккупированном Докучаевске. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирована ссора между жителями одного из оккупированных городов Донбасса и оккупантом. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор записи утверждает, что запись сделана в Докучаевске. Можно предположить, что конфликт произошел на автостанции, ведь на записи видны указатели с указанным номером платформы.
