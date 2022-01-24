Стефанчук предлагает ВР поддержать постановление об обращении по поводу неприемлемости военного шантажа Украины со стороны РФ. ВИДЕО
Спикер Руслан Стефанчук предлагает безотлагательно зарегистрировать и проголосовать проект постановления об обращении ВР в ООН, Европарламент, правительства и парламенты иностранных государств, международные организации о неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны России.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на согласительном совете в понедельник.
Спикер рассказал, что такой проект постановления подготовлен и подписан руководством ВР и попросил лидеров фракций немедленно подписать его, чтобы завтра внести в зал.
По его словам, продолжаются попытки психологического давления на Украину. Стефанчук напомнил, что в России предлагают признать "ЛНР" и "ДНР".
"У меня есть рецепт для наших соседей: предлагаю сосредоточиться на собственных (их) проблемах, а не фантазировать о мифе о собирании земель", - отметил спикер.
Одно он не учел - "ради такой фигни" слуги урода не станут прерывать отпуска на курортах...
ОП ЗАМЕНИЛ ЕГО ДЕПУТАТОМ "ОПЗЖ"
Пятый глава Украины напомнил, что не только получил приглашение в штаб-квартиру Альянса, но и решением Верховной Рады должен был представлять "ЕС" в Парламентской Ассамблее НАТО.
Кроме этого, глава делегации уже включил экс-президента в состав группы, куплены билеты в Брюссель и обратно.
Более того, решение суда не препятствует поездкам Порошенко за границу при соблюдении определенных формальностей.
"Лично Зеленский дал указание заблокировать выезд из Украины", - возмутился Петр Порошенко.
а остальная 1\3 немного хитрее
Вроде тут некий мелкий гундосый поц пару дней тому именно к этому призывал, не?
ППо України здатне збивати російські крилаті ракети "Калібр"?
Останні мають дальність польоту до 2000 км і знаходяться, зокрема, в окупованому Криму.
Самі розумієте, в їх зоні ураження практично вся територія України...