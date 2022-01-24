Стефанчук предлагает ВР поддержать постановление об обращении по поводу неприемлемости военного шантажа Украины со стороны РФ. ВИДЕО

Спикер Руслан Стефанчук предлагает безотлагательно зарегистрировать и проголосовать проект постановления об обращении ВР в ООН, Европарламент, правительства и парламенты иностранных государств, международные организации о неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны России.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на согласительном совете в понедельник.

Спикер рассказал, что такой проект постановления подготовлен и подписан руководством ВР и попросил лидеров фракций немедленно подписать его, чтобы завтра внести в зал.

По его словам, продолжаются попытки психологического давления на Украину. Стефанчук напомнил, что в России предлагают признать "ЛНР" и "ДНР".

"У меня есть рецепт для наших соседей: предлагаю сосредоточиться на собственных (их) проблемах, а не фантазировать о мифе о собирании земель", - отметил спикер.