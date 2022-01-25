На Закарпатье построят пятый перевал – новую дорогу во Львовскую область, - ОГА. ВIДЕО
В Закарпатской области начали подготовку к строительству новой дороги Верхний Студеный – Львовская область.
Об этом сообщает первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Строительство пятого перевала реализуют в рамках инфраструктурного проекта Малый карпатский круг, включенного в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка", - рассказал Билецкий.
Новая дорога протяженностью 4,2 км будет проложена от популярного горнолыжного села Верхний Студеный до черты Закарпатской и Львовской областей. Для подготовки уже была проведена геодезическая съемка, утверждены детальные планы территории и кадастровые номера, информирует ОГА.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что на Закарпатье по программе "Большая стройка" планируют построить новый аэропорт.
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Згідний з трутньоднями, провірками та так званими "сертифікаціями" до першого сходу снігу! Буде там 1 асфальтоукладач, 2 катка, 1 грейдер, 3 самоскиди і 10 фахівців з лопатами!
А ось все інше називається відкат, від слова крадіжка, а не від слова каток!