12 051 74

Город Харьков - это украинский город. Он будет мощно противостоять любой агрессии, – Терехов. ВИДЕО

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город будет жестко противостоять всем попыткам россиян захватить город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом он заявил, комментируя слова президента Зеленского о возможной оккупации города российскими войсками.

"Город Харьков - это украинский город. Сегодня город Харьков будет противостоять. И мощно противостоять любой агрессии. Мы все вместе, харьковчане, жители Украины, не позволим никому отдать город Харьков, захватить город Харьков. Любой захватчик, который только помышляет прийти на нашу землю, должен знать, что он получит мощнейший отпор от горожан, от наших международных партнеров, от всех жителей Украины", - подчеркнул Терехов.

У Харкові не буде ситуації Донецька чи Луганська – мер Ігор Терехов щодо ситуації в місті pic.twitter.com/rvCd55RFuc

— Радіо Свобода (@radiosvoboda) January 21, 2022

оккупация (10262) Харьков (7728) Терехов Игорь (258)
Топ комментарии
+34
Коли прийде москаль в Харків, то Харків буде розграбований, як Донецьк. І місцева еліта, точно цього не хоче. Навіть якщо ця еліта ватна.
21.01.2022 19:02
+26

21.01.2022 19:12
+26
21.01.2022 19:16
хватит уже пиариться на глупых и неосмотрительных высказываниях первых лиц страны... доллар и так колебается, ибо необходимо думать, прежде чем делать неосмотрительные высказывания
21.01.2022 19:02
Даже Терехов возмутился бредом 🦠🐛🐲 зеИУДЫ !
21.01.2022 19:27
Терехову нужно было что-то сказать в ответ на бездумный словесный понос зелоха.
23.01.2022 11:51
Коли прийде москаль в Харків, то Харків буде розграбований, як Донецьк. І місцева еліта, точно цього не хоче. Навіть якщо ця еліта ватна.
21.01.2022 19:02
Тому вона це місто просто здасть !
21.01.2022 19:08
Ну это как бы невозможно, так как там много всего завязано.
21.01.2022 19:10
Значить стануть вже не елітою. Бо москалі їх всіх змусять втекти, або просто постріляють і поставлять своїх. Але за місто полюбому буде великий бій, навіть якщо ця еліта буде на стороні москалів.
21.01.2022 19:11
русня никому и никогда не прощает дружбы с собой
21.01.2022 19:30
У 2014 році путлерівці разом зі своїми посіпаками теж так думали. Вони гадали, що захопивши мерію, їм відразу вдасться узяти місто під свій контроль, а "рускагаварящіє" Харкова їх підтримають. Тому не зважаючи на солідну кількість ватників що тоді, що зараз, на щастя місто не здали окупанту.
23.01.2022 11:56
Тоді вони без армії прийшли,це велика різниця.За місто якщо і буде,то кривава бійня.Така,якої ще не було в ******** історії України.
24.01.2022 00:16
Бред. Хохол он и в Красноярске хохол, а тем более в Харькове. Под угрозой грабежа и захвата сфер влияния дадут такой отпор, что бурятам небо с петушиную жопку покажется..
21.01.2022 19:18
Ні, не здаси. Алкаш тєрєхов розуміє, що кацапи експроприюють все його чесно награбоване. Тому він, як аваков та каломийський ситуативно прикинется патріотом.
21.01.2022 19:40
Ротенберг ты? Все будет не так.
21.01.2022 22:05
Так, Я! А шо такоє?! Дєнєх нє дам! Самому не вистачає!
22.01.2022 14:54
Ось і уявте, а що було б, якщо би був мером ватний Добкін. Він заявив би, що в Україні - громадянська війна, зовнішнє управління та росіяни нам не вороги.
21.01.2022 19:06
Терехов-затятий боєць! Його у мери прямо з російсько-українського фронту забрали. Він і зараз готовий будь-якої хвилини залишити цей пост і знову піти добровольцем! Еліта в Україні, як в Англії. Там у першій світовій війні загинуло 3/4 всіх лордів. І у другій світовій війні половина лордів
21.01.2022 19:06 Ответить
Боєць-не боєць, але як мінімум служив у армії і не тікав від комісара.)
21.01.2022 19:09
А тогда можно было сбежать?
Уверен, что если можно было бы, то терех сбежал аж в америку
21.01.2022 19:31
Нічого не розумію: це відповідь кацапам чи Зеленському?)
21.01.2022 19:07
Та що ви ? Це відповідь народу !
21.01.2022 19:09
так зеля ментально теж від кацапів далеко не пішов
21.01.2022 20:10
ну бубося ж сказал шо там "семейные связи" с кацапней, - типа раз так, значит имеют право окупировать.
21.01.2022 19:08

