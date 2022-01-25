Российского пропагандиста Сладкова поразила готовность русскоговорящего харьковчанина воевать с российскими оккупантами. ВИДЕО

О своей готовности с оружием в руках противостоять возможному вторжению российской армии заявил один из жителей Харькова в ходе опроса, имеют ли харьковчане личный план действий на случай войны с РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, опрос проводили журналисты "Настоящего времени".

"Возьму автомат и пойду воевать. Семью отвезу на дачу. Будут там жить. Уже закупили все основное на всякий случай - продукты, бензин и все такое. Я готов воевать. Хоть завтра. Дадут автомат и уйду. Землю буду грызть, но буду рвать их, как смогу", - заявил мужчина на русском языке.

Сходные ответы имели и несколько других участников опроса. Часть харьковчан заявили, что считают полномасштабное вторжение армии РФ маловероятным.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Все будет ОК. Почему Россия не сможет захватить ни Харьков, ни Украину. ВИДЕО

На готовность харьковчанина отстаивать свою землю отреагировал российский пропагандист Александр Сладков и, мягко говоря, очень удивился словам "русских людей в Харькове".