РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7495 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
29 225 174

Россия не создала ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке наступления на Украину, – Резников. ВИДЕО

В настоящее время Вооруженные силы РФ не создали ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке наступления на Украину.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на телеканалі ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день фактаж, который мы наблюдаем по данным нашей разведки, фактаж, который наблюдают разведки наших стран-партнеров, примерно похож на ту же ситуацию, которая была весной прошлого года, перед Пасхой. Поэтому сегодня, по состоянию на данный момент не создано ни одной ударной группировки Вооруженными силами РФ, что свидетельствовало бы о том, что завтра они пойдут в наступление", - сказал Резников.

Он подчеркнул, что "рискованные сценарии есть, они возможны с точки зрения вероятности в будущем". "Но по состоянию на сегодняшний день такой демонстрации, такой угрозы не существует", - подчеркнул Резников.

В то же время министр обороны отметил, что "не оценивает высоко" сценарий возможного наступления РФ на Украину 20 февраля, о чем заявил командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк.

"Наши Вооруженные силы, наше командование, Генеральный штаб должны проработать все сценарии худшего варианта, чтобы знать, как они будут действовать в случае наступления такой ситуации", - пояснил глава минобороны.

Автор: 

армия РФ (19562) Резников Алексей (1170) Павлюк Александр (191)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
Это, смотря с какой стороны смотреть.

Если со стороны Коломойского, то все очень логично.
На Коломойского уголовные дела заведены в СШ и ВБ, а не в РФ. Стало быть угроза Коломойскому и ЗЕ-режиму исходит со стороны США и ВБ, а не от РФ.

Для ЗЕ и его комарильи США и ВБ - враги. Именно они могут обрушить эту сраную ЗЕленую пирамидку.
показать весь комментарий
25.01.2022 01:30
+29
Что-то знакомое.... ах да !.. когда разведка докладывала сралину,что немцы готовят вторжение, тот до последнего кудахтал,что у них акт дружбы подписан. А потом было " Киев бомбили, нам обьявили..." Вот какбы и в этот раз так не случилось :/
показать весь комментарий
25.01.2022 00:34
+27

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3740229.html "руSSкие витязи" отгребли звиздюлей)

Bild пишет, что в одном из ресторанов Берлина https://focus.ua/world/504184-nachali-so-spora-v-restorane-berlina-podralis-diplomaty-iz-rossii-i-polshi-foto?fbclid=IwAR2YonbhL9AlvO7l617FsWd1bJy9FPg8TlMvAZIaGphcc50MoXYAkI3ntjQ произошла драка с участием 2 дипломатов из Польши и 6 из России.
Якобы, сильно пострадали 4 российских дипломата.
Вот и расклад сил...)
показать весь комментарий
25.01.2022 00:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ударные...не ударные. Блеать,что юрист может об этом знать?
показать весь комментарий
25.01.2022 08:16 Ответить
зедебильные стратеги ,считают себя умнее разведок США и Британии.Жаль ,что от этого пострадают граждане Украины,хотя за свой выбор платят все!!
показать весь комментарий
25.01.2022 08:17 Ответить
Господі, за що ти задяки 73% дав таких дибілів у владу під час війни?
показать весь комментарий
25.01.2022 08:23 Ответить
Вони не дебіли, вони просто зрадники!
показать весь комментарий
25.01.2022 15:31 Ответить
Кто помнит советский фильм Гу-га! (1989) то наверное увидел как штрафбат приучал противника. Они каждое утро в 400 из окопов кричали гу-га!, а когда немцы привыкли и перестали реагировать, пошли в атаку. Русские в совершенстве овладели искусством войны, поэтому расслабление смерти подобно. Пока мы не будем жить как Израиль к примеру то независимость в опасности.
показать весь комментарий
25.01.2022 08:25 Ответить
Русские в совершенстве овладели искусством войны

звідки ця ..уйня ?

протилежне доведене в Ічкерії.

