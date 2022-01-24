Проект "Без цензуры": как Запад поставил на место Путина и Россию. ВИДЕО

Россия и дальше держит напряжение вокруг Украины, однако международная ситуация становится все более неприятной для Кремля.

Как Запад ставит на место Путина и Россию – раскладывает по полочкам Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.

Между тем, США готовят варианты ответа в случае вторжения России в Украину. Среди них – переброска войск в соседние с Украиной страны.

Командующий операцией объединенных сил Александр Павлюк заявил в интервью The Sunday Times, что Россия может напасть на Украину 20 февраля. В этот день в Китае заканчиваются зимние Олимпийские игры и завершаются российско-белорусские учения на границе Украины.

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