РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4356 посетителей онлайн
Новости Видео Война
20 708 62

"Мы не забудем": украинцы пришли под посольство Великобритании в Киеве поблагодарить за оружие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 января, украинцы пришли под посольство Великобритании, чтобы выразить благодарность за предоставление оружия для защиты от российской агрессии.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 21 января, под зданием посольства Великобритании в Киеве прошла акция, во время которой украинцы передали сотрудникам посольства слова благодарности британскому народу за вооружение для укрепления украинской обороноспособности.

Организаторы акции собрали в соцсетях комментарии с благодарностью Великобритании, сделали из них плакаты и принесли в посольство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британские C-17 за прошедшие сутки совершили 6 рейсов в Украину: Сегодня прибудет еще один

Мы не забудем: украинцы пришли под посольство Великобритании в Киеве поблагодарить за оружие 01
Мы не забудем: украинцы пришли под посольство Великобритании в Киеве поблагодарить за оружие 02
Мы не забудем: украинцы пришли под посольство Великобритании в Киеве поблагодарить за оружие 03
Мы не забудем: украинцы пришли под посольство Великобритании в Киеве поблагодарить за оружие 04
Мы не забудем: украинцы пришли под посольство Великобритании в Киеве поблагодарить за оружие 05
Мы не забудем: украинцы пришли под посольство Великобритании в Киеве поблагодарить за оружие 06
Мы не забудем: украинцы пришли под посольство Великобритании в Киеве поблагодарить за оружие 07
Мы не забудем: украинцы пришли под посольство Великобритании в Киеве поблагодарить за оружие 08
Мы не забудем: украинцы пришли под посольство Великобритании в Киеве поблагодарить за оружие 09
Мы не забудем: украинцы пришли под посольство Великобритании в Киеве поблагодарить за оружие 10
Мы не забудем: украинцы пришли под посольство Великобритании в Киеве поблагодарить за оружие 11
Мы не забудем: украинцы пришли под посольство Великобритании в Киеве поблагодарить за оружие 12
Мы не забудем: украинцы пришли под посольство Великобритании в Киеве поблагодарить за оружие 13

