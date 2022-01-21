РУС
29 585 137

"Украина нападет на Россию - это бред, НАТО нападет - бред. Единственный способ разрядить обстановку - отвести нашу армию", - участники акции протеста в Воронеже. ВИДЕО

Заявления российской пропаганды о возможном вторжении на территорию России войск НАТО или украинских вооруженных сил – это полный бред и попытка отвлечь внимание россиян от внутренних проблем, в частности, от резкого удорожания продуктов питания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали жители российского Воронежа, собравшиеся на акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других политзаключенных.

"Угроза войны становится все реальнее, а об этом никто не говорит. У нас на Дальнем Востоке объявили мобилизационную готовность. Я видел кадры, распространявшиеся разными агентствами - на платформы грузится техника и едет... Единственный способ разрядить обстановку - отвести нашу армию от Украини. Поверить, что Украина нападет на Россию - это бред. НАТО нападет на Россию - бред... Война - это фейк Путина, чтобы мы не думали о чем-то другом. Я купил сегодня соль - она ​​подорожала на 20 процентов... Я покупаю продукты на оптовой базе и на данный момент многих товаров нет. Продавцы говорят, что с нового года отсутствуют поставки... Гречку я купил за 86 рублей. До этого покупал за шестьдесят с чем-то... Все подорожало, а нам рассказывают - война, война, война", - говорит один из участников собрания.

"Путина никто не уважает. Он провалил все переговоры. После этого обвалились российские фондовые рынки. Доллар уже 77 рублей. И после этого всего Путин не придумал ничего лучше, как еще какие-нибудь танки отправлять к границе. Таким образом он ничего не решит", - уверен другой митингующий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия стянула на оккупированный Донбасс более 100 единиц военной техники, - Генштаб ВСУ. КАРТА

НАТО (10255) россия (96910) Украина (45080)
+62
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1484484694523666433 2 ч



А помните, как в 2019 году "сторонники Зеленского" шутили "А то Путин нападет"? Не в курсе, где эти шутники? По-прежнему в Ольгино, видимо.
21.01.2022 15:34 Ответить
21.01.2022 15:34 Ответить
+62
21.01.2022 15:37 Ответить
21.01.2022 15:37 Ответить
+51
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1484162492167503874 23 ч



