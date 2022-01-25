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Любые договоренности по Украине за счет украинских интересов будут отвергнуты, - Кулеба. ВИДЕО

Если будут какие-либо договоренности по Украине за счет украинских интересов, эти договоренности будут отвергнуты.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Если будут какие-либо договоренности по Украине за счет украинских интересов, эти договоренности будут отвергнуты. Я могу абсолютно четко об этом заявить, и партнеры об этом знают. По состоянию на данный момент нет индикаторов, что такие договоренности были приняты", - подчеркнул Кулеба.

Министр рассказал, что Украина контактирует с партнерами до и после переговоров с Россией.

"Процесс выстроен таким образом, что мы говорим с партнерами до их разговоров с россиянами и после. Я говорил с Блинкеном до встречи в Женеве с Лавровым. Он сразу позвонил мне после этой встречи".

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Кулеба сообщил, что российские дипломаты не хотят говорить с Украиной:

"Есть такая специфика в российской дипломатии: не хотят они говорить с Украиной. Путин, несмотря на все попытки президента Зеленского сесть за стол переговоров, отвергает этот формат. Несмотря на все попытки моих немецких и французских коллег, мои сигналы, Лавров избегает разных форматов. Не знаю, боятся, не уважают, стесняются в глаза посмотреть – это другой вопрос. Но такова реальность".

Глава МИД рассказал, что, учитывая поведение РФ в МИДе, выстроили с партнерами "сетевую дипломатию".

"Понимая эту реальность, мы выстроили сетевую дипломатию. Когда каждый делает то, что может, в отношениях с Россией, но координирует с нами до контакта с РФ и после своей позиции. Я не могу предоставлять 100% гарантий, но могу четко зафиксировать: сейчас относительно никаких договоренностей по Украине за ее спиной нет. Если что-нибудь такое появится, оно будет Киевом четко отвергнуто", - сообщил Кулеба.

Автор: 

россия (96038) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
Andrei Piontkovsky



26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО.
Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
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25.01.2022 05:17
+3
Путін роздав 500 тис раша-паспортів. Під яким пунктом Мінська йшла ця роздача? Дипломати, хеллоу!
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25.01.2022 02:01
+3
Дві новини (жодна, наче, поки офіційно не підтверджена)
1) Україна пішла на умови підаросії для відновлення "нормандських" перемовин.
2) В середу франція може організувати перемовини між Україною та підаросією.
Д`єрмак в "Свободі слова" ив, що відкликання має якесь відношення до мокшанських вимог, і підтвердив, що в середу зустрінуться.
Зараз здадуть країну, а потім вийдуть до "електорату", скажуть: "вот, мьі предатвратілі вайну, но нам нада бьіть с расієй", а "електорат" ЗЕторчка буде радий. Так, ЗЕх.єсоси?
Так д`єрмак повинен підписати капітуляцію...

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25.01.2022 06:11
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ЗЕшобла всё присланное оружие запрёт по складах и поставит охрану, чтоб никому не досталось и радостно сдадуться *****
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25.01.2022 08:37 Ответить
«Є така специфіка у російській дипломатії: не хочуть вони говорити з Україною. Джерело: »
БОЯТЬСЯ ЩО ЇМ МОРДУ НАБЬЮТ І ЦЕ ВІЙДЕ В СВІТОВУ ІСТОРІЮ 😀😀
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25.01.2022 01:59 Ответить
Путін роздав 500 тис раша-паспортів. Під яким пунктом Мінська йшла ця роздача? Дипломати, хеллоу!
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25.01.2022 02:01 Ответить
безпосередньо перед війною тодішній НКІД Молотов, поскільки був апологетом та підписантом Пакта відмовлявся зустрічатись як нарком з дипломатами, крім німця. Кріпс, посол бритів місяць чекав, щоб передати лист Черчіля. Це вже потім Черчіль писав безпосередньо Сталіну саме через таке хамство. Ну прямо анекдот трапився, коли 22 червня 1941 року, посол США прибув у НКІД, потрапив на прийом до першого зама Вишинського (того самого) за розясненнями щодо війни, а у відповідь чисто в стилі раддипломатії почув, все прочитаєте завтра в газетах. Але коли запахло жареним у серпні-вересні, почали волати-негайно давайте зброю, ви зобовязані нас підтримувати. так що хамство -це основна натура рузге-народу. А Коняру хамству вчив безпосередньо Козирев, батько якого був помічником у Молотова. А комічний епізод трапився, коли Молотов написав листа Черчілю по хамські це була і не нота, а лист з якимись претензіями. Черчілю його особисто вручав посол, А Черчіль, прочитав лист взяв і повернув послу, відмовившись його приймати через хамство. Посол просто клянчив прийняти лист. Чепрчільпотім написав Сталіну де описав поведінку Молотова, після того Молдотолв затаїв образу на все життя.
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25.01.2022 03:23 Ответить
Прокремлівський торчок Віслюк Оманський так і не згадав про обстріл Маріуполя
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25.01.2022 04:12 Ответить
Andrei Piontkovsky



26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО.
Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
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25.01.2022 05:17 Ответить
Дві новини (жодна, наче, поки офіційно не підтверджена)
1) Україна пішла на умови підаросії для відновлення "нормандських" перемовин.
2) В середу франція може організувати перемовини між Україною та підаросією.
Д`єрмак в "Свободі слова" ив, що відкликання має якесь відношення до мокшанських вимог, і підтвердив, що в середу зустрінуться.
Зараз здадуть країну, а потім вийдуть до "електорату", скажуть: "вот, мьі предатвратілі вайну, но нам нада бьіть с расієй", а "електорат" ЗЕторчка буде радий. Так, ЗЕх.єсоси?
Так д`єрмак повинен підписати капітуляцію...

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25.01.2022 06:11 Ответить
Да конечно. Жабоеды,сосисочники,кокошникомордые и дерьмак договорятся...до ж@пы для Украины.
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25.01.2022 08:55 Ответить
В ОРДЛО почти все "рюсскатрындящее насэлэние" получили Путлерские ксивы... и этот Концлпгерь Путлера хотят вернуть в Украину...Удивительные депилы...Совок он и Африке Дурдом моцкальский...
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25.01.2022 08:56 Ответить
Только вот вопрос какие у Кулебы интересы?Повидимому народ Украины никогда не услышит как и полные договора Украины в Минске так и полные договора из МВФ.
Нам власть показывает только урывки этих соглашений,да и то перекрученые, выгодные нашей власти а остальное для украинцев ТАБУ.
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25.01.2022 09:30 Ответить
"Если будут какие-либо договоренности по Украине за счет украинских интересов, эти договоренности будут отвергнуты. Я могу абсолютно четко об этом заявить, и партнеры об этом знают. По состоянию на данный момент нет индикаторов, что такие договоренности были приняты"
.....
По состоянию на данный момент имеется полно индикаторов, что такие договоренности были приняты. Беда партнеров Москва/Вашингтон в том, что Киев не хочет выполнять их хотелки. Сам факт того, что Блинкен носится по маршруту Киев-лавров -Киев, говорит о том, что он сообщает в Киев как гонец идеи Лаврова. Но безуспешно
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25.01.2022 11:56 Ответить
 
 