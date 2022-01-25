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"Никто здесь Россию не ждет с караваями и гармошками", - мэр Чернигова Атрошенко. ВИДЕО

Мэр Чернигова высказался по поводу возможного нападения РФ на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Черниговского городского главы Владислава Атрошенко на совещании в мэрии.

"Никто здесь Россию не ждет с караваями и гармошками. Это я говорю четко, как мэр города", - сказал он.

Атрошенко отметил, что преимущество российской армии является значительным, но если соседнее государство воспользуется этим, захватит украинскую территорию и уничтожит все живое, то россиян долго будут воспринимать как фашистов.

"Если будет применено высокоточное оружие, выведены из строя объекты инфраструктуры, восприятие россиян будет таким же, как было восприятие фашистов десятки лет после Второй мировой войны", - отметил Атрошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Харьков никогда не будет оккупирован! Это наш город с нашими крутыми людьми! - Зеленский

Он призвал горожан работать на благо своего города и государства и сохранять спокойствие.

"Лучший рецепт для всех – работать, развивать экономику, увеличивать налоговые вычеты, от которых усиливать украинскую армию. Реально только украинская армия является сдерживающим фактором для Путина", – сказал глава городской общины.

Владислав Атрошенко также отметил, что регулярные войска ВСУ сейчас значительно сильнее, чем были 6-7 лет назад.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мэр Чернигова Атрошенко: Вступление в НАТО – фигня. ВИДЕО

россия (96018) Атрошенко Владислав (78)


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Топ комментарии
+62
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25.01.2022 16:46
+40
Це вже не Донецьк , тут якщо навіть провокатори вийдуть "чекать" - то відхватять крепких пі3дюлей ,а гармошки розіб'ють на голові. Донецьк -Луганськ - то була прививка від "Кацапського кровавого миру"
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25.01.2022 16:41
+29
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25.01.2022 16:52
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Це вже не Донецьк , тут якщо навіть провокатори вийдуть "чекать" - то відхватять крепких пі3дюлей ,а гармошки розіб'ють на голові. Донецьк -Луганськ - то була прививка від "Кацапського кровавого миру"
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25.01.2022 16:41 Ответить
"крепких" -
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25.01.2022 16:46 Ответить
Не " крепких пі3дюлей", а кулю в чоло. І тільки так.
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25.01.2022 19:02 Ответить
в пікє, гадино..!

Из-за того, что весь мир считает, что Россия готовится к агрессии против Украины, из России активно убегают иностранные инвесторы - они продают российские акции и облигации за российские рубли, потом на полученные рубли покупают иностранную валюту и выводят ее из России. Поэтому в России падает фондовый рынок, падают российские акции с облигациями и падает российский рубль. https://t.me/charter97_org/60320 https://t.me/charter97_org/60320

