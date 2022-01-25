Российского пропагандиста Сладкова поразила готовность русскоговорящего харьковчанина воевать с российскими оккупантами. ВИДЕО
О своей готовности с оружием в руках противостоять возможному вторжению российской армии заявил один из жителей Харькова в ходе опроса, имеют ли харьковчане личный план действий на случай войны с РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, опрос проводили журналисты "Настоящего времени".
"Возьму автомат и пойду воевать. Семью отвезу на дачу. Будут там жить. Уже закупили все основное на всякий случай - продукты, бензин и все такое. Я готов воевать. Хоть завтра. Дадут автомат и уйду. Землю буду грызть, но буду рвать их, как смогу", - заявил мужчина на русском языке.
Сходные ответы имели и несколько других участников опроса. Часть харьковчан заявили, что считают полномасштабное вторжение армии РФ маловероятным.
На готовность харьковчанина отстаивать свою землю отреагировал российский пропагандист Александр Сладков и, мягко говоря, очень удивился словам "русских людей в Харькове".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча мову все одно доведеться вчити. Так прийнято серед тої "всємінай кагорти".
Може досить лаптям сраки нализувати ? Де ваша гордість ?
А ви своїх зрадили. Їх нищили та принижували москалі, а ви добровільно у рабстві себе у рабстві тримаєте.
За рік би вивчили.
А тут проста неповага до корінного населення, яке люб'язно прихистило вашу маму.
А ви просто невдячна істота. Яка навіть не здатна мову опанувати.
А воевали в основном русскоязычные.
А кацапи це кончений народ, до того ж ще тупий як пробка.
То они "шпили смотрят", то не в курсе, что половина ЗСУ - русскоязычные!!!)))))
"Дебилы, *****" (с) Лавров, министр иностранных дел РФ.
Я йому говорю так поежай до москалів і там і живи, а він каже ні. Якщо квартиру продати а потім москалі перейдуть то ціни в 2-3 рази вростуть, а він Харків любить. І таких половина не менше того дивись ці суки в спину вдарять першою нагодою.
А саме головне ДЛЯ чого солдатам з підораші рвати очко за куйла? Той же Грозний ПРИКЛАД. Одним білий мармур длоя мечетей імені кодирки (мамашки кадирки та кодли) , самий дорогий фонтан в світі, елітні авто, нерухомість іншим - життя в гівні, без рук та ніг.