21.01.2022 19:12


ніхто не хоче потрапити на підвал після приходу російських окупантів, навіть харківський криміналітет.
21.01.2022 19:14
Навіть харківські ватникі розуміють що їх першими перед собою будуть гнати кацапи на позиції ВСУ. Тому краще кацапів жмурити ніж з ними панібратство заводити.
21.01.2022 20:30
21.01.2022 19:16
а ще був спецпідрозділ "Ягуар" з Вінниці.
21.01.2022 20:31
Пане Сич, а ви випадково не забули, що як би не було "Ягуара" з Вінниці,то був би ти жителем ХНР, чи %уй зна чого,а в кріслі мера сидів би якийсь покидьок ???
22.01.2022 19:50
я лише скопіював (тому не може відповісти за того пана)
22.01.2022 19:55
А ослик сказал: "Хер с ним, этим Харьковом".
21.01.2022 19:16
Виступав за повернення проспекту Петра Григоренка назви «проспект маршала Жукова» всупереч закону України та виступає проти демонтажу бюста Георгію Жукову в Харкові....ще той патріот....
21.01.2022 19:18
зараз не до максималiзму, потiм розберетесь. добре хоч так.
21.01.2022 19:20
Не верю!!! Харьков один из самых ватных городов в Украине. Хуже только Мелитополь, где ваты 95 процентов
21.01.2022 19:19
голословное заявление!
21.01.2022 20:44
В 14 році привезли танки на Малишева в ремонт після боїв. Ремонтували їх як мокре горить. Чернігівські танкісти, які прибули разом з танками і жили на заводі боялися в формі виходити в місто, отакий той Харків.
21.01.2022 23:11
твой комментарий - циничный ватный пздж!
почему на Малышева, а не бронетанковый завод?
Харьков прифронтовой город: снабжение, волонтерство, госпиталь, раненые, убитые, колоны техники в городе, по окружной круглосуточно, через ж/д вокзал постоянная ротация, кругом военные...
и высер, боялись выходить! иди нхй!
22.01.2022 00:27
Так, виглядає га провокацію.
23.01.2022 12:34
Зеленский, прекрати паниковать, скупать соль, керосин, спички и доллары. Курни чего-нибудь. И не нюхай, это не успокаивает.
21.01.2022 19:20
Никто Харьков не сдаст, как и любой другой город Украины. Без иллюзий. Пока живы , Украину кацам не отдадим. Слава Украине!
21.01.2022 19:22
21.01.2022 19:27
https://mil.in.ua/uk/news/lytva-i-latviya-nadadut-********-pzrk-stinger/ Офіційно: Литва і Латвія нададуть Україні ПЗРК Stinger


