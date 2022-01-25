Инструктаж сержанта ВСУ Савельева касательно пулемета Дегтярева попал в главные российские новости. ВИДЕО
Обучение отрядов украинской территориальной обороны показывается российскими пропагандистами как подготовка к наступлению.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в частности, об этом говорится в сюжете главных российских новостей на телеканале Россия 24.
В сюжете говорится, что отряды теробороны проводят учения в городских парках.
В духе российской пропаганды отмечается, что Украина планирует создать 25 бригад и развернуть их в городах по всей стране.
Отмечается, что одному из отрядов, который "неплохо экипирован", достались пулеметы Дегтярева образца 1927 года.
Фрагментом сюжета стал и инструктаж ветерана войны, сержанта ВСУ Ивана Савельева по правилам использования пулемета Дегтярева для бойцов теробороны пристоличных Броваров.
"Вот он должен быть затянут так, чтобы у вас гильзочка вот эта, чтобы она дошла до окошечка, понимаете!" – отмечает Савельев.
Кроме того, в явно саркастической манере упоминается инструкция по пользованию американскими ПЗРК Stinger, которая "уже переведена на мову и появилась в интернете".
Отмечается, что эти ПЗРК в Украину поставляет Литва.
Имеется также фрагмент с инструктажем американского военного.
"Перенаправляем вверх и эту переднюю мушку мы смещаем внутрь каноэ", - отмечает он.
Напоследок пропагандисты РФ возмутились тем, что "США накачивают украинцев оружием и этим усиливают в украинском руководстве уверенность в собственных силах".
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«Эшелоны с вооружением и военной техникой артиллерийских подразделений Восточного военного округа и подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота прибыли на станции разгрузки», - сказано в сообщении.
После разгрузки они на штатной технике переместятся в заданные районы, где оборудуют командные пункты, полевые лагеря и парки боевых машин, уточнили в ведомстве.
RRR1557
https://www.flightradar24.com/RRR1557/2a9a8cef
https://www.flightradar24.com/RRR7207/2a9a82b8
Ось, готуються зустрічати, як і положено - з подаруночками!
Бо "Нехай щастить!".
В спам, мразото!
В спам!
Что готовят сейчас хрен его знает...наверное из этилена я так понял
как бы, при Порохе Беларусь поставляла в Украину горючее, огрызаясь при этом на упреки пацаков, да и на границе с Беларусью было поспокойнее. а вот при преЗЕденте лука лег под пацаков и, как результат, ВСУ обеспечено горючим на 17% и лука грозит Украине наступлением.
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
- Душманам па яйцам, товсь, Пли!
Наверное накачивал на войну с мусульманами.