Монастырский о заминировании: большинство сообщений поступают из РФ или неподконтрольных территорий. ВИДЕО
Волна фейковых "заминирований" в Украине является частью гибридной агрессии Российской Федерации.
Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"За аналогичный период прошлого года было только два таких сообщения. А в этом году их уже 188. Все они – неправдивы", – сказал Монастырский.
Министр сравнил рост сообщений о заминировании с кибератаками и истерией в российских СМИ. И отметил, что большинство таких сообщений поступают из РФ или временно оккупированных территорий.
"Для чего это нужно? Посеять панику – да. Сорвать учебный или производственный процесс? Да. Истощать правоохранительные органы, которые вовлечены в проверки информации о заминировании? Да", - сказал он.
"Но уверяю: те, кто устраивают такие провокации, никогда не получат того, на что рассчитывают!" – подчеркнул министр.
Там хватает инфраструктурных объектов, кратковременная остановка которых принесет убытки врагу.
Колись, я никому не скажу
Можешь не отвечать: вопрос был риторическим.
_Ежу понятно.
А расследование госпереворота, который был предотвращен с месяц назад?
Или это уже не актуально и надо ждать новых "сенсаций"?
луганск Крым украинская территория, осуществляйте ОРМ, задерживайте минеров
Тем более, зачем реагировать, если звонки из-за рубежа?
И дураку понятно, что заминировать одновременно все школы Киева, например, в принципе невозможно!
Так нет, выводят всех детей на улицу, звонят родителям...
...
Савпадєніє ?
Нівєрью!
А може то наше фсбу вже тероризмом займається, чи ще якийсь філіал глобалістів?
мінуються школи а мінерів нема,
не через те що годувати дітей нема чим, чи нема грошей