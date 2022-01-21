РУС
"Россия вместе с Украиной. Мы же единый народ", - глава Федерации бокса Украины Продивус и президент Международной ассоциации бокса россиянин Кремлев. ВИДЕО

Глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев вдвоем записали видеоролик, в котором они "братаются".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Эспрессо, в общем видео Продивус и Кремлев передают привет всем жителям Украины и России.

"Видите? Россия вместе с Украиной. Мы здесь вместе. Всем привет. Берите пример. Мы же единый народ?", - спрашивает у Продивуса Кремлев.

Глава Федерации бокса Украины согласился и подчеркнул, что украинцы и россияне являются "едиными славянами, единым народом, братьями".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обстрелянный из гранатомета офис в центре Киева принадлежит экс-регионалу Продивусу. ФОТО

+91
ідіть нах..й братушки срані!
21.01.2022 16:07 Ответить
+74
Боксеры.Без комментариев.
21.01.2022 16:07 Ответить
+66
Брехати не треба, Віталік ніколи не братався з кацапами.
21.01.2022 16:17 Ответить
Вот это ******** пророссийский!!! Где его выкопали??Пора там же закопать!!!
21.01.2022 18:04 Ответить
Биба и Боба-два долбо@ба. Разве не видно?🤷
21.01.2022 18:07 Ответить
Умар та Володя - "єдіний народ, братья-славянє". Бгг...
21.01.2022 18:29 Ответить
Умар Назарович Кремлёв Родился 1 ноября 1982 года в Таджикистане. Урождённый Умар-Али Назарович Лутфуллоев, национальность таджик.

точно мишебрат клятий. ще й манкурт на додачу без роду , без племені
22.01.2022 20:36 Ответить
каждый кадр этого видео как реклама "фото с орком"
21.01.2022 18:32 Ответить
Наші (ледь вимовив це) спортсмени - це якась ходяча катастрофа.
Після "святої московської трійці" боксерів Усика-Ломи-Гвоздика, гімнаста Верняєва, фрістайлера Абраменка, стрибайки Магучіх та каратиста Горуни тепер ще один "мишобрат" виліз на світ божий. На восьмому році війни.


21.01.2022 18:37 Ответить
Глянул Вики... Это бывший депутат рыг, голосовал за диктаторские законы и подписывал обращение к полякам по поводу волынских событий, чтобы те признали их геноцидом поляков...
22.01.2022 10:28 Ответить
Я теж вчора писав про це на другій сторінці коментів (). Продублюю:

Та, мабуть, недаремно вони "брати". Кримінальні. З Вікіпедії:

Володимир Степанович Продивус (нар. 8 грудня 1962, Шахан, Карагандинська область, Казахстан) - радянський боксер; український підприємець, меценат і спортивний функціонер.

В українських ЗМІ неодноразово називався відомим кримінальним авторитетом. Також журналістські розслідування пов'язують його з «бурштиновою мафією».