русскіє "в совєршенствє овладєлі хіба що"ісскуством подлой войни"...ЦЕ так..
https://www.youtube.com/watch?v=PoQXvPsBBn8 №уйлоутин: Наши войска станут ПОЗАДИ женщин и детей.

показать весь комментарий
25.01.2022 10:05 Ответить
ЕКЛМН на кордоні 100 тис.ворожих "орків", а у нас все спокійно.Не треба самозаспокоюватись, а треба активно готуватись до можливої війни усіма методами і засобами.Треба завжди говорити правду.Народ зрозуміє правильно.
показать весь комментарий
25.01.2022 08:26 Ответить
Так готовимся. Или ты хочешь, чтоб тебе весь расклад по ВСУ дали?
показать весь комментарий
25.01.2022 14:15 Ответить
РАБссия перебросила в Белорусь большу группу войск под прикрытием типа учения...
показать весь комментарий
25.01.2022 08:27 Ответить
Тем временем в Черное море вошли корабли НАТО для проведения учений...
показать весь комментарий
25.01.2022 08:28 Ответить
напрасно вы на Резникова наехали, он пока ещё ничем себя не дискредитировал
и сказал он правильно: российские войска ещё не покинули полевые районы сосредоточения и не выстроились в походные колонны
а вот когда начнётся движуха, типа "учения в Белоруссии" - тогда нужен глаз да глаз
собственно, кремль и не думает пока нападать основными силами: его цель запугать Запад и выбить из него стратегические уступки, опять же расколоть единство НАТО
Украина для путлера - цель №2 - если Запад уломать не удастся, нужно будет выходить из ситуации с максимальной помпой, под грохот канонады
но парадоксальным ( ) образом Западу именно это и нужно - заставить кремль стать агрессором в глазах всего мира, наложить на РФ невиданные санкции и ещё дальше продвинуться на пути развала этой сатанинской империи - но тут спешка только вредна, действовать нужно последовательно, чтобы не перейти тонкую грань, отделяющую мир от ядерного конфликта и запустить ВНУТРЕННИЕ процессы развала РФ
именно эта логика диктует поведение сторон: США и Британия усиленно лепят из РФ монстра и ждут, когда агрессор "сорвётся"(даже провоцируют на это), кремль ( уже начинающий понимать, что попал в геополитическую западню) лихорадочно прокачивает варианты выхода из ситуации, а зелебобики мечутся, как говно в проруби - их позиция №6

резюме: если масштабной войне за Украину ( и вообще в Европе) суждено быть, она начнётся после крупного провокационного инцидента, причём это не обязательно будет инициатива московитов
достаточно инцидента между кораблями РФ и НАТО, и англосаксы напомнят пыньке историю - когда после потери Севастополя его кумир царь Николай І отравился, а Россия на полвека потеряла право иметь флот на Чёрном море

показать весь комментарий
25.01.2022 08:29 Ответить
глаз да глаз говорите...что у нас на севере границей???
показать весь комментарий
25.01.2022 22:36 Ответить
Та їм похрін, 73% зебілів будуть з квітами зустрічать танки лаптєстана
показать весь комментарий
25.01.2022 08:31 Ответить
Чайка,ти дебіл ?

бо інакше би не ліпив з 73 відсотків україців ворогів..

ПЕРЕД МОЖЛИВОЮ ВЕЛИКОЮ ВІЙНОЮ.

Втім,І БЕЗ ДЕБІЛІВ ОБІЙДЕМОСЬ.