В Госдуме пообещали зеркальный ответ на принятие новых санкций США. То есть американским банкам запретят операции в рублях и отключат их от платёжной системы "Мир"?
Вот это да. От такого удара США сразу погибнут.
21.01.2022 15:36 Ответить
21.01.2022 15:36 Ответить
Хорошо что в рашке есть люди думающие, но жаль что их очень мало. Основная масса лаптей, залившись водярой по самые ушные отверстия, выпучив глаза, кричат хохлы-биндерыи путенбох!!! Мля ненавижу гавнюков….
21.01.2022 16:07 Ответить
21.01.2022 16:07 Ответить
Хаха гречку он купил за 86 рублей, а у нас гречка по 50 грн.
21.01.2022 16:09 Ответить
21.01.2022 16:09 Ответить
Ну да, благодаря кацапам с их эскалацией и малой войной. Но на нашей стороне плодородные черноземы. Кто не ленивый с голодухи не умрет... У кацапов и захочешь выжить, дык там если не болото , то вечная мерзлота.......
21.01.2022 16:14 Ответить
21.01.2022 16:14 Ответить
Вот только не надо чушь нести, все подорожало еще до этого и виновата в этом жадная власть. Украинский газ продают дороже чем на хабе, богатый урожай до одного места потому что все зерно вывезли.
21.01.2022 16:24 Ответить
21.01.2022 16:24 Ответить
У нас потом тоже 35. В данном случае в Киеве на Трое. В магазине да 45-50. В ватостане в ашане греча 900гр от 100-140 рубасов. Гугль в помощь
21.01.2022 16:29 Ответить
21.01.2022 16:29 Ответить
нічого і додати.
21.01.2022 16:11 Ответить
21.01.2022 16:11 Ответить
Это логично уж кому-кому, а Воронежу всегда достается первому)))
21.01.2022 16:21 Ответить
21.01.2022 16:21 Ответить
Храбрые мужики. Там не то, что выйти, там высказаться опасно. Респект.
21.01.2022 16:29 Ответить
21.01.2022 16:29 Ответить
американцы вскормили окорочками демона. вот демон и вырос
21.01.2022 16:35 Ответить
21.01.2022 16:35 Ответить
Надо этих ребят познакомить с Леной Зеленской и Колей Тищенко. Те подскажут где дешевые продукты купить.
21.01.2022 16:45 Ответить
21.01.2022 16:45 Ответить
Русские зомбированные даже поняли, что им вешают лапшу на уши. Неужели еще не дошло нашим, как будто не зомбированным? Запуганный народ - стадо баранов, их можно догола раздеть, а они будут молчать - лишь бы не было войны. Шевелите мозгами и не давайте феодалам сесть на голову. Хотя совковые гены только могила исправит...................................................................................
21.01.2022 16:46 Ответить
21.01.2022 16:46 Ответить
В нас аналогічно
"...попытка отвлечь внимание от внутренних проблем, в частности, от резкого удорожания продуктов питания..."
21.01.2022 16:51 Ответить
21.01.2022 16:51 Ответить
Сейчас подорожание всего и везде. В Германии многие продукты подорожали на 20-30%, в США то же самое, в Польше тоже... И это, кстати, касается не только продуктов.
Как ни странно, подорожали также многие электронные компоненты и прочее. На многие электронные компоненты сейчас дефицит, у многих поставщиков цены скакнули на 10-40%, а не некоторые даже на 200%, и это при том, что заказать их невозможно, т.к. их просто нигде нет. И то же самое обещают как миниму на весь 2022 год, 7 из 10 крупнейших мировых производителей полупроводниовых компонентов обещают рост цен минимум на 7-8% в 2022, и не обещают, что смогут покрыть спрос на дефицит даже в течении года. Так что готовьтесь затягивать пояса.
22.01.2022 03:05 Ответить
22.01.2022 03:05 Ответить
Удивительно, как они набрались смелости....
Их ещё не посадили?
21.01.2022 16:53 Ответить
21.01.2022 16:53 Ответить
невже, після скількох експерементів і людиноненавистницької пропоганди Запоребриком залишився здоровий глузд?
21.01.2022 16:59 Ответить
21.01.2022 16:59 Ответить
Там одиниці таких. Те, що називається "у межах статистичної похибки".
22.01.2022 00:10 Ответить
22.01.2022 00:10 Ответить
Меня во всей этой истории поразило одно, у кацапов гречка по 86 рублей или по 30 грн!!! У нас уже забыли когда такая цена была.
21.01.2022 17:16 Ответить
21.01.2022 17:16 Ответить
он же на оптовой базе скуповывается
забыл?
21.01.2022 18:10 Ответить
21.01.2022 18:10 Ответить
Храбріє оптовікі !
21.01.2022 21:39 Ответить
21.01.2022 21:39 Ответить
оптовая база, Ростовская область РФ - цена гречки 165 руб/кг
21.01.2022 18:13 Ответить
21.01.2022 18:13 Ответить
значить чувак на відосі хотів сказати 186, а сказав 86. Таке буває коли поспішаєш.
22.01.2022 13:56 Ответить
22.01.2022 13:56 Ответить
оптовая цена гречки в мешках 25 кг (Украина) - 28 грн/кг
21.01.2022 18:16 Ответить
21.01.2022 18:16 Ответить
Воронежці знають, що за будь-яких розкладів їм пзда by default. Тому й піворять - "спаситя, бомбят!!!"
21.01.2022 18:45 Ответить
21.01.2022 18:45 Ответить
обитателям воронежа почему то стало сцыкотно. знают что их бомбить будут не солдаты нато а мордовская орда из масквабада.
21.01.2022 19:10 Ответить
21.01.2022 19:10 Ответить
Та нє. Просто вата шось запідозрила. А ті двоє вирішили розібратися
21.01.2022 21:37 Ответить
21.01.2022 21:37 Ответить
А у нас гречка по 12 грн. Тищенко подтвердит
21.01.2022 20:20 Ответить
21.01.2022 20:20 Ответить
І скумбрія по 8 грн., Лєнка-зельонка не дасть сп*здіти
21.01.2022 20:26 Ответить
21.01.2022 20:26 Ответить
а мясо по 20 не забывайте!
21.01.2022 20:41 Ответить
21.01.2022 20:41 Ответить
Не всім ро 20. Тищенко як сказав? Лично я беру по 20 ( і пофіг скільки вона там коштує у продавця)
21.01.2022 22:32 Ответить
21.01.2022 22:32 Ответить
это Лицо - представитель правитель власти - так ч то если сказал по 20 - значит по 20
23.01.2022 11:57 Ответить
23.01.2022 11:57 Ответить
Будні тоталітарного суспільства. Єдиний вихід - розпадання прогнившої Московської горе - імперії на 8 - 12 частин
21.01.2022 20:25 Ответить
21.01.2022 20:25 Ответить
86/14
такое распределение на неадекватных и относительно адекватных там. Цифры просты: анонимный опрос на тему «чей Крым» в россии, проводимый в своё время (не помню какой именно год) независимой конторой
21.01.2022 20:38 Ответить
21.01.2022 20:38 Ответить
Майже 14/88, ліл )))))
(але у них, як завжди, щось іде не так)
21.01.2022 23:37 Ответить
21.01.2022 23:37 Ответить
Надо же...адекватные россияне. Там это тяжело, учитывая то, какой пропагандой их пичкают 24/7
21.01.2022 23:43 Ответить
21.01.2022 23:43 Ответить
Просто у будь-якому випадку будуть бомбити Воронєж.
22.01.2022 06:32 Ответить
22.01.2022 06:32 Ответить
Дуже запізно всралися московити.
22.01.2022 09:40 Ответить
22.01.2022 09:40 Ответить
