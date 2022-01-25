Инструктаж сержанта ВСУ Савельева касательно пулемета Дегтярева попал в главные российские новости. ВИДЕО

Обучение отрядов украинской территориальной обороны показывается российскими пропагандистами как подготовка к наступлению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, об этом говорится в сюжете главных российских новостей на телеканале Россия 24.

В сюжете говорится, что отряды теробороны проводят учения в городских парках.

В духе российской пропаганды отмечается, что Украина планирует создать 25 бригад и развернуть их в городах по всей стране.

Отмечается, что одному из отрядов, который "неплохо экипирован", достались пулеметы Дегтярева образца 1927 года.

Фрагментом сюжета стал и инструктаж ветерана войны, сержанта ВСУ Ивана Савельева по правилам использования пулемета Дегтярева для бойцов теробороны пристоличных Броваров.

"Вот он должен быть затянут так, чтобы у вас гильзочка вот эта, чтобы она дошла до окошечка, понимаете!" – отмечает Савельев.

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Кроме того, в явно саркастической манере упоминается инструкция по пользованию американскими ПЗРК Stinger, которая "уже переведена на мову и появилась в интернете".

Отмечается, что эти ПЗРК в Украину поставляет Литва.

Имеется также фрагмент с инструктажем американского военного.

"Перенаправляем вверх и эту переднюю мушку мы смещаем внутрь каноэ", - отмечает он.

Напоследок пропагандисты РФ возмутились тем, что "США накачивают украинцев оружием и этим усиливают в украинском руководстве уверенность в собственных силах".