Город Харьков - это украинский город. Он будет мощно противостоять любой агрессии, – Терехов. ВИДЕО
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город будет жестко противостоять всем попыткам россиян захватить город.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом он заявил, комментируя слова президента Зеленского о возможной оккупации города российскими войсками.
"Город Харьков - это украинский город. Сегодня город Харьков будет противостоять. И мощно противостоять любой агрессии. Мы все вместе, харьковчане, жители Украины, не позволим никому отдать город Харьков, захватить город Харьков. Любой захватчик, который только помышляет прийти на нашу землю, должен знать, что он получит мощнейший отпор от горожан, от наших международных партнеров, от всех жителей Украины", - подчеркнул Терехов.
У Харкові не буде ситуації Донецька чи Луганська – мер Ігор Терехов щодо ситуації в місті pic.twitter.com/rvCd55RFuc— Радіо Свобода (@radiosvoboda) January 21, 2022
Уверен, что если можно было бы, то терех сбежал аж в америку
ніхто не хоче потрапити на підвал після приходу російських окупантів, навіть харківський криміналітет.
почему на Малышева, а не бронетанковый завод?
Харьков прифронтовой город: снабжение, волонтерство, госпиталь, раненые, убитые, колоны техники в городе, по окружной круглосуточно, через ж/д вокзал постоянная ротация, кругом военные...
и высер, боялись выходить! иди нхй!
Ви маєте на увазі Вашу Естонію чи як?
Харків-моя любов!
Може він ще нормально не вивчив державну мову й не хоче виставляти себе посміховиськом.
Недолуге сцикловате чмо щось бовкнуло про Харків. Футбольні фани "Металіста" вже зібрались на поетичний конкурс.
Чучело, ты понимаешь, что вслед за Жуковом приходит руССкий мирЪ?