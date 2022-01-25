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На Закарпатье построят пятый перевал – новую дорогу во Львовскую область, - ОГА. ВIДЕО

В Закарпатской области начали подготовку к строительству новой дороги Верхний Студеный – Львовская область.

Об этом сообщает первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Строительство пятого перевала реализуют в рамках инфраструктурного проекта Малый карпатский круг, включенного в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка", - рассказал Билецкий.

Новая дорога протяженностью 4,2 км будет проложена от популярного горнолыжного села Верхний Студеный до черты Закарпатской и Львовской областей. Для подготовки уже была проведена геодезическая съемка, утверждены детальные планы территории и кадастровые номера, информирует ОГА.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что на Закарпатье по программе "Большая стройка" планируют построить новый аэропорт.

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Автор: 

дороги (2512) Большая стройка (728) Закарпатская область (2604)


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Топ комментарии
+11
Может дать деньги на ПВО более октуально ?
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25.01.2022 09:53
+11
Идиот - армией займись. Враг у ворот.
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25.01.2022 09:54
+9
Да вы хоть одну дорогу из тех, что есть до ума доведите.
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25.01.2022 09:45
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Да вы хоть одну дорогу из тех, что есть до ума доведите.
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25.01.2022 09:45 Ответить
вот пруха у нелоха
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25.01.2022 09:51 Ответить
Может дать деньги на ПВО более октуально ?
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25.01.2022 09:53 Ответить
вивсєврєти. Це все фейки, готуйтесь до Шашликофф, а Харьков до окупации.
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25.01.2022 09:57 Ответить
Идиот - армией займись. Враг у ворот.
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25.01.2022 09:54 Ответить
Карпатські перевали - природний бар'єр на шляху вторгнення орди. Були, є і будуть. І лише повний ідіот, або повний зрадник може до двох діючих - Верецького і Ужоцького додавати третій, щоб ускладнити оборону і полегшити орді шлях на Захід. Не розумію, кому і навіщо потрібен ще один шлях? Хіба що для руху великої маси людей і техніки. Ну і для розпил бабла. Тут треба ще розуміти, що у нинішній ситуації ніяких іноземних інвестицій не буде. І бабло буде виключно з кишень наріду.
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25.01.2022 10:06 Ответить
Є три перевали, через які проходять автомобільні шляхи із Закарпаття до Прикарпаття - Ужоцький, Верецький і Ясінянський і три залізничні Ужоцький і Ясінянський і найбільш великий Скотарчанський.. Цього цілком достатньо.
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25.01.2022 10:25 Ответить
Є ще і Яблунецький. Але тут пише про Львівську і Закарпатська область. А між цими областями є два - Ужоцький і Верецький.
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25.01.2022 11:15 Ответить
Лечись срочно
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25.01.2022 11:07 Ответить
Ви лікар? Думаю, що ні. Просто бот.
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25.01.2022 11:17 Ответить
Про розпил бабла частково правда. В Карпатах є інші важливі транзитні дороги, що не відповідають навантаженню. Але у вас в голові бойові маневри 3-ї світової...
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25.01.2022 11:38 Ответить
То про кацапську загрозу - то все брехня? 😲 Розходимося? 😳
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25.01.2022 11:58 Ответить
В Карпатах більше загрози від місцевих рагулів, що річки сприймають за мусоропровід та рубають ліс. Було б справедливо звертати увагу на реальну ситуацію та загрози. Завдяки конченим маніпуляторам я вже другий день дитину євакуюю з дитсадка, їх виводять на мороз, тому що комусь десь потрібно створити інфошум загрози саме зараз. І мене вже дістали ці маніпуляції різних хукачів своєї вигоди.
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25.01.2022 12:31 Ответить
То рагулі з Карпат "мінують"? 😲
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25.01.2022 12:42 Ответить
Рагулі дописують про велику масу ворожої техніки в новині про Карпатські дороги
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25.01.2022 12:57 Ответить
Не думав, що у розвідці, як українській, так і наших партнерів є рагулі. 🤔 Хоча для того, хто оточений рагулями, ці рагулі здаються повсюди.
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25.01.2022 13:16 Ответить
Де була їх розвідка в 2014? Навіщо робити новини з євакуацій посольств з мирного Києва? Навіщо ти пишеш про атаку орди через Карпати? Не дивно що терористи вибрали массові евакуації дитячих закладів, це вже просто тролінг з іншої сторони, продовження істерії та тупого маніпулювання. Невже це нормально?
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25.01.2022 13:35 Ответить
Наверное это будут делать после войны?
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25.01.2022 10:27 Ответить
Пздц. 4.2 км за 500 млн. Це 4 млн 250 тисяч доларів за км...!!!!!
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25.01.2022 10:30 Ответить
и это маленькая цена, посравнивай с ценами на стройку дорог. Там тратится огромное количество топлива, материалов, технологий, трудодней, проверок, сертификаций. Вроде бы самое дороге - топливо, ибо грузовики очень тяжёлые, а надо огромное количество материала.
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25.01.2022 14:18 Ответить
Що ти мелеш упороте в зе!!!
Згідний з трутньоднями, провірками та так званими "сертифікаціями" до першого сходу снігу! Буде там 1 асфальтоукладач, 2 катка, 1 грейдер, 3 самоскиди і 10 фахівців з лопатами!
А ось все інше називається відкат, від слова крадіжка, а не від слова каток!
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25.01.2022 15:50 Ответить
... Фінляндія кінець 30-х 20-го століття. Фельдмаршал Маннергейм замість того, щоб зміцнювати лінію оборони (згодом буде названа "Лінія Маннергейма") перед майбутнім нападом есесер вирішив будувати дороги по всій Фінляндії. "Навіщо? Щоб російські танки захопили швидше і з комфортом нашу країну?" - запитали б фіни.
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25.01.2022 10:46 Ответить
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25.01.2022 14:21 Ответить
Интересно каким чудом до сих пор не отремонтировали всю дорогу с Мукачево до погранперехода Берегово. Это надо было особенно стараться последние 3 года. Оказалось проще 5й перевал построить.
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25.01.2022 11:06 Ответить
Что??? Не куда бабло девать ?? или появились лишние?? Большое крадивныцтво зеленского и его банды продолжается!!Чувствуют суки . что скоро им прийдёт ******!!!
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25.01.2022 14:10 Ответить
ПУТИН СЦЫТ В КОЛГОТЫ !)
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26.01.2022 01:25 Ответить
 
 