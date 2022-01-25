Нардеп Дмитрук устроил потасовку в Одесском горсовете: "Он дедушку убил! Долбо#б!". ВИДЕО

Бывший нардеп "Слуги народа" Артем Дмитрук устроил потасовку на заседании земельной комиссии Одесского горсовета. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, нардеп пытался попасть на заседание, на котором ключевым вопросом был отвод шести гектаров земли на Гагаринском плато под принадлежащим Госпогранслужбе санаторием "Аркадия".

При помощи группы поддержки Дмитрук попал в зал, где проходило заседание, и начал бегать по столам и ломать мебель. В результате драки травмы разной степени тяжести получили несколько сотрудников горсовета и муниципальной безопасности.

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