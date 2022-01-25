Россия не создала ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке наступления на Украину, – Резников. ВИДЕО
В настоящее время Вооруженные силы РФ не создали ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке наступления на Украину.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на телеканалі ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сегодняшний день фактаж, который мы наблюдаем по данным нашей разведки, фактаж, который наблюдают разведки наших стран-партнеров, примерно похож на ту же ситуацию, которая была весной прошлого года, перед Пасхой. Поэтому сегодня, по состоянию на данный момент не создано ни одной ударной группировки Вооруженными силами РФ, что свидетельствовало бы о том, что завтра они пойдут в наступление", - сказал Резников.
Он подчеркнул, что "рискованные сценарии есть, они возможны с точки зрения вероятности в будущем". "Но по состоянию на сегодняшний день такой демонстрации, такой угрозы не существует", - подчеркнул Резников.
В то же время министр обороны отметил, что "не оценивает высоко" сценарий возможного наступления РФ на Украину 20 февраля, о чем заявил командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк.
"Наши Вооруженные силы, наше командование, Генеральный штаб должны проработать все сценарии худшего варианта, чтобы знать, как они будут действовать в случае наступления такой ситуации", - пояснил глава минобороны.
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звідки ця ..уйня ?
протилежне доведене в Ічкерії.
русскіє "в совєршенствє овладєлі хіба що"ісскуством подлой войни"...ЦЕ так..
https://www.youtube.com/watch?v=PoQXvPsBBn8 №уйлоутин: Наши войска станут ПОЗАДИ женщин и детей.
и сказал он правильно: российские войска ещё не покинули полевые районы сосредоточения и не выстроились в походные колонны
а вот когда начнётся движуха, типа "учения в Белоруссии" - тогда нужен глаз да глаз
собственно, кремль и не думает пока нападать основными силами: его цель запугать Запад и выбить из него стратегические уступки, опять же расколоть единство НАТО
Украина для путлера - цель №2 - если Запад уломать не удастся, нужно будет выходить из ситуации с максимальной помпой, под грохот канонады
но парадоксальным ( ) образом Западу именно это и нужно - заставить кремль стать агрессором в глазах всего мира, наложить на РФ невиданные санкции и ещё дальше продвинуться на пути развала этой сатанинской империи - но тут спешка только вредна, действовать нужно последовательно, чтобы не перейти тонкую грань, отделяющую мир от ядерного конфликта и запустить ВНУТРЕННИЕ процессы развала РФ
именно эта логика диктует поведение сторон: США и Британия усиленно лепят из РФ монстра и ждут, когда агрессор "сорвётся"(даже провоцируют на это), кремль ( уже начинающий понимать, что попал в геополитическую западню) лихорадочно прокачивает варианты выхода из ситуации, а зелебобики мечутся, как говно в проруби - их позиция №6
резюме: если масштабной войне за Украину ( и вообще в Европе) суждено быть, она начнётся после крупного провокационного инцидента, причём это не обязательно будет инициатива московитов
достаточно инцидента между кораблями РФ и НАТО, и англосаксы напомнят пыньке историю - когда после потери Севастополя его кумир царь Николай І отравился, а Россия на полвека потеряла право иметь флот на Чёрном море
бо інакше би не ліпив з 73 відсотків україців ворогів..
ПЕРЕД МОЖЛИВОЮ ВЕЛИКОЮ ВІЙНОЮ.
Втім,І БЕЗ ДЕБІЛІВ ОБІЙДЕМОСЬ.
краще з розумним загубити,ніж з дурним знайти.
Проте залишається небезпека ракетно-повітряного удару. І скоріше всього, може плануватися саме він. Але і в цьому випадку Х*уйло не досягне мети, яку він собі може поставити: ослабити Україну. Бо на допомогу прийдуть всі демократичні країни, все швидко буде відбудовано, а Рашка остаточно стане територією прокажених, яких ненавидітиме весь світ.
Х*уйло загнав себе в пастку. Як вірно сказав Байден - Х*уйло замахнувся і має щось робити, проте що б він вчинив чи не вчиняв - він програЄ і ззовні Рашки, і всередині.
Дуже можливо, що Рашка "визнає незалежність лднр". І повісить їх собі на шию черговим каменем. Адже очевидно, що міжнародне загострення затівалося Кремлем "не від хорошого життя" - різкий ривок вперед України, частково спровоковане цим повстання в Білорусії, потім нестабільність, яка викликала соціальний вибух в Казахстані - хто наступний?
