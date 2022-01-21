РУС
Если что, то Беларусь и Россия "ломанут так, что мало не покажется", - Лукашенко призвал Запад "не связываться" с Союзным государством. ВИДЕО

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что Союзное государство выстраивает свою безопасность исходя из необходимости защищать свои рубежи, и призвал Запад "не связываться" с Союзным государством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает передает "БелТА".

Он подчеркнул, что Беларусь и Россия не хотят войны, потому что помнят события Великой Отечественной войны и потому что война — это "тяжело и плохо".

"С нами не надо связываться. Нас невозможно победить. И по духу мы люди такие, что невозможно победить, и по территории: от Бреста до Владивостока — уже многие пробовали, мы помним. Чем закончилось — понятно. Поэтому не надо нас дергать. Мы никому в огород не лезем, у нас достаточно земли. Дай бог ее удержать и освоить. Вот наши цели. Но еще раз повторяю, если кто-то не вразумил: мало не покажется. Я не угрожаю, я просто предупреждаю: упаси вас господь!" — сказал Лукашенко.

Он также указал, что если против Союзного государства начнут разворачивать армии, ставить на грань выживания разного рода санкциями, запугивать и угрожать, то Беларусь и Россия тогда "ломанут так, что мало не покажется".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ перебрасывает с Дальнего Востока два дивизиона ЗРК С-400 "Триумф" в Беларусь. ФОТО

Лукашенко отметил, что в этой непростой обстановке Россия и Беларусь договорились провести совместные внеплановые мероприятия на западных рубежах Союзного государства, а сегодня в западном и южном регионе, "белорусском балконе", требуется провести "солидные учения", так как у южной границы Союзного государства идет наращивание военного контингента Украиной.

Ранее Лукашенко сообщил, что в феврале пройдут совместные белорусско-российские военные учения "Союзная решимость".

Топ комментарии
Когда пойдут гробы в Беларусь из Украины недай бог.То беларусы уже не буду снимать красовки ,что бы стать на лавочку.
21.01.2022 14:05 Ответить
Знову в усатого тарагана мєсячние...
21.01.2022 14:05 Ответить
Бычара ты крахмаленфюрер.
21.01.2022 14:05 Ответить
Не ну сцко гнералисимус а?
21.01.2022 22:49 Ответить
А почему лука в военной форме, а не в форме ВВ...ведь он же уже не президент, а вертухай участке периметра ГУЛАГ
21.01.2022 23:09 Ответить
- Только через мой труп! - Прокричал Лукашенко.

- Добре! - Відповіли українці.
22.01.2022 00:53 Ответить
22.01.2022 01:25 Ответить
22.01.2022 01:27 Ответить
Они только считают - хотят обьединятся с Китаем и потом крахмалофюрер будет вещать - нас уже не семеро, нас треть населения планеты, у нас пятая часть земли... у нас половина бомб мира. Семеро уже не удержат.
22.01.2022 01:32 Ответить
Хоть бы картошкой, даже сырой, закусил, а то плющит не по детски...
22.01.2022 08:38 Ответить
Ну що взяти з убогого.....
22.01.2022 09:08 Ответить
шо воно дурне несе...., ломануть он может склад с памперсами
22.01.2022 09:18 Ответить
Кто на меня!!!
Выходит бугай, я на тебя!
Как зовут?
Россия.
Кто на нас с Россией!?
22.01.2022 10:39 Ответить
На Ростов ломанет так, что мало не покажется.
22.01.2022 19:36 Ответить
бульбофюрер наверно самый первый ламанется
24.01.2022 10:23 Ответить
Ломщик,а не президент
07.02.2022 14:20 Ответить
