"Мы не забудем": украинцы пришли под посольство Великобритании в Киеве поблагодарить за оружие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 января, украинцы пришли под посольство Великобритании, чтобы выразить благодарность за предоставление оружия для защиты от российской агрессии.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 21 января, под зданием посольства Великобритании в Киеве прошла акция, во время которой украинцы передали сотрудникам посольства слова благодарности британскому народу за вооружение для укрепления украинской обороноспособности.

Организаторы акции собрали в соцсетях комментарии с благодарностью Великобритании, сделали из них плакаты и принесли в посольство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британские C-17 за прошедшие сутки совершили 6 рейсов в Украину: Сегодня прибудет еще один



























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