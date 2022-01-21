Проект "Без цензуры": Скабеева приуныла. Почему Россия уже не хочет воевать с Украиной? ВИДЕО
Оптимистически-стратегический выпуск "Без цензуры" на Цензор.НЕТ от Богдана Буткевича. Почему не стоит бояться полномасштабной войны с Россией?
Россия продолжает угрожать Украине и не уменьшает количество войск на границе. Однако, кажется, Запад смог унять Россию и донести ей мысль, что нападение на Украину – идея крайне плохая.
Как сейчас рассказывает российское телевидение об Украине? Что говорит Скабеева об Украине? Действительно ли Россия уже не хочет воевать?
Смотрите в оптимистическом обзоре "Без цензуры" от Богдана Буткевича.
Топ комментарии
+13 Олег Сорокин #429230
показать весь комментарий21.01.2022 18:54 Ответить Ссылка
+12 Rulya Kosh
показать весь комментарий21.01.2022 20:23 Ответить Ссылка
+10 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий21.01.2022 18:36 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Залишається єдине: https://www.youtube.com/watch?v=576AIuqat4Y
В общем, как в том давнем советском анекдоте о национальностях:
"Еврей - это счастье. Армянин - это профессия. Русский - это Судьба.
Запад, как всегда, оказался более подготовленным в политических решениях. И это - еще не начало активного противостояния.
это плакат для казармы бурятских танкистов.