Лукашенко заявил о намерениях развернуть на границе с Украиной целый контингент белорусской армии. ВИДЕО

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, намерен стянуть на границу с Украиной целый контингент белорусской армии.

Об этом он заявил во время встречи с председателем Госпогранкомитета Беларуси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия давно объявили о планах провести совместные учения. Он добавил, что это регулярные мероприятия для армий обеих стран: в 2021 году прошло учение "Запад", в этом году маневры пройдут, в том числе, на южных границах Беларуси.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Если что, то Беларусь и Россия "ломанут так, что мало не покажется", - Лукашенко призвал Запад "не связываться" с Союзным государством. ВИДЕО

"Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии. Об этом и в Лунинце говорили. И это не связано ни с какой оккупацией. Мы просто хотим защитить нашу южную границу (...) Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать туда войска. Не понимаю, зачем", - сказал Лукашенко.

Топ комментарии
+47
та немає в узурпатора ніякої армії
завершити московську анексію РБ - вже суто формальна справа
24.01.2022 13:30 Ответить
+44
Все просто ,Україна вирішила напасти на Білорусь . Нада защіщацца любой ценой ... Який же придурок цей агрофюрер ...
24.01.2022 13:31 Ответить
+34

Хто нападає на цього недоумка? Від кого воно буде оборонятись?
24.01.2022 13:34 Ответить
вот же тараканий дебил на поводке у Путина.
24.01.2022 17:45 Ответить
таркан паронаидный, ты просто полдучил денег от Путина и несёшь чушь, и между делом выпполняешь его военный приказ. Государство несуверенное, беларусь терпила, соска Кремля за пару лимонов баксов.
24.01.2022 17:49 Ответить
Бойся Бульбофюрер, мы к тебе Вовочку на велосипеде отправим и завоюем твоё сердце
24.01.2022 17:58 Ответить
Я думаю, што Зяленскі павінен заявіць, што калі хоць адна куля прыляціць з боку Беларусі, то Украіна мае права аб'явіць вайну Лукашызму. Пры тым, што пратэсты паказалі, што 97% беларусаў хутчэй гатовыя падняць брою супраць дэспатычнай Лукашэнкаўскай улады, чым супраць украінцаў. І Украіна будзе гатовая прапанаваць ім гэту зброю.
24.01.2022 18:08 Ответить
Ваши пратести вже привели до плачевних наслідків, і поставили білорусів на межу війни з українцями, поляками і литовцями. Росія вже має, що хотіла.
24.01.2022 21:36 Ответить
Ні ну видно ж що довбойоб .
24.01.2022 19:04 Ответить
Ну, а як же там тіхановская, і досі мотається по всьому Заходу та агітує про найстрашніші санкції проти Білорусі?
24.01.2022 21:27 Ответить
****** картопляна, колгоспник їбучий
24.01.2022 21:39 Ответить
Он делает и говорит то, что ему скажут политтехнологи. Ради пиара. А сколько было на цензоре экспертов. Бабарико агент кремля, Тихановский агент кремля. Тот сольёт Путину, этот. А у России не было кандидатов кроме Лукашенко. Он диктатор, а при дрейфе на запад пришлось бы делиться властью. Что для Луки совершенно неприемлимо.

- Лукашенко нужна власть и только власть. Если он видит угрозу своей власти со стороны своих граждан, он репрессирует своих граждан, если он видит угрозу для своей власти со стороны Кремля, он будет обороняться от Кремля, уйдет в землянки, начнет войну с братским русским народом - все, что угодно, но только не уступить, - комментирует на https://udf.name/index.php?do=go&url=aHR0cHM6Ly9lY2hvLm1zay5ydS9wcm9ncmFtcy9zbHVoYWllY2hvLzI5MjM3NDQtZWNoby8%3D «Эхе Москвы» российский политолог и ученый Дмитрий Орешкин текущие отношения между Кремлем и властями Беларуси. - Лукашенко надо показать, что он контролирует ситуацию, что он никого не боится, что он главный царь страны, на этой территории, для этих 9 миллионов человек. И он это показывает.

