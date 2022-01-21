"Украина нападет на Россию - это бред, НАТО нападет - бред. Единственный способ разрядить обстановку - отвести нашу армию", - участники акции протеста в Воронеже. ВИДЕО

Заявления российской пропаганды о возможном вторжении на территорию России войск НАТО или украинских вооруженных сил – это полный бред и попытка отвлечь внимание россиян от внутренних проблем, в частности, от резкого удорожания продуктов питания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали жители российского Воронежа, собравшиеся на акцию в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других политзаключенных.

"Угроза войны становится все реальнее, а об этом никто не говорит. У нас на Дальнем Востоке объявили мобилизационную готовность. Я видел кадры, распространявшиеся разными агентствами - на платформы грузится техника и едет... Единственный способ разрядить обстановку - отвести нашу армию от Украини. Поверить, что Украина нападет на Россию - это бред. НАТО нападет на Россию - бред... Война - это фейк Путина, чтобы мы не думали о чем-то другом. Я купил сегодня соль - она ​​подорожала на 20 процентов... Я покупаю продукты на оптовой базе и на данный момент многих товаров нет. Продавцы говорят, что с нового года отсутствуют поставки... Гречку я купил за 86 рублей. До этого покупал за шестьдесят с чем-то... Все подорожало, а нам рассказывают - война, война, война", - говорит один из участников собрания.

"Путина никто не уважает. Он провалил все переговоры. После этого обвалились российские фондовые рынки. Доллар уже 77 рублей. И после этого всего Путин не придумал ничего лучше, как еще какие-нибудь танки отправлять к границе. Таким образом он ничего не решит", - уверен другой митингующий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия стянула на оккупированный Донбасс более 100 единиц военной техники, - Генштаб ВСУ. КАРТА