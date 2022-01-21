"Мы не забудем": украинцы пришли под посольство Великобритании в Киеве поблагодарить за оружие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 21 января, украинцы пришли под посольство Великобритании, чтобы выразить благодарность за предоставление оружия для защиты от российской агрессии.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня, 21 января, под зданием посольства Великобритании в Киеве прошла акция, во время которой украинцы передали сотрудникам посольства слова благодарности британскому народу за вооружение для укрепления украинской обороноспособности.
Организаторы акции собрали в соцсетях комментарии с благодарностью Великобритании, сделали из них плакаты и принесли в посольство.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+99 Fedir Syzyi
показать весь комментарий21.01.2022 13:40 Ответить Ссылка
+62 neverlok lok
показать весь комментарий21.01.2022 13:42 Ответить Ссылка
+61 Georg Lotar Georg Lotar
показать весь комментарий21.01.2022 13:43 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякую.
Британці це вам не шалави зі старого світу...які як і наш величайший лідер всесвіту готові заглянути в очі та дупу Пуйлу.
а войну притягивают имперские амбиции россиян, а не публикации на Цензоре.
Тенкю. Год блесс Ю.К.
ДЯКУЄМО ЗА ДОПОМОГУ.
Ми не забудемо ваші допомогу !
Разом ми сила , знищемо разом руссовашистів і їх путлерфюрера!
Я бы точно пришел выразить свою благодарность Великобритании!
Завжди треба дякувати за добро, за допомогу.