Вірно. Рашка! Проте
якщоколи спалахне там - то загасити буде неможливо, жодними репресіями. Тому Кремль і піднімає шухер, де тільки можна. Принаймні, під час шухерів їм вдається підвищити ціни на енергоносії. Проте навіть підвищених доходів Рашка не отримує, бо змушена блокувати сама себе, власний експорт цих же енергоносіїв!
Тобто, гадячи іншим - вона втричі гадить собі. Як це було завжди. І продовжує падати вниз.
т.е. введут ввойска туда? а мы озаботимся?? или выразим неодобрение??
А у випадку дій Президента США - поставки озброєнь завдяки їм є обгрунтованими і не викличуть спротиву і довгих обговорень. Так і відбувається. А Президент України попереджує паніку, і правильно робить. Бо інакше країна буде паралізована.
Так що все робиться саме так, як повинно робитися, і результат є. Х*уйлопітеків є чим зустріти. Наприклад, протитанкових ракет є в рази більше, ніж в Рашці танків.
Є вже і засоби протиповітряної оборони... І їх все більше.
тогда катарский газ спокойно пойдёт в Европу, а пынька умоется соплями
Там постоянно конфликты Анкары и Афин.
Ливия и Турция - одна сторона, все остальные другая.
Проблема лишь в определении границ из-за найденных ресурсов в Средиземноморье.
Мол у них нет достаточно сил, чтобы начать наступление на Дебальцево.
А что получилось в итоге? Из Дебальцево бежали ночью как мыши, побросав технику и секретное американское обородование...
Зеля говорит, что РФ не нападёт.
путен говорит, что РФ не нападёт.
Лавров говорит, что РФ не нападёт.
Я че-то запутался уже. Может наши западные "партнёры" нам врут, говорят, что РФ нападёт?
А ещё вы забыли про Лукашенка и Жириновского. Они говорят, что нападут.
Но часть попала. Как правило в объекты инфраструктуры. Хлебзаводы, больницы, водоснабжение...
ПервоИсточник
Зловещие страхи перед Третьей https://www.thesun.co.uk/topic/world-war-3/ мировой войной резко возросли, когда Великобритания и США приказали дипломатическому персоналу покинуть Киев на фоне опасений по поводу ужасающей эскалации сверхдержавы.
Вчера вечером https://www.thesun.co.uk/who/boris-johnson/ премьер-министр провел лихорадочную телефонную беседу с руководителями США, Франции, Германии, Польши и НАТО, чтобы обсудить ухудшающуюся ситуацию, но подчеркнул, что война еще не неизбежна.
В сегодняшней газете Sun министр обороны Джеймс Хиппи предупреждает, что в Украине уже есть фигуры, связанные с российскими военными.
Но он говорит, что Великобритания полностью поддерживает Украину так же, как она поддерживала Польшу во https://www.thesun.co.uk/topic/world-war-2/ Второй мировой войне , и говорит, что премьер-министр послал им «больше, чем просто теплые слова».
Борис исключил отправку британских боевых частей, но окажет поддержку https://www.thesun.co.uk/where/ukraine/ Украине оружием и поддержит ряд сокрушительных экономических санкций Запада против России.
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо (с)
затем путь пыньки лежит на восток, в Пекин, на открытие Зимней олимпиады ( 04-20.02)
и вот тут ВНИМАНИЕ!
10 февраля начнётся "учение" в Белоруссии, президенты "союзного государства" должны присутствовать на его начале, как минимум
во время войны с Грузией 080808 пынька тоже прятался на ДВ
будучи по природе трусом и подлецом, он и сейчас может отдать приказ на антиукраинскую провокацию начиная с 4 февраля, заодно обвинив украинцев в нарушении древнего обычая не воевать во время Олимпиад
но то такэ
СибЛаг, будувати кацапо-потоки на Китай, будувати в азiопських еп...нях мiста кацапо-ордi, на
якi пересмикує свою цюцюрку ординець Шойгу ? ))
https://aif-s3.aif.ru/images/014/025/9a8de8dd8220217c5563814930b922be.jpg
https://www.rbc.ua/static/ckef/img/2_3995.jpg
Чи це я в тому телемості в Ссср секса нєт?