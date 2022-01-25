"Никто здесь Россию не ждет с караваями и гармошками", - мэр Чернигова Атрошенко. ВИДЕО
Мэр Чернигова высказался по поводу возможного нападения РФ на Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Черниговского городского главы Владислава Атрошенко на совещании в мэрии.
"Никто здесь Россию не ждет с караваями и гармошками. Это я говорю четко, как мэр города", - сказал он.
Атрошенко отметил, что преимущество российской армии является значительным, но если соседнее государство воспользуется этим, захватит украинскую территорию и уничтожит все живое, то россиян долго будут воспринимать как фашистов.
"Если будет применено высокоточное оружие, выведены из строя объекты инфраструктуры, восприятие россиян будет таким же, как было восприятие фашистов десятки лет после Второй мировой войны", - отметил Атрошенко.
Он призвал горожан работать на благо своего города и государства и сохранять спокойствие.
"Лучший рецепт для всех – работать, развивать экономику, увеличивать налоговые вычеты, от которых усиливать украинскую армию. Реально только украинская армия является сдерживающим фактором для Путина", – сказал глава городской общины.
Владислав Атрошенко также отметил, что регулярные войска ВСУ сейчас значительно сильнее, чем были 6-7 лет назад.
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Из-за того, что весь мир считает, что Россия готовится к агрессии против Украины, из России активно убегают иностранные инвесторы - они продают российские акции и облигации за российские рубли, потом на полученные рубли покупают иностранную валюту и выводят ее из России. Поэтому в России падает фондовый рынок, падают российские акции с облигациями и падает российский рубль. https://t.me/charter97_org/60320 https://t.me/charter97_org/60320
Зізнайтеся, це ж саме так і було б?
Це постійно.
Тільки для бла-бла-бла?
Я ж саме про це й написав.
Перечитай.
На сегодняшний день мы имеем:
Около трех тысяч наисовременнейших ПТУР системы «выстрелил-забыл», гарантированно поражающих основной боевой российский танк.
«Стинегры» - скорее всего, также современных модификаций, пока не ясно сколько, но уж пару сотен-то, я думаю, примерно будет.
Учения «Neptune Strike» в средиземном море, которые начнутся уже послезавтра, с участием авианосной группы (!), КАРЛ авианосца USS Harry S. Truman
Флот НАТО в Черном море - Испания вчера в срочном порядке направила свой эсминец к уже имеющемуся всему, что там плавает.
МИД Великобритании объявил о создании трехстороннего альянса «Британия-Польша-Украина» именно для защиты Украины и именно Лондон выступил инициатором этого союза.
В сенат внесен законопроект о ленд-лизе для Украины. Это вообще бомба. Это впервые со времен Второй мировой. Еще раз перечитайте - США. Будут поставлять оружие. Украине. По ленд-лизу. Для борьбы с агрессором. И в этот раз агрессор - это не Гитлер. Прочувствуйте параллели.
Министр иностранных дел
ГолландииКоролевства Нидерланды заявила, что ее страна перебросит 2 F-35 на передовую базу НАТО в Болгарию с оперативной задачей «помочь Украине в случае эскалации на ее границе». F-35 - это пятое поколение. Чехи уже довольно давно поставляют снаряды 152 мм. США поставляет катера. Британия поставляет ПТУРы. Турция поставляет «Байрактары». Беспилотники «Global Howk» облетают границы Украины чуть не каждый божий день, а иногда и по три раза на дню. Ну и там «по мелочи» - хамви, техника, мобильные госпитали, кредиты, вот это все.
Владимир Владимирович. Зря ты полез понтами меряться. Очень зря.
Все. Рубикон пройден. Порог «озабоченности» и «обеспокоенности» на словах и бумажках пробит. От нот протеста Запад перешел к делу. И так перешел, что Кремль сейчас в шоке, я думаю.
Профукал он свой блиц-криг.
Вот буквально за эти две недели.
Бабчєнко
https://t.me/charter97_org/60323
В этом году уже даже купить корову- проблема. По селам где они были год назад десятками- уже остались единицы.
Кажуть із бурятії, під українські кордони, перекинули багато кандидатів у жарені буряти?
БУВ НЕЩОДАВНО В МЕНСЬКОМУ РАЙОНІ СЕЛО БУКИ..
ТАМ НЕМАЄ УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ ВЗАГАЛІ !!!
З РОЗВАГ ТО КЛУБ, БАР, СПОРТ МАЙДАНЧИК І САУНА РАЗОМ З МОСКОВИТСЬКИМ ПОПОМ..
ТА ВОНИ СПЛЯТЬ І БАЧАТЬ )(УЙЛА В УКРАЇНІ.
ну и из последних: Алиса и MaRUSia
Пусть вьІскажется каждьІй украинский мер.
Пусть вьІступят депутатьІ перед своими избирателями.
Ведь на вьІборах так чирикают, не остановишь.
Поголовье коров в Украине за 38 лет сократилось в 13 раз
http://milkua.info/ru/post/pogolove-korov-v-ukraine-za-38-let-sokratilos-v-13-raz
P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап - брехливьій раб *********** на швабре.
Чернігів основа Русі