В случае локдауна закрывать метрополитен в Киеве не будут, введут режим спецпропусков, - Поворозник. ВИДЕО

В случае нового локдауна в Киеве метро закрывать не планируют. Город при усилении ограничений введет спецпропуск на транспорт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире "Украина 24".

"Я абсолютно уверен, что мы не будем закрывать метрополитен наглухо, как это было в первый локдаун, мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово (по спецпропускам. - Ред.)", - заявил он.

В то же время, Поворозник выразил надежду, что введения ограничений на транспорт удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в Киеве. По словам чиновника, сейчас в столице прививки получили более 70% киевлян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Киеве могут ввести спецпропуска на общественный транспорт

+5
24.01.2022 10:11 Ответить
+5
"В случае локдауна закрывать метрополитен в Киеве не будут, введут режим спецпропусков, - Поворозник" Источник:

И в тероборону только по спецпропускам, не забудь, голубь.
И на призывные пункты.
И не забудь обращение так начать:
"Дорогие мои вакцинированные братья и сестры. К вам я сегодня обращаюсь, мои вакцинированные друзья" (почти по рябому Йосе Сталину)
24.01.2022 10:16 Ответить
+4
квартал 95 оттанцевал на праздники ,поляковы бабосов накосили , на лыжах покатались , водяры попили , теперь можно и поиздеваться над людьми , которые копейки зарабатывают . Даёшь Такси по 1000 грн. в день.
24.01.2022 10:18 Ответить
24.01.2022 10:11 Ответить
***** .лять...
24.01.2022 10:15 Ответить
"В случае локдауна закрывать метрополитен в Киеве не будут, введут режим спецпропусков, - Поворозник" Источник:

И в тероборону только по спецпропускам, не забудь, голубь.
И на призывные пункты.
И не забудь обращение так начать:
"Дорогие мои вакцинированные братья и сестры. К вам я сегодня обращаюсь, мои вакцинированные друзья" (почти по рябому Йосе Сталину)
24.01.2022 10:16 Ответить
Вам та у Австралії яка різниця ??
24.01.2022 11:05 Ответить
Сценарий на весь мир один написан, зайка.
24.01.2022 14:12 Ответить
Світовий заговір лисичок ?
24.01.2022 15:25 Ответить
Нет, Рене Ротшильда и Бил-дербергского Клуба, опирающихся на китайских коммуняк.

А теперь вот что: отвечать я тебе больше никогда не буду, так что не парься мне писать.
Мне в Австралии придурков про-китайских продажных хватает, чтобы я на придурков на censor свое время третила.
Бывай.
25.01.2022 02:25 Ответить
Щасти.

Для інших читачів - неадекватна відповідь пані Ольги на невинне питання доволі поширена серед прибічників "світової змови".

Вона могла просто написати про "... Рене Ротшильда и Бил-дербергского Клуба, опирающихся на китайских коммуняк."

Натомість вона впала до банальних особистих образ.