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25.01.2022 16:42 Ответить
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25.01.2022 16:46 Ответить
А город мастилом..., вибачте, оливою поливають?
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25.01.2022 16:51 Ответить
я б не вiдмовився вiд такого..
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25.01.2022 16:53 Ответить
Від пустих стріляних тубусів? ))))
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25.01.2022 16:56 Ответить
І нафіга колекціонувати стріляні тубуси від РПГ?
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25.01.2022 16:56 Ответить
не бачу вітаміна С.
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25.01.2022 16:56 Ответить
А Зеленскому слабо такое сказать? Или боится что на кацапии перестанут его сериалы покупать?
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25.01.2022 16:47 Ответить
Як би він саме так і сказав, ви б знову до ньго мали б претензії.
Зізнайтеся, це ж саме так і було б?
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25.01.2022 16:50 Ответить
На соседней ветке про Харьков именно так и есть.
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25.01.2022 16:54 Ответить
І це не перший раз.
Це постійно.
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25.01.2022 16:57 Ответить
Боты. Что куратор скажет, то и пишут. "Зрада" и "Усё пропало".
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25.01.2022 17:09 Ответить
так претензії до нього саме за серіали, на фоні пустопорожнього брьоху.
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25.01.2022 16:58 Ответить
Ну так если Зеля обосрался по 100500 пунктам, а в одном - не обосрался, то претензии к нему всёравно останутся. Или как вы думаете?
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25.01.2022 16:59 Ответить
Тоді навіщо вимагати від нього саме цей ОДИН пункт?
Тільки для бла-бла-бла?
Я ж саме про це й написав.
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25.01.2022 17:02 Ответить
Почему вы решили, что требуют только один пункт? Вон ФОПы уже прозрели. Глядишь и остальные скоро поумнеют.
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25.01.2022 17:09 Ответить
А що, про Харків він саме ТАК сказав?)))
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25.01.2022 17:04 Ответить
Про Харків питання не до мене.
Перечитай.
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25.01.2022 17:06 Ответить
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25.01.2022 16:51 Ответить
Любая зравая мысль в устах глупца превращается в глупость.
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25.01.2022 16:56 Ответить
думають, що їх будуть тут зустрічати квітами і не будуть голови відрізати)
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25.01.2022 16:48 Ответить
Я не "русскій дєд" тому своїх за кордон відправлю...
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25.01.2022 16:55 Ответить
Просто интересно, как, если допустим, идёт наступление, границы будут открыты? Или без очередей?
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25.01.2022 22:50 Ответить
Навіть не уявляю. Нам назустріч ворогу а дівчатам виходить назад...
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25.01.2022 22:53 Ответить
не знаю кто такой єтот сладков, но попердолило свинособаку знатно
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25.01.2022 17:01 Ответить
Спит и видит себя на коленях ,перед оккупантами и с хлебом и солью. У нас половина таких мэров - перевертышей. Наша большая беда. ,,Плачет,, по нему веревка ..
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25.01.2022 16:49 Ответить
Вам аби що ляпнути? Аргументація де? Це з-за таких, як Ви - «наша большая беда». Звинувачують бездоказово, а там, де є докази - голову в пісок, нічого не бачать і не чують.
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25.01.2022 17:28 Ответить
А вам мало того что Атроха перекрашивается под каждое новое правительство в Киеве? Дарил Яныку золотой батон и собирал титушек на Антимайдан. Но главное- вовремя перебежать под новые флаги!
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26.01.2022 13:27 Ответить
...Легонького блиц-крига в кроссовочках на танках по дымящимся воронкам в условиях обладания Украиной примерно трех тысяч ПТУР последнего поколения у русских уже не будет.

На сегодняшний день мы имеем:

Около трех тысяч наисовременнейших ПТУР системы «выстрелил-забыл», гарантированно поражающих основной боевой российский танк.

«Стинегры» - скорее всего, также современных модификаций, пока не ясно сколько, но уж пару сотен-то, я думаю, примерно будет.

Учения «Neptune Strike» в средиземном море, которые начнутся уже послезавтра, с участием авианосной группы (!), КАРЛ авианосца USS Harry S. Truman

Флот НАТО в Черном море - Испания вчера в срочном порядке направила свой эсминец к уже имеющемуся всему, что там плавает.

МИД Великобритании объявил о создании трехстороннего альянса «Британия-Польша-Украина» именно для защиты Украины и именно Лондон выступил инициатором этого союза.

В сенат внесен законопроект о ленд-лизе для Украины. Это вообще бомба. Это впервые со времен Второй мировой. Еще раз перечитайте - США. Будут поставлять оружие. Украине. По ленд-лизу. Для борьбы с агрессором. И в этот раз агрессор - это не Гитлер. Прочувствуйте параллели.

Министр иностранных дел Голландии Королевства Нидерланды заявила, что ее страна перебросит 2 F-35 на передовую базу НАТО в Болгарию с оперативной задачей «помочь Украине в случае эскалации на ее границе». F-35 - это пятое поколение. Чехи уже довольно давно поставляют снаряды 152 мм. США поставляет катера. Британия поставляет ПТУРы. Турция поставляет «Байрактары». Беспилотники «Global Howk» облетают границы Украины чуть не каждый божий день, а иногда и по три раза на дню. Ну и там «по мелочи» - хамви, техника, мобильные госпитали, кредиты, вот это все.

Владимир Владимирович. Зря ты полез понтами меряться. Очень зря.

