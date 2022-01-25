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Проект "Без цензуры": Как муж Скабеевой Евгений Попов испугался вооруженных украинцев. ВИДЕО

Проект

Сегодня начнем с оптимистического, а именно – с плохих новостей для мужа Ольги Скабеевой – Евгения Попова.

Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ расскажет вам о ночных ужасах российских пропагандистов.

Муж Скабеевой очень испугался статьи The Times о том, как вооруженные украинцы будут встречать россиян. Не хлебом-солью, как вы понимаете. После того, как США, Великобритания и балтийские друзья передали Украине несколько самолетов оборонительного оружия, у россиян явно снизился энтузиазм рассказывать о том, как они захватят Киев.

Вашему вниманию – остроумный обзор о том, что рассказывает российское телевидение о нас с вами и чего ждать Украине от России.

Смотрите также: Проект "Без цензуры": как Запад поставил на место Путина и Россию. ВИДЕО

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433) Скабеева Ольга (49)


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Топ комментарии
+35
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25.01.2022 17:45
+21
Я даже фрагмент не могу прослушать, рвотный рефлекс блокирует просмотр такой ахинеи на первых секундах! Когда будите добивать москальскую империю, ВСЕХ пропагандонов нужно будет остреливать на месте как зачинщиков и разжигателей ненависти и соучастников в военных преступлениях кремледей!
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25.01.2022 18:22
+20
БараньІ мокшанские Украина жила, живет и будет жить. ВьІ мокшанские оракульІ расскажите почему у вас "богачей" пенсия така как в УКраине.
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25.01.2022 17:37
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25.01.2022 17:32 Ответить
чергові фєєрвеки з лапатних пердаків...
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25.01.2022 17:34 Ответить
БараньІ мокшанские Украина жила, живет и будет жить. ВьІ мокшанские оракульІ расскажите почему у вас "богачей" пенсия така как в УКраине.
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25.01.2022 17:37 Ответить
А минимальная зарплата меньше, чем в Украине.
Ощутимо меньше.
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25.01.2022 20:12 Ответить
Как у них все гармонично... Он - попа, она - сливной бачок.
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25.01.2022 17:40 Ответить
среди его предков попов точно небыло. значит он родом из другого скрепного места ))
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25.01.2022 17:40 Ответить
Какой попОв? пОпов он, в простонародье - жопов или сраков. И не иначе.
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25.01.2022 20:34 Ответить
Каков на россии ПОП...таков и его ПРИХОД!!!
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26.01.2022 02:53 Ответить
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25.01.2022 17:45 Ответить
А чого їм боятись?
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25.01.2022 17:57 Ответить
Правильно писать,-евгений скабеев(попов), всё с маленькой буквы, пример-жук навозник(скарабей).
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25.01.2022 17:59 Ответить
Я даже фрагмент не могу прослушать, рвотный рефлекс блокирует просмотр такой ахинеи на первых секундах! Когда будите добивать москальскую империю, ВСЕХ пропагандонов нужно будет остреливать на месте как зачинщиков и разжигателей ненависти и соучастников в военных преступлениях кремледей!
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25.01.2022 18:22 Ответить
дурной поп и дурная молитва.
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25.01.2022 21:13 Ответить
СКОЛЬКО СТОИТ ИХ ДВОИХ НЕСЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ !?)
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25.01.2022 21:30 Ответить
Охрименко который на подсосе у Арбузова интересно смотрится в этой компании
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25.01.2022 22:44 Ответить
А шо такоє? Де та ким заборонено носити хрест у вухах?

Це тільки у вас на расєї дуже бояться потурбувати чувства вєрующіх. В Україні не існує такого релігійного фанатизму, як на раськє. А на ваш МП сатанат нам взагалі начхати.
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26.01.2022 00:15 Ответить
ЧЕ снимать то? гундяй разрешил, знач скреп! И как блевота ********** может оскорбить верующих в Украине???
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26.01.2022 08:43 Ответить
кремлівський гнидник ОРТ , де добре оплачені глашатаї тремтять. Бо добре знають, що ніде не сховаються , а лише втратять статки що заховали за кордоном. Вони ніде і ніколи не будуть в безпеці
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26.01.2022 05:06 Ответить
не надо только приплетать Зеленского, где надо и не надо ведь он президент всей Украинв, уважайте хотя бы его статус, вам же не понравится, если я скажу, что сзади вас торчат толстые щеки олигарха Порошенко....
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26.01.2022 10:48 Ответить
По делам, по делам судят нормальные люди! Всегда так было в нормальных странах.
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26.01.2022 11:02 Ответить
За Зеленського на дороги витратили в 10 разів більше, ніж на забезпечення армії, що воює, - "Наші гроші". ІНФОГРАФІКА Джерело:
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26.01.2022 11:57 Ответить
Порошенковский бот....а 22года выделяли на армию....а кинулись в 2014 а её и нет и денег нет......А ВОТ ДОРОГИ ЕСТЬ...
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26.01.2022 12:52 Ответить
Отточенная логика идиота - во время войны главное - строить памятники, чтоб на века остались!
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26.01.2022 17:47 Ответить
цинічні підараси
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26.01.2022 11:43 Ответить
 
 