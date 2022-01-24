Не вижу разницы между добровольцами и бойцами ВСУ - люди делают общее дело", - боец ВСУ Настя Подобайло. ВИДЕО

Она из Харькова, три года находилась в добровольческом подразделении на фронте, уже год, как на контракте в ВСУ. Вся юность этой девушки проходит на войне.

Откровенный и интересный разговор с Настей для рубрики " Окопная война" на Цензор.НЕТ.

Она уехала на войну, как волонтер, впоследствии три года была парамедиком в 1-й отдельной штурмовой роте ДУК "Правый сектор"! На данный момент Настя - боец ​​Вооруженных сил Украины.

На войне девушкам непросто, но она выдержала все и доказала всем, что защищать свою страну – это не сугубо мужская профессия, а долг всех граждан Украины. Она сумела убедить в этом даже родителей. Теперь они просто гордятся своей защитницей.

Кстати, о жизненном пути Анастасии, Цензор.НЕТ уже писал. Очень насыщенное и интересное интервью, как и сама героиня. Теперь благодаря нашей рубрике, вы можете посмотреть видеоинтервью, записанное в зоне боевых действий. Поэтому будьте с нами, чтобы не упустить самое интересное.