Это человек такой, который вцепился всеми восемью конечностями в страну под названием Беларусь и ни за что ее никому не намерен отдавать - ни в западном направлении, ни в восточном, ни вверх, ни вниз, - заключил российский политолог.
24.01.2022 22:01 Ответить
в каком состоянии у нас сев. граница?? о какой армии он говорит??
24.01.2022 22:31 Ответить
і цей контингент буде так компактно розміщено на кордоні для влучного пострілу рос ракетою ,яку москва звісно назве натівською..
24.01.2022 23:51 Ответить
Тот кто выстрелит с территории Беларуси, думаю должен 300 раз подумать головой.Подумать о том что прилетит в ответ и в каком количестве.Белорусы не делайте роковых ошибок, роковая в отношениях и в том что прилетит в ответ.Разберитесь уже сами с кем вы, достали ныть вечно и ждать помощи.Соберитесь тряпки и наконец заставте страну работать на ваше благо...харэ ныть
25.01.2022 02:28 Ответить
Читаешь комменты и диву даёшься... Отдельный привет "возвращателям" Бреста и Мозыря))

Если что, из-за мозаичной психопатии таракан верит в то, что сам придумывает. Всю свою взрослую жизнь. Диагноз поставлен ещё в 89 году.
25.01.2022 04:23 Ответить
Вы нашли один комментарий, и выдаете за общее мнение.Ему мы покажем где его место.
Территория Беларуси , и как вы с вашим тараканом будете жить это только ваше личное дело, даже если он всю территорию Беларуси утопит в крови.Главное не давайте его втянуть вас в войну, ато мы тут не причем не проканает.Максимум ответка из Украины прилетит, да такая что мало не покажеться.Но чтоб украинец посягнул на территорию чужую, такому украинцу быстро проведем лекцию хороших манер.Нах оно нам надо.
То что от вас не дождешся поддержки как от казалось самого близкого народа , и так ясно. Позорники, еще и на стороне оккупанта оказались. Фу
25.01.2022 07:59 Ответить
Если бы только один...

К сожалению, многие ваши сограждане - и, судя по написанному, вы в их числе - не научились (и даже не пробовали) различать белорусов и лукашистов, оскорбляя всех подряд огулом. В том числе тех, кто воюет/воевал за Украину.
ха, я ещё помню, что писали здесь весной 2014, когда тараканище подбросил топливо для украинских танков. Как им тогда здесь восхищались. вот уж точно - ФУ.
25.01.2022 21:50 Ответить
И то что у меня сейчас от вас горит, это только потому что я херову тучу уверености положил в веру к братскому народу, который с кацапами теперь собирает позорников на границе воевать с Украиной, и кацапов с караваями встречает.Идите вы на ваши белоруские новости и не возвращайтесь, видеть ваше встающее солнце над болотом нет сил
25.01.2022 08:08 Ответить
И вот вновь вы подтверждаете изложенное выше. Когда *************** десантников, буквально только что вернувшихся с Донбасса, по осени 2014 в Беларуси встречали караваями - вас это не беспокоило, не? Вы тогда не понимали, кто такой таракан?

А тут вдруг насмотрелись на экзальтированных, дарящих цветы и ходящих с шариками, и вдруг "всё поняли".
25.01.2022 21:52 Ответить
Я тогда разделял таракана вашего и народ, но после вашего не так как в Украине победим Лукашенка шариками, то теперь вы так "победили" что стали на 146% вассалом раши.И вот на этом фоне больше ничего не нужно разделять.Вы для меня чужды, ничего знать слышать не хочу.Держите свою территорию на замке, это последнее что от вас хотелось бы, хотя раша вас спрашивать не станет.Готовте караваи идите оккупантам, удачи
"Достало это поймите и простите, мы ничерта из себя не представляем"
26.01.2022 04:42 Ответить
А сейчас почему не разделяете, после событий августа, продолжающихся до сих пор? Что изменилось, кроме того, что часть хатаскрайников и даже белватанов перестали быть теми, кем они были?
И опять - вы экстраполируете упоротость на всех. Были тысячи вышедших на войну, но без организованности и подготовки много не навоюешь. О них вы ни слова, как-будто и не было. Так то цветочки и у вас дарили.
У вас, к слову, всё решила пара сотен человек 18-20 февраля. Но за их спинами, почему-то, ни разу не краснея прячутся сотни тысяч, которых в те жуткие дни и близко там не было. Не находите это как минимум нечестным по отношению к своим же?