Один із 148 депутатів Верховної Ради України, які підписали звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події Волинської трагедії 1942-1944 років. Голосував за Диктаторські закони 16 січня 2014 року. ©
22.01.2022 15:16 Ответить
Я сначала написал свой комент вам, потом увидел ваш этот комент но только сейчас обратил внимание, что в обоих случаях это были именно вы) Вот так бывает)
23.01.2022 01:33 Ответить
Яке недолуге закінчення кар'єри
21.01.2022 18:40 Ответить
Знайти адекватного боксера це все одно що вполювати грифона. Бичари з відбитими мізками, без національності і гідності.
21.01.2022 18:40 Ответить
Продиус не боксер, а винницкий бандит из 90-х, занимался рекетом, вымогательствами и т.д.
21.01.2022 19:37 Ответить
Наприклад Тайсон! Він точно знає, що пукін *****!
21.01.2022 20:48 Ответить
для боксера, це таки досягнення
21.01.2022 21:47 Ответить
Чому неможливо? Брати Кличко. Принаймні у першу чергу Віталій, та й за Володимира теж не треба не тільки лише хвилюватися, бо Віталій йому як брат. У всі завтрашні дні, які вже минули вчора і навіть раніше, ніж тоді, Кличко мишобратерством не шкварився. Тут не можна з цього приводу сказати нічого, окрім слів.
21.01.2022 20:51 Ответить
Виключення лише підтверджує правило.
21.01.2022 21:00 Ответить
Ну обидва до РПЦ ходять, а Володимир ще й кум Медветчука, ну і мову до сих пір не вивчив принципово.
22.01.2022 07:44 Ответить
Прудивса вже повісили чи ні?
21.01.2022 18:42 Ответить
Надіюсь, що їх двох вже достатньо раз послали ....
21.01.2022 18:46 Ответить
Для ***** это брат, у него тоже миллионы рабов, а украинский народ это кость в горле.
21.01.2022 18:49 Ответить
Походу кроме отбитых на голову и самих ************ никто не желает быть братом той стране, где пропаганда братства с другими народами лишь для их подчинения, эксплуатации и убийства.
21.01.2022 18:56 Ответить
Таких мышебратьев украинцам даже в одно место не нужны убирайтесь из нашей страны.
21.01.2022 19:01 Ответить
це капець "россияне являются славянами"
21.01.2022 19:09 Ответить
майбутні 24(!) країни
21.01.2022 20:14 Ответить
они ими никогда не станут, они утратили идентичность так и не приобрёв

назовите хоть одного известного Играка или Зама Голого или Шиншиллы - я половину этих диковинных названий вообще впервые слышу
23.01.2022 10:00 Ответить
Два обнюханих бандита
21.01.2022 19:15 Ответить
При цьому у "кацапа" ім'я Умар.
21.01.2022 19:29 Ответить
100% славянин и мышебрат
21.01.2022 21:09 Ответить
жд і чурка - брати слов'яни, нє, ну а чо.
21.01.2022 21:49 Ответить
Этот продиус - предатель с историей: "Один із 148 депутатів Верховної Ради України, які підписали https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%97_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%9A%D0%9F%D0%A3_%D0%B4%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83 звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F Волинської трагедії 1942-1944 років. Голосував за https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F Диктаторські закони 16 січня 2014 року."
21.01.2022 19:21 Ответить
є ще одне кончене червоненко, воно заявляє, що Хмельницький влаштував перший голокост, вони ненавидять Україну, як і те гундосе
21.01.2022 21:52 Ответить
И что не так? Ты отрицаешь, что что это был геноцид поляков? А диктаторские законы нынешние правители давно переплюнули уже.
24.01.2022 05:15 Ответить
Умар Кремльов - и это мне будут парить про славян? Он же чистый мусульманин.
21.01.2022 19:22 Ответить
21.01.2022 19:22 Ответить
.
21.01.2022 19:44 Ответить
Як повідомляє з посиланням на телеканал https://espreso.tv/mi-zh-ediniy-narod-u-merezhi-zyavilos-ganebne-video-yak-golova-federatsii-boksu-ukraini-obnimaetsya-z-rosiyaninom Еспресо , у спільному відео Продивус і Кремльов передають привіт усім мешканцям України та Росії."Бачите? Росія разом з Україною. Ми тут разом. Всім привіт. Беріть приклад. Ми ж єдиний народ?", - запитує у Продивуса Кремльов. Джерело:

РАСІЯ У ДУПІ І ВСЯ ЯК ЗАВЖДИ У ЛАЙНІ
Українці не братаються з лайнюками - нащадками андрофагів https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html
21.01.2022 20:19 Ответить
ГИДОТА, ПРОСТО ГИДОТА!!! А Зєля Пороха у зраді звмнувачує, з Бутусовим та Лєросом воює...

