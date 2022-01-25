Сегодня Украина ожидает прибытия третьего самолета с партией летального вооружения от США, - Резников. ВИДЕО

Сегодня, 25 января, Украина ожидает прибытия третьего самолета с партией летального вооружения от Соединенных Штатов Америки.

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью журналистам в Верховной Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Наши партнеры увеличивают количество военной помощи. И сегодня мы встречаем третий самолет от правительства Соединенных Штатов в рамках этой помощи, которая уже проголосована и подписана на сумму 200 млн американских долларов, и сегодня у нас будет уже третий самолет с этой военной помощью", - сказал Резников.

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Напомним, 22 января и 23 января Соединенные Штаты Америки поставили в Украину ПТРК Javelin, реактивные термобарические гранатометы (огнеметы) M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), предназначенные для разрушения фортификационных укреплений и бункеров и ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM) или SMAW-D.