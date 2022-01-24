Лукашенко заявил о намерениях развернуть на границе с Украиной целый контингент белорусской армии. ВИДЕО
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, намерен стянуть на границу с Украиной целый контингент белорусской армии.
Об этом он заявил во время встречи с председателем Госпогранкомитета Беларуси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия давно объявили о планах провести совместные учения. Он добавил, что это регулярные мероприятия для армий обеих стран: в 2021 году прошло учение "Запад", в этом году маневры пройдут, в том числе, на южных границах Беларуси.
"Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии. Об этом и в Лунинце говорили. И это не связано ни с какой оккупацией. Мы просто хотим защитить нашу южную границу (...) Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать туда войска. Не понимаю, зачем", - сказал Лукашенко.
- Лукашенко нужна власть и только власть. Если он видит угрозу своей власти со стороны своих граждан, он репрессирует своих граждан, если он видит угрозу для своей власти со стороны Кремля, он будет обороняться от Кремля, уйдет в землянки, начнет войну с братским русским народом - все, что угодно, но только не уступить, - комментирует на https://udf.name/index.php?do=go&url=aHR0cHM6Ly9lY2hvLm1zay5ydS9wcm9ncmFtcy9zbHVoYWllY2hvLzI5MjM3NDQtZWNoby8%3D «Эхе Москвы» российский политолог и ученый Дмитрий Орешкин текущие отношения между Кремлем и властями Беларуси. - Лукашенко надо показать, что он контролирует ситуацию, что он никого не боится, что он главный царь страны, на этой территории, для этих 9 миллионов человек. И он это показывает.
Это человек такой, который вцепился всеми восемью конечностями в страну под названием Беларусь и ни за что ее никому не намерен отдавать - ни в западном направлении, ни в восточном, ни вверх, ни вниз, - заключил российский политолог.
Если что, из-за мозаичной психопатии таракан верит в то, что сам придумывает. Всю свою взрослую жизнь. Диагноз поставлен ещё в 89 году.
Территория Беларуси , и как вы с вашим тараканом будете жить это только ваше личное дело, даже если он всю территорию Беларуси утопит в крови.Главное не давайте его втянуть вас в войну, ато мы тут не причем не проканает.Максимум ответка из Украины прилетит, да такая что мало не покажеться.Но чтоб украинец посягнул на территорию чужую, такому украинцу быстро проведем лекцию хороших манер.Нах оно нам надо.
То что от вас не дождешся поддержки как от казалось самого близкого народа , и так ясно. Позорники, еще и на стороне оккупанта оказались. Фу
К сожалению, многие ваши сограждане - и, судя по написанному, вы в их числе - не научились (и даже не пробовали) различать белорусов и лукашистов, оскорбляя всех подряд огулом. В том числе тех, кто воюет/воевал за Украину.
ха, я ещё помню, что писали здесь весной 2014, когда тараканище подбросил топливо для украинских танков. Как им тогда здесь восхищались. вот уж точно - ФУ.
А тут вдруг насмотрелись на экзальтированных, дарящих цветы и ходящих с шариками, и вдруг "всё поняли".
"Достало это поймите и простите, мы ничерта из себя не представляем"
И опять - вы экстраполируете упоротость на всех. Были тысячи вышедших на войну, но без организованности и подготовки много не навоюешь. О них вы ни слова, как-будто и не было. Так то цветочки и у вас дарили.
У вас, к слову, всё решила пара сотен человек 18-20 февраля. Но за их спинами, почему-то, ни разу не краснея прячутся сотни тысяч, которых в те жуткие дни и близко там не было. Не находите это как минимум нечестным по отношению к своим же?
Да не слышьте, мне вообще наплевать, если уж быть откровенным. Взять и оскорбить в том числе и тех белорусов, кто воюет/воевал за Украину - это надо быть номинантом на премию Дарвина.