ЩО КОЇТЬСЯ?
21.01.2022 20:22 Ответить
Какое отношение к славянам имеет эта чурка?
21.01.2022 20:23 Ответить
Відео про те як ординець ніжно обіймає свого манкурта.
21.01.2022 20:31 Ответить
яке прикре самогубство
21.01.2022 20:39 Ответить
во дебил!
21.01.2022 20:39 Ответить
Ничтожество. Отсюда и усики с ломаченками.
21.01.2022 20:40 Ответить
У боксеров мозги изначально отбитые, что тут обсуждать?
21.01.2022 20:46 Ответить
**** вот Умар Кремлев истинный славянин *******
21.01.2022 21:06 Ответить
Только написал про исправившихся украинцев и на тебе.)
21.01.2022 21:08 Ответить
Приятно видеть что украинцы в последнее время научились сдерживать свой расизм.
21.01.2022 21:07 Ответить
А шо там типа русские на расее не называют уже других чурками?
21.01.2022 21:37 Ответить
Я серьезно. В первые годы после Майдана волосы вставали дыбом от чтения комментариев новоиспеченных европейцев. Сейчас уже нет такого.
21.01.2022 21:41 Ответить
Ну тогда отдохни в спаме обосрышь козлостанский.
21.01.2022 22:21 Ответить
21.01.2022 23:15 Ответить
Ну хоч щось у тебе ставало...
Занадто не надійся, цапе. Краще до вас ставитись не стали.
22.01.2022 08:24 Ответить
Зачем они это делают?
21.01.2022 21:24 Ответить
Почему Славяне должны быть единым народом, Славяне бывают разные.
21.01.2022 21:26 Ответить
Мордва московии самые славянистые из всех славян. Про "русскость" лучше промолчать, а то буряты обидятся...
22.01.2022 15:40 Ответить
..тупорылые блогерши
21.01.2022 21:26 Ответить
В России Славянских людей меньшинство.
21.01.2022 21:28 Ответить
у них там с рождения в голове всего одна извилина была на которой уши держались, да и ту, похоже, на тренировках отбили...
21.01.2022 22:22 Ответить
племенные титуханы занялись шпили-вили
21.01.2022 22:23 Ответить
два ***************.
21.01.2022 22:26 Ответить
какие нах.. это братья ?
один - убийца , другой - предатель !
21.01.2022 22:39 Ответить
Кремлев армянин.
21.01.2022 22:42 Ответить
У боксеров как и у остальных спортсменов отбиты мозги совком. Иметь такую ситуацию и такое морозить это треш.
21.01.2022 23:29 Ответить
Их там в спортзалах как будто спкциально зомбируют. Странно, когда я в детстве ходил на бокс, не было там и намека на политику. Но возможно делают свое дело соревнования- они традиционно проходят чаще между странами бывшего снг
21.01.2022 23:54 Ответить
Це про таких братьев кажуть "випускники дурфаку".
21.01.2022 23:56 Ответить
еще один ватан взорвался. Гуд
Знатная канонада ватных пуканов, - это успех=)
22.01.2022 00:13 Ответить
так у передаста передастовича мозгов нет... их отшибли... пусть дует на кацапстан... какой один народ? ему не в федерации бокса сидеть, а на параше...
22.01.2022 00:56 Ответить
ВОТ ГДЕ ОНИ СИДЯТ ХАЙ ТАМ И ОСТАЮТСЯ !)
22.01.2022 01:23 Ответить
Продивус після янтарьних відосів з Полісся ще досі призедент фед.боксу? 🤦‍♂️
22.01.2022 08:21 Ответить
Может П.В.С вспомнит кто убил болеет 10.000 украинцев.
22.01.2022 08:58 Ответить
Ну, Продивус, хоть и боксер ,но на провокацию "мы один народ" среагировал быстро, и ответил братья. Журналюги в погоне за хайпом перекрутили немного.
22.01.2022 09:07 Ответить
