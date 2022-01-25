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Сегодня Украина ожидает прибытия третьего самолета с партией летального вооружения от США, - Резников. ВИДЕО

Сегодня, 25 января, Украина ожидает прибытия третьего самолета с партией летального вооружения от Соединенных Штатов Америки.

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью журналистам в Верховной Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Наши партнеры увеличивают количество военной помощи. И сегодня мы встречаем третий самолет от правительства Соединенных Штатов в рамках этой помощи, которая уже проголосована и подписана на сумму 200 млн американских долларов, и сегодня у нас будет уже третий самолет с этой военной помощью", - сказал Резников.

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Напомним, 22 января и 23 января Соединенные Штаты Америки поставили в Украину ПТРК Javelin, реактивные термобарические гранатометы (огнеметы) M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), предназначенные для разрушения фортификационных укреплений и бункеров и ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM) или SMAW-D.

НАТО (10048) оружие (10248) США (27055) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+15
С немцами надо отношения порвать с формулировкой "по моральным и этическим соображениям". И не стоит бояться. Какой толк поддерживать отношения с пособниками оккупантов? К нам талибы лучше относятся, чем немцы. И опозорим немцев на весь мир. Хотя, их не опозоришь - шлюха стоит на панели и не стесняется. С.ки продажные эти немцы.
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25.01.2022 12:20
+10
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25.01.2022 12:13
+9
Ёпта! Да у нас тут свой счетовод нарисовался!
Тогда посчитай нам, сколько и чего можно купить за спижженные каломойским бабки из Привата, ага. И вообще за его состояние. Заодно посчитай, сколько намыто бабла на Вэлыкой крадивныцтве и сколько это в Джавелинах. А суммы, спижженные шмарклей из ковидного фонда - это сколько в кислородных концентраторах? А в человеческих, *****, жизнях?!
Мне продолжать задавать вопросы или ты на этих угомонишься?
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25.01.2022 13:06
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Джавеліни чи Стрінгери? Вот в чом вопрос...
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25.01.2022 11:58 Ответить
нє-скоріше свінгери у стрінгерах...
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25.01.2022 12:21 Ответить
Зєлєнській напевно вже на аеродромі з нетерпінням чекає ))))
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25.01.2022 12:03 Ответить
То робо-няня для верховного !!! головнокомандуючого щоб не робив дурниць ))))
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25.01.2022 12:17 Ответить
это вряд ли - закинулся уже
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25.01.2022 12:18 Ответить
Не. У него сегодня днюха. Шашлыки и водка. Некогда ему.
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25.01.2022 12:33 Ответить
першинги и пэтриоты дайте
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25.01.2022 12:03 Ответить
дайте... покупай. Не книгии зельоные тарифы с ваучерами на концерты покупай а оружие покупай
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25.01.2022 12:11 Ответить
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25.01.2022 12:13 Ответить
С немцами надо отношения порвать с формулировкой "по моральным и этическим соображениям". И не стоит бояться. Какой толк поддерживать отношения с пособниками оккупантов? К нам талибы лучше относятся, чем немцы. И опозорим немцев на весь мир. Хотя, их не опозоришь - шлюха стоит на панели и не стесняется. С.ки продажные эти немцы.
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25.01.2022 12:20 Ответить
Це все добре. Але недостатньо...
Ми ж не таліби якісь. Нашій армії потрібні танки, артилерія, ПВО, тощо.
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25.01.2022 12:06 Ответить
такого не дадут
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25.01.2022 12:12 Ответить
Средства ПВО пообещали, вчера выступал сектретарь Пентагона.
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25.01.2022 13:23 Ответить
Даже из-за океана заволновались. А у нас народ и власть гуляет и не верит в нападение
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25.01.2022 12:06 Ответить
У вас - это где?
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25.01.2022 12:16 Ответить
если бы те самолеты летали ежечасно.... шансов в кацапии не было бы.
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25.01.2022 12:08 Ответить
Ты курнуло, или с абортария такой грамотЮй?
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25.01.2022 12:24 Ответить
кацапским мясом... можешь и ты заказать. какую часть кацапятины любишь? окорок или печенки с требухами?
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25.01.2022 13:06 Ответить
Неофіційні джерела підтвердили, що в разі нападу РФ на Україну на нашому боці воюватимуть приватні військові компанії західного світу та добровольці-ветерани.
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25.01.2022 12:12 Ответить
И как с ними взамодействовать?
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25.01.2022 12:58 Ответить
Як і раніше. Досвід вже є.
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25.01.2022 13:09 Ответить
Под чьим командованием? Опыт миротворческих не в счет. Не несите бред!
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25.01.2022 13:17 Ответить
Сразу на передовую везите. А то запах из-за поребрика нехороший идёт. Где-то мокши совсем рядом от границы в лопухах залегли.
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25.01.2022 12:14 Ответить
Дуже добре, що українське військо ЩОДНЯ стає сильнішим.
Між іншим, є вже і "Стінгери". Про це відомо з закордонних відкритих джерел. Звичайно закордонних наших, натівських.
Цікаво, як націонал-соєва мразота зв'язує це зі "зрадою" Зеленського, чи того ж Єрмака? Мабуть, це Пеця-мільярдер просив п'ять років - не давали, а тепер дали.
Слава Україні та її союзникам. Ганьба лакеям олігарха!
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25.01.2022 12:15 Ответить
А ты тот еще хохмач! Пытаешься под клоуна своего косить? Получается, да. Так же тупо,бездарно и несмешно.
Так вот я тебе как самый лакейский лакей самого олигархического олигарха отвечу: пока Петро гасав Европою, як сирый долыною и договаривался о реальной помощи, твое ничтожество по струнке перед международным преступником каломойским в Буковеле вышагивало. И хорошо, что так, а то ведь с твоим стрючком зеленым в европах и говорить не станут. Тупо за рояль без штанов поставят. На большее оно, увы, не годится.
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25.01.2022 12:46 Ответить
Бабло порошка еквівалентне