Это с вашей территории беженцев на Польшу кидают из Сирии, а кацапы готовят интервенцию в Украину с вашими на пару.То что от Беларуси воюют единицы на нашей стороне я не спорю , как и другие национальности.А то что все ваше государство воюет против нас, вас вижу не смущает. У вас слишком большое о себе мнение, как о народе который забыл о своей субьектности.И как бы не Вам судить , как было у нас, ведь мы в конце концов отстояли свое место под солнцем не в первой в истории, что про вас сказать нельзя, как с БНР так и сейчас.
И таракашик это был ваш выбор, это был выбор белоруского народа.
Вы забыли откуда вы родом....Карош...я не удивлюсь если вы не беларус а какойто расейский троль , а я тут распинаюсь)
Сам то где был 18-20 февраля 2014?
Это не моё государство. это даже не Беларусь, а Белоруссия. Так что харэ экстраполировать лукашизм на всех белорусов.
Нет, не выбор ВСЕХ.
Даже сейчас вас подталкиваешь к тому что надо чтото менять,а вам гдебы поспорить лишбы отсидеться в норе.
Я в 2014 ходил на майдан , на грушевского, в канун убийств был на институтской и под вр.
И работа у меня тоже на победу в этой войне, так что не вам мне тыкать.
Вы меня не знаете, но на полном серьёзе пишете об "отсидеться в норе". Что к чему?
Вот и не тыкайте, раз 18-20 вас там не было. Так то и я был на Майдане, через 3 дня после убийста Миши Жизневского.
Мне не надо ничего объяснять, я всё сразу понял, 8 лет назад. Что меня действительно удивляет, так это как у многих из вас принято всех и под одну гребёнку. Думающий грамотный человек такое не станет ни говорить, ни писать.
По экстраполяции это к вам вопрос, вы считаете что экстрополировать можно судя по нескольким коментариям, я бы смотрел в плоскости государства.Какое сейчас вы заняли место в мире, из моральных убеждений. Еще раз, ненадо говорить о личностях, мы все представляем свое государство и народ, и так или иначе несем ответственность за действия государства.Поэтому Белорусь это Ваш головняк, и ваш выбор.Не нужно нас втягивать в вашу внутрянку.Оно нам не упало от слова совсем.
Если вы белорус, то берите наконец ответственность и дух в руки чтоб отвечать за действия вашего государства.
Также как и лично вы, судя по тому что строчите, не имеете никакого отношения к Революции Достоинства. Потому что от тех, кто был 18-20 февраля, я ни разу не слышал и не читал вот такой лухты. Люди с ясным разумом всё прекрасно понимают: не могут ВСЕ отвечать за меньшинство и наоборот.
До тех пор, пока с территории лукашистской Беларуси нет вторжения на территорию Украины, ваши слова не имеют смысла. Вот как и если будет - тогда у вас появится моральное право писать в таком стиле.
И да, ещё одна заметка на полях: разница между нами в том, что белорусы ехали в Украину воевать ЗА Украину бескорыстно, по зову сердца.
В вашем случае - и это я заприметил уже после наших событий, до этого не замечал - тянет чисто прагматизом и шкурничеством.
Всего хорошего!
Хотелось бы пожелать , вам как народу.Харэ себя жалеть, не время обниматься и плакать,соберитесь тряпки(по хорошему).Бо мы(и вы и мы)кто быстрее я не знаю,темболее мы сейчас по разные стороны барикад.Просрем все.Просто пора разозлиться вам,пора показать дух.Стонов было достаточно. Вы стонами своими погубите и себя и нас.
Надеюсь это вам ясно, ответа не требует.
Вера в белорусов наверное у украинца умирает последней.Чтож судьба такая
*да, обувь снимали не столько из-за параноидальной законопослушности, но потому что менталитет такой, европейский. это действительно так.
особенно в Полесском радиационно-экологическом заповеднике
Как бывавший в тех краях: там есть места, где за пару суток можно гарантировано получить смертельную дозу.
Есть у меня предположение, что вато-военство готовит бросок напрямую через Припять.
Для этого тянут понтонёров и рхбз-шников. Вторых - для дегазации техники.