РУС
6 111 50

Монастырский о заминировании: большинство сообщений поступают из РФ или неподконтрольных территорий. ВИДЕО

Волна фейковых "заминирований" в Украине является частью гибридной агрессии Российской Федерации.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"За аналогичный период прошлого года было только два таких сообщения. А в этом году их уже 188. Все они – неправдивы", – сказал Монастырский.

Министр сравнил рост сообщений о заминировании с кибератаками и истерией в российских СМИ. И отметил, что большинство таких сообщений поступают из РФ или временно оккупированных территорий.

"Для чего это нужно? Посеять панику – да. Сорвать учебный или производственный процесс? Да. Истощать правоохранительные органы, которые вовлечены в проверки информации о заминировании? Да", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За волной псевдоминирований по всей стране стоит Россия, пытающаяся расшатать ситуацию в Украине изнутри, - СБУ

"Но уверяю: те, кто устраивают такие провокации, никогда не получат того, на что рассчитывают!" – подчеркнул министр.

минирование (1447) Монастырский Денис (335)
Топ комментарии
+16
Как там расследование покушения на шефира-шофера?
А расследование госпереворота, который был предотвращен с месяц назад?
Или это уже не актуально и надо ждать новых "сенсаций"?
показать весь комментарий
21.01.2022 18:06 Ответить
+12
Почему не делать то же самое в парашке?
Там хватает инфраструктурных объектов, кратковременная остановка которых принесет убытки врагу.
показать весь комментарий
21.01.2022 18:00 Ответить
+11
Реагувати треба, бо кацапи колись підірвуть когось реально ((( Вони своїх не шкодують, а нас - тим паче. Тільки треба в свою чергу мінувати їх обєкти бажано в Москві, Чечні, грати на сепарських відчуттях. Наші зеки все рівно днями та ночами лякають родичів про "збитих людей" та "проблеми з поліцією", хай би попрацювали на благо батьківщини та помінували б мааацковію трохи
показать весь комментарий
21.01.2022 18:03 Ответить
Комментировать
ну а нахрена на них реагировать ?
показать весь комментарий
21.01.2022 17:57 Ответить
Реагувати треба, бо кацапи колись підірвуть когось реально ((( Вони своїх не шкодують, а нас - тим паче. Тільки треба в свою чергу мінувати їх обєкти бажано в Москві, Чечні, грати на сепарських відчуттях. Наші зеки все рівно днями та ночами лякають родичів про "збитих людей" та "проблеми з поліцією", хай би попрацювали на благо батьківщини та помінували б мааацковію трохи
показать весь комментарий
21.01.2022 18:03 Ответить
кацапы всегда подрывают, травят и стреляют.. только я не припоминаю, что бы они кого ни будь об этом предупреждали ..
показать весь комментарий
21.01.2022 18:18 Ответить
нихера не надо реагировать на сообщения из=за поребрика и ли из этой клоаки ОРДЛО. и они быстро иссякнут
показать весь комментарий
22.01.2022 01:52 Ответить
Андрей ты с палаты №6 , вернись обратно.
показать весь комментарий
23.01.2022 06:30 Ответить
Якщо кацапи зохочуть реально підірвати - вони не будут попереджувати по телефону.
показать весь комментарий
23.01.2022 19:11 Ответить
О, речник Татарова заговорив!
показать весь комментарий
21.01.2022 17:58 Ответить
Зачем реагируете, если вы все знаете? Бензин списывать помогает?
показать весь комментарий
21.01.2022 17:58 Ответить
Пусть дармоеды в лице сбу и полиции отрабатуют зарплату,пусть сраки свои выгуляют
показать весь комментарий
21.01.2022 17:59 Ответить
Почему не делать то же самое в парашке?
Там хватает инфраструктурных объектов, кратковременная остановка которых принесет убытки врагу.
показать весь комментарий
21.01.2022 18:00 Ответить
Потому, что украинцы цивилизованные люди, а не как кацапы черти
показать весь комментарий
21.01.2022 18:11 Ответить
Ты вооруженному и обдолбанному наркоману, будешь рассказывать как он не прав или пистолет достанешь?
показать весь комментарий
21.01.2022 18:18 Ответить
Сколько уже звонков сделал о минировании зданий на мацкве?
Колись, я никому не скажу
показать весь комментарий
21.01.2022 18:43 Ответить
Ты дебил?
Можешь не отвечать: вопрос был риторическим.
показать весь комментарий
21.01.2022 18:45 Ответить
Это бесполезно, там всем насрать на людей)))))
показать весь комментарий
21.01.2022 20:40 Ответить
Потому, что яйца в штанах надо иметь которых нет у руководства Украины.
показать весь комментарий
22.01.2022 21:18 Ответить
"Монастирський про замінування: Більшість повідомлень надходять з РФ чи з непідконтрольних територій."

