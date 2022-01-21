Проект "Без цензуры": Скабеева приуныла. Почему Россия уже не хочет воевать с Украиной? ВИДЕО

Оптимистически-стратегический выпуск "Без цензуры" на Цензор.НЕТ от Богдана Буткевича. Почему не стоит бояться полномасштабной войны с Россией?

Россия продолжает угрожать Украине и не уменьшает количество войск на границе. Однако, кажется, Запад смог унять Россию и донести ей мысль, что нападение на Украину – идея крайне плохая.

Как сейчас рассказывает российское телевидение об Украине? Что говорит Скабеева об Украине? Действительно ли Россия уже не хочет воевать?

Смотрите в оптимистическом обзоре "Без цензуры" от Богдана Буткевича.

