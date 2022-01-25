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Новости Видео Война
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Инструктаж сержанта ВСУ Савельева касательно пулемета Дегтярева попал в главные российские новости. ВИДЕО

Обучение отрядов украинской территориальной обороны показывается российскими пропагандистами как подготовка к наступлению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, об этом говорится в сюжете главных российских новостей на телеканале Россия 24.

В сюжете говорится, что отряды теробороны проводят учения в городских парках.

В духе российской пропаганды отмечается, что Украина планирует создать 25 бригад и развернуть их в городах по всей стране.

Отмечается, что одному из отрядов, который "неплохо экипирован", достались пулеметы Дегтярева образца 1927 года.

Фрагментом сюжета стал и инструктаж ветерана войны, сержанта ВСУ Ивана Савельева по правилам использования пулемета Дегтярева для бойцов теробороны пристоличных Броваров.

"Вот он должен быть затянут так, чтобы у вас гильзочка вот эта, чтобы она дошла до окошечка, понимаете!" – отмечает Савельев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разработчики станка Савельева для крупнокалиберных пулеметов поздравили бойцов с Днем Независимости: "Оце ви на#башили!". ВИДЕО

Кроме того, в явно саркастической манере упоминается инструкция по пользованию американскими ПЗРК Stinger, которая "уже переведена на мову и появилась в интернете".

Отмечается, что эти ПЗРК в Украину поставляет Литва.

Имеется также фрагмент с инструктажем американского военного.

"Перенаправляем вверх и эту переднюю мушку мы смещаем внутрь каноэ", - отмечает он.

Напоследок пропагандисты РФ возмутились тем, что "США накачивают украинцев оружием и этим усиливают в украинском руководстве уверенность в собственных силах".

пропаганда (3692) россия (96038) Савельев Иван (10) тероборона (340)


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Топ комментарии
+74
"Видео имеет развлекательно-познавательный характер" - ясен куй! - сбивать мокшанские самолеты и вертолеты в украинском небе будет не только интересно, НО И ОЧЕНЬ ПРИЯТНО!!!
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25.01.2022 11:45
+65
ну и замечательно, думаю нужно побольше таких репортажей на роств, пусть знают что их здесь никто не ждет и готовы встретить. Нух*й шастать.
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25.01.2022 11:31
+41
обосрались козломордые
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25.01.2022 11:35
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В Минобороны РФ https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12405131@egNews заявили , что российские морпехи и артиллеристы Тихоокеанского флота прибыли в Беларусь для участия в учениях «Союзная решимость-2022».

«Эшелоны с вооружением и военной техникой артиллерийских подразделений Восточного военного округа и подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота прибыли на станции разгрузки», - сказано в сообщении.

После разгрузки они на штатной технике переместятся в заданные районы, где оборудуют командные пункты, полевые лагеря и парки боевых машин, уточнили в ведомстве.
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25.01.2022 11:30 Ответить
Помнится, были когда-то масштабные учения стран Варшавского договора "Щит-88". Через пару лет совок вместе с Варшавским договором рухнул.
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25.01.2022 11:43 Ответить
і от зараз до нас із Варшави летить черговий транспортник Її Величності
RRR1557

https://www.flightradar24.com/RRR1557/2a9a8cef
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25.01.2022 12:18 Ответить
а за ним слідом британський розвідник
https://www.flightradar24.com/RRR7207/2a9a82b8
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25.01.2022 12:55 Ответить
Ей, Китай, можете у Владивосток заходити, там нікого немає
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25.01.2022 12:06 Ответить
И Японцы!! Курилы наш!!))
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25.01.2022 12:42 Ответить
Сцут когда страшно...
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25.01.2022 11:30 Ответить
Еще пару тройку самолетов из США и сратьса начнут
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25.01.2022 11:39 Ответить
"Видео имеет развлекательно-познавательный характер" - ясен куй! - сбивать мокшанские самолеты и вертолеты в украинском небе будет не только интересно, НО И ОЧЕНЬ ПРИЯТНО!!!
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25.01.2022 11:45 Ответить
Кстати да, неплохое развлечение.
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25.01.2022 11:53 Ответить
еще и в перерывах потягивать пивасик, типа Brooklyn от союзников, ляпота
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25.01.2022 12:04 Ответить
ну и замечательно, думаю нужно побольше таких репортажей на роств, пусть знают что их здесь никто не ждет и готовы встретить. Нух*й шастать.
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25.01.2022 11:31 Ответить
Чекають, ще й як чекають!

Ось, готуються зустрічати, як і положено - з подаруночками!