21.01.2022 19:31
Пуйло ще не спробував справжньої сили нації. Йому слово»українець» нічого не говорить. З нами всі Небесні сили і наша любов до Неньки. А москалями двигає тільки ненависть та нажива.
21.01.2022 19:32
"З нами всі Небесні сили і наша любов до Неньки" -
Ви маєте на увазі Вашу Естонію чи як?
22.01.2022 17:10
Кстати даже если учитывать по бубочкиным раскладам, что в Харькове много русских, то в области сплошь преобладает украинская национальность, а это очень много. Да и про русских - у меня на работе в Полтаве в кого ни плюнь, то Смирнов, то Иванов, то ещё какая кацапская фамилия, но что-то никто пуйла не хвалит и в гости его орков не ждут. Все готовятся защищать Неньку.
21.01.2022 19:35
Тільки спочатку Мамая ватнорилого десь прикопайте доки не вийшов з караваєм зустрічати орків!
21.01.2022 19:46
Та тварь способна переобуваться со скоростью пятьдесят лаптей в час…
21.01.2022 20:01
Сегодня случайно услышала на Радио свобода беседу какой-то ведущей с Малым ( бывшим послом в Америке), так тетка задвигала мысль,мол кацапы до Полтавы дойдут. Чалый, кажется, офигел и выдавил: под Полтавой и погибнут.
22.01.2022 00:29
послухайте Ви що справді обговорюєте цей чеговий хайп цього неадеквата? Білий порошок ще не те робе, вОНО не розуміє іноді що говоре. Україна понад усе!
21.01.2022 19:40
Застрял псих в истории и она ждет. Даешь "Лебединое озеро"? И будет МИР.
21.01.2022 19:42
Один зелёный идиот брякнул, а за ним наперегонки бросились комментаторы на себя тему тянуть
21.01.2022 19:44
Это про Крым?
21.01.2022 19:45
Хоч мер і ригалик але месідж зачьотний.
21.01.2022 19:44
Кози на Донбас арені переконують краще президента!Все буде Україна!
Харків-моя любов!
21.01.2022 19:58
потому что все отожмут у них и мером он не будет...
21.01.2022 19:59
Вот этим и отличается Терехов от Допы. Харьков научился выбирать из двух зол меньшее, а остальные зебилы?
21.01.2022 20:26
А чого мер-державний службовець порушує мовний закон?!
21.01.2022 21:29
Слушне зауваження.
Може він ще нормально не вивчив державну мову й не хоче виставляти себе посміховиськом.
23.01.2022 12:11
***
Недолуге сцикловате чмо щось бовкнуло про Харків. Футбольні фани "Металіста" вже зібрались на поетичний конкурс.
21.01.2022 21:32
І негайно повідомили Вам до Америки.
22.01.2022 17:13
Where the US are you from?
23.01.2022 12:48
Ести туда придет Россия, то будет писец бизнесу, всё разграбят, всё поломают...
21.01.2022 22:46
Главный девиз "руSSкого мира".
23.01.2022 12:12
Терехов норм, понимает ситуацию.
21.01.2022 22:47
Ні, ватний алкаш тєрєхов просто всираєцця, що заберуть в нього орки те, що накрав в харків*ян разом із гепою...
22.01.2022 15:09
І навіть Вам у Молдові це відомо?
22.01.2022 17:14
Where tha f are you from?
23.01.2022 12:50
Хто цьому мокшанцю- терехову може повірити? чого він носиться, як і путінський агент кернес з цією назвою вулиці? (Проспект Жукова)
23.01.2022 10:01
Все это конечно хорошо харьковчане, без сомнения вы Украина и только так! Но меня очень тревожит наличие огромного количества ваты и её посипак, а так же ваши игры с переименованием постсоветских названий улиц , наличие коммуняцких общественных организаций, настроение пенсионеров и совкодрочеров. Почему это пишу? а недавно был в Харькове в командировке больше недели и сам всё видел и слышал.
23.01.2022 12:56
Хорошо шо гепа сдох, а то би началось братский нарот и тп.
23.01.2022 20:06
сказал человек, который обещал переименовать улицу Григоренко в Жукова...
Чучело, ты понимаешь, что вслед за Жуковом приходит руССкий мирЪ?
23.01.2022 23:46
Тут любят рассказывать про ватного мера, про ватный город. А теперь вопрос. Кого лично представлял в кандидаты Сивый Гетьман в 2021 году на выборах Харькова?? Скорика *****!!! Скорика!!! Это ватное гумно похлеще Метверчука!!!!
24.01.2022 09:52
 
 