Любые договоренности по Украине за счет украинских интересов будут отвергнуты, - Кулеба. ВИДЕО
Если будут какие-либо договоренности по Украине за счет украинских интересов, эти договоренности будут отвергнуты.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"Если будут какие-либо договоренности по Украине за счет украинских интересов, эти договоренности будут отвергнуты. Я могу абсолютно четко об этом заявить, и партнеры об этом знают. По состоянию на данный момент нет индикаторов, что такие договоренности были приняты", - подчеркнул Кулеба.
Министр рассказал, что Украина контактирует с партнерами до и после переговоров с Россией.
"Процесс выстроен таким образом, что мы говорим с партнерами до их разговоров с россиянами и после. Я говорил с Блинкеном до встречи в Женеве с Лавровым. Он сразу позвонил мне после этой встречи".
Кулеба сообщил, что российские дипломаты не хотят говорить с Украиной:
"Есть такая специфика в российской дипломатии: не хотят они говорить с Украиной. Путин, несмотря на все попытки президента Зеленского сесть за стол переговоров, отвергает этот формат. Несмотря на все попытки моих немецких и французских коллег, мои сигналы, Лавров избегает разных форматов. Не знаю, боятся, не уважают, стесняются в глаза посмотреть – это другой вопрос. Но такова реальность".
Глава МИД рассказал, что, учитывая поведение РФ в МИДе, выстроили с партнерами "сетевую дипломатию".
"Понимая эту реальность, мы выстроили сетевую дипломатию. Когда каждый делает то, что может, в отношениях с Россией, но координирует с нами до контакта с РФ и после своей позиции. Я не могу предоставлять 100% гарантий, но могу четко зафиксировать: сейчас относительно никаких договоренностей по Украине за ее спиной нет. Если что-нибудь такое появится, оно будет Киевом четко отвергнуто", - сообщил Кулеба.
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БОЯТЬСЯ ЩО ЇМ МОРДУ НАБЬЮТ І ЦЕ ВІЙДЕ В СВІТОВУ ІСТОРІЮ 😀😀
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО.
Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
1) Україна пішла на умови підаросії для відновлення "нормандських" перемовин.
2) В середу франція може організувати перемовини між Україною та підаросією.
Д`єрмак в "Свободі слова" ив, що відкликання має якесь відношення до мокшанських вимог, і підтвердив, що в середу зустрінуться.
Зараз здадуть країну, а потім вийдуть до "електорату", скажуть: "вот, мьі предатвратілі вайну, но нам нада бьіть с расієй", а "електорат" ЗЕторчка буде радий. Так, ЗЕх.єсоси?
Так д`єрмак повинен підписати капітуляцію...
Нам власть показывает только урывки этих соглашений,да и то перекрученые, выгодные нашей власти а остальное для украинцев ТАБУ.
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По состоянию на данный момент имеется полно индикаторов, что такие договоренности были приняты. Беда партнеров Москва/Вашингтон в том, что Киев не хочет выполнять их хотелки. Сам факт того, что Блинкен носится по маршруту Киев-лавров -Киев, говорит о том, что он сообщает в Киев как гонец идеи Лаврова. Но безуспешно