Все. Рубикон пройден. Порог «озабоченности» и «обеспокоенности» на словах и бумажках пробит. От нот протеста Запад перешел к делу. И так перешел, что Кремль сейчас в шоке, я думаю.

Профукал он свой блиц-криг.

Вот буквально за эти две недели.

Бабчєнко
https://t.me/charter97_org/60323
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25.01.2022 16:50 Ответить
Главное, чтобы зелень действительно отдала эти джавелины и стингеры в армию, а не заперла на складе.
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25.01.2022 21:25 Ответить
и не только в Чернигове
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25.01.2022 16:51 Ответить
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25.01.2022 16:51 Ответить
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25.01.2022 16:52 Ответить
ще й вили гарно наточив... щоб легко входили в кацапське пузо.
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25.01.2022 19:28 Ответить
"З коровами... " - 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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25.01.2022 16:54 Ответить
Налоговыми ВЫЧЕТАМИ армию содержать собрались. Тот случай когда вероятность ошибки редактора и мера примерно 50/50%
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25.01.2022 17:03 Ответить
В Чернігові своє дорогобудівництво -тому на армію у нас грошей нема...
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25.01.2022 18:06 Ответить
Брат в Чернигове держит корову. Сказал что с каждым годом их все меньше- вырезают чтоб не сдавать молоко по 7 грн/литр на заводы.
В этом году уже даже купить корову- проблема. По селам где они были год назад десятками- уже остались единицы.
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26.01.2022 13:25 Ответить
В названии статьи написано - С "коровами" никто не ждёт .Апечатка?
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25.01.2022 16:56 Ответить
а шо балалаек у чернигове нема? ну, тогда сразу на кыйив драпать будут, чернигов им ни к чему
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25.01.2022 16:58 Ответить
Верный признак что вторжения не будет, пятая колонна начала "грозить кулаками" супостату)
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25.01.2022 16:59 Ответить
Найбільш українськими росіянами є росіяни які мають родичів в ********** і які їх відвідували час від часу. Їх вже не надуриш байками про "русскій мір" по телевізору.
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25.01.2022 17:00 Ответить
Вісім років тому міста на сході України дійсно чекали би мокшанську армію із караваєм та гармошками але мокшанський поїзд вже уїхав.Східні міста України бачать яке їх буде чекати життя на прикладах Крима та окупованих територіях на яких за роки так званого визволеня тільки все розвалюється а корінних жителів вважають мокшане за рабів та скотину.
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25.01.2022 17:02 Ответить
Москвини вже сьогодні своєю поведінкою нагадують німецьких фашистів.
Кажуть із бурятії, під українські кордони, перекинули багато кандидатів у жарені буряти?
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25.01.2022 17:02 Ответить
правильніше запечені бурятики!
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25.01.2022 17:20 Ответить
Взагалі то Атрошенко ще тей мутняк. Політичні свої вподобаня змінює швидко та без сантиментів, а тому одному богу відомо, що він заспіває коли припече...
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25.01.2022 17:04 Ответить
О, вор который каждый день грабит черниговчан строит из себя защитника родины. Этот черт поганный должен гнить в тюрьме.
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25.01.2022 17:04 Ответить
дело в том,ЧТО РОССИЯ НА ПРИМЕРЕ КРЫМА показала,что весь бизнес неросийский уничтожаеться или его передают пацанам с кремля-ибо ПОЙМИТЕ для кремля смерти подобно существование среднего класса и жизненого подема народа ибо такими управлять НЕЛЬЗЯ!!!--чиновников заменят, ато и уронят,а КТО ПРИНИМАЛ АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ того в сибирь или под нож--тоже самое делали в ЗАПАДНОЙ УКР в 1939году--И поэтому --ОКУПАЦИЯ она и есть окупация! ПРИМЕР--германия гитлера и австрия с ее братским народом,поинтересуйтесь! или КИТАЙ и ГОНКОНГ
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25.01.2022 17:06 Ответить
ДУРНИК ДУМКОЮ БАГАТІЄ.
БУВ НЕЩОДАВНО В МЕНСЬКОМУ РАЙОНІ СЕЛО БУКИ..
ТАМ НЕМАЄ УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ ВЗАГАЛІ !!!
З РОЗВАГ ТО КЛУБ, БАР, СПОРТ МАЙДАНЧИК І САУНА РАЗОМ З МОСКОВИТСЬКИМ ПОПОМ..
ТА ВОНИ СПЛЯТЬ І БАЧАТЬ )(УЙЛА В УКРАЇНІ.
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25.01.2022 17:08 Ответить
Те ж саме поряд - Сосниччина. Тільки російські канали !!!
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25.01.2022 18:20 Ответить
Водка, квас, гармонь, медведь.