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акция (2443) Великобритания (5091) Киев (25994) оружие (10398)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+99
Дякуємо британцям!
показать весь комментарий
21.01.2022 13:40 Ответить
+62
спасибі тим людям що прийшли і зробили цем .Англія сильна держава була є і буде
показать весь комментарий
21.01.2022 13:42 Ответить
+61
God save the Queen!
показать весь комментарий
21.01.2022 13:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо британцям!
показать весь комментарий
21.01.2022 13:40 Ответить
Для чого поставки? Для чого зайві затрати на логістику. Нехай луплять зразу по кремлю.
показать весь комментарий
21.01.2022 15:00 Ответить
Молодці кияне!
показать весь комментарий
21.01.2022 13:41 Ответить
Ця "сокира" погано організувала акцію, тому на ній за страшною "сокирою" і людей не видно ((
показать весь комментарий
22.01.2022 15:51 Ответить
спасибі тим людям що прийшли і зробили цем .Англія сильна держава була є і буде
показать весь комментарий
21.01.2022 13:42 Ответить
Боже,бережи королеву.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:43 Ответить
God save the Queen!
показать весь комментарий
21.01.2022 13:43 Ответить
Дем.сокира і вам дяка за акцію. 👍🇬🇧🇺🇦
показать весь комментарий
21.01.2022 13:46 Ответить
Мабуть світова історія є не зовсім такою, як нам її викладають. Не могло не бути історичних передумов підтримки України та й Польщі Англією, США, Швецією...
показать весь комментарий
21.01.2022 13:46 Ответить
Таки так.. Згадаймо Мазепу, та й інших видатних, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Петра Сагайдачного, Девлет Ґерая , князя Острозького під Оршею і т.д. Хто тоді боровся в союзі з козаками....
показать весь комментарий
21.01.2022 14:04 Ответить
Шведський король в союзі з Мазепою воювали за незалежну Україну.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:42 Ответить
Достойний вчинок.
Дякую.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:46 Ответить
Приєднуюсь в подяці ЇЇ Величності і британському народові!!!
показать весь комментарий
21.01.2022 13:49 Ответить
Королева нічого не вирішує. Заспокойся.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:15 Ответить
Дем.сокира була й на акції підтримки Пороха!
показать весь комментарий
21.01.2022 13:50 Ответить
Дем Сокира организация стрьоная, но поступок достойный. Дякуємо
показать весь комментарий
21.01.2022 13:56 Ответить
"Демократична сокира" -- це якась дурня. Сокира до демократії -- як до дупи карі очі. Хоч би далі не ганьбилися.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:47 Ответить
Брати,це ті,які стають поруч у разі небезпеки!І Боже!Бережи Королеву!
показать весь комментарий
21.01.2022 13:55 Ответить
Мне кажется, логотип и название партии на благодарственном баннере - это не к месту. Выглядит как пиар даже на благодарности. Хотя другие вообще не пришли и не поблагодарили.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:56 Ответить
Горе нам от слепых людей
показать весь комментарий
21.01.2022 13:56 Ответить
Д7 молодці!
показать весь комментарий
21.01.2022 13:57 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 13:58 Ответить
Нужно помнить что Великобритания с 23 июня 1940 г. ( после капитуляции Франции) и до 22 июня 1941 г. , целый год воевала один на один с фашистской Германией и ее союзниками и сторонниками ( в рядах которых были не только Италия, и т.д. но и сталинский СССР с ее политико экономической поддержкой агрессора) Главное не забывать уроки истории.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:58 Ответить
Последний эшелон с медной, никелевой рудой, редкоземельными, ушёл в германию с ссср, спустя неделю, как германия начала войну с ссср.
показать весь комментарий
21.01.2022 17:58 Ответить
Щиро дякуем справжнім друзям...
Британці це вам не шалави зі старого світу...які як і наш величайший лідер всесвіту готові заглянути в очі та дупу Пуйлу.
показать весь комментарий
21.01.2022 13:58 Ответить
Щиро дякуємо!!!
показать весь комментарий
21.01.2022 14:03 Ответить
Теперь под посольство Германии, с лозунгом -" Мы вам этого не забудем!".
показать весь комментарий
21.01.2022 14:08 Ответить
" Мы вам этого не ПРОСТИМ, гансы!"
показать весь комментарий
21.01.2022 14:12 Ответить
Как ты думаешь, они от этого очень переживают?
показать весь комментарий
22.01.2022 09:23 Ответить
МОЛОДЦІ БРИТАНЦІ !!!
показать весь комментарий
21.01.2022 14:12 Ответить
а НЕМЦЫ редкостные .......сы !!!! кровожэры БУЛЫ и нымы ЗАЛЫШИЛЫСЬ !!! кожен дэнь ГЫНУТЬ наши СОЛДЫТЫ !!!((((
показать весь комментарий
21.01.2022 14:14 Ответить
Мы помешались на войне, забыли все основные социально-економические проблемы и сами ее притягиваем, заметьте если почитать Цензор, то может создасться мнение, что кроме приближающейся полномаштабной войны нас уже ничего не ждет........ Тупо истерия нагнетается, противно это все.......
показать весь комментарий
21.01.2022 14:18 Ответить
проверь свое помешательство в окопе в районе ООС
показать весь комментарий
21.01.2022 15:32 Ответить
Спасибо Ирина! Говорю честно, Я человек не военный и неподготовленный, а таких на войне убивают первыми, для меня единственный шанс выжить это спрятаться и пересидеть острую фазу противостояния, если не дай Бог она будет..... Есть хата в забитом селе на Киевщине, есть неброская машина и провианта месяца на 3, в крайнем случе буду ховаться, каждый имеет право выживать так как умеет........
показать весь комментарий
21.01.2022 15:37 Ответить
...каждый пишет, как он дышит (с)
а войну притягивают имперские амбиции россиян, а не публикации на Цензоре.
показать весь комментарий
22.01.2022 00:19 Ответить
Слава її Величності Королеві..
показать весь комментарий
21.01.2022 14:20 Ответить
Glory to Boris Johnson!
показать весь комментарий
21.01.2022 14:25 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 14:26 Ответить
Німеччина блокує союзника з Організації Північноатлантичного договору Естонію від надання військової підтримки Україні, відмовляючись видавати дозволи на експорт зброї німецького походження до Києва, оскільки вона готується до потенційного російського вторгнення.
показать весь комментарий
21.01.2022 22:35 Ответить
не впервой Британии помогать стране, борящейся с навалой фашисткой паскуды!
показать весь комментарий
21.01.2022 14:28 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 14:28 Ответить
Присоединяюсь.
Тенкю. Год блесс Ю.К.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:30 Ответить
Британцы чёткие ребята. Пожалуй единственные, кто меньше трындит и больше делает.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:32 Ответить
Вот они точно могут повторить высадку в Евпатории и альминскую долину.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:35 Ответить
Великобританія та США єдині адекватні в сприйняті загрози кремля. Це не продажна Німеччина.
ДЯКУЄМО ЗА ДОПОМОГУ.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:55 Ответить
ганси не підписувались у будапешті...
показать весь комментарий
21.01.2022 15:09 Ответить
Народ Великобританії має незрівнянний орієнтир- справжнього аристократа, велета духу- сера Вінстона Черчіля. Гідні нащадки!
показать весь комментарий
21.01.2022 15:01 Ответить
Дякую Британці !
Ми не забудемо ваші допомогу !
Разом ми сила , знищемо разом руссовашистів і їх путлерфюрера!
показать весь комментарий
21.01.2022 15:07 Ответить
присоединяйся!
показать весь комментарий
21.01.2022 15:34 Ответить
Жаль, что эта акция не была объявлена ранее.
Я бы точно пришел выразить свою благодарность Великобритании!
показать весь комментарий
21.01.2022 16:13 Ответить
Дякую!
показать весь комментарий
21.01.2022 16:57 Ответить
ПУСТЬ НА 100000 ЗОЛОТЫХ ДАДУТ, ТОГДА И ПОБЛАГОДАРИМ !)
показать весь комментарий
21.01.2022 17:35 Ответить
щиро дякую! Бережи Бог Британію!
показать весь комментарий
21.01.2022 20:10 Ответить
Правильний вчинок.

Завжди треба дякувати за добро, за допомогу.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:37 Ответить
Щиро дякую британцям за дуже вчасну допомогу! Боже, бережи королеву!
показать весь комментарий
21.01.2022 23:18 Ответить
Англо-сакси допомагають захищатися від наших "братів"- рвати і кидати собакам таких "братів".
показать весь комментарий
26.01.2022 13:29 Ответить
 
 