_Ежу понятно.
показать весь комментарий
21.01.2022 18:02 Ответить
Ето как то не вяжется с вашим желанием принудительно паспортизировать мобильные телефоны всех украинцев.
показать весь комментарий
21.01.2022 18:04 Ответить
Ну так никто и не говорил что паспортизация телефонов имеет отношение к таким случаям.
показать весь комментарий
21.01.2022 18:11 Ответить
Ольгискому просто завидно.
показать весь комментарий
21.01.2022 18:22 Ответить
Как там расследование покушения на шефира-шофера?
А расследование госпереворота, который был предотвращен с месяц назад?
Или это уже не актуально и надо ждать новых "сенсаций"?
показать весь комментарий
21.01.2022 18:06 Ответить
Є думка що всі ці "замінування" є спробою "зеленого болота" нівелювати резонанс "справи Порошенка" що стала для них "сцянням проти вітру" !
показать весь комментарий
21.01.2022 18:07 Ответить
Гаразд. Що пропонуєте? А якщо завтра "замінують" самого Монастирського? А якщо 100% шкіл та всі АЕС?
показать весь комментарий
21.01.2022 18:11 Ответить
Яце чув де бабульки продають відрами "вершки". Та всі за растрел сраних мінерів
показать весь комментарий
21.01.2022 18:24 Ответить
идиоты -ТАК! воевать за наш счёт - ТАК! пенсии ордло-********* выплачивать - ТАК! ВСЕ ЗАШИБИСЬ!
показать весь комментарий
21.01.2022 18:27 Ответить
Монастырский зачем избили ребят ,пойдешь по пути хама.
показать весь комментарий
21.01.2022 18:31 Ответить
Тобто, завтра прийде повідомлення про замінування військових частин та складів, і ми як будемо реагувати? Евакуація чи все ж почнемо боротись з ще однією гібридною "війною" ?
показать весь комментарий
21.01.2022 19:36 Ответить
ну так плуг Донецк

луганск Крым украинская территория, осуществляйте ОРМ, задерживайте минеров
показать весь комментарий
21.01.2022 21:09 Ответить
Так відповідайте тим- же
показать весь комментарий
21.01.2022 22:34 Ответить
"...большинство таких сообщений поступают из РФ или временно оккупированных территорий."

Тем более, зачем реагировать, если звонки из-за рубежа?

И дураку понятно, что заминировать одновременно все школы Киева, например, в принципе невозможно!
Так нет, выводят всех детей на улицу, звонят родителям...
показать весь комментарий
21.01.2022 22:49 Ответить
Это терор!!!
показать весь комментарий
21.01.2022 22:54 Ответить
Не зрозуміло,чим займається СБУ та МВС?
показать весь комментарий
22.01.2022 11:02 Ответить
Гоняются за Порошенком
показать весь комментарий
22.01.2022 21:19 Ответить
Не понимаю зачем вообще реагировать на такие сообщения! Если кто действительно хочет что-либо взорвать, то не сообщает об этом. А если и окажется правдой, то нужно находить виновных и не стесняться в выборе форм казни! В древнем Риме к примеру завили заживо в кипящкм масле (ужасная смерть, даже для тех кто ее не боится)!
показать весь комментарий
22.01.2022 11:50 Ответить
Америку відкрив. Це ж треба щоб на восьмому році війни почало доходити, що "мінування", це елементи гібрідної війни Московії проти України.
показать весь комментарий
22.01.2022 12:54 Ответить
Пропоную заблокувати трафік з Московії і окупованого Довбаса. А місцевих диверсантів виловити не проблема.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:24 Ответить
да ти непереживай,зараз шумок пройде,мусора з сбушниками проведуть слідство і окажеться що повідомлення надсилав "луцький террорист")))) і преміїї і мідалі зароблять))
показать весь комментарий
22.01.2022 18:05 Ответить
так до чого ця заява?до кого? народу побарабану,так як народ ментів нароботу с сбушниками найняв,от і працюйте...іди нафіг з роботи якщо не вмієш працювати! менти євстенеєв на кубіках за 280 тис євро розїзжають от і працюйте.Ну шо не міністр то клоун
...
показать весь комментарий
22.01.2022 18:01 Ответить
кокс хороший у него)
показать весь комментарий
22.01.2022 20:00 Ответить
"Більшість повідомлень надходять з РФ чи з непідконтрольних територій." -тільки якась дивна муйня , школи "мінують" , а охвіспріпіздєнта, свинарник русланчика, кабінку для шморгаля і всі решту важливі об'єкти як атомні електростанції ні.
Савпадєніє ?
Нівєрью!
А може то наше фсбу вже тероризмом займається, чи ще якийсь філіал глобалістів?
показать весь комментарий
23.01.2022 10:18 Ответить
вибачте, може це не коректно, але:
мінуються школи а мінерів нема,
не через те що годувати дітей нема чим, чи нема грошей
показать весь комментарий
23.01.2022 12:54 Ответить
Есть минёры. Пишут же - твои друзья-кормильцы из ОРДЛО

показать весь комментарий
23.01.2022 13:07 Ответить
кормильцы Украины развлекаются ...



показать весь комментарий
23.01.2022 13:06 Ответить
зовсім не вкурив твого висера...
показать весь комментарий
23.01.2022 13:15 Ответить
траффик с совком перекройте!
показать весь комментарий
23.01.2022 20:55 Ответить
Один хер мусора всі 3,14дараси
показать весь комментарий
23.01.2022 21:31 Ответить
вот жеж зрада, при Зе только минируют, а при папередниках звонками из рф и ордло только разминирывали.
показать весь комментарий
24.01.2022 05:42 Ответить
 
 