Бо "Нехай щастить!".
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25.01.2022 12:24 Ответить
обосрались козломордые
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25.01.2022 11:35 Ответить
В новостях показали с упором на год принятия на вооружения такого пулемета.
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25.01.2022 11:37 Ответить
М1911 - ахкакая штука! ДП для охраны объектов точно подойдет!
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25.01.2022 11:45 Ответить
Нормальный пулемет, где то был у меня такой.
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25.01.2022 11:46 Ответить
У тебя его бульбафюрер отобрал,ты теперь-кацапский раб и лицо "третьего сорта",без национальности,государства и будущего.
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25.01.2022 11:52 Ответить
Я на пенсии и работать уже ни на кого не способен. Только на даче иногда.
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25.01.2022 12:20 Ответить
не обманывай себя, дуня. ты раб раба хйла
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25.01.2022 12:30 Ответить
Патрон там 7,62×54, а цього достатньо навіть для бронежилета. Є свої недоліки але, піде.
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25.01.2022 12:46 Ответить
Хай більше показують. А хто хоч трохи при розумі з запоребриковських глядачів, той зверне увагу, що інструктаж ведеться російською мовою, і ніхто при цьому інструктора не гнобить.
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25.01.2022 11:38 Ответить
Жопку бедолагам разнесло..))
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25.01.2022 11:39 Ответить
Зачем публиковать то, как рашистская пропаганда перевирает украинское видео? Неужели последние 20 лет было по другому? Мало мы слышали "хахлы газ воруют" и т.п.? Так было всегда - все свои провалы рашисты валили на Украину.
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25.01.2022 11:41 Ответить
Щоби ще раз, якщо комусь ще не дійшло, показати як працює фашистська пропаганда!
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25.01.2022 12:27 Ответить
Ниче так сюжетик.Спасибо,что сообщили бурятам,что их будут пиф-паф даже студенты.Пришло время усраться,кацапье)
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25.01.2022 11:41 Ответить
Вас лаптеногих будем не только из дегтерева а и зубами рвать, если сюда присунетесь.
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25.01.2022 11:44 Ответить
Не внушают, а мы уверены в своих силах.
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25.01.2022 11:44 Ответить
ну попав сюжет і попав. чого роздмухувати. оркам як і собакам погавкати - раз плюнуть
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25.01.2022 11:46 Ответить
Вы только языком можете "тополить" и "искандерить" А по факту-"груз200" и не более. Так дешевле.
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25.01.2022 11:54 Ответить
Лыбу давить-вот и всё что тебе остаётся. Ехать подыхать в Украину ты вряд ли желаешь.
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25.01.2022 12:09 Ответить
Я тебя и бесплатно похороню. Правда неглубоко. Собачкам нужно питаться .
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25.01.2022 12:13 Ответить
Тогда ты проснешься и опохмелишься стекломоем.
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25.01.2022 12:19 Ответить
Мені встидно, як ти позориш моє призвище!

В спам, мразото!
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25.01.2022 12:29 Ответить
дуня, не истери. бирку целлофановую готовь
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25.01.2022 12:32 Ответить
Одразу видно кацапську шльондру!

В спам!
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25.01.2022 12:36 Ответить
Ти тільки не хлюпай соплями, коцап...
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25.01.2022 12:42 Ответить
Его так поимели, а оно еще со стыда не сгорело, дифилирует здесь дырявый.
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25.01.2022 12:48 Ответить
Ты так точно не узнаешь. Потому что давно сгниёшь.
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25.01.2022 12:48 Ответить
Рвущиеся в клочья кацапские пуканы-что может быть лучше? Только летальный исход для кацапов.
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25.01.2022 11:52 Ответить
тема NLAW не розкрита
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25.01.2022 11:58 Ответить
Это всё здорово конечно,Стингеры,Джавелины....Но можно же и выкатить москалям цистерну картофельного спирта,щоб они перестреляли друг друга
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25.01.2022 11:58 Ответить
С экстрактом бледной поганки. Проявится не сразу, выпьют все. Сдохнут гарантировано
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25.01.2022 12:04 Ответить
Ну,а те,кто останется в живых,позавидуют мёртвым
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25.01.2022 12:23 Ответить
Цікавий літературний персонаж образ якого не розкрито повністю завдяки помилці в російському перекладі. Одноногий Джон Сілвер насправді був не квартирмейстром у Флінта (тут не зрозуміло чому навіть Флінт боявся якогось квартирмейстра), а квотермейстром або квотердеком- командиром абордажної команди ("Морських котиків" в ********* розумінні).
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25.01.2022 12:53 Ответить
...поганка. На всякий случай, если лаптеунты недоперепьют... шо лыком даже не смогут вязать...
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25.01.2022 12:55 Ответить
От картофельного не отравятся, разве если перепьются, надо оставлять бочки и цистерны с метиловым, немцы во 2ю мировую так практиковали, сильное средство
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25.01.2022 13:29 Ответить
Картофельный спирт приводит к помутнению рассудка и неадекватному поведению.Если когда нибудь видели бухого дебошира от простой водки,то действие картофельного спирта усиливает эффект дебоша в разы.При том,що потребляющие на утро ничего не помнят.Вот такое свойство имеет колорадский спирт
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25.01.2022 14:06 Ответить
А кацапы картофельную бражку пьют, потом когда разговаривает "как пернул" ...и реально дурные как пробки стают..чудеса творят
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25.01.2022 14:50 Ответить
Ну в нормальных странах этот спирт запрещён в производстве алкоголя именно из-за своей побочки.Но если вспомнить,как москали варят сыр,то картофельный спирт у них в ходу наравне с пальмовым маслом.Поэтому они такие дибилы.
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25.01.2022 14:59 Ответить
В энциклопедии южакова такой спирт для нищебродов шел аж на ура, ибо дешевле чем зерновой...показан в деталях весь процесс приготовления...