краще з розумним загубити,ніж з дурним знайти.
показать весь комментарий
25.01.2022 10:08 Ответить
Дурне і не лікуєшся.
показать весь комментарий
25.01.2022 12:51 Ответить
Правильно він говорить. Відкритого наступу по суходолу не буде. Х*уйло завжди нападав виключно там, де йому не могли дати відсіч. В Україні вистачає сил і засобів, щоб відправити в матушку-расєю десятки тисяч обгорілих ваньок та рамзанів. Якщо їх зможуть позбирати на землі України.
Проте залишається небезпека ракетно-повітряного удару. І скоріше всього, може плануватися саме він. Але і в цьому випадку Х*уйло не досягне мети, яку він собі може поставити: ослабити Україну. Бо на допомогу прийдуть всі демократичні країни, все швидко буде відбудовано, а Рашка остаточно стане територією прокажених, яких ненавидітиме весь світ.
Х*уйло загнав себе в пастку. Як вірно сказав Байден - Х*уйло замахнувся і має щось робити, проте що б він вчинив чи не вчиняв - він програЄ і ззовні Рашки, і всередині.
Дуже можливо, що Рашка "визнає незалежність лднр". І повісить їх собі на шию черговим каменем. Адже очевидно, що міжнародне загострення затівалося Кремлем "не від хорошого життя" - різкий ривок вперед України, частково спровоковане цим повстання в Білорусії, потім нестабільність, яка викликала соціальний вибух в Казахстані - хто наступний?
Вірно. Рашка! Проте якщо коли спалахне там - то загасити буде неможливо, жодними репресіями. Тому Кремль і піднімає шухер, де тільки можна. Принаймні, під час шухерів їм вдається підвищити ціни на енергоносії. Проте навіть підвищених доходів Рашка не отримує, бо змушена блокувати сама себе, власний експорт цих же енергоносіїв!
Тобто, гадячи іншим - вона втричі гадить собі. Як це було завжди. І продовжує падати вниз.
показать весь комментарий
25.01.2022 08:32 Ответить
визнає незалежність лднр?

т.е. введут ввойска туда? а мы озаботимся?? или выразим неодобрение??
показать весь комментарий
25.01.2022 22:38 Ответить
Скажите это Байдену и Пентагону. Это они разгоняют панику. Значит это им выгодно. Но вы молча слушаете только, нельзя, обидятся.....
показать весь комментарий
25.01.2022 08:40 Ответить
Какая паника?! Страна не прикрыта от нападения с воздуха! Все города за сутки могут быть превращены в развалины! Никакой паники - только собирайте тревожные чемоданчики! Идиоты!
показать весь комментарий
25.01.2022 08:57 Ответить
Точно, и джавелины не помогут. А буржуи заработают.
показать весь комментарий
25.01.2022 17:20 Ответить
Ви не розумієте. В США не президент приймає рішення, а виборці, яких представляє Конгрес. Щоб поставляти Україні зброю - а вона вкрай потрібна Україні, бо кремлівські фашисти поряд і ВЖЕ напали - Президент США ІНФОРМУЄ СПІЛЬНОТУ, говорить про загрозу більше, ніж це робить Президент України. Бо громадяни України і так поінформовані - війна вже 7 років.
А у випадку дій Президента США - поставки озброєнь завдяки їм є обгрунтованими і не викличуть спротиву і довгих обговорень. Так і відбувається. А Президент України попереджує паніку, і правильно робить. Бо інакше країна буде паралізована.
Так що все робиться саме так, як повинно робитися, і результат є. Х*уйлопітеків є чим зустріти. Наприклад, протитанкових ракет є в рази більше, ніж в Рашці танків.
Є вже і засоби протиповітряної оборони... І їх все більше.
показать весь комментарий
25.01.2022 09:30 Ответить
Да, поучите меня, я 14 лет прожил в США и знаю прекрасно ментальность американцев. Они и шага не сделают если это им не выгодно. За себя они только думают, а мы им до лампочки. Но говорить будут красиво - то что мы хотим слышать.
показать весь комментарий
25.01.2022 17:28 Ответить
Та плювати, де ти жив. Добре лише, що ти вже не в США. Розкажи мені про "вигоду", яку отримають США від космічного телескопа Джеймс Вебб.
показать весь комментарий
25.01.2022 17:33 Ответить
Найсмішніше те, що всі, включно з патріотами, вважають цього фацета за доброго проукраїнського фахівця. Нема серед блаЗЄнських фахівців. Нормальна людина до них не піде. А якщо і є професіонали, то вони поставлені фсб. І працюють вони точно не на Україну.
показать весь комментарий
25.01.2022 08:42 Ответить
Тобто, ті "угруповання" для захисту, так? .. Брехливий зелений слизняк...
показать весь комментарий
25.01.2022 08:43 Ответить
Ті угрупування для залякування - щоб такі, як ти, верещали.
показать весь комментарий
25.01.2022 12:45 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2022 08:51 Ответить
Не створили - так створять! Що це за розмови? Треба всі сили кинути на оборону, розробку і випуск нових озброєнь. Треба створити ядерну промисловість і носії накінець, я це зробив без зайвого галасу Ізраіль!
показать весь комментарий
25.01.2022 08:53 Ответить
За неделю авиационной и артиллерийской подготовки как раз успеют создать все группировки…
показать весь комментарий
25.01.2022 09:00 Ответить
Зразу в тобі видно мудрого ветерана.
показать весь комментарий
25.01.2022 12:47 Ответить
Спите,жители Багдада!В Багдаде все спокойно!
показать весь комментарий
25.01.2022 09:14 Ответить
меня сейчас интересует ситуация в Восточном Средиземноморье, куда стягиваются силы сторон - не исключено столкновение, которое в итоге приведёт к ПАДЕНИЮ Сирии ( привет, бабуля!) и перекрытию Босфора для российских кораблей
тогда катарский газ спокойно пойдёт в Европу, а пынька умоется соплями
показать весь комментарий
25.01.2022 09:20 Ответить
А новости почитать по этому вопросу ?
Там постоянно конфликты Анкары и Афин.
Ливия и Турция - одна сторона, все остальные другая.
Проблема лишь в определении границ из-за найденных ресурсов в Средиземноморье.
показать весь комментарий
25.01.2022 09:40 Ответить
Резников, тоже самое говорил МО и командование перед наступлением кацапов на Дебальцево.
Мол у них нет достаточно сил, чтобы начать наступление на Дебальцево.
А что получилось в итоге? Из Дебальцево бежали ночью как мыши, побросав технику и секретное американское обородование...
показать весь комментарий
25.01.2022 10:03 Ответить
Министр обороны Украины говорит, что РФ не нападёт.
Зеля говорит, что РФ не нападёт.

