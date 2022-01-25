Проект "Без цензуры": Как муж Скабеевой Евгений Попов испугался вооруженных украинцев. ВИДЕО
Сегодня начнем с оптимистического, а именно – с плохих новостей для мужа Ольги Скабеевой – Евгения Попова.
Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ расскажет вам о ночных ужасах российских пропагандистов.
Муж Скабеевой очень испугался статьи The Times о том, как вооруженные украинцы будут встречать россиян. Не хлебом-солью, как вы понимаете. После того, как США, Великобритания и балтийские друзья передали Украине несколько самолетов оборонительного оружия, у россиян явно снизился энтузиазм рассказывать о том, как они захватят Киев.
Вашему вниманию – остроумный обзор о том, что рассказывает российское телевидение о нас с вами и чего ждать Украине от России.
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+35 Анатолик
показать весь комментарий25.01.2022 17:45 Ссылка
+21 RustIck
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+20 Іван Лазівський
показать весь комментарий25.01.2022 17:37 Ссылка
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Ощутимо меньше.
Це тільки у вас на расєї дуже бояться потурбувати чувства вєрующіх. В Україні не існує такого релігійного фанатизму, як на раськє. А на ваш МП сатанат нам взагалі начхати.