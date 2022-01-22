Киевский форум по безопасности проводит национальный круглый стол "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства. ВИДЕО
Киевский форум по безопасности инициирует круглый стол "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства" 22 января. С момента Революции Достоинства такой формат применяется впервые.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.
"2022 год начинается для Украины с больших внешних и внутренних вызовов. Страна нуждается в масштабном диалоге, который бы объединил патриотические политические силы и общественность, а также создал условия для серьезного разговора с властью, чтобы предотвратить опасности, а также роковые ошибки и просчеты" , – говорится в сообщении.
К участию приглашены лидеры парламентских фракций, внепарламентские силы, известные общественные деятели и ведущие эксперты.
Целью создания круглого стола является создание условий для масштабного внепартийного диалога по важнейшим проблемам страны.
Как подчеркивают организаторы, "смертельная угроза со стороны России, вновь нависшая над Украиной, требует нашей коллективной мобилизации. Мобилизация сил и взаимная поддержка также необходимы для противодействия в Украине наступлению на демократию, разрушению государственных институций, сворачиванию реформ, подъему "пятой колонны" Кремля и спровоцированному раздору среди людей".
Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.
Вчера порох сказал - приду. посмотрим
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo Зеленский: "Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"
https://www.youtube.com/watch?v=yqIikrM-WRs 2014 рік. Зеленський на прес-конференції в окупованій Горлівці: Дончане захватили танк? Молодцы!!!
там же треба щось сказати, ще й від себе..... , скоріше за все відмовиться, на користь сімї виключно.
може хоч відосика якого пришле бо в прямому ефірі без написаного тексту у нього і досі получається лишень якась тупувата галіматня.
воно й правильно, шо йому там робити між серйозними дядьками які говорять про мало зрозумілі і нудні речі, одні страшилки, ні, ні, точно ні, може Єрмилку пришле тому все одно треба перед кремлем відзвітуватись по даному питанню.
https://ksf.openukraine.org/mediafiles/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%2022%20%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F%202022%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%20%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%86%D0%90.pdf Відомості з сайту форуму :
Модератор Форуму: Данило ЛУБКІВСЬКИЙ, український громадський діяч, дипломат, заступник міністра закордонних справ України (2014 рік);
Члени форуму:
Арсеній ЯЦЕНЮК, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем'єр-міністр України у 2014-16 роках;
Олена КОНДРАТЮК, Заступниця Голови Верховної Ради України;
Петро ПОРОШЕНКО, П'ятий Президент України у 2014-19 роках, Лідер Політичної партії «Європейська Солідарність»;
Олександр ТУРЧИНОВ, в.о. Президента України та Голова Верховної Ради України у 2014 році, Секретар Ради національної безпеки та оборони України у 2014-19 роках;
Дмитро РАЗУМКОВ, Голова міжфракційного об'єднання «Розумна політика», Голова Верховної Ради України у 2019-21 роках;
Йосиф ЗІСЕЛЬС, Правозахисник, член Ініціативної групи «Першого грудня» і Стратегічної Ради Руху Опору Капітуляції;
Арсен АВАКОВ, Міністр внутрішніх справ України у 2014-21 роках;
Рефат ЧУБАРОВ, Голова Меджлісу кримськотатарського народу;
Володимир ВАСИЛЕНКО, Член Стратегічної Ради Руху Опору Капітуляції;
Кіра РУДИК, Голова Політичної партії «Голос»;
Олег ТЯГНИБОК, Голова Політичної партії ВО «Свобода»;
Олег ЛЯШКО, Лідер Радикальної партії;
Михайло БАСАРАБ, Співкоординатор Руху Опору Капітуляції;
Юрій ГУДИМЕНКО, Співзасновник Політичної партії «Демократична сокира»;
Олексій ГАРАНЬ, Науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва;
