Если что, то Беларусь и Россия "ломанут так, что мало не покажется", - Лукашенко призвал Запад "не связываться" с Союзным государством. ВИДЕО

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что Союзное государство выстраивает свою безопасность исходя из необходимости защищать свои рубежи, и призвал Запад "не связываться" с Союзным государством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает передает "БелТА".

Он подчеркнул, что Беларусь и Россия не хотят войны, потому что помнят события Великой Отечественной войны и потому что война — это "тяжело и плохо".

"С нами не надо связываться. Нас невозможно победить. И по духу мы люди такие, что невозможно победить, и по территории: от Бреста до Владивостока — уже многие пробовали, мы помним. Чем закончилось — понятно. Поэтому не надо нас дергать. Мы никому в огород не лезем, у нас достаточно земли. Дай бог ее удержать и освоить. Вот наши цели. Но еще раз повторяю, если кто-то не вразумил: мало не покажется. Я не угрожаю, я просто предупреждаю: упаси вас господь!" — сказал Лукашенко.

Он также указал, что если против Союзного государства начнут разворачивать армии, ставить на грань выживания разного рода санкциями, запугивать и угрожать, то Беларусь и Россия тогда "ломанут так, что мало не покажется".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ перебрасывает с Дальнего Востока два дивизиона ЗРК С-400 "Триумф" в Беларусь. ФОТО

Лукашенко отметил, что в этой непростой обстановке Россия и Беларусь договорились провести совместные внеплановые мероприятия на западных рубежах Союзного государства, а сегодня в западном и южном регионе, "белорусском балконе", требуется провести "солидные учения", так как у южной границы Союзного государства идет наращивание военного контингента Украиной.

Ранее Лукашенко сообщил, что в феврале пройдут совместные белорусско-российские военные учения "Союзная решимость".