Любые договоренности по Украине за счет украинских интересов будут отвергнуты, - Кулеба. ВИДЕО

Если будут какие-либо договоренности по Украине за счет украинских интересов, эти договоренности будут отвергнуты.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Если будут какие-либо договоренности по Украине за счет украинских интересов, эти договоренности будут отвергнуты. Я могу абсолютно четко об этом заявить, и партнеры об этом знают. По состоянию на данный момент нет индикаторов, что такие договоренности были приняты", - подчеркнул Кулеба.

Министр рассказал, что Украина контактирует с партнерами до и после переговоров с Россией.

"Процесс выстроен таким образом, что мы говорим с партнерами до их разговоров с россиянами и после. Я говорил с Блинкеном до встречи в Женеве с Лавровым. Он сразу позвонил мне после этой встречи".

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Кулеба сообщил, что российские дипломаты не хотят говорить с Украиной:

"Есть такая специфика в российской дипломатии: не хотят они говорить с Украиной. Путин, несмотря на все попытки президента Зеленского сесть за стол переговоров, отвергает этот формат. Несмотря на все попытки моих немецких и французских коллег, мои сигналы, Лавров избегает разных форматов. Не знаю, боятся, не уважают, стесняются в глаза посмотреть – это другой вопрос. Но такова реальность".

Глава МИД рассказал, что, учитывая поведение РФ в МИДе, выстроили с партнерами "сетевую дипломатию".

"Понимая эту реальность, мы выстроили сетевую дипломатию. Когда каждый делает то, что может, в отношениях с Россией, но координирует с нами до контакта с РФ и после своей позиции. Я не могу предоставлять 100% гарантий, но могу четко зафиксировать: сейчас относительно никаких договоренностей по Украине за ее спиной нет. Если что-нибудь такое появится, оно будет Киевом четко отвергнуто", - сообщил Кулеба.