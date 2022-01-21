РУС
24 809 11

Проект "Без цензуры": Скабеева приуныла. Почему Россия уже не хочет воевать с Украиной? ВИДЕО

Оптимистически-стратегический выпуск "Без цензуры" на Цензор.НЕТ от Богдана Буткевича. Почему не стоит бояться полномасштабной войны с Россией?

Россия продолжает угрожать Украине и не уменьшает количество войск на границе. Однако, кажется, Запад смог унять Россию и донести ей мысль, что нападение на Украину – идея крайне плохая.

Как сейчас рассказывает российское телевидение об Украине? Что говорит Скабеева об Украине? Действительно ли Россия уже не хочет воевать?

Смотрите в оптимистическом обзоре "Без цензуры" от Богдана Буткевича.

Топ комментарии
+13
Обосрались? Еще нет. Обосрание еще впереди, притом, мирового масштаба.
21.01.2022 18:54 Ответить
+12
За Еспанію трохи не прав. Іспанці завжди були лицарями і захищали слабших. Міністр закордонних справ Еспанії на днях заявив,що не виключає введення іспанського війська в Україну аби допомогти нам. Vava España!!!
21.01.2022 20:23 Ответить
+10
будут дрючить друг-друга бутылками и платить дань пришлым кавказцам
21.01.2022 18:36 Ответить
Що ж тепер робитимуть сто тисяч урків, яких стягнули під Клинці?

Залишається єдине: https://www.youtube.com/watch?v=576AIuqat4Y
21.01.2022 18:10 Ответить
будут дрючить друг-друга бутылками и платить дань пришлым кавказцам
21.01.2022 18:36 Ответить
Быть покорным быдлом и терпилами - это их Судьба.

В общем, как в том давнем советском анекдоте о национальностях:

"Еврей - это счастье. Армянин - это профессия. Русский - это Судьба.
22.01.2022 09:57 Ответить
правильно: "русский - это проклятие"
22.01.2022 11:14 Ответить
21.01.2022 18:54 Ответить
Стратегическая операция великого Пу под кодовым названием "Держите меня семеро, а то щщас как нападу !" позорно просрана. Весь мир увидел, что "великий инпиратор" Пу - голый, а Мокша - жалкая и позорная недострана.
22.01.2022 10:02 Ответить
Тоже обратил внимание, с какой тщательностью эта русская сволочь в российском телеэфире обсуждает поставленное Великобританией вооружение ("списанные шведские гранатометы"). Но, все же, их серьезно задела эта поставка. В методичках не написано, как это комментировать, потому несли всякий вздор и еще раз показали свои пустоту и бесстыдство.

Запад, как всегда, оказался более подготовленным в политических решениях. И это - еще не начало активного противостояния.
22.01.2022 11:02 Ответить
21.01.2022 20:19 Ответить
За Еспанію трохи не прав. Іспанці завжди були лицарями і захищали слабших. Міністр закордонних справ Еспанії на днях заявив,що не виключає введення іспанського війська в Україну аби допомогти нам. Vava España!!!
21.01.2022 20:23 Ответить
Скабеева с гранатой в разорванной на груди тельняшке -
это плакат для казармы бурятских танкистов.
21.01.2022 20:46 Ответить
Ну прям відступу там нема. Скоріш готують до того що це не буде легко.
21.01.2022 21:19 Ответить
 
 