Можливо я і не правий, але якщо у них там у Австраліях більше достовірної інфи про китайських комуняк, могла б і поділитися з загалом. Спокійно і адекватно.
25.01.2022 10:16 Ответить
квартал 95 оттанцевал на праздники ,поляковы бабосов накосили , на лыжах покатались , водяры попили , теперь можно и поиздеваться над людьми , которые копейки зарабатывают . Даёшь Такси по 1000 грн. в день.
24.01.2022 10:18 Ответить
В Харькове такой фигнёй не страдали, и на спад всплеск пошел, как и по всей Украине.
24.01.2022 10:19 Ответить
за..ли вже ці нквдешні порядки
24.01.2022 10:37 Ответить
Цікаво - ці утирки знов нові перепустки придумають щоб торгувати і роздаватимуть їх після введення лоХдауну, щоб збільшити ажіотаж та ціну?
24.01.2022 10:38 Ответить
Цікаво, а для отримання спецперепустки потрібно буде довідка про вакцинацію?
У мене на роботі ще восени зібрали номери "транспортних карток" у тих, кому необхідна буде спецперепустка для проїзду на роботу.
Про впецинованість при цьому ніхто не питАВ
24.01.2022 10:41 Ответить
повинні були невакцинованих вже відсторонити від роботи.
24.01.2022 11:06 Ответить
Компанія, в якій я працюю, як ця сфера діяльності взагалі, не згадується в сумнозвісному списку організацій та сфер діяльності, працівники якої підлягають обов'язковій вакцинації
24.01.2022 11:24 Ответить
А ще я нагадаю, що майже кожна провладна мовляча голова і навіть сам наш президент на кожному розі, при кожному зручному випадку акцентують, що вакцинація у нас добровільна.
24.01.2022 14:20 Ответить
профілактика захворюваності. Питайте у інфекционістів.
24.01.2022 14:29 Ответить
А наша входить у перелік обов*язкової вакцінації. Але перепусток нам не дадуть - не критична сфера.
24.01.2022 14:33 Ответить
А чого б так? Спитали б у керманичів в чому причина таких обмеженнь, якщо вакцінація так добре запобігає захворюванню та розпосюдженню хвороби.
24.01.2022 15:12 Ответить
Від грипу кожного року вакцинуєтесь ??
24.01.2022 15:26 Ответить
В том то і справа що ні (якщо чесно жодного разу не вакцинувався бо сенсу не бачу), і ніхто мене обовʼязково не вимагає цього робити. По-друге є купа засобів яка полегшує захворювання і знижує симптоматику ГРВІ. Чого не спостерігається щодо ковіду. Тобто спостерігається, але тільки як окремі випадки з боку лікарів-десидентів, яких наша влада причислила до знахарів.
24.01.2022 15:39 Ответить
Угу ... Наша влада ... Чого б це у Європах протести проти вакцинації ? Мабуть там теж "світова змова" ...
24.01.2022 17:08 Ответить
А чим власне Європа відрізняється від нас? Чому власне Ви вважаєте, що там соціальна медицина дуже краща за нашу. У нас взагалі плутають приватні європейські кліники з соціальною європейською медициною. А щодо доступності ліків там взагалі швах. Умовно кажучи без рецепту Ви навіть бинта не отримаєте. Тобто без відвідування лікаря і отримання рецепту. Так що я б не дуже у приклад європи в цьому плані ставив.
24.01.2022 18:29 Ответить
https://covid.obozrevatel.com/ukr/v-avstralii-omikron-viklikav-rekordnij-splesk-zahvoryuvanosti-ta-nestachu-robochih-ruk-scho-vidbuvaetsya.htm?_ga=2.54393832.1538565092.1641318321-1791564211.1587563397&_gl=1*152l8q2*_ga*MTc5MTU2NDIxMS4xNTg3NTYzMzk3*_ga_JBX3X27G7H*MTY0MzAzODA4OC4xNDU3LjEuMTY0MzAzODEzNi4w
24.01.2022 17:32 Ответить
А це каже тільки про одне. Неефективність лікування. Або не бажання. Також це вказує на ефективнись вакцинації та власне вакцин. З 26 млн населення там повністю вакциновано 20 млн. Виходить що профілактика якось не дуже... І наперед зазначу, передбачаючи можливе заперечення, що якби не вакцінували, то картина була б гірша. Так це не працює. Можливо якби не вакцінували, то вже мали б колективний природній імунитет. Як власне зазвичай його отримуємо в під час епідемій на інші ГРВІ.
24.01.2022 18:36 Ответить
Можливо якби не вакцінували, то вже мали б колективний природній імунитет - з ніг на голову ...
Може завдяки вакцинації пришвидшується колектив. імунітет ??
24.01.2022 20:36 Ответить
А може завдяки вакцінації така кількість мутацій вірусу? Бо судячи з того посилання, що Ви навели, аж ніяк не витікає що збільшення кількості вакцінованих зменшує захворюванність. Ну і відповідно не пришвидшує набуття колективного імунітету щонайменще що до саме цього сімейства вірусів.
24.01.2022 22:49 Ответить
Ви інфекціоніст ?
25.01.2022 10:18 Ответить
Ні. Ащо, треба бути інфекціоністом, щоб зрозуміти банальні речі аналізуючи інформацію? Вам, наприклад, обовʼязково бути поваром, щоб зрозуміти смакує Вам страва чи ні? Вам обовʼязково бути лікарем, щоб зрозуміти, що призначені саме Вам ліки, які Ви приймаєте досить довгий час, не допомагають судячи з стану Вашого здоровʼя? Вам треба обовʼязково бути автомеханіком, щоб зрозуміти що машина не їде якщо вона стала і двигун неможна завести? Вам обовʼязково треба бути сантехніком, щоб побачити що кран на кухні тече? Так і тут. Неоовʼязково бути інфекціоністом, щоб судячи з ситуації бачити, що ані вакцини, ані протоколи лікування, існуючі на данний час, не допомогають вирішити проблему. Для цього достатьньо глянути на статистику захворюванності на третьому!!!! році пандемії.
25.01.2022 14:59 Ответить
Вакцинація коли почалася ? Перша доза ... Друга доза ...
Процент вакцинованих на даний час ?? 50% першою дозою ..?
А якщо вакцина не підійшла, імунітет не сформувався ?
А як щодо мутацій ?
Сантехник тут прикрутив, а там рвонуло ...
Лікар тут призначив, а там ускладнення ...
Автомеханик карбюратор налагодив, а по дорозі колесо відвалилося ...