ну, м'ясо, може ви і брати. Знаєте про наш маніфест? Послухайте https://www.youtube.com/watch?v=Oo0HygMneFo
22.01.2022 09:42 Ответить
МОСКОВИТЫ не есть СЛАВЯНЕ 😂 мы есть МОРДВА 👹 гордо заявили Московские Учёные 🙉🏳️‍🌈
22.01.2022 10:06 Ответить
два дебила - это сила!!
22.01.2022 10:12 Ответить
С какого хера мне мне угрофины , которыми как собаками торговали и у которых рабская покорность в мозгах до сих пор ,вдруг родней стали . Им буряты , чеченцы , якуты и т д родственники , а не мы.
22.01.2022 10:44 Ответить
Кремльов - типовий "слов'янин"? Кремлев Умар Назарович (родился 1 ноября 1982 года, Серпухов, Московская область, РСФСР, СССР, по другим данным - поселок городского типа Октябрьский, Шахринавский район, Таджикская ССР, СССР) - российский спортивный функционер, генеральный секретарь, член исполнительного комитета Федерации бокса России с февраля 2017 года. Настоящее имя и фамилия Кремлева - Лутфуллоев Умарали Назарович. По данным российских СМИ, смена фамилии и имени сделана для сокрытия судимостей. Таджик по национальности и бывший член серпуховской преступной группировки. Источник: https://rucompromat.com/persons/kremlev_umar
22.01.2022 10:45 Ответить
Яке ж ти Продивус .....о.
22.01.2022 12:32 Ответить
Ну все, попав чувак через безголовість і незнання історії. Тепер у нього почнеться нове життя...
22.01.2022 12:58 Ответить
ЯКІ БРАТИ??? КАІН І АВЕЛЬ??? МИ НІКОЛИ НЕ БУДЕМО БРАТАМИ І СЕСТРАМИ БІЛЬШЕ, А ВИ НЕ СПОРТСМЕН УКРАЇНИ, А ПОДОНОК УКРАЇНСЬКО РОССІЙСЬКИЙ!!! ВИ ПРОСТО БАНАЛЬНИЙ КОЛОБОРАНТ!!!
22.01.2022 13:21 Ответить
Кличко решил бы эту проблему двумя разминочными ударами в жизненно важные органы
22.01.2022 14:13 Ответить
судя по всему - голова там не жизненно важный орган
23.01.2022 11:50 Ответить
Ось й стає зрозуміло звідки ще лайно у головах гнУсіка та СрЛамоченка... там ще багато ватної муйні схоже.
22.01.2022 17:21 Ответить
Перекрити повністю будь-яке фінансування цієї федерації ДО добровільного звільтнення цього урода. Хай йде нахер в "єдиний нарот". Дубіл без моску. А 10000+ трупів куди діти? дауніто? "адин нарот" не зможе їх воскресити. Понабирали тупе бидло на керівні посади.
23.01.2022 08:34 Ответить
https://kompromat1.pro/articles/195184-vladimir_prodivus_avtoritetnyj_biznesmen_iz_vinnitsy._chastj_1 Владимир Продивус: «авторитетный» бизнесмен из Винницы. Часть 1 • Портал Компромат (kompromat1.pro)
23.01.2022 11:35 Ответить
с каких пор таджик стал славянином?))))))))))) по голове настучали в свое время с запасом...
23.01.2022 11:50 Ответить
Навіть в Німеччині високопосадовця, який бовкнув непотрібне про Крим звільнили. А в нас можна гнати на Україну любу пургу-і нічого. Тому ми і не можемо побороти запоребриковську гидоту.
23.01.2022 13:38 Ответить
лайно відбите
23.01.2022 15:48 Ответить
увольняйся, иди тренируй подростков
23.01.2022 17:02 Ответить
а цей під@р продівус ше й історії не знає: приписав отих андрофагів-московитів до слов'ян. подивився б я, як він буде спілкуватися зі своїми "братами"-бурятами на "передку".
23.01.2022 22:55 Ответить
с пробитых мозгов взятки гладки.
24.01.2022 00:21 Ответить
Мозги отбитые иного не выдают. Издержки профессии.
24.01.2022 10:23 Ответить
