Монастырский о заминировании: большинство сообщений поступают из РФ или неподконтрольных территорий. ВИДЕО

Волна фейковых "заминирований" в Украине является частью гибридной агрессии Российской Федерации.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"За аналогичный период прошлого года было только два таких сообщения. А в этом году их уже 188. Все они – неправдивы", – сказал Монастырский.

Министр сравнил рост сообщений о заминировании с кибератаками и истерией в российских СМИ. И отметил, что большинство таких сообщений поступают из РФ или временно оккупированных территорий.

"Для чего это нужно? Посеять панику – да. Сорвать учебный или производственный процесс? Да. Истощать правоохранительные органы, которые вовлечены в проверки информации о заминировании? Да", - сказал он.

"Но уверяю: те, кто устраивают такие провокации, никогда не получат того, на что рассчитывают!" – подчеркнул министр.