ну и из последних: Алиса и MaRUSia
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25.01.2022 17:12 Ответить
нехай цей патріот краще розкаже як його перевантажені піском вантажівки вже який рік нищать автошлях від Славутича до Чернігова,а по селах кругом Славутича Їх вже немає,і ніхто нічого не бачить!!!
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25.01.2022 17:17 Ответить
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25.01.2022 17:21 Ответить
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25.01.2022 17:25 Ответить
Почему молчат мерьІ других городов?

Пусть вьІскажется каждьІй украинский мер.

Пусть вьІступят депутатьІ перед своими избирателями.

Ведь на вьІборах так чирикают, не остановишь.
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25.01.2022 17:51 Ответить
Мер Полтави чекає з гармошкой, було ж відео.
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26.01.2022 10:26 Ответить
Это неудивительно.

Поголовье коров в Украине за 38 лет сократилось в 13 раз

http://milkua.info/ru/post/pogolove-korov-v-ukraine-za-38-let-sokratilos-v-13-raz
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25.01.2022 18:09 Ответить
От 27 миллионов коров осталось только 2 миллиона.
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25.01.2022 18:10 Ответить
Кацап навіщо тобі рахувати скільки й чого в Україні?
P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап - брехливьій раб *********** на швабре.
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26.01.2022 00:54 Ответить
Как сказал в свое время пан Рева, украинцы много кушают!
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25.01.2022 19:30 Ответить
Та ні, холодець,так холодець!
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25.01.2022 18:21 Ответить
Причому буде той "холодець", який повернеться в рефрижераторах в російські ***** в якості "гуманітарки".
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25.01.2022 18:57 Ответить
І що ..балалайка, матрьошка тоже не буде?)))
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25.01.2022 23:12 Ответить
НУ ЕСЛИ ПОДУМАТЬ, ЧТО КАРАВАЙ ЭТО КАБ-1500Л-ПР, А БАЛАЛАЙКА ЭТО БАЙРАКТАР - ТО ЗАВСЕГДА !)
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26.01.2022 00:47 Ответить
Атрошенко здивував.... я гадав він ватний.... чи прикидається?
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26.01.2022 00:52 Ответить
І правильно гадав... Воно слизьке...І копія Зелі - ті ж самі репліки на сесіях, те ж саме дорогобудівництво від слова "дорого", а не дорога, ті ж саме саджання дерев. Насправді ж за гучними словами - пустота...
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26.01.2022 08:29 Ответить
Цитировать автора золотого батона для Януковича, бывшего Рыга и перебежчика в БПП, это пипец. Цензор все дальше и дальше дно пробивает.
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26.01.2022 08:38 Ответить
Навіть така тварина бачить, що його нічого доброго чекати не буде, зпмвсть нього буде комендант, а його після пограбунку розстріляють, бо він нах не впав окупантам.
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26.01.2022 10:36 Ответить
Такие мрази, это потенциальный коллаборант. Весь этот треп, игра на публику.
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26.01.2022 10:52 Ответить
Атроха- майстер перевзуварня на ходу. Коли дарував Янику золотий батон і збирав тітушню на Антимайдан, то це вже всі забули бо він потім швидко перефарбувався і натягнув вишиванку. Так само і росіян буде зустрічати, нема йому довіри!
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26.01.2022 13:20 Ответить
Ну... ще б пак, Гетьманщина ж!... ще не зникли кістки вирізаних в Батурині 300 років назад українців.

Чернігів основа Русі
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24.02.2022 00:08 Ответить
 
 