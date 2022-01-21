Город Харьков - это украинский город. Он будет мощно противостоять любой агрессии, – Терехов. ВИДЕО

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город будет жестко противостоять всем попыткам россиян захватить город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом он заявил, комментируя слова президента Зеленского о возможной оккупации города российскими войсками.

"Город Харьков - это украинский город. Сегодня город Харьков будет противостоять. И мощно противостоять любой агрессии. Мы все вместе, харьковчане, жители Украины, не позволим никому отдать город Харьков, захватить город Харьков. Любой захватчик, который только помышляет прийти на нашу землю, должен знать, что он получит мощнейший отпор от горожан, от наших международных партнеров, от всех жителей Украины", - подчеркнул Терехов.