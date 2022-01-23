РУС
Порошенко заявляет, что по указанию Зеленского следователи ему не разрешают поехать на заседание Совета Украина-НАТО. ВИДЕО

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что власти заблокировали его участие в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО.

Об этом говорится в опубликованном пресс-службой политсилы видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

По словам пятого президента, это доказывает неадекватность власти, потому что международная деятельность лидера "Евросолидарности" нацелена на защиту Украины и страхует ее от провалов некомпетентного руководства государства.

"Есть приглашение от НАТО в штаб-квартиру Североатлантического альянса. Есть решение парламента Украины, что "Европейскую Солидарность" в Парламентской Ассамблее НАТО представляю именно я. Есть представление главы о составе украинской делегации в Межпарламентском Совете Украина-НАТО с моим участием. Есть в конце концов билет в Брюссель - и, что важно, билет обратно", - говорит Порошенко.

Читайте также: "Процесс против Порошенко носит политический характер. Думаю, справедливость победит", - российский оппозиционер Каспаров

"Я подчеркиваю, что личное обязательство, которое на меня наложил суд, не запрещает загранкомандировки, нужно только разрешение следователей. Но лично Зеленский дал указание заблокировать мне выезд с Украины и сорвать все мои международные встречи, которые были запланированы на эту неделю. И этот запрет выглядит как убедительное доказательство политически мотивированных преследований оппозиции со стороны властей - во время войны", - отмечает лидер партии.

"Какую "вавку" в голове нужно иметь, чтобы в условиях общеевропейской военной тревоги препятствовать моей дипломатической деятельности? Ведь она нацелена на защиту Украины и страхует ее от провалов некомпетентного руководства", - констатирует Порошенко.

Он также отметил, что с начала года Зеленский еще ни разу не созвал СНБО, чтобы рассмотреть ситуацию на границе с Россией и Беларусью. "Зато уже несколько раз собирал совещания для давления на Апелляционный суд. Чтобы вместо личного обязательства запереть меня за решетку. Это его с Коломойским мечта", - отмечает Петр Порошенко.

"Как история, так и будущее велят сплачивать, а не раскалывать украинскую нацию. Совместно работать над укреплением международной коалиции и внутреннего антироссийского фронта. Всех нас, - незеленых, антизеленых и самих зеленых, - должны объединить синий и желтый цвета украинского флага и большая общая цель. Я надеюсь, так и будет", - резюмирует пятый президент.

Читайте также: Офис генпрокурора внес апелляционную жалобу на меру пресечения Порошенко

Напомним, 20 декабря 2021 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в заграничных командировках и вернется в Украину 17 января.

6 января 2022 Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просила арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.

17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Читайте также: "Слуги народа" заявляют, что Киевсовет пробил дно из-за поддержки Порошенко

19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. 21 января 2022 года Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на меру пресечения Порошенко.