Что готовят сейчас хрен его знает...наверное из этилена я так понял
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25.01.2022 15:07 Ответить
Ну,а я про шо.Именно дешевле.Поэтому продают шмурдяк по цене Абсолюта.Всё дело в крахмале вяжущего кровь.Кровь густеет,процессы расщепления замедляются,нагрузка на печень,сердце возрастает...
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25.01.2022 15:15 Ответить
Кладбіще в Колпіно уже засєкрєчєне. Вєліка Россєюжка , ще сєкрєтіть кладбіща не пересєкрєтіть.
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25.01.2022 12:01 Ответить
Мокшане уже забыли как войска СССР успешно уничтожались кремниевыми ружями в Афгане.
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25.01.2022 12:06 Ответить
кацапы обосрались... воняет через экран.
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25.01.2022 12:12 Ответить
чудовий сюжет, кацапи, покажіть його по всім своїм зомбоканалам
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25.01.2022 12:13 Ответить
Очень правильное видео. Пусть будет четкое понимание у врага , что стрелять по нему будут из всего , что вообще может стрельнуть и стрелять будут из-за каждого угла. А прогулка , как в крыму не выйдет, будут эшелоны рефрижераторов с грузом 200 на родину , будут сбитые самолеты и вертолеты, будут сгорешие танки вместе с экипажами. Самый главный вопрос для личного состава рашки, "а за что мы воюем собственно" ,- останется без ответа.
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25.01.2022 12:32 Ответить
Какая разница, из чего убивать кацапов..?
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25.01.2022 12:37 Ответить
В кількості на хвилину.
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25.01.2022 12:55 Ответить
Гестапівці обісрались 🤣🤣🤣
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25.01.2022 12:40 Ответить
Давно пора, еще шоколад обязан был создать тероборону, но был занят распилом бюджета и дружбой с уголовником комунякой лукой, и в результате, кремлевский комуно-фашист подмял под себя белорусь, чем ухудшилось положеник Уураины.
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25.01.2022 12:43 Ответить
Ты реально имбицил, или только прикидываешься? Силы ТрО были созданы как раз при Порохе. И потом, их курировал боевой генерал Кривонос. А зеленая плесень, все до чего она может дотянуть свои ручонки, превращает в кафно. Сам примеры найдешь, или показать???
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25.01.2022 13:24 Ответить


как бы, при Порохе Беларусь поставляла в Украину горючее, огрызаясь при этом на упреки пацаков, да и на границе с Беларусью было поспокойнее. а вот при преЗЕденте лука лег под пацаков и, как результат, ВСУ обеспечено горючим на 17% и лука грозит Украине наступлением.
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25.01.2022 14:14 Ответить
срусскага задевает уверенность в собственных силах
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25.01.2022 12:54 Ответить
позор власти которая не лечит детей
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25.01.2022 13:31 Ответить
Вбили гітлера , вб'ємо і путіна . Розвалини совок , розвалимо й русню .
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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25.01.2022 13:33 Ответить
Готуватися треба олднозначно, не дивлячись на заспокійливі заяви наших вождиків. Вони то здриснуть за декілька годин на Захід. А що українцям робити?
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25.01.2022 14:08 Ответить
Коли США накачує українців ******** зброєю, то це шанс, що орки засцять і не підуть і все. Україна ніколи не нападала і не збирається нападати на смердюче гівно, яка має назву росія.
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25.01.2022 14:15 Ответить
Пи.ры гнойные всё про хунту. Кремляди не брешите своему народу, не хунта, а избранная нами власть и не власть, а украинский народ против вашей агрессии.
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25.01.2022 14:20 Ответить
Когда-то в 80-х, нам военрук, во время стрельб в тире из малокалиберной винтовки, приговаривал, давая команду.
- Душманам па яйцам, товсь, Пли!
Наверное накачивал на войну с мусульманами.
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25.01.2022 14:23 Ответить
ГЛАВНЫЕ СЛОВА ЭТО В ЦЕЛЯХ ОБОРОНЫ !!! ПОКА !)
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25.01.2022 14:31 Ответить
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25.01.2022 14:39 Ответить
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25.01.2022 14:40 Ответить
Хорошо кацапов бомбануло)) пулемёт с которым одних фашистов косили пригодился и против новыхрусо-фашиздов
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25.01.2022 15:02 Ответить
Не плохо умнечки
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25.01.2022 16:35 Ответить
Готуйтесь ************** свинособаки українську землю здобрювати, наїстеся підараси ************** так що блюватимете тварюки
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25.01.2022 18:45 Ответить
Треба щоби інструктори навчили тероборону мінній справі. Мінування території це один з епізодів оборони. Цей ролік акож треба розповсюдити для москалів.
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26.01.2022 12:56 Ответить
 
 