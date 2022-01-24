В случае локдауна закрывать метрополитен в Киеве не будут, введут режим спецпропусков, - Поворозник. ВИДЕО

В случае нового локдауна в Киеве метро закрывать не планируют. Город при усилении ограничений введет спецпропуск на транспорт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире "Украина 24".

"Я абсолютно уверен, что мы не будем закрывать метрополитен наглухо, как это было в первый локдаун, мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово (по спецпропускам. - Ред.)", - заявил он.

В то же время, Поворозник выразил надежду, что введения ограничений на транспорт удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в Киеве. По словам чиновника, сейчас в столице прививки получили более 70% киевлян.