путен говорит, что РФ не нападёт.
Лавров говорит, что РФ не нападёт.

Я че-то запутался уже. Может наши западные "партнёры" нам врут, говорят, что РФ нападёт?
показать весь комментарий
25.01.2022 10:05 Ответить
Не знаю как западные, но вот то, что Германия исполняет невиданные элементы эквилибристики граничащие с йогой и камасутрой, а также тесно переплетающиеся с жанром известных в узких и тесных кругах Немецких фильмов....
показать весь комментарий
25.01.2022 10:16 Ответить
Зеля говорит, что нападёт и заберёт Харьков.
А ещё вы забыли про Лукашенка и Жириновского. Они говорят, что нападут.
показать весь комментарий
25.01.2022 11:05 Ответить
"Я че-то запутался уже" в Іванах Іванових. Ти тут вже другий чи третій, що паніку розганяє?
показать весь комментарий
25.01.2022 12:50 Ответить
Званням відрізняються. Той був молодшій лейтенант, а цей - цілий лейтенант аж!
показать весь комментарий
25.01.2022 12:54 Ответить
Без понятия, я могу только за себя говорить За других - не в курсе.
показать весь комментарий
26.01.2022 13:53 Ответить
ну когда путлер херачил по Алеппо в Сирии из каспийского берега тож никаких ударных групп небыло !!
показать весь комментарий
25.01.2022 10:14 Ответить
Результат был плачевный. Большинство ракет даже не долетело.

