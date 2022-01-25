"Никто здесь Россию не ждет с караваями и гармошками", - мэр Чернигова Атрошенко. ВИДЕО

Мэр Чернигова высказался по поводу возможного нападения РФ на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Черниговского городского главы Владислава Атрошенко на совещании в мэрии.

"Никто здесь Россию не ждет с караваями и гармошками. Это я говорю четко, как мэр города", - сказал он.

Атрошенко отметил, что преимущество российской армии является значительным, но если соседнее государство воспользуется этим, захватит украинскую территорию и уничтожит все живое, то россиян долго будут воспринимать как фашистов.

"Если будет применено высокоточное оружие, выведены из строя объекты инфраструктуры, восприятие россиян будет таким же, как было восприятие фашистов десятки лет после Второй мировой войны", - отметил Атрошенко.

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Он призвал горожан работать на благо своего города и государства и сохранять спокойствие.

"Лучший рецепт для всех – работать, развивать экономику, увеличивать налоговые вычеты, от которых усиливать украинскую армию. Реально только украинская армия является сдерживающим фактором для Путина", – сказал глава городской общины.

Владислав Атрошенко также отметил, что регулярные войска ВСУ сейчас значительно сильнее, чем были 6-7 лет назад.

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