"Россия вместе с Украиной. Мы же единый народ", - глава Федерации бокса Украины Продивус и президент Международной ассоциации бокса россиянин Кремлев. ВИДЕО
Глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев вдвоем записали видеоролик, в котором они "братаются".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Эспрессо, в общем видео Продивус и Кремлев передают привет всем жителям Украины и России.
"Видите? Россия вместе с Украиной. Мы здесь вместе. Всем привет. Берите пример. Мы же единый народ?", - спрашивает у Продивуса Кремлев.
Глава Федерации бокса Украины согласился и подчеркнул, что украинцы и россияне являются "едиными славянами, единым народом, братьями".
точно мишебрат клятий. ще й манкурт на додачу без роду , без племені
Після "святої московської трійці" боксерів Усика-Ломи-Гвоздика, гімнаста Верняєва, фрістайлера Абраменка, стрибайки Магучіх та каратиста Горуни тепер ще один "мишобрат" виліз на світ божий. На восьмому році війни.
Та, мабуть, недаремно вони "брати". Кримінальні. З Вікіпедії:
Володимир Степанович Продивус (нар. 8 грудня 1962, Шахан, Карагандинська область, Казахстан) - радянський боксер; український підприємець, меценат і спортивний функціонер.
В українських ЗМІ неодноразово називався відомим кримінальним авторитетом. Також журналістські розслідування пов'язують його з «бурштиновою мафією».
Один із 148 депутатів Верховної Ради України, які підписали звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події Волинської трагедії 1942-1944 років. Голосував за Диктаторські закони 16 січня 2014 року. ©
назовите хоть одного известного Играка или Зама Голого или Шиншиллы - я половину этих диковинных названий вообще впервые слышу
РАСІЯ У ДУПІ І ВСЯ ЯК ЗАВЖДИ У ЛАЙНІ
Українці не братаються з лайнюками - нащадками андрофагів https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html
ЩО КОЇТЬСЯ?
Занадто не надійся, цапе. Краще до вас ставитись не стали.
один - убийца , другой - предатель !
Знатная канонада ватных пуканов, - это успех=)
СрЛамоченка... там ще багато ватної муйні схоже.