Но часть попала. Как правило в объекты инфраструктуры. Хлебзаводы, больницы, водоснабжение...
показать весь комментарий
25.01.2022 11:26 Ответить
Ще одно вилізло..... "загрозинемає усепідконтролем".
показать весь комментарий
25.01.2022 10:27 Ответить
Ну вы и фантаст , пытаетесь своими желаниями , спрогнозировать будущее , а прошлое не оцениваете . Кремль уже понял , что в 90-х допустил ошибку , и теперь старается собрать снова Империю зла . Не надо себя тешить , что Параша развалиться , сейчас там ФСБ очень сильное и готово утопить всех в крови . Да и денег у них много от слова очень . Много денег Запад вложил по глупости в Парашу и теперь не знают , как быть . Плюс без Украины ,Империя не получиться Поэтому 90% , что войну продолжит . Другое дело , что Украинский народ должен сплотиться и вести себя , как Фины в 39-м , а не как белорусы . Но в одном я согласен ***** сейчас стоит в очень не удобной позе , ему надо что то предпринимать .
показать весь комментарий
25.01.2022 10:33 Ответить
"Стратиг" Резников, з якогось дива міністр оборони, сказали... Розвідка, яку поколошматили, як тільки могли-не бачить... Генеральний штаб з"крутих полководців" за вислугу років - "має всі можливі сценарії"... Та то триндець... Не дивно, що сонцеликий шашлики хоче жарити от нефіг делать...
показать весь комментарий
25.01.2022 10:37 Ответить
Лучше бы молчал
показать весь комментарий
25.01.2022 10:52 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/news-60123046
показать весь комментарий
25.01.2022 11:27 Ответить
Понятно. зеленые поставили свои жопы не на ту сторону... а жопы пересичных их не инересуют вовсе... Ну-ну.... https://youtu.be/c-KN7OvJFiI
показать весь комментарий
25.01.2022 11:29 Ответить
У них жопи були завжди на тій стороні, але ж ми просто не хотіли цього помічати. У цьому й біда наша, шо вибираємо запроданців та потенційних зрадників. Голосувати треба власною головою, а не олігархічними телеканалами, де нам кожноі миті розповідають за кого тре голосувати. Така от казочка, малята...
показать весь комментарий
25.01.2022 15:53 Ответить
Дипломати відсилають родини з України а у цих зрадників чи просто ідіотів "нічого надзвичайного, усе під контролем" !
показать весь комментарий
25.01.2022 11:40 Ответить
Если успокаивающие речи зеленых тварей ставят своей целью потерю бдительности украинской армии , для большего эфекта внезапности нападения путинских орков , то пусть вспомнят Троцкого, ледорубы есть в ЛЮБОЙ стране мира , ССО везде найдут предателей .
показать весь комментарий
25.01.2022 11:44 Ответить
Резніков хоча і жид але працює на москалей.
показать весь комментарий
25.01.2022 12:12 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2022 12:16 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2022 12:18 Ответить
https://www.thesun.co.uk/news/17428830/vladmir-putin-warned-ukraine-invasion-britain-america/?fbclid=IwAR3jxFlDu3vrJ336gozR7EJw7vmBeyxb4sZeeCTh60n7ofJkYq3Hc1pt2vQ https://www.thesun.co.uk/news/17428830/vladmir-putin-warned-ukraine-invasion-britain-america/?fbclid=IwAR3jxFlDu3vrJ336gozR7EJw7vmBeyxb4sZeeCTh60n7ofJkYq3Hc1pt2vQ

ПервоИсточник
показать весь комментарий
25.01.2022 12:19 Ответить
https://www.thesun.co.uk/topic/nato/ НАТО направило истребители и линкоры в зону конфликта, поскольку https://www.thesun.co.uk/who/joe-biden/ президент Джо Байден обдумывал планы отправить до 50 000 американских военнослужащих в Восточную Европу, чтобы остановить кровопролитие.

Зловещие страхи перед Третьей https://www.thesun.co.uk/topic/world-war-3/ мировой войной резко возросли, когда Великобритания и США приказали дипломатическому персоналу покинуть Киев на фоне опасений по поводу ужасающей эскалации сверхдержавы.

Вчера вечером https://www.thesun.co.uk/who/boris-johnson/ премьер-министр провел лихорадочную телефонную беседу с руководителями США, Франции, Германии, Польши и НАТО, чтобы обсудить ухудшающуюся ситуацию, но подчеркнул, что война еще не неизбежна.