І т.д. і т.п.

З чого Ви узяли, що цю проблєму за 2 роки можна вирішити ?

Вакцинація оспи тільки починалася у 1769 році ... А закінчилась коли ??
25.01.2022 15:19 Ответить
А потом сжечь?
24.01.2022 12:37 Ответить
вместе с семьями и имуществом ! но ,еще все упереди!
24.01.2022 14:03 Ответить
Угу ... З Соломенки трупаки будуть паравозиками вивозити.
Нічого особистого ...
24.01.2022 14:31 Ответить
не удивительно, деды они такие - могут даже без паровозов , на месте будут сжигать
24.01.2022 14:33 Ответить
Так колись і було.
24.01.2022 15:28 Ответить
Ну якщо хворобу не ліукувати, то доволі очікуваний результат. Особливо для літніх людей та послаблених хронічнми хворобами.
24.01.2022 15:10 Ответить
І .. ?? Хто проти ? Усі за !
Але тут пропонують профілактику тими засобами, які терміново змогли придумати.
24.01.2022 15:27 Ответить
Наприклад якими? Вакцинами? Це не ліки. Це профілактичний засыб. Та й те тільки в тому випадку якщо це дійсно вакцини. А вакцина перш за все запобігає захворюванності в разі зараження вірусом. Запобігає захворюванності тим самим зменшуючи розповсюдження, а не зменшує ризик померти від хвороби. У іншому разі це все що завгодно, але не вакцина. І що значить терміново? На скільки памʼятаю вже третій рік пандемії триває. До того ж перманентної, бо складається враження що за розкладом. Тобто наприклад на свята стихає, після свят знову починається. А наші керманичі зазделегіть навіть терміни сплеску пандемії оприлюднюють.
24.01.2022 15:35 Ответить
А вакцина перш за все запобігає захворюванності в разі зараження вірусом - точно знаєте ??
Не перед, нє ??
24.01.2022 17:13 Ответить
Ну відносно доковідних вакцин саме так і було. Візьміть вакцини від кору, чи того ж правця.
24.01.2022 18:40 Ответить
А навіщо невакцинованих відстороняти від роботи? В чому сенс? Бажано попунктово в порівнянні з вакцинованими. Наприклад ось невакциновані заражаються на ковід - вакциновані ні. Ну звісно якщо це саме так.
24.01.2022 14:18 Ответить
профілактика захворюваності. Питайте у інфекционістів.
24.01.2022 14:29 Ответить
Я задав прості конкретні питання. Ви розвели руками у небі. Я так розумію чіткої відповіді Ви навіть собі сформулювати не можете, проте надаєте безапеліційни твердження.
24.01.2022 15:08 Ответить
По пунктах відповідаю - профілактика ... упередження ... вакцинація ...

Вакцина́ція (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. vaccination) або ще́пленняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-2 [2] - введення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD антигенного матеріалу з метою породити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0) імунітет до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F інфекційної хвороби , який запобігає зараженню або ослаблює його негативні наслідки. Як антигенний матеріал використовують:

живі, але ослаблені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BC штами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8 мікроорганізмів або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81 вірусів ;
убиті (інактивовані) мікроби;
очищений матеріал, наприклад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8 білки мікроорганізмів;
синтетичні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8 вакцини .

вакцинацією (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. vacca - корова).
24.01.2022 15:32 Ответить
Задам Ваше ж запитання - від грипу регулярно вакцінуєтесь?
24.01.2022 15:40 Ответить
От ! Як тільки ковід зачахне і перетвориться у сезонну хворобу - одразу перестануть вакцинуватися. Алілуя !
А хто береже своє здоров*я буде щороку від ковіду вакцінуватися.
24.01.2022 17:11 Ответить
Хто береже своє здоровʼя зазвичай не штрикає в себе експерементальний препарат.
24.01.2022 18:39 Ответить
Эта тот Паправозник которого взяли с поличным на взятке 60 тыш долярив!
24.01.2022 10:50 Ответить
Підкинули ... Шо такоє ...
24.01.2022 11:07 Ответить
Жук Навозник.
24.01.2022 11:19 Ответить
А между строк читается. "Чем сильнее будет проседать рейтинг Зеленского и слуг олигархов, тем больше будет карантинных ограничений".
24.01.2022 17:28 Ответить
В пору писать статью как метрополитен будет работать бомбоубежищем, в случае ракетного удара, сколько может разместить людей и техническую готовность это сделать.
24.01.2022 19:37 Ответить
 
 