Киевский форум по безопасности проводит национальный круглый стол "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства. ВИДЕО

Киевский форум по безопасности инициирует круглый стол "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства" 22 января. С момента Революции Достоинства такой формат применяется впервые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

"2022 год начинается для Украины с больших внешних и внутренних вызовов. Страна нуждается в масштабном диалоге, который бы объединил патриотические политические силы и общественность, а также создал условия для серьезного разговора с властью, чтобы предотвратить опасности, а также роковые ошибки и просчеты" , – говорится в сообщении.

К участию приглашены лидеры парламентских фракций, внепарламентские силы, известные общественные деятели и ведущие эксперты.

Отмечается, что с момента Революции Достоинства такой формат применяется впервые.

Целью создания круглого стола является создание условий для масштабного внепартийного диалога по важнейшим проблемам страны.

Как подчеркивают организаторы, "смертельная угроза со стороны России, вновь нависшая над Украиной, требует нашей коллективной мобилизации. Мобилизация сил и взаимная поддержка также необходимы для противодействия в Украине наступлению на демократию, разрушению государственных институций, сворачиванию реформ, подъему "пятой колонны" Кремля и спровоцированному раздору среди людей".

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.