В сегодняшней газете Sun министр обороны Джеймс Хиппи предупреждает, что в Украине уже есть фигуры, связанные с российскими военными.

Но он говорит, что Великобритания полностью поддерживает Украину так же, как она поддерживала Польшу во https://www.thesun.co.uk/topic/world-war-2/ Второй мировой войне , и говорит, что премьер-министр послал им «больше, чем просто теплые слова».

Борис исключил отправку британских боевых частей, но окажет поддержку https://www.thesun.co.uk/where/ukraine/ Украине оружием и поддержит ряд сокрушительных экономических санкций Запада против России.
показать весь комментарий
25.01.2022 12:24 Ответить
Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Росія має "план блискавичної війни" на території України."Розвідка дуже чітко повідомляє, що на кордонах України є 60 російських бойових груп, план блискавичної війни, яка може знищити Київ"
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо (с)
показать весь комментарий
25.01.2022 12:31 Ответить
Ну, не підарас? Кому він підігрує? Кацапам? Підігруй своїм союзникам, а не ворогам. Гниди продажні.
показать весь комментарий
25.01.2022 12:53 Ответить
в начале февраля путлер, только что вернувшийся на Маскву из Сочи, вылетит с Шойгу к тывинским шаманам, к своему языческому капищу
затем путь пыньки лежит на восток, в Пекин, на открытие Зимней олимпиады ( 04-20.02)
и вот тут ВНИМАНИЕ!
10 февраля начнётся "учение" в Белоруссии, президенты "союзного государства" должны присутствовать на его начале, как минимум
во время войны с Грузией 080808 пынька тоже прятался на ДВ
будучи по природе трусом и подлецом, он и сейчас может отдать приказ на антиукраинскую провокацию начиная с 4 февраля, заодно обвинив украинцев в нарушении древнего обычая не воевать во время Олимпиад
но то такэ
показать весь комментарий
25.01.2022 12:58 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2022 13:12 Ответить
Это ни о чем не говорит. На практике Россия ведет гибридную войну, используя нестандартные решения и "многоходовочки" и это надо нам четко понимать и принимать соответствующие меры. Если мы будем в плену старых представлений о современной войне - мы проиграем.
показать весь комментарий
25.01.2022 13:38 Ответить
Хто у нас при владі? Повні ІДІОТИ чи путінські моськи???!!!
показать весь комментарий
25.01.2022 14:07 Ответить
2-е
показать весь комментарий
25.01.2022 14:36 Ответить
ЗеБiли-малороси ка-ка... ка-ка-я разнiца, ви вже зiбрали своi манатки, щоб освоювати

СибЛаг, будувати кацапо-потоки на Китай, будувати в азiопських еп...нях мiста кацапо-ордi, на

якi пересмикує свою цюцюрку ординець Шойгу ? ))

https://aif-s3.aif.ru/images/014/025/9a8de8dd8220217c5563814930b922be.jpg

https://www.rbc.ua/static/ckef/img/2_3995.jpg
показать весь комментарий
25.01.2022 14:10 Ответить
"Все хорошо,прекрасная маркиза..." (с)
показать весь комментарий
25.01.2022 14:14 Ответить
помоему ему стыдно это говорить
показать весь комментарий
25.01.2022 14:23 Ответить
Украинской разведке больше доверия, чем англичанам с американцами. Готовиться надо однозначно, но нагнетать панику зачем? Чтобы народ запугать? Помню, как Байден эвакуировал своих из Афгана. Жалкое зрелище. А теперь у него снова паника.
показать весь комментарий
25.01.2022 15:43 Ответить
Своїх евакуювали нормально. Там проблєми були з афганцями, які хотіли виїхати.
показать весь комментарий
25.01.2022 16:07 Ответить
Здається вранці читала що The Sun написало про 60груп.Рєзніков що нема нічого.
Чи це я в тому телемості в Ссср секса нєт?
показать весь комментарий
25.01.2022 16:39 Ответить
*Чи це як
показать весь комментарий
25.01.2022 16:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 