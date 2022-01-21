"Россия вместе с Украиной. Мы же единый народ", - глава Федерации бокса Украины Продивус и президент Международной ассоциации бокса россиянин Кремлев. ВИДЕО

Глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев вдвоем записали видеоролик, в котором они "братаются".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Эспрессо, в общем видео Продивус и Кремлев передают привет всем жителям Украины и России.

"Видите? Россия вместе с Украиной. Мы здесь вместе. Всем привет. Берите пример. Мы же единый народ?", - спрашивает у Продивуса Кремлев.

Глава Федерации бокса Украины согласился и подчеркнул, что украинцы и россияне являются "едиными славянами, единым народом, братьями".