Да не слышьте, мне вообще наплевать, если уж быть откровенным. Взять и оскорбить в том числе и тех белорусов, кто воюет/воевал за Украину - это надо быть номинантом на премию Дарвина.
26.01.2022 06:01 Ответить
Вы как цыган солцем крутите.
Это с вашей территории беженцев на Польшу кидают из Сирии, а кацапы готовят интервенцию в Украину с вашими на пару.То что от Беларуси воюют единицы на нашей стороне я не спорю , как и другие национальности.А то что все ваше государство воюет против нас, вас вижу не смущает. У вас слишком большое о себе мнение, как о народе который забыл о своей субьектности.И как бы не Вам судить , как было у нас, ведь мы в конце концов отстояли свое место под солнцем не в первой в истории, что про вас сказать нельзя, как с БНР так и сейчас.
И таракашик это был ваш выбор, это был выбор белоруского народа.
Вы забыли откуда вы родом....Карош...я не удивлюсь если вы не беларус а какойто расейский троль , а я тут распинаюсь)
26.01.2022 06:29 Ответить
Есть что сказать по делу? Или тебе белорусы-добровольцы тоже поперёк горла стали?
Сам то где был 18-20 февраля 2014?

Это не моё государство. это даже не Беларусь, а Белоруссия. Так что харэ экстраполировать лукашизм на всех белорусов.
Нет, не выбор ВСЕХ.
26.01.2022 06:45 Ответить
Ну если это не ваше государство и это Белоруссия, ну что тут можно сказать...
Даже сейчас вас подталкиваешь к тому что надо чтото менять,а вам гдебы поспорить лишбы отсидеться в норе.
Я в 2014 ходил на майдан , на грушевского, в канун убийств был на институтской и под вр.
И работа у меня тоже на победу в этой войне, так что не вам мне тыкать.
показать весь комментарий
26.01.2022 06:51 Ответить
По-моему я совершенно ясно дал понять: в стране нет выборов, власть захвачена (и уже давно) бандой, людей пачками закатывают в асфальт. Что в этом непонятного?

Вы меня не знаете, но на полном серьёзе пишете об "отсидеться в норе". Что к чему?

Вот и не тыкайте, раз 18-20 вас там не было. Так то и я был на Майдане, через 3 дня после убийста Миши Жизневского.
26.01.2022 06:55 Ответить
Странно, был на майдане не был, сейчас это вам дает какието преимущества в жизни?Ну были вы, был я много кто был и что? Бред на голову не налазит.Вам свои проблемы пора решать. Жизневский это общая часть истории, он удостоен награды государственной, он занял место в истории украинской.
26.01.2022 07:04 Ответить
Ответ на ваше "ходил на Майдан". Вот и я ездил, даже не живя в Украине, но это не делает меня участником Революции. Потому что её вершила горстка людей. Потому что одно дело придти и постоять, и совсем другое - идти под пули.
Мне не надо ничего объяснять, я всё сразу понял, 8 лет назад. Что меня действительно удивляет, так это как у многих из вас принято всех и под одну гребёнку. Думающий грамотный человек такое не станет ни говорить, ни писать.
26.01.2022 07:09 Ответить
Вашу упоротость, белорусов, подтверждает одно.Тот кто у вас у руля.Вы его выбрали,он у вас и сидит.Неважно каким боком он у руля, не подходил бы он вам его бы небыло.
По экстраполяции это к вам вопрос, вы считаете что экстрополировать можно судя по нескольким коментариям, я бы смотрел в плоскости государства.Какое сейчас вы заняли место в мире, из моральных убеждений. Еще раз, ненадо говорить о личностях, мы все представляем свое государство и народ, и так или иначе несем ответственность за действия государства.Поэтому Белорусь это Ваш головняк, и ваш выбор.Не нужно нас втягивать в вашу внутрянку.Оно нам не упало от слова совсем.
Если вы белорус, то берите наконец ответственность и дух в руки чтоб отвечать за действия вашего государства.
26.01.2022 06:38 Ответить
Дада, Всего хорошего и вам)
26.01.2022 06:57 Ответить
Ещё раз, для одарённых: я не отвечаю и никогда не отвечал за действия таракана.
Также как и лично вы, судя по тому что строчите, не имеете никакого отношения к Революции Достоинства. Потому что от тех, кто был 18-20 февраля, я ни разу не слышал и не читал вот такой лухты. Люди с ясным разумом всё прекрасно понимают: не могут ВСЕ отвечать за меньшинство и наоборот.