Павло КЛІМКІН, Співзасновник Центру національної стійкості та розвитку;
Андрій ЛЕВУС, Координатор Руху Опору Капітуляції;
Григорій НЕМИРЯ, Заступник голови Політичної партії «Батьківщина», Заступник голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах;
Володимир ОГРИЗКО, Член Стратегічної Ради Руху Опору Капітуляції, Міністр закордоних справ України у 2007-09 роках;
Лілія ГРИНЕВИЧ, Заступниця голови Політичної партії «Українська Стратегія Гройсмана»;
Володимир ЄРМОЛЕНКО, Член Ініціативної групи «Першого грудня»;
Михайло ЖЕРНАКОВ, Голова правління Фундації DEJURE;
Сергій КВІТ, Член Стратегічної Ради Руху Опору Капітуляції;
Віталій ПОРТНИКОВ, Журналіст;
Валерій ЧАЛИЙ, Голова правління Українського кризового медіа-центру;
Юрій ПРОКОФ'ЄВ, Генерал-майор, Перший заступник Голови Політичної партії «Сила і Честь»;
Руслан РЯБОШАПКА, Співзасновник Центру національної стійкості та розвитку;
Євген БИСТРИЦЬКИЙ, Голова громадської ініціативи «Виборча Рада UA»;
Андрій БІЛЕЦЬКИЙ, Лідер Політичної партії «Національний Корпус»;
Михайло ГОНЧАР, Член Стратегічної Ради Руху Опору Капітуляції;
Остап СЕМЕРАК, Міністр екології України у 2016-19 роках;
Олександр СУШКО, Виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження»;
Анатолій ТКАЧУК, Громадський діяч.
Дуже своєчасно і дуже символічно, що ми саме в День Соборності проводимо форум, круглий стіл із закликом і головним девізом «єдність».
Хто був у Фастові, може переконатися, що штабний вагон, де була підписана історична угода про об'єднання УНР і ЗУНР, і досі мертво стоїть на коліях. Але ідеї, які були там задекларовані, ці ідеї як ніколи актуальні для сьогоднішньої України.
Не важко об'єднуватись. І це не про українців - «де два українці, там три гетьмани».
Я пишаюсь тим, що в 2014-му році я як Верховний Головнокомандувач спільно з Урядом на чолі з Арсенієм Яценюком, спільно з парламентською коаліцією, де обєдналися різноманітні сили, 5 партій об'єдналися в конституційну більшість, дали відсіч російському агресору і де-факто зберегли державу.
І зараз треба просто повторити той вчинок. З іншого боку нам не можна повторювати помилки пращурів. Від Гетьмана Скоропадського до отамана Зеленого. Коли внутрішні чвари знищили державу.
«Всі як один чоловік станьте плечем до плеча на оборону рідного краю від ворогів наших» - слова Симона Петлюри на Софійській площі в січні 1919 року.
Як краще сказати, що зараз нам треба робити?
І я закликаю до єдності. До символічного акту, який нам треба підготувати і підписати вже зараз. Я дуже шкодую, що немає тут Зеленського і немає тут влади. Але ми не можемо залишатися заручниками, ми закликаємо владу взяти участь в процесі об'єднання.
Вчора я сказав в ефірі, що Зеленський точно не мій друг. І ця дріб'язковість, переслідування опозиції точно не дає аргументів для об'єднання. Але інтереси держави вищі. І сьогодні мій голос також за об'єднання.
Не буде влади - треба об'єднатися демократичним опозиційним силам. Не заради лідерства, не під партійними парасолями, а заради і навколо України. І цей символічний акт теж треба підписати вже і зараз.
За час війни ми відкрили прості істини. Перша істина. Той хто не годує свою армію - буде годувати іншу. Друга істина: хочеш миру - готуйся до війни. Третя істина: як не заглядай в очі і не плач, Москва сльозам не вірить. І об'єднання цих трьох істин - четверта. Це є «геть від Москви», разом - до ЄС та НАТО. Це має бути спільною платформою, яка нас всіх об'єднає.
@V_Omelyan
·
https://twitter.com/V_Omelyan/status/1484856838487220224 18 мин
Сенатор від демократів, який щойно повернувся з України, заявив CNN, що Зеленський виглядає більш зацікавленим атакувати Байдена у твіттері, аніж захищати власну країну. Ще один доказ роботи Зеленського на Москву. Коли Ви чули щось погане від Зе на адресу Путіна?
"При мне было гораздо лучше. Потому, что я самый компетентный. Необходимо объединяться. Но я самый компетентный."