- СТА П'ЯТДЕСЯТИ ТИСЯЧАМ протитанкових ракет MBT LAW;
- ТИСЯЧІ П'ЯТИСТАМ танків Т-64БМ БУЛАТ;
- СОРОКА П'ЯТИ літакам F-16D Block 52 Falcon.

Тому коли ВОНО щось просило чи просить - то порядний світ зневажливо морщився.
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25.01.2022 12:59 Ответить
Ёпта! Да у нас тут свой счетовод нарисовался!
Тогда посчитай нам, сколько и чего можно купить за спижженные каломойским бабки из Привата, ага. И вообще за его состояние. Заодно посчитай, сколько намыто бабла на Вэлыкой крадивныцтве и сколько это в Джавелинах. А суммы, спижженные шмарклей из ковидного фонда - это сколько в кислородных концентраторах? А в человеческих, *****, жизнях?!
Мне продолжать задавать вопросы или ты на этих угомонишься?
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25.01.2022 13:06 Ответить
Конечно же, у олигархов в кармане всё украинское вооружение, экономика, армия, прогресс, и т.д.
Но вопрос в другом - расскажи, какие государственные должности занимали олигархи Коломойский, Пинчук, Ахметов и т.д., например, с 2000 по 2013 годы, то-есть, были ли они, как Порошенко - чиновниками, которые обязаны думать не о своём бабле, а о силе, авторитете и экономике государства?
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25.01.2022 13:18 Ответить
Вот когда твоя шмаркля победит ВСЕХ олигархов, а не одного из них из чувства мести, вот тогда и поговорим. А до тех пор, сопли зеленые, шагом марш жопу Игорьвалеричу лизать, во главе со шмарклей.
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25.01.2022 13:25 Ответить
А не надо и побеждать. Вон токаев ввел налог на миллионеров. Почему у нас по хорошему не ввести военный налог на 20 известных семей, согласно военного времени ? Почему ни одна делегатовская сволочь не даст предложения? Мы ж их выбирали.
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25.01.2022 13:50 Ответить
Да потому что не мы их выбирали, а те самые 20 семей их туда привели, посадили и руководят. Вот когда эти семьи будут лишены такой возможности, вот тогда и начнет расти Украина и ее экономика. Ну, и наше с тобой благосостояние. И в НАТО с ЕСами нас возьмут автоматически.
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25.01.2022 13:58 Ответить
Схоже Україна перетворюється на "Воронью слободку" з "Дванадцяти стільців" Ільфа...
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25.01.2022 12:28 Ответить
"Чому війна досі не закінчилася? Ось такий ви головнокомандувач", - закидав Володимир Зеленський Петру Порошенку під час дебатів на "Олімпійському" 19 квітня минулого року....
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25.01.2022 12:55 Ответить
Непонятно. Вчера Резников говорит, что нет никаких возможностей у РФ для нападения и не нужно собирать "тревожный чемоданчик", а сегодня ждет очередной борт с оружием от США.
Так кого слушать Резников, вас или США?
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25.01.2022 14:05 Ответить
Вся эта помощь - крохи от необходимого.
Спасиб канешна, но не обольщайтесь...
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25.01.2022 14:19 Ответить
Зі світу по нитці - голому сорочка . Що краще як у 2014 - з іржавими патронами ?
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25.01.2022 19:12 Ответить
Лучше, но маловато будет...
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25.01.2022 19:50 Ответить
Ждуны..
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25.01.2022 15:37 Ответить
God bless America!
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25.01.2022 17:20 Ответить
Краще б цей маланець розповів що він зробив для оборони країни на своєму посадовому місці, а не про допомогу США до якої він майже немає ніякого відношення.
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25.01.2022 19:43 Ответить
ЕЩЁ !!!
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25.01.2022 22:38 Ответить
Чудово.
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25.01.2022 23:40 Ответить
Альоёша , Ваня и прочие «братья» из России помните, в каждом прибывшем самолете с боеприпасами из Америки есть ваши 9 грамм свинца.
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26.01.2022 00:15 Ответить
 
 