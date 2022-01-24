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Проект "Без цензуры": как Запад поставил на место Путина и Россию. ВИДЕО

Россия и дальше держит напряжение вокруг Украины, однако международная ситуация становится все более неприятной для Кремля.

Как Запад ставит на место Путина и Россию – раскладывает по полочкам Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.

Между тем, США готовят варианты ответа в случае вторжения России в Украину. Среди них – переброска войск в соседние с Украиной страны.

Командующий операцией объединенных сил Александр Павлюк заявил в интервью The Sunday Times, что Россия может напасть на Украину 20 февраля. В этот день в Китае заканчиваются зимние Олимпийские игры и завершаются российско-белорусские учения на границе Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Все будет ОК. Почему Россия не сможет захватить ни Харьков, ни Украину. ВИДЕО

россия (96001) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+8
https://ibigdan.livejournal.com/27889021.html Так і запишемо: нормального життя в рашці немає

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24.01.2022 17:46
+8
Яке страшило стало - на кацапку смахивает... Карл, слышишь, а слабо повалийше к шлеперу сгонять в Ростов. ведь такие неразлей вода были... Тупая курица сама выбрала себе будущее... ща скулит на судьбу... ЖЕСТЬ.
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24.01.2022 17:54
+5
"Глаз узкий -- значит русский"
(с) народное
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24.01.2022 17:50
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Правила форума Совет форумчан
Ну как как? Взял и эвакуировал посольства
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24.01.2022 17:34 Ответить
Чим там поляки нам допоможуть в озброєннях? Сьогодні вирішувалося це питання.
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24.01.2022 17:50 Ответить
щойно підлетів британець RRR1557 з Варшави, на Бориспіль заходить
https://www.flightradar24.com/RRR1557/2a98403c

а поряд кружляє американський дрон-розвідник
FORTE12
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24.01.2022 18:11 Ответить
Видео выступления Порошенко сегодня на заседании.....есть, что послушать..

https://twitter.com/i/status/1485566703601922050

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24.01.2022 17:36 Ответить
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24.01.2022 17:40 Ответить
чергова серія релекс - "Все хорошо прекрасная маркиза и хороши у нас дела"

трохи напружує тільки відсутність поставок Стінгеров та евакуація посольств
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24.01.2022 17:39 Ответить
Сьогодні в Естонію прилетіли три Геркулеси США. Післязавтра має ще один прилетіти.Потім Прибалти нам передадуть куплену за власні кровні гроші зброю.
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24.01.2022 17:54 Ответить
якщо я побачу Стінгери, то цілий день буду веселим, тому що це відкриє дорогу іншим ППО. Але поки що не бачу
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24.01.2022 18:00 Ответить
Ты чьих будешь?
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24.01.2022 18:06 Ответить
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24.01.2022 17:42 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27889272.html Дарвин не пройдёт!


Мы живём в период, когда по новостям сложно определить - в Средневековье мы или в 1937 году.

Ученик написал донос на учительницу биологии, которая сказала, что Бога нет. Мальчик считает, что «она наговорила на статью 148 УК РФ» (оскорбление чувств верующих»), поскольку о религии в школе лучше не разговаривать. К делу подключились представители РПЦ, которые считают, что рассказ на уроке биологии о происхождении человека - это пропаганда атеизма, а, согласно закону «Об образовании», пропаганде в школе не место.

Местные власти намерены провести воспитательную беседу не только с самой провинившейся учительницей биологии, но и с другими учителями. В общем, если вы абитуриент и выбираете, куда вам поступать - точно не идите в учителя, особенно истории и биологии. Есть версия, что в ближайшие лет 15 на обычном уроке легко будет схлопотать «двушечку».
https://www.facebook.com/localsclubproject/photos/a.340185416875850/1015014306059621/ Источник
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24.01.2022 17:46 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27889021.html Так і запишемо: нормального життя в рашці немає

