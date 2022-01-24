Лукашенко заявил о намерениях развернуть на границе с Украиной целый контингент белорусской армии. ВИДЕО

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, намерен стянуть на границу с Украиной целый контингент белорусской армии.

Об этом он заявил во время встречи с председателем Госпогранкомитета Беларуси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия давно объявили о планах провести совместные учения. Он добавил, что это регулярные мероприятия для армий обеих стран: в 2021 году прошло учение "Запад", в этом году маневры пройдут, в том числе, на южных границах Беларуси.

"Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии. Об этом и в Лунинце говорили. И это не связано ни с какой оккупацией. Мы просто хотим защитить нашу южную границу (...) Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать туда войска. Не понимаю, зачем", - сказал Лукашенко.