Порошенко заявляет, что по указанию Зеленского следователи ему не разрешают поехать на заседание Совета Украина-НАТО. ВИДЕО
Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что власти заблокировали его участие в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО.
Об этом говорится в опубликованном пресс-службой политсилы видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
По словам пятого президента, это доказывает неадекватность власти, потому что международная деятельность лидера "Евросолидарности" нацелена на защиту Украины и страхует ее от провалов некомпетентного руководства государства.
"Есть приглашение от НАТО в штаб-квартиру Североатлантического альянса. Есть решение парламента Украины, что "Европейскую Солидарность" в Парламентской Ассамблее НАТО представляю именно я. Есть представление главы о составе украинской делегации в Межпарламентском Совете Украина-НАТО с моим участием. Есть в конце концов билет в Брюссель - и, что важно, билет обратно", - говорит Порошенко.
"Я подчеркиваю, что личное обязательство, которое на меня наложил суд, не запрещает загранкомандировки, нужно только разрешение следователей. Но лично Зеленский дал указание заблокировать мне выезд с Украины и сорвать все мои международные встречи, которые были запланированы на эту неделю. И этот запрет выглядит как убедительное доказательство политически мотивированных преследований оппозиции со стороны властей - во время войны", - отмечает лидер партии.
"Какую "вавку" в голове нужно иметь, чтобы в условиях общеевропейской военной тревоги препятствовать моей дипломатической деятельности? Ведь она нацелена на защиту Украины и страхует ее от провалов некомпетентного руководства", - констатирует Порошенко.
Он также отметил, что с начала года Зеленский еще ни разу не созвал СНБО, чтобы рассмотреть ситуацию на границе с Россией и Беларусью. "Зато уже несколько раз собирал совещания для давления на Апелляционный суд. Чтобы вместо личного обязательства запереть меня за решетку. Это его с Коломойским мечта", - отмечает Петр Порошенко.
"Как история, так и будущее велят сплачивать, а не раскалывать украинскую нацию. Совместно работать над укреплением международной коалиции и внутреннего антироссийского фронта. Всех нас, - незеленых, антизеленых и самих зеленых, - должны объединить синий и желтый цвета украинского флага и большая общая цель. Я надеюсь, так и будет", - резюмирует пятый президент.
Напомним, 20 декабря 2021 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в заграничных командировках и вернется в Украину 17 января.
6 января 2022 Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Прокуратура просила арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.
17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.
19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. 21 января 2022 года Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на меру пресечения Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Такого бруду і брехні давно не чув і не бачив , як сьогодні в цій темі 😠
Цілу армію беняботів сюди відправив подоляк 🙁
А потом ватный ублюдок ЗЕ спросит "Почему мы не в НАТО?"
Потім, просто в аеропорту реінкарнувати картинку лідера опозиції (навіть якщо це https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/19/7320942/ Кіра Рудик ). Далі, дрімаючи, витиснути з суду найприйнятливіший результат, сісти на коня і навіть поїхати відсвяткувати все це у ресторані під назвою https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/19/7321015/ "Царське село" ?
Я намагався уявити президента Зеленського у подібних обставинах і не виходить.
Михайло Ткач
Вот же выродок пучеглазый.
Чем интересно мотивируют зеленые ублюдки свое решение о невыезде Порошено? Он что куда то убегал?
Простот для зелебобика Приглашение Порошенко на встречу, еще одно подтверждение никчемности оманского осла.
Зеленое дерьмо, планомерно ведет нас в парашу.
Гура и Сологуб о документе, вогнавшем
украинцев в кабалу...