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24.01.2022 17:46 Ответить
хтось очі накосо перетягнув - під майбутню публіку підробляється?
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24.01.2022 17:49 Ответить
"Глаз узкий -- значит русский"
(с) народное
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24.01.2022 17:50 Ответить
Яке страшило стало - на кацапку смахивает... Карл, слышишь, а слабо повалийше к шлеперу сгонять в Ростов. ведь такие неразлей вода были... Тупая курица сама выбрала себе будущее... ща скулит на судьбу... ЖЕСТЬ.
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24.01.2022 17:54 Ответить
Что это за буряты
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24.01.2022 17:59 Ответить
є ще куди прагнути

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24.01.2022 18:25 Ответить
А, ЧТО ЭТО ЗА ДВЕ МРАЗИ НА ФОТО?
Просто Тая из парашного сарая?
И муж Таи живущей в парашном сарае?
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24.01.2022 18:41 Ответить
Яке ж воно потворне...
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24.01.2022 20:33 Ответить
я так розумію евакуація посольств це називається поставили на місце... ***** злякався не на жарт
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24.01.2022 17:55 Ответить
Да, его как бы провоцируют на атаку, чтобы ввести санкции. Чтоб не зря.
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24.01.2022 18:02 Ответить
Если Украина выживет, то будет процветать, как Израиль, в условиях давления со всех сторон, а ЛНР-ДНР, как Сектор Газа)
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24.01.2022 18:01 Ответить
Зеленский не взял это в 95-й квартал? Чего он такой возбужденный?
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24.01.2022 18:05 Ответить
ВВС России и Сирии впервые провели совместное патрулирование, в том числе, границы Израиля



Как сообщает агентство https://ria.ru/20220124/patrulirovanie-1769192227.html РИА Новости , российские и сирийские ВВС впервые провели совместное патрулирование воздушного пространства Сирии. Россияне были представлены самолетами Су-34, Су-35 и А-50, а сирийцы - МиГ-23 и МиГ-29.

Россияне отрабатывали удары по наземным целям, а сирийцы - прикрытие этих действий с воздуха и обеспечение контроля над воздушным пространством. Были проведены учебные пуски ракет по воздушным и наземным целям.

Авиационная группа пролетела вдоль границ Израиля и Иордании, а затем через долину Евфрата направилась к северным районам Сирии. Сообщается, что подобные патрулирования должны стать регулярными.





Патрулирование привлекло внимание и в Израиле. https://www.ynet.co.il/news/article/rjiko12tf Ynet особо отметил тот факт, что Россия задействовала новейшие самолеты из своего арсенала и самолет дальнего локационного обнаружения. Сайт подчеркивает, что именно российское вмешательство изменило ситуацию в Сирии в пользу режима Асада.
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24.01.2022 18:10 Ответить
Израильские едреные ракеты кроют всю Европу. Кацапы долетаются. Кста, их около 700 - кацапам мало не покажется зы... 700 было в 2011 г, ща больше.
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24.01.2022 18:19 Ответить
Ви Ізраїль не бачили, тому таку маячню несете, він за лічені години проїжджається за кілька годин, від одного кордону до протилежного. Бо він в середньому по площі, як одна область України. Грузія в три рази більше за Ізраїль. Це абсурд на такій території натикати стільки ракет, у них в сотню раз менше ворожих країн в світі, а воювати з великими по розмірах ядерними державами у них в планах немає. У них було приблизно сто ракет, і десь так залишилось, і це в рази більш ніж треба, тільки оновлювати носії, заряди, обслуговувати, та охороняти від диверсій. В СРСР була менша концентрація на квадратний кілометр, а у нього ворогом був весь майже весь світ.
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24.01.2022 18:50 Ответить
"Проєкт "Без цензури": Як Захід поставив на місце Путіна і Росію."

_Правдивый ответ - никак не поставил.
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24.01.2022 18:14 Ответить
ГДЕ В ДАРКНЕТЕ НЕ ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА ЗА ГОЛОВУ ПУТИНА !?)
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26.01.2022 01:34 Ответить
 
 