До тех пор, пока с территории лукашистской Беларуси нет вторжения на территорию Украины, ваши слова не имеют смысла. Вот как и если будет - тогда у вас появится моральное право писать в таком стиле.

И да, ещё одна заметка на полях: разница между нами в том, что белорусы ехали в Украину воевать ЗА Украину бескорыстно, по зову сердца.
В вашем случае - и это я заприметил уже после наших событий, до этого не замечал - тянет чисто прагматизом и шкурничеством.

Всего хорошего!
26.01.2022 06:53 Ответить
Будь там как будет.
Хотелось бы пожелать , вам как народу.Харэ себя жалеть, не время обниматься и плакать,соберитесь тряпки(по хорошему).Бо мы(и вы и мы)кто быстрее я не знаю,темболее мы сейчас по разные стороны барикад.Просрем все.Просто пора разозлиться вам,пора показать дух.Стонов было достаточно. Вы стонами своими погубите и себя и нас.
Надеюсь это вам ясно, ответа не требует.
Вера в белорусов наверное у украинца умирает последней.Чтож судьба такая
26.01.2022 07:13 Ответить
Поймите, люди разные, а народы - тем более. 10% дрались, ничем не хуже чем те, кто дрался на Майдане. Посмотрите хотя бы видео из Пинска 9 августа, если не верите на слово. Да, большинство предпочло ходить с шарикам, дарить цветы и получать люлей, но НЕ ВСЕ такие! Наш главный бой ещё впереди, вот увидите.

*да, обувь снимали не столько из-за параноидальной законопослушности, но потому что менталитет такой, европейский. это действительно так.
26.01.2022 07:24 Ответить
за 8 лет на цензоре, я написал 5 комментариев всего)Но вы явно открыли во мне талант)
26.01.2022 07:16 Ответить
Брест, даже если он числился за украинскими землями но теперь признан белорусской территорией, нужно перекрыть только для того, чтобы задушить горловину связи Московии с Европой
25.01.2022 22:37 Ответить
да пусть развёртывает
особенно в Полесском радиационно-экологическом заповеднике
25.01.2022 22:29 Ответить
+

Как бывавший в тех краях: там есть места, где за пару суток можно гарантировано получить смертельную дозу.
Есть у меня предположение, что вато-военство готовит бросок напрямую через Припять.
Для этого тянут понтонёров и рхбз-шников. Вторых - для дегазации техники.
26.01.2022 00:31 Ответить
И АТАКОВАТЬ БАЗАРЫ УКРАИНЫ !?)
26.01.2022 01:36 Ответить
У ЛУКАШЕНКО ТЕПЕРЬ ПРОЗВИЩЕ ЛУКА ХЙЛА ФЛАНЕЛЬ )))
26.01.2022 01:38 Ответить
26.01.2022 01:41 Ответить
ЕГО ВРЕМЯ ПРИШЛО !)
26.01.2022 01:39 Ответить
НО ХЙЛО ВЗЯЛО ЛУКУ КАК ДАТЧИК СВОЕЙ СМЕРТИ !)
26.01.2022 01:42 Ответить
СТАВЬТЕ КОГО ПЕРВОГО !?)
26.01.